Ускладнення, пов’язані з центральними венозними катетерами
Ускладнення
Можливі наслідки
Часто
Пошкодження сонної артерії
Кровотеча, порушення дихання, неврологічні ускладнення (наприклад, інсульт)
Прокол плеври або легенів
Прокол вени, що призводить до протікання крові
Кровотеча, екстравазація рідини, гемодинамічні розлади
Пошкодження підключичної, каротидної або стегнової артерії
Кровотеча, порушення судин кінцівки, гемоторакс, гемодинамічні розлади
Тромбоз
Набряк кінцівок
Менш поширені
Газова емболія
Аритмії
Зупинка серця
Пошкодження плечового нервового сплетіння
Порушення функції кінцівки
Ерозія катетера
Кровотеча, екстравазація рідини, гемодинамічні розлади
Інфекція
Пошкодження ключиці, ребра або хребців
Пошкодження лімфатичних судин або вузлів
Хілоторакс
Пошкодження клапанів серця