Рвані рани

Рану оцінюють на предмет ушкодження підлеглих структур, включаючи нерви, сухожилля, судини, суглоби та кістки, а також на наявність сторонніх тіл або проникнення в порожнини тіла (наприклад, черевну, грудну). Нездатність розпізнати ці ускладнення є однією з найбільш значущих помилок у лікуванні ран.

Ушкодження нерва припускається за наявністю порушень чутливості або рухової функції дистальніше від рани. Підозра зростає за наявності рваних ран поблизу проекції значимих нервів. Оцінка має перевіряти чутливість до легкого дотику та рухову функцію. Двоточкова дискримінація корисна при ушкодженнях рук і пальців — лікар одночасно торкається шкіри 2 кінцями зігнутої скріпки для визначення мінімальної відстані, що сприймається як 2 точки (зазвичай від 2 до 3 мм). Нормальні показники різняться залежно від пацієнта та місця розташування на руці. Найкращим засобом контролю є ідентична ділянка, розташована на неушкодженій стороні.

Ушкодження сухожилків підозрюється за наявності будь-якої рваної рани над проекцією сухожилля. Повний розрив сухожилля зазвичай викликає деформацію спокою (наприклад, обвисання ступні при розриві ахіллового сухожилля, втрата нормального згинання пальців у спокої через розрив сухожилля згинача пальців), оскільки відсутня протидія силі м'язів-антагоністів. Деформація спокою не виникає при частковому розриві сухожилля, яке може проявлятися лише болем або відносною слабкістю при перевірці сили, або може бути виявлене лише при ревізії рани. Ушкоджену ділянку слід оцінювати у повному об'ємі рухів — ушкоджене сухожилля іноді може відтягнутися і не бути помітним під час огляду або ревізії рани, коли уражена ділянка знаходиться у стані спокою. У виявленні ушкодження сухожилків також може допомогти ультразвукове дослідження в місці надання допомоги.

Ушкодження судин припускається за ознаками ішемії, такими як блідість, зниження пульсу або, можливо, сповільнення капілярного наповнення дистальніше від рваної рани (всі порівняно з неушкодженою стороною). Ушкодження судин іноді підозрюється за відсутності ішемії, коли рвана рана пересікає проекцію крупної артерії і є глибокою або складною, або є результатом проникаючого поранення. Інші ознаки ушкодження судин можуть включати утворення, яке швидко розширюється або пульсує, або синець.

Можливе ушкодження кісток, особливо після тупої травми або в разі виникнення ушкодження над кістковим виступом. Якщо механізм або місце ураження викликають занепокоєння, необхідно провести рентгенологічне дослідження з метою виключення перелому.

В ранах, залежно від їх механізму, іноді бувають присутні сторонні тіла. Сторонні тіла з високою ймовірністю будуть в ранах, заподіяних склом, у розривах унаслідок дії гострого металу вони будуть рідко, а рани із залученням інших речовин характеризуються проміжним ризиком. Скарги хворого на наявність у рані стороннього тіла дуже специфічні і не завжди підтверджуються, проте їх не слід ігнорувати. Ознакою також є локалізований біль або болючість у рані високого ризику, особливо якщо біль погіршується при активних або пасивних рухах. Огляд та ревізія рани не є точними методами виявлення сторонніх тіл, якщо рана не є поверхневою немає можливості оглянути її на повну глибину.

Цінні поради та підводні камені

Проникнення в суглоб слід підозрювати у випадках, коли рани біля суглобу є глибокими або проникаючими. КТ суглоба є високочутливим для невеликих об'ємів внутрішньосуглобового повітря, які вказують на пенетрацію суглоба (1). У разі сумнівів у стерильних умовах можна ввести у суглоб фізіологічний розчин. Поява введеної рідини в прилеглій рані підтверджує проникнення в суглоб, і такі рани мають промиватися спеціалістом в операційній.

Проникнення в черевну або грудну порожнину слід розглядати при будь-якій рані над тими ділянками, якщо чітка візуалізація нижньої частини розриву відсутня. Рани не можна зондувати наосліп — процедура є ненадійною та може призвести до додаткового ушкодження. Пацієнтам із підозрою на проникаюче поранення грудної клітки необхідно провести первинне рентгенологічне дослідження органів грудної клітки або інше візуалізуюче дослідження з повторним дослідженням через 4–6 годин спостереження — до цього часу повинен проявитися будь-який пневмоторакс, що повільно розвивається. У пацієнтів з рваними ранами живота оцінку полегшує місцева анестезія (рвані рани, за необхідності, можна розширювати в горизонтальному напрямку). Пацієнти з ранами, що проникають через фасцію, повинні перебувати в лікарні. Іноді для виявлення гемоперитонеуму використовують КТ черевної порожнини. Ультразвукове дослідження біля ліжка хворого також може допомогти виявити такі ушкодження, як пневмоторакс, гемоторакс або гемоперитонеум, особливо у нестабільних пацієнтів, які не можуть бути перевезені комп'ютерного томографа.