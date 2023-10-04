Як зашити рвану рану за допомогою горизонтальних матрацних швів

При застосуванні горизонтальних матрацних швів використовується простий вузловий шов з подальшим зворотнім швом, який прилягає до першого задля створення єдиного широкого шва, що дозволяє досягти апроксимації країв рани та вивернення епідермісу без здавлювання країв рани.

Матрацні шви (як вертикальний, так і горизонтальний) зазвичай використовуються для закриття ран, де спостерігається натяг тканин. Оскільки шов охоплює шкіру латерально по відношенню до рани (а не проходить через рану), натяг передається від країв рани до шкіри збоку, яка обгорнута швом. Крім того, завдяки тому, що шви перетинаються під (а не над) рваною раною, при затягуванні шва відбувається вивертання країв рани.

Горизонтальний матрацний шов доцільно застосовувати на ділянках з невеликою кількістю підшкірної жирової клітковини, що ускладнює вивертання країв рани. Зближення країв рани досягається без спричинення натягів або напруження (що, в свою чергу, допомагає уникнути подальшої ішемії, некрозу або розриву). Оскільки другий стібок паралельний першому, для закриття рани вимагається у два рази менше швів.

(Див. також розділи «Як правильно очищати, промивати, санувати та перев'язувати рани», «Як накласти простий вузловий шов на рвану рану» та «Рвані рани»).

Показання до накладання горизонтальних матрацних швів Рвані рани на долонних поверхнях кисті та пальців рук, коли прості вузлові шви можуть врізатися в шкіру

Деякі рани, які можна залишити з натягом тканин замість багатошарового ушивання, якщо натяг шкіри не відзначається

Паралельні рвані рани

Рвані рани волосистої частини шкіри голови або рвані рани з мацерованими, неправильними або ж надто товстими чи тонкими краями

Протипоказання до накладання горизонтальних матрацних швів Абсолютні протипоказання Немає Відносні протипоказання Рани з вираженим натягом

Рани, які є забрудненими, відносно застарілими, або такими, які можуть піддаватися більшому ризику зараження в разі закриття рани швами. Це стосується невеликих укусів на руках або ногах, колотих ран або поранень від вогнепальної зброї. Рани, які зачіпають глибокі структури (наприклад, нерви, кровоносні судини, протоки, суглоби, сухожилля, кістки) та охоплюють значні ділянки або зачіпають зони рук або обличчя, і потребують застосування спеціальних методик відновлення або можуть вимагати направлення до лікаря-хірурга.

Ускладнення накладання горизонтальних матрацних швів Інфекція

Формування порізів чи рубцювань внаслідок тиску швів на шкіру

Дермальна ішемія та некроз, які виникають частіше, ніж при використанні простих або безперервних швів

Обладнання для накладання горизонтальних матрацних швів Гігієну рани та застосування технік закриття рани не обов'язково проводити в стерильних умовах. Незважаючи на те, що інструменти, які контактують з раною (наприклад, пінцети, голки, шовний матеріал) повинні бути стерильними, для імунокомпетентних пацієнтів можуть використовуватися чисті нестерильні рукавички, а також чиста нестерильна вода. Деякі лікарі віддають перевагу стерильним рукавичкам, які добре прилягають і мають кращий бар’єрний захист. Процедура очистки рани та бар'єрний захист Маска для обличчя та захисні окуляри (або щиток для обличчя), медичні шапочки, костюми/халати, рукавички

Стерильні простирадла, рушники (для обробки рани і накладення швів)

Голкотримач, зубчасті щипці, шовний матеріал; зазвичай використовується нерозсмоктувальний одноволоконний шовний матеріал. (Детальне обговорення різних типів і розмірів шовного матеріалу див. у розділі «Рвані рани».)

Антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон-йод), стерильні марлеві серветки

Іноді шини або інші матеріали (для подальшої реабілітації, для обмеження руху або натягу шкіри, які можуть бути причиною натягування швів)

Матеріали, що використовуються для перев'язування рани

Додаткові міркування щодо накладання горизонтальних матрацних швів Для закриття рваних ран можна використовувати напівзанурені горизонтальні матрацні шви, які є різновидом горизонтальних матрацних швів.

Розташування пацієнта для накладання горизонтальних матрацних швів Пацієнт має прийняти зручне положення, відкинувшись на кушетці, або лежачи на спині.

Відрегулюйте висоту узголів'я таким чином, щоб там було зручно сидіти або стояти біля нього.

Загалом слід розташуватися так, щоб рана розміщувалася приблизно паралельно по відношенню до передньої частини Вашого тіла.

Рвана рана повинна бути добре освітлена, тому бажано забезпечити підсвічування за допомогою налобного ліхтаря.

