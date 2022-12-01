Переломи човноподібної кістки зазвичай виникають внаслідок надмірного розгинання зап’ястка. Вони можуть бути непомітні на первинних рентгенограмах. Ускладнення можуть бути тяжкими.
(Див. також «Огляд переломів».)
Човноподібна кістка є однією з найбільш вразливих кісток зап'ястка. Переломи човноподібної кістки зазвичай виникають внаслідок надмірного розгинання зап'ястка, зазвичай під час падіння на витягнуту руку. Такі переломи можуть порушити кровопостачання проксимального відділу човноподібної кістки. Таким чином, досить частим ускладненням є остеонекроз, і навіть якщо початкова медична допомога є оптимальною, він може спричинити інвалідизацію та дегенеративний артрит зап’ястка.
Симптоми та ознаки переломів човноподібної кістки
Променева частина зап'ястка характеризується припухлістю та болем при пальпації. Якщо у пацієнтів є такі симптоми, слід розглянути ймовірність перелому човноподібної кістки. Більш специфічні ознаки є наступними:
біль при компресії великого пальця в аксіальному напрямку;
біль під час супінації зап'ястка з опором;
особлива болючість у зоні анатомічної табакерки під час відхилення зап'ястка в напрямку ліктьової кістки
Анатомічна табакерка пальпується дистальніше по відношенню до променевої кістки, між довгим розгиначем великого пальця, коротким розгиначем і сухожиллями відвідного м'яза великого пальця.
Діагностика переломів човноподібної кістки
Рентгенографія
МРТ
В разі підозри на перелом човноподібної кістки та в разі недостатньої діагностичної цінності рентгенограми, виконується попереднє лікування з шинуванням великого пальця руки та подальшим проведенням контрольної рентгенографії
Початково виконується звичайна рентгенографія (в передньо-задній, бічній та косій проекціях), хоча досить часто рентгенівські знімки не показують патологій. В останньому мета-аналізі частота отримання хибно-негативних результатів у більшості серій коливалася від 6 до 18% в разі проведення звичайного рентгенографічного дослідження (1).
Якщо результати рентгенологічного обстеження є в межах норми, але все ще є підозра на перелом, можна провести МРТ. МРТ все частіше використовується для діагностики переломів човноподібної кістки, оскільки даний метод дослідження є більш точним, ніж КТ або сканування кісток при гострих станах (1).
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Якщо клінічно підозрюється перелом, а візуалізаційне зображення не має діагностичної цінності, то такий перелом, імовірно, лікують презумптивно і накладається шина для великого пальця. Пацієнта слід оглянути повторно через 1 тиждень після травмування. Якщо у пацієнта все ще спостерігається біль або якщо зап'ясток все ще залишається болючим при пальпації при обстеженні через 1 тиждень після травми, проводиться повторне рентгенологічне обстеження.
Цінні поради та підводні камені
Колосоподібна шина великого пальця
Довідковий матеріал щодо діагностики
1. Carpenter CR, Pines JM, Schuur JD, et al: Adult scaphoid fracture. Acad Emerg Med 21 (2):101–121, 2014. doi: 10.1111/acem.12317
Лікування переломів човноподібної кістки
Іммобілізація великого пальця колосоподібною шиною
Багато переломів без зміщення можна лікувати за допомогою накладення шини на великий палець, яку носять до 6–8 тижнів. Колосоподібна шина може накладатися, якщо накладання гіпсової пов'язки слід відстрочити.
Іноді потрібне проведення відкритої репозиції з внутрішньою фіксацією (ORIF).
Ключові моменти
Переломи човноподібної кістки зазвичай виникають внаслідок надмірного розгинання зап'ястка, зазвичай під час падіння на витягнуту руку.
Ці переломи можуть порушувати кровопостачання проксимального відділу човноподібної кістки, таким чином, остеонекроз є досить поширеним ускладненням, яке іноді призводить до втрати працездатності.
Слід виконати рентгенографію в передньо-задній, бічній і косій проекціях; якщо рентгенівські знімки є в межах норми або не мають діагностичної цінності, однак клінічні дані свідчать про перелом човноподібної кістки, виконати МРТ або іммобілізацію із накладенням шини на великий палець і організуйте повторне рентгенологічне обстеження через 1 тиждень.