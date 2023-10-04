Як зашити рвану рану за допомогою скоб

Абсолютні протипоказання

Очікуване проведення МРТ, оскільки магнітне поле може зірвати скоби зі шкіри

Відносні протипоказання

Рвані рани на обличчі або шиї, оскільки косметичний результат часто є гіршим у порівнянні з накладанням швів

Рвані рани на руках або ногах, оскільки часто біль на даних ділянках більш інтенсивний

Очікуване проведення КТ голови, оскільки скоби в тканинах створюватимуть артефакти сканування

Закриття рани будь-якого типу може бути протипоказано для ран, які є забрудненими, відносно застарілими, або такими, які можуть піддаватися більшому ризику зараження в разі закриття. Це стосується невеликих укусів на руках або ногах, колотих ран або поранень від вогнепальної зброї.

Рани, які зачіпають глибокі структури (наприклад, нерви, кровоносні судини, протоки, суглоби, сухожилля, кістки) та охоплюють значні ділянки або зачіпають зони рук або обличчя, і потребують застосування спеціальних методик відновлення або можуть вимагати направлення до лікаря-хірурга.