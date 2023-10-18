Антидепресанти
Клас препаратів
Специфічний лікарський препарат
Окремі застереження*
Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС)
Викликати симптоми відміни† у разі раптового припинення лікування (менш ймовірно при застосуванні флуоксетину)
Циталопрам
Менша ймовірність взаємодії між лікарськими препаратами, оскільки він менше впливає на ізоферменти CYP450
Ризик подовження інтервалу QT, що обмежує дози до ≤ 40 мг/добу
Есциталопрам
Менша ймовірність взаємодії між лікарськими препаратами, оскільки він менше впливає на ізоферменти CYP450
Флуоксетин
Має дуже тривалий період напіввиведення
Менша ймовірність виникнення симптомів відміни†
Єдиний антидепресант, який є ефективним у дітей
Флувоксамін
Може викликати клінічно значуще підвищення рівнів теофіліну, варфарину і клозапіну в крові
Профіль CYP450 подібний до профілю флуоксетину
Пароксетин
Профіль CYP450 подібний до профілю флуоксетину
СІЗЗС може призвести до найбільшого збільшення ваги
Сертралін
При СІЗЗС частота рідких випорожнень найвища.
Вілазодон
Може підвищувати ризик кровотечі, якщо приймається разом з аспірином, іншими НПЗП або іншими препаратами, які впливають на згортання крові
Не слід припиняти раптово; поступово знижувати дозу
Модулятори серотоніну (блокатори 5-HT2)
Спричиняє симптоми відміни† у разі раптового припинення лікування
Міртазапін
Спричиняє збільшення маси тіла та седацію
Має менше побічних ефектів з боку статевої функції, ніж СІЗЗС і ІЗЗСН
Тразодон
Може викликати приапізм і седацію
Може викликати ортостатичну гіпотензію
Інгібітори зворотного захоплення серотоніну-норадреналіну (ІЗЗСН)
—
—
Десвенлафаксин
Може підвищувати АТ або ЧСС (слід контролювати АТ перед початком лікування, а також контролювати АТ і ЧСС під час лікування)
Дулоксетин
Скромне дозозалежне підвищення систолічного та діастолічного АТ
Може викликати незначну нерішучість у сечі у чоловіків
Менша ймовірність взаємодії між лікарськими препаратами, оскільки він менше впливає на ізоферменти CYP450
Левомілнаципран
Може підвищувати АТ або ЧСС (слід контролювати АТ перед початком лікування, а також контролювати АТ і ЧСС під час лікування)
Може підвищувати ризик кровотечі, якщо приймається разом з аспірином, іншими НПЗП або антикоагулянтами
Може викликати уповільнення або затримку сечовипускання (у разі призначення пацієнтам з обструктивними розладами сечовипускання потрібна обережність; при появі симптомів слід відмінити препарат)
Венлафаксин
Скромне дозозалежне підвищення діастолічного АТ
Подвійний ефект норадреналіну та відновлення 5-HT при дозі приблизно 150 мг
У рідкісних випадках підвищення систолічного АТ (не залежно від дози)
У разі припинення його слід поступово знижувати
Менша ймовірність взаємодії між лікарськими препаратами, оскільки він менше впливає на ізоферменти CYP450
Вортіоксетин
Може підвищувати ризик кровотечі, якщо приймається разом з аспірином, іншими НПЗП або іншими лікарськими препаратами, які впливають на згортання крові або кровотечу
Інгібітор зворотного захоплення норадреналіну-дофаміну
—
Бупропіон
Протипоказано пацієнтам, у яких булімія або які є схильними до нападів
Може взаємодіяти з HCA, збільшуючи ризик нападів
Може спричинити дозозалежну втрату пам'яті
Гетероциклічні препарати
Протипоказано пацієнтам із ішемічною хворобою серця, певними аритміями, глаукомою з закриттям кута, доброякісною гіперплазією передміхурової залози або грижею стравоходу
Може викликати ортостатичну гіпотензію, що призводить до падіння та переломів, посилює дію алкоголю та підвищує рівень антипсихотичних препаратів у крові
Спричиняє симптоми відміни† у разі раптового припинення лікування
При значному передозуванні, потенційно летальний
Амітриптилін
Спричиняє збільшення ваги
Амоксапін
Може мати екстрапірамідні побічні ефекти
Кломіпрамін
Зменшує судомний поріг у дозах > 250 мг/добу
Дезипрамін
Метаболізується тільки за допомогою ізоферменту CYP2D6: Лікарські препарати, які інгібують цей фермент, значно підвищують його рівні в плазмі
Доксепін
Спричиняє збільшення ваги
Іміпрамін
Може викликати надмірне потовиділення та нічні жахи
Мапротилін
Підвищений ризик судом при швидкому збільшенні дози при високих дозах
Нортриптилін
Тривалий період напіввиведення (74 години)
Протриптилін
Тривалий період напіввиведення (74 години)
Триміпрамін
Спричиняє збільшення ваги
Інгібітори моноаміноксидази (МАО)
Серотоніновий синдром можливий при застосуванні разом із СІЗЗС
При прийомі з іншими антидепресантами, симпатоміметиками або іншими окремими лікарськими препаратами, або з певною їжею та напоями можливий гіпертонічний криз
При значному передозуванні, потенційно летальний
Ізокарбоксазид
Причини ортостатичної гіпотензії
Фенелзин
Причини ортостатичної гіпотензії
Селегілін, трансдермальний
Може викликати реакції в місці застосування та безсоння
Транілципромін
Причини ортостатичної гіпотензії
Має стимулюючі ефекти амфетамінового типу та помірне зловживання
Мелатонергічний антидепресант
Агомелатин (антагоніст рецептора2C 5-HT)
Слід негайно припинити, якщо з'являться симптоми або ознаки потенційного ураження печінки, або якщо рівень амінотрансфераз у сироватці крові підвищиться до > 3-х разів від верхньої межі норми
* Застосування антидепресантів може підвищувати ризик суїцидальних думок і поведінки у дітей та молодих дорослих пацієнтів із великим депресивним розладом та іншими психічними розладами. Більш детальна інформація щодо дозування, побічних реакцій та інших міркувань стосовно безпечності наведена в інформаційному ресурсі про лікарські препарати.
† Симптоми відміни включають нудоту, озноб, болі в м'язах, запаморочення, тривогу, дратівливість, безсоння і втому.
АТ — артеріальний тиск; CYP — система цитохрому Р450; ГЦА — гетероциклічні антидепресанти; ЧСС — частота серцевих скорочень; 5-НТ — 5-гідрокситриптамін (серотонін); НПЗП — нестероїдний протизапальний препарат.