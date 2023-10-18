* Застосування антидепресантів може підвищувати ризик суїцидальних думок і поведінки у дітей та молодих дорослих пацієнтів із великим депресивним розладом та іншими психічними розладами. Більш детальна інформація щодо дозування, побічних реакцій та інших міркувань стосовно безпечності наведена в інформаційному ресурсі про лікарські препарати. † Симптоми відміни включають нудоту, озноб, болі в м'язах, запаморочення, тривогу, дратівливість, безсоння і втому. АТ — артеріальний тиск; CYP — система цитохрому Р450; ГЦА — гетероциклічні антидепресанти; ЧСС — частота серцевих скорочень; 5-НТ — 5-гідрокситриптамін (серотонін); НПЗП — нестероїдний протизапальний препарат.