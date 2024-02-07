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Як накладати колосоподібну шину на великий палець

ЗаDorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Переглянуто/перевірено лют. 2024

Шини для великого пальця являють собою пристрої, які застосовуються для іммобілізації великого пальця та суміжних структур.

Показання

  • Перелом п'ясткової кістки великого пальця

  • Перелом човноподібної кістки

  • Перелом півмісяцевої кістки

  • Пошкодження бокової великопальцево-ліктьової зв’язки

  • Хвороба де Кервена

Протипоказання

  • Немає

Ускладнення

  • Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)

  • Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)

Обладнання

  • Трикотажна тканина (один відріз для покриття ділянки від ПФС до середини передпліччя, а другий відріз для накривання великого пальця від кінчика до основи зап'ястя)

  • Бавовняна підкладка (наприклад, ватний валик) шириною 5 см (2 дюйми)

  • Матеріал для шинування, гіпс або скловолокно, шириною 7,5 см (3 дюйми), довжини якого достатньо, щоб накласти шину від ДМФ суглоба великого пальця до середини передпліччя

  • Ножиці для металу та/або великі ножиці

  • Еластичний бинт шириною 5 см (2 дюйми)

  • Вода кімнатної температури та відро або інша ємність

  • Нестерильні рукавички

Розташування

  • Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженої руки пацієнта.

  • Тримайте великий палець у злегка зігнутому та приведеному положенні, так само, як у разі, якщо тримаєте вузьку чашку або ніжку винного бокала.

  • Випряміть зап'ясток під кутом 10-20°.

  • Якщо немає додаткової травми, шина повинна дозволяти необмежений рух 2-го–4-го ПФС.

Покроковий опис процедури

  • Одягніть нестерильні рукавички.

  • Накрийте великий палець трикотажною тканиною.

  • Зробіть отвір у другому відрізі трикотажної тканини, щоб крізь нього просунути великий палець.

  • Накладіть другий відріз трикотажної тканини так, щоб вона покрила ділянку від ПФС до середини передпліччя.

  • Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

  • Обгорніть м'яку бинтувальну тканину навколо великого пальця.

  • За потреби розгладьте підкладку. Переконайтеся у відсутності складок. Відірвіть зайвий перев'язочний матеріал, щоб запобігти локалізованому тиску на шкіру.

  • Накладіть матеріал для шинування; його довжина має покривати ділянку від ДМФ великого пальця до середини передпліччя.

  • Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 6–8 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

  • Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

  • Занурте матеріал шини в теплу воду.

  • Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

  • Накладіть матеріал для шинування навколо великого пальця та сторони променевої кістки передпліччя.

  • Загорніть додаткову трикотажну тканину або перев'язувальний матеріал навколо шини, щоб вона покрила всі краї шини.

  • Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

  • Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

  • Тримайте великий палець у злегка зігнутому та приведеному положенні, а руку і зап'ястя в положенні так, ніби пацієнт тримає вузьку чашку або ніжку винного бокала, доки матеріал для шинування не затвердіє (див. рисунок Колосоподібна шина великого пальця).

  • Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.

Колосоподібна шина великого пальця

Після процедури

  • Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.

  • Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.

  • Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців.

  • Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше шини.

Попередження та поширені помилки

  • Переконайтеся, що підкладка й еластичні бинти не прилягають надто щільно.

  • Основа великого пальця є розповсюдженим місцем, де утворюються складки матеріалу для шинування.

  • На шилоподібний відросток променевої кістки може знадобитися додатково накласти перев'язочний матеріал.

Поради та підказки

  • Завдяки розрізанню матеріалу для шинування вздовж довжини великого пальця (від кінчика до ПФС) забезпечується можливість кращого формування гіпсу навколо великого пальця та може попереджатися утворення зморшок після затвердіння.

  • Як альтернатива, можна зробити маленькі розрізи матеріалу в основі великого пальця перпендикулярно довжині шини, щоб запобігти стисканню гіпсу в цій ділянці та утворенню зморшок після затвердіння.

  • У теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.

  • Для більших пацієнтів можна використовувати 3-дюймовий (7,5 см) бинт для бинтування частини передпліччя.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.