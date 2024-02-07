Як накладати колосоподібну шину на великий палець

Одягніть нестерильні рукавички.

Накрийте великий палець трикотажною тканиною.

Зробіть отвір у другому відрізі трикотажної тканини, щоб крізь нього просунути великий палець.

Накладіть другий відріз трикотажної тканини так, щоб вона покрила ділянку від ПФС до середини передпліччя.

Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини передпліччя, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

Обгорніть м'яку бинтувальну тканину навколо великого пальця.

За потреби розгладьте підкладку. Переконайтеся у відсутності складок. Відірвіть зайвий перев'язочний матеріал, щоб запобігти локалізованому тиску на шкіру.

Накладіть матеріал для шинування; його довжина має покривати ділянку від ДМФ великого пальця до середини передпліччя.

Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 6–8 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

Занурте матеріал шини в теплу воду.

Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

Накладіть матеріал для шинування навколо великого пальця та сторони променевої кістки передпліччя.

Загорніть додаткову трикотажну тканину або перев'язувальний матеріал навколо шини, щоб вона покрила всі краї шини.

Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

Тримайте великий палець у злегка зігнутому та приведеному положенні, а руку і зап'ястя в положенні так, ніби пацієнт тримає вузьку чашку або ніжку винного бокала, доки матеріал для шинування не затвердіє (див. рисунок Колосоподібна шина великого пальця).