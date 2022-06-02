Отруєння рибою та отруєння молюсками

Сигуатера може бути результатом вживання будь-якого з > 400 видів риби з тропічних рифів Флориди, Вест-Індії або Тихого океану, де динофлагеляти виробляють токсин, який накопичується в м'ясі риби. Старша риба та велика риба (наприклад, групер, окунь, королівська риба) містять більше токсинів. Жодні відомі процедури обробки, включаючи приготування їжі, не є захисними, а смак не змінюється. Отруєння може виникати після споживання свіжої або замороженої риби. Комерційний продукт для тестування на цигуатоксин у рибі відсутній.

Симптоми можуть виникати через 2-8 годин після прийому їжі. спазми в животі, нудота, блювання та діарея тривають від 6 до 17 годин; потім може виникнути свербіж, парестезії, головний біль, міалгія, зворотне відчуття жару та холоду, а також біль у обличчі. Через кілька місяців після цього незвичайні сенсорні явища та нервозність можуть викликати виснаження.

Менітол для в/в введення був запропонований як лікування, але не було продемонстровано чіткої користі.