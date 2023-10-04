Як зашити рвану рану за допомогою вертикальних матрацних швів

Проштовхніть голку через обидва краї рани, якщо це можна зробити з невеликим опором з боку тканин. Якщо опір тканини значний — або якщо Ви накладаєте шов на відносно широкий простір (як це може трапитися з першими декількома стібками) — виведіть голку через центр рваної рани після того, як вона пройде через перший край рани, потім знову захопіть її голкотримачем і продовжуйте накладати шов, виконуючи другий прохід і виводячи голку на протилежній сторони рани.