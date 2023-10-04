Як зашити рвану рану за допомогою скоб

Шкірні степлери широко використовуються для швидкого закриття ран з рівними краями, які виникають при травмуванні гострими предметами, та коли немає потреби у косметичному закритті рани.
Показання до закриття рваної рани за допомогою скоб
Рани тулуба чи кінцівок з відносно рівними краями, які виникли внаслідок травмування гострими предметами, а також поверхневі рвані рани волосистої частини голови
Протипоказання до закриття рваної рани за допомогою скоб
Абсолютні протипоказання
Очікуване проведення МРТ, оскільки магнітне поле може зірвати скоби зі шкіри
Відносні протипоказання
Рвані рани на обличчі або шиї, оскільки косметичний результат часто є гіршим у порівнянні з накладанням швів
Рвані рани на руках або ногах, оскільки часто біль на даних ділянках більш інтенсивний
Очікуване проведення КТ голови, оскільки скоби в тканинах створюватимуть артефакти сканування
Закриття рани будь-якого типу може бути протипоказано для ран, які є забрудненими, відносно застарілими, або такими, які можуть піддаватися більшому ризику зараження в разі закриття. Це стосується невеликих укусів на руках або ногах, колотих ран або поранень від вогнепальної зброї.
Рани, які зачіпають глибокі структури (наприклад, нерви, кровоносні судини, протоки, суглоби, сухожилля, кістки) та охоплюють значні ділянки або зачіпають зони рук або обличчя, і потребують застосування спеціальних методик відновлення або можуть вимагати направлення до лікаря-хірурга.
Ускладнення закриття рваної рани за допомогою скоб
Неправильна апозиція країв рани, що призводить до неналежного ушивання рани та поганого косметичного результату
У пацієнтів, у яких легко формуються рубці, ймовірно буде більший шрам
Гірший косметичний ефект, особливо якщо скоби залишаються в рані занадто довго
Інфекція
Обладнання для закриття рваної рани за допомогою скоб
Гігієну рани та застосування технік закриття рани не обов'язково проводити в стерильних умовах. Незважаючи на те, що інструменти, які контактують з раною (наприклад, пінцети, голки, шовний матеріал) повинні бути стерильними, для імунокомпетентних пацієнтів можуть використовуватися чисті нестерильні рукавички, а також чиста нестерильна вода. Деякі лікарі віддають перевагу стерильним рукавичкам, які добре прилягають і мають кращий бар’єрний захист.
Процедура очистки рани та бар'єрний захист
Маска для обличчя та захисні окуляри (або щиток для обличчя), медичні шапочки, костюми/халати, рукавички
Стерильні простирадла, рушники (для обробки рани і накладення швів)
Антисептичний засіб для очищення, такий як хлоргексидин
Шприци, голки та місцевий анестетик
Тканинні щипці
Шкірний степлер (включаючи пристрій для видалення скоб)
Мазь з антибіотиком
Неоклюзійна пов'язка
Додаткові міркування щодо закриття рваної рани за допомогою скоб
Накладення швів та хірургічних скоб забезпечують порівняно аналогічні результати загоювання, міцність на розрив рани, частоту ускладнень, переносимість для пацієнта, ефективність закриття, ширину шраму, колір, загальний зовнішній вигляд, сліди від шва або скоб, частоту інфікування, вартість та прийнятність для пацієнта. Під час досліджень на тваринних моделях при застосуванні скоб спостерігалося менше запалення рани та більша стійкість до інфекції у контамінованих ранах.
Основною перевагою використання скоб є нетривалий час, який потрібен для закриття рани. (Накладання скоб відбувається в 3–4 рази швидше, ніж накладання швів.)
Якщо в рані спостерігається значний натяг, накладіть глибокі шви, що з часом розсмоктуються, а потім накладайте скоби. Це дозволить зменшити натяг шкіри.
Розташування пацієнта для закриття рваної рани за допомогою скоб
Пацієнт має прийняти зручне положення, відкинувшись на кушетці, або лежачи на спині.
Відрегулюйте висоту узголів'я таким чином, щоб там було зручно сидіти або стояти біля нього.
Рвана рана повинна бути добре освітлена, тому бажано забезпечити підсвічування за допомогою налобного ліхтаря.
Покроковий опис процедури закриття рваної рани за допомогою скоб
(Покроковий опис підготовки рани, знеболення та перев'язування наведений у розділі «Як правильно очищати, промивати, санувати та перев'язувати рани»).
В разі необхідності проводять очищення, анестезію, промивання та санацію рани.
Покривають рану хірургічним простирадлом з виділеним операційним полем. В разі потреби достатньо великої стерильної робочої поверхні поблизу розміщують додаткові простирадла.
Почніть з одного кінця рваної рани.
Виверніть краї рани за допомогою щипців, при цьому бажано, щоб це зробив другий хірург. Іноді шкіру можна вивернути, просто затиснувши її між великим і вказівним пальцями.
Після того, як краї будуть вивернуті назовні, обережно накладіть скоби на рану.
Для забезпечення найкращого закриття рани розмістіть центр шкірного степлера перпендикулярно до центру рани та над нею.
Після натискання на рукоятку степлера скоба автоматично накладається на рану і загинається до потрібної конфігурації. При правильному розміщенні верх скоби піднімається на кілька міліметрів над поверхнею шкіри.
Рухайтеся від одного кінця рани до іншого, кожного разу накладаючи скобу на відстані приблизно 0,5–1 см від попередньої, що необхідно для досягнення належної апозиції країв по всій протяжності рани.
Після процедури закриття рваної рани за допомогою скоб
В разі необхідності нанесіть мазь з антибіотиком, а потім залиште рану незакритою або накрийте стерильною пов’язкою.
Попросіть пацієнта зняти пов'язку та обережно очистити рану через 24–48 годин. Рвані рани шкіри голови можна очистити, прийнявши душ через декілька годин.
Видаліть скоби через той самий проміжок часу, що й для швів. (Див розділ «Як накласти простий вузловий шов на рвану рану: процес реабілітації».) Для видалення скоб використовуйте спеціальний інструмент, спеціально розроблений виробником цього шкірного степлера. Помістіть нижню щелепу інструменту для зняття скоб під поперечину скоби та стисніть ручку інструменту.
Попередження та поширені помилки при закритті рваної рани за допомогою скоб
Найбільш поширеними помилками є неправильна апозиція країв рани (що призводить до накладання країв рани один на одного) та невдале вивертання країв рани. Вирівняйте середину скоби з центром рани.
Занадто сильне натискання на степлер може накладати скоби дуже щільно, викликаючи ішемію рани.
Процес знімання скоб може бути більш некомфортним, ніж видалення швів.
Якщо тримати скоби занадто довго, вони можуть спричинити значні рубці.
Поради та підказки щодо закриття рваної рани за допомогою скоб
Замість того, щоб починати накладати скоби з одного боку рани, багато практикуючих лікарів вважають, що легше почати з середини рани, а потім розташовувати наступні скоби посередині кожної відкритої секції, допоки не будуть закриті всі прогалини на рані.
Якщо щипці відсутні, шкіру можна затиснути великим і вказівним пальцями.