Отруєння рибою та отруєння молюсками

Отруєння рибою та молюсками включає один із кількох токсинів, які можуть викликати шлунково-кишкові, неврологічні чи опосередковані гістаміном прояви.
(Див. також Загальні принципи отруєння.)
Отруєння сигуатерою
Сигуатера може бути результатом вживання будь-якого з > 400 видів риби з тропічних рифів Флориди, Вест-Індії або Тихого океану, де динофлагеляти виробляють токсин, який накопичується в м'ясі риби. Старша риба та велика риба (наприклад, групер, окунь, королівська риба) містять більше токсинів. Жодні відомі процедури обробки, включаючи приготування їжі, не є захисними, а смак не змінюється. Отруєння може виникати після споживання свіжої або замороженої риби. Комерційний продукт для тестування на цигуатоксин у рибі відсутній.
Симптоми можуть виникати через 2-8 годин після прийому їжі. спазми в животі, нудота, блювання та діарея тривають від 6 до 17 годин; потім може виникнути свербіж, парестезії, головний біль, міалгія, зворотне відчуття жару та холоду, а також біль у обличчі. Через кілька місяців після цього незвичайні сенсорні явища та нервозність можуть викликати виснаження.
Менітол для в/в введення був запропонований як лікування, але не було продемонстровано чіткої користі.
Отруєння скомбродами
Отруєння скомбродами викликане високими рівнями гістаміну в рибній м'якоті внаслідок розкладання бактерій після захоплення риби. До часто уражених видів належать:
Тунець
Скумбрія
Мойва
Полосатий тунець
Магі-махі
Риба може смакувати перченою або гіркою. Припливи крові до обличчя та, можливо, нудота, блювання, біль в епігастрії та кропив'янка виникають протягом декількох хвилин після їжі та минають протягом 24 годин. Симптоми часто є помилковими для симптомів алергії на морепродукти. На відміну від інших рибних отруєнь, це отруєння можна запобігти, належним чином зберігши рибу після її захоплення.
Лікування може включати блокатори H1-рецепторів і H2-рецепторів.
Отруєння тетродотоксином
Найчастіше отруєння тетродотоксином відбувається через вживання риби-фугу, японського делікатесу, але тетродотоксин містять > 100 видів прісноводних та морських видів. Ранні симптоми включають парестезію обличчя та кінцівок із подальшим збільшенням слиновиділення, нудоти, блювання, діареї та болю в животі. Також може виникнути фатальний респіраторний параліч. Лікування — це підтримуюча терапія з увагою до допомоги в вентиляції до метаболізації токсину, що може зайняти кілька днів.
Токсин не можна знищити шляхом приготування їжі або заморожування.
Отруєння молюсками
Паралітичне отруєння молюсків може відбуватися з червня по жовтень, особливо на тихоокеанському узбережжі та на узбережжі Нової Англії, коли молюски, молюски, устриці та скелі забруднені отруйним динофлаглатом, відповідальним за червоні припливи. Цей динофлаглат виробляє сакситоксин, стійкий до приготування. Циркуморальні парестезії виникають через 5-30 хвилин після їжі. Потім з’являються нудота, блювання та спазми в животі, за якими слідує м’язова слабкість. Лікування є підтримуючим. Нелікований респіраторний параліч може бути смертельним; для тих, хто вижив, відновлення зазвичай завершене.