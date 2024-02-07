Як накладати колосоподібну шину на великий палець

Шини для великого пальця являють собою пристрої, які застосовуються для іммобілізації великого пальця та суміжних структур.
Показання
Перелом п'ясткової кістки великого пальця
Перелом човноподібної кістки
Перелом півмісяцевої кістки
Пошкодження бокової великопальцево-ліктьової зв’язки
Хвороба де Кервена
Протипоказання
Немає
Ускладнення
Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)
Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)
Обладнання
Трикотажна тканина (один відріз для покриття ділянки від ПФС до середини передпліччя, а другий відріз для накривання великого пальця від кінчика до основи зап'ястя)
Бавовняна підкладка (наприклад, ватний валик) шириною 5 см (2 дюйми)
Матеріал для шинування, гіпс або скловолокно, шириною 7,5 см (3 дюйми), довжини якого достатньо, щоб накласти шину від ДМФ суглоба великого пальця до середини передпліччя
Ножиці для металу та/або великі ножиці
Еластичний бинт шириною 5 см (2 дюйми)
Вода кімнатної температури та відро або інша ємність
Нестерильні рукавички
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженої руки пацієнта.
Тримайте великий палець у злегка зігнутому та приведеному положенні, так само, як у разі, якщо тримаєте вузьку чашку або ніжку винного бокала.
Випряміть зап'ясток під кутом 10-20°.
Якщо немає додаткової травми, шина повинна дозволяти необмежений рух 2-го–4-го ПФС.
Покроковий опис процедури
Одягніть нестерильні рукавички.
Накрийте великий палець трикотажною тканиною.
Зробіть отвір у другому відрізі трикотажної тканини, щоб крізь нього просунути великий палець.
Накладіть другий відріз трикотажної тканини так, щоб вона покрила ділянку від ПФС до середини передпліччя.
Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.
Обгорніть м'яку бинтувальну тканину навколо великого пальця.
За потреби розгладьте підкладку. Переконайтеся у відсутності складок. Відірвіть зайвий перев'язочний матеріал, щоб запобігти локалізованому тиску на шкіру.
Накладіть матеріал для шинування; його довжина має покривати ділянку від ДМФ великого пальця до середини передпліччя.
Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 6–8 шарів (у разі використання одношарових рулонів).
Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).
Занурте матеріал шини в теплу воду.
Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).
Накладіть матеріал для шинування навколо великого пальця та сторони променевої кістки передпліччя.
Загорніть додаткову трикотажну тканину або перев'язувальний матеріал навколо шини, щоб вона покрила всі краї шини.
Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.
Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.
Тримайте великий палець у злегка зігнутому та приведеному положенні, а руку і зап'ястя в положенні так, ніби пацієнт тримає вузьку чашку або ніжку винного бокала, доки матеріал для шинування не затвердіє (див. рисунок Колосоподібна шина великого пальця).
Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.
Колосоподібна шина великого пальця
Після процедури
Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців.
Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше шини.
Попередження та поширені помилки
Переконайтеся, що підкладка й еластичні бинти не прилягають надто щільно.
Основа великого пальця є розповсюдженим місцем, де утворюються складки матеріалу для шинування.
На шилоподібний відросток променевої кістки може знадобитися додатково накласти перев'язочний матеріал.
Поради та підказки
Завдяки розрізанню матеріалу для шинування вздовж довжини великого пальця (від кінчика до ПФС) забезпечується можливість кращого формування гіпсу навколо великого пальця та може попереджатися утворення зморшок після затвердіння.
Як альтернатива, можна зробити маленькі розрізи матеріалу в основі великого пальця перпендикулярно довжині шини, щоб запобігти стисканню гіпсу в цій ділянці та утворенню зморшок після затвердіння.
У теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.
Для більших пацієнтів можна використовувати 3-дюймовий (7,5 см) бинт для бинтування частини передпліччя.