Покроковий опис процедури накладання горизонтальних матрацних швів (Покроковий опис підготовки рани та знеболення наведений у розділі «Як правильно очищати, промивати, санувати та перев'язувати рани»; вказівки щодо роботи з інструментами, голками і зав'язування хірургічних вузлів з використанням інструментів наведені у розділі «Як накласти простий вузловий шов на рвану рану»). В разі необхідності проводять очищення, анестезію, промивання та санацію рани.

Покривають рану хірургічним простирадлом з виділеним операційним полем. В разі потреби достатньо великої стерильної робочої поверхні поблизу розміщують додаткові простирадла. Горизонтальний матрацний шов Зробіть перший стібок голкою так само, як це виконується при накладанні простого вузлового шва, але введіть голку в шкіру трохи далі (наприклад, від 0,5 до 1 см) від краю рани.

Проштовхніть голку крізь обидва краї рани за один прокол, якщо це можливо зробити з невеликим опором. Якщо опір є значним або спостерігається відносно широка відстань між краями рваної рани (наприклад, це може визначити під час накладання першого шва), проштовхуйте голку крізь кожен край рани окремо. Для цього витягніть голку з рани після того, як вона пройде через один край рани, а потім знову приєднайте її до голкотримача і продовжуйте виконувати таку ж маніпуляцію вдруге на протилежній стороні рани та вийдіть на відстані 0,5-1 см від іншого краю рани. Точки входу та виходу під час першого проходження повинні бути симетричними з обох сторін рани.

Змініть напрям голки в голкотримачеві.

Виконайте другий (зворотний) прохід, починаючи з тієї ж сторони рани і вводячи голку на 0,5 см далі від місця виходу першого проходу шва. Другий прохід повинен бути ідентичним та паралельним першому.

Обережно потягніть за кінці шва, щоб забезпечити зближення країв рани та вивернення епідермісу.

Закріпіть шов задля закриття рани. Горизонтальний матрацний шов Напівзанурені горизонтальні матрацні шви Напівзанурені горизонтальні матрацні шви, які також називають кінечні або кутові шви, можна використовувати для апроксимації кінчика тканинного клаптя рваної рани до кута V- або Y-подібної рани, якщо краї неможливо адекватно вирівняти навіть при надрізі. Шовна петля на кінчику клаптя залишається повністю внутрішньошкірною (тобто зануреною). Оскільки зовнішньої шкірної петлі немає, епідермальний натяг на кінчику клаптя мінімізується. Співставте краї клаптя з краями рани.

Зробіть перший прокол, ввівши голку в шкіру на відстані приблизно 0,5–1 см нижче та латеральніше по відношенню до верхівки V-подібної рани, і просувайте її внутрішньошкірно, допоки голка не вийде з дермального шару в рані.

Утримуючи голку паралельно внутрішньошкірному шляху, проведіть її через кінчик клаптя рани.

Введіть голку на протилежному боці рани та на тій самій відстані та глибині, що й перший прокол.

Обережно потягніть за кінці шовного матеріалу, щоб затягнути кінчик клаптя у верхівку V-подібної рани, стягуючи докупи та вивертаючи краї рани.

Затягніть шви.

Якщо надмірний натяг заважає правильній апозиції клаптя та верхівки рваної рани, рана набуває Y-подібної форми (з напівзануреним матрацним швом по центру). Вся інша частина рани (включаючи основу Y, якщо вона сформувалась) може бути закрита, як і будь-яка інша рвана рана.

Після процедури накладання горизонтальних матрацних швів Перев'яжіть рану (див. «Рвані рани» та «Як правильно очищати, промивати, санувати та перев'язувати рани»).

Накладіть шини на суглоби, рухи яких можуть спричинювати натяг рани (наприклад, шинування ліктьового суглоба при ушкодженні тильної поверхні ліктьового суглоба).

Проінструктуйте пацієнта, що пов'язку слід зберігати сухою та на місці її накладення, а повертатися задля огляду рани потрібно через 2 дні.

Повідомте пацієнту, що у випадку появи ознак інфекції (наприклад, посилення болю, набряк, почервоніння, підвищення температури тіла, проксимальне поширення червоних смуг [інфекційний лімфангіїт]) слід звернутися до лікарні повторно.

Проінструктуйте пацієнта з приводу термінів, коли потрібно буде повернутися для знімання швів, що зазвичай залежить від локалізації рани: через 3 - 5 днів для зони обличчя, через 6 - 10 днів для зон голови та тулуба, через 10 - 14 днів для зон рук і ніг та через 14 днів для ран, що розташовуються в зоні суглоба. Раннє знімання швів може призвести до розходження країв рани; однак, щоб зменшити утворення рубців та поперечних смуг швів на обличчі, половину стібків (тобто, кожен другий стібок) можна видалити на 3-й день, а решту зняти на 5-й день. Закриття рваної рани за допомогою клаптя

Після процедури накладання горизонтальних матрацних швів Уникайте занадто щільного накладення швів і обережно використовуйте припікання, оскільки і те, і те може викликати ішемію тканин.