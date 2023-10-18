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Ускладнення, пов’язані з центральними венозними катетерами

Ускладнення

Можливі наслідки

Часто

Пошкодження сонної артерії

Кровотеча, порушення дихання, неврологічні ускладнення (наприклад, інсульт)

Прокол плеври або легенів

Пневмоторакс

Прокол вени, що призводить до протікання крові

Кровотеча, екстравазація рідини, гемодинамічні розлади

Пошкодження підключичної, каротидної або стегнової артерії

Кровотеча, порушення судин кінцівки, гемоторакс, гемодинамічні розлади

Тромбоз

Набряк кінцівок

Тромбоемболія легеневої артерії

Менш поширені

Газова емболія

Зупинка серця

Аритмії

Зупинка серця

Пошкодження плечового нервового сплетіння

Порушення функції кінцівки

Ерозія катетера

Кровотеча, екстравазація рідини, гемодинамічні розлади

Інфекція

Сепсис

Пошкодження ключиці, ребра або хребців

Остеомієліт

Пошкодження лімфатичних судин або вузлів

Хілоторакс

Пошкодження клапанів серця

Ендокардит

Серед цих тем