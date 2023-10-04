Як накласти простий вузловий шов на рвану рану

Абсолютні протипоказання

Немає

Відносні протипоказання

Прості вузлові шви не повинні бути єдиним методом закриття рани при високому натягу тканин; для цих ран, перед закриттям епідермісу, можуть знадобитися інші заходи, такі як накладення занурених глибоких шкірних швів.

Шовний матеріал будь-якого типу може бути протипоказаний для ран, які є забрудненими, відносно застарілими, або такими, які можуть піддаватися більшому ризику зараження в разі закриття рани швами. Це стосується невеликих укусів на руках або ногах, колотих ран або поранень від вогнепальної зброї.

Рани, які зачіпають глибокі структури (наприклад, нерви, кровоносні судини, протоки, суглоби, сухожилля, кістки) та охоплюють значні ділянки або зачіпають зони рук або обличчя, потребують застосування спеціальних методів відновлення, які можуть вимагати направлення до лікаря-хірурга.