Як зашити рвану рану за допомогою підшкірного безперервного шва

Абсолютні протипоказання

Немає

Відносні протипоказання

Рани з неправильними або нерівними краями

Рани з вираженим натягом

Довжина рани > 6 см

Іноді техніки висічення та деструкції можуть зробити рвану рану підходящою для її закриття за допомогою безперервного підшкірного шва. Однак лікарі загального профілю можуть віддавати перевагу не зміні неправильних країв рани, а натомість, закривати рани, використовуючи прості вузлові шви, які часто забезпечують естетично прийнятний результат і зберігають більший об’єм тканин для майбутньої косметичної ревізії, якщо така знадобиться.

Шовний матеріал будь-якого типу може бути протипоказаний для ран, які є забрудненими, відносно застарілими, або такими, які можуть піддаватися більшому ризику зараження в разі закриття рани швами. Це стосується невеликих укусів на руках або ногах, колотих ран або поранень від вогнепальної зброї.

Рани, які зачіпають глибокі структури (наприклад, нерви, кровоносні судини, протоки, суглоби, сухожилля, кістки) та охоплюють значні ділянки або зачіпають зони рук або обличчя, і потребують застосування спеціальних методик відновлення або можуть вимагати направлення до лікаря-хірурга.