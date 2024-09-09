Рівні карбоксигемоглобіну (COHb)

Бронхоскопія

Ренгенографія органів грудної клітки

Вдихання диму підозрюється в пацієнтів із симптомами з боку дихальної системи, наявністю в анамнезі перебування в осередку горіння або кіптяви у харкотинні. Підказкою також можуть бути опіки навколо рота та обпалене носове волосся. Обстеження ротоглотки, зосереджене на задній частині глотки, здатне виявити набряк, який може спонукати до ранньої профілактичної інтубації. За відсутності набряку задньої стінки глотки через 2–6 годин після ураження значуще ушкодження верхніх дихальних шляхів є малоймовірним.

Діагностика ураження верхніх дихальних шляхів проводиться за допомогою ендоскопії (ларингоскопія або бронхоскопія), яка є достатньою для огляду верхніх дихальних шляхів і трахеї та показує набряк, пошкодження тканин або сажу в дихальних шляхах. Однак іноді після першого дослідження, результати які не відхилялися від норми, виникає ураження. Ендоскопія проводиться якомога швидше, зазвичай за допомогою гнучкого фіброоптичного ендоскопу, як правило, одночасно з ендотрахеальною інтубацією або після неї у пацієнтів зі значними змінами.

Діагностику ураження нижніх дихальних шляхів виконують за допомогою рентгенографії органів грудної клітки, оксиметрії або визначення газового складу артеріальної крові. Відхилення можуть виникати на ранній стадії або лише через дні. Слід враховувати токсичність ціаніду та чадного газу. У пацієнтів зі значимим вдиханням диму вимірюються рівні COHb.

Спочатку підозра на наявність інших токсичних продуктів горіння, крім чадного газу, може не виникати, особливо у пацієнтів з вкрай тяжкими опіками та поширеним ураженням дихальних шляхів. Вплив ціаніду може підозрюватися у пацієнтів, які виглядають більш загальмованими, ніж очікується з огляду на наявний в них рівень COHb, або у пацієнтів без швидкої реакції на лікування киснем. Корисні тести включають виявлення зменшеної різниці рівня кисню в артеріальній і венозній крові (через більш високий, ніж звичайно, вміст кисню в венозній крові) та ацидоз із високим аніонним проміжком та підвищеним рівнем лактату.