Переломи човноподібної кістки

Рентгенографія

МРТ

В разі підозри на перелом човноподібної кістки та в разі недостатньої діагностичної цінності рентгенограми, виконується попереднє лікування з шинуванням великого пальця руки та подальшим проведенням контрольної рентгенографії

Початково виконується звичайна рентгенографія (в передньо-задній, бічній та косій проекціях), хоча досить часто рентгенівські знімки не показують патологій. В останньому мета-аналізі частота отримання хибно-негативних результатів у більшості серій коливалася від 6 до 18% в разі проведення звичайного рентгенографічного дослідження (1).

Якщо результати рентгенологічного обстеження є в межах норми, але все ще є підозра на перелом, можна провести МРТ. МРТ все частіше використовується для діагностики переломів човноподібної кістки, оскільки даний метод дослідження є більш точним, ніж КТ або сканування кісток при гострих станах (1).

Перелом човноподібної кістки Зображення ZEPHYR / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Якщо клінічно підозрюється перелом, а візуалізаційне зображення не має діагностичної цінності, то такий перелом, імовірно, лікують презумптивно і накладається шина для великого пальця. Пацієнта слід оглянути повторно через 1 тиждень після травмування. Якщо у пацієнта все ще спостерігається біль або якщо зап'ясток все ще залишається болючим при пальпації при обстеженні через 1 тиждень після травми, проводиться повторне рентгенологічне обстеження.

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Колосоподібна шина великого пальця