Як прибинтовувати пошкоджений палець до здорового пальця

Прибинтовування пошкодженого пальця до здорового пальця забезпечує динамічну фіксацію одного пальця нерухомо біля прилеглого, неушкодженого пальця.
При такій фіксації палець, який потребує іммобілізації (наприклад, через травму або деформацію), примотується до сусіднього неураженого пальця, що допомагає забезпечити вирівнювання, а також підтримку та захист. Неуражений палець забезпечує підтримку в межах діапазону рухів пошкодженого пальця.
Показання
Незначний вивих пальця*
Стабільний перелом проксимальної або середньої фаланги без зміщення
Вивихи (вправлені) проксимальних міжфалангових (ПМФ) суглобів
* Включає розтягнення з дрібним відривним переломом.
Протипоказання
Абсолютні протипоказання
Нестабільний або зміщений перелом фаланги
Вивихи, які залишаються нестабільними після вправляння
Травми сухожилля (наприклад, молоткоподібний палець, деформація по типу бутоньєрки)
Відкритий перелом
Відносні протипоказання
Немає
Ускладнення
Розрив шкіри через відсутність ватної подушечки між пальцями
Пошкодження судин, зазвичай внаслідок занадто щільного накладання пов’язки
Обладнання
Вата або марля для підкладок
Клейка стрічка шириною 1,25 см (1/2 дюйма)
Додаткові міркування
Вивихи потрібно вправити.
Розгляньте необхідність проведення блокади пальця перед накладанням шини, якщо є потреба у проведенні маніпуляції або вправлянні.
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженого пальця пацієнта.
Покроковий опис процедури
Вставте ватний диск або марлеву серветку між пальцями, на які накладатиметься шина, щоб запобігти мацерації шкіри між пальцями. Переконайтеся у відсутності складок на марлі між пальцями.
Прикладіть бинт навколо обох пальців, щоб прибинтувати ушкоджений палець до неушкодженого пальця.
За допомогою одного бинта з’єднайте сусідні пальці проксимально між п’ястно-фаланговими та проксимальними міжфаланговими (ПМФ) суглобами, залишивши міжфалангові суглоби незафіксованими, щоб забезпечити можливість їх згинання та розгинання.
За допомогою другого шматка бинта можна зв’язати 2 пальці дистально між ПМФ та дистальними міжфаланговими (ДМФ) суглобами, залишаючи міжфалангові суглоби без фіксації, щоб забезпечити можливість рухати цими суглобами.
Перевірте в дистальних відділах чутливість і наповнення капілярів.
Після процедури
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Пацієнт повинен тримати бинт і м'які підкладки сухими, щоб уникнути пошкодження шкіри та змінювати пов'язку, якщо вона волога.
Повідомте пацієнту про необхідність подальшого догляду, якщо біль не піддається контролю за допомогою пероральних лікарських препаратів у домашніх умовах.
Попередження та поширені помилки
Занадто сильне притискання може обмежити циркуляцію.
Щоб запобігти хронічній деформації та втраті функції, використовуйте техніку прибинтовування пошкодженого пальця до здорового пальця лише для окремих травм пальців.
Поради та підказки
Забинтовуйте палець, оминаючи при цьому суглоби, і проінструктуйте пацієнта, що він може зняти бинт і повторно забинтувати руку, якщо у цьому виникне потреба.