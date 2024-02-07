Як прибинтовувати пошкоджений палець до здорового пальця

Вставте ватний диск або марлеву серветку між пальцями, на які накладатиметься шина, щоб запобігти мацерації шкіри між пальцями. Переконайтеся у відсутності складок на марлі між пальцями.

Прикладіть бинт навколо обох пальців, щоб прибинтувати ушкоджений палець до неушкодженого пальця.

За допомогою одного бинта з’єднайте сусідні пальці проксимально між п’ястно-фаланговими та проксимальними міжфаланговими (ПМФ) суглобами, залишивши міжфалангові суглоби незафіксованими, щоб забезпечити можливість їх згинання та розгинання.

За допомогою другого шматка бинта можна зв’язати 2 пальці дистально між ПМФ та дистальними міжфаланговими (ДМФ) суглобами, залишаючи міжфалангові суглоби без фіксації, щоб забезпечити можливість рухати цими суглобами.