Обмороження

Одразу після надходження пацієнта в лікарню внутрішню температуру стабілізують, а кінцівки швидко відігрівають у великих контейнерах з циркулюючою водою, температура якої становить приблизно 37–39 °C. Зазвичай для цього достатньо 15–30 хвилин (1). Усі прикраси необхідно зняти. Під час відігрівання біль може бути сильним. Часто потрібні парентеральні анальгетики, включаючи опіоїди.

Пацієнтам рекомендується обережно рухати уражену частину під час розморожування. Великі прозорі пухирі, як правило, залишають недоторканими або їх вміст відсмоктують, дотримуючись стерильності. Геморагічні пухирі залишаються неушкодженими, щоб уникнути вторинного зневоднення глибоких шкірних шарів. Розірвані везикули очищають.

У разі серйозного ураження, яке виникло протягом 48–72 годин, після відігрівання показана інфузія аналога простацикліну такого як ілопрост (2, 3). Якщо ураження глибоке і існує ризик ампутації, слід розглянути внутрішньоартеріальну або внутрішньовенну тромболітичну (фібринолітичну) терапію протягом перших 24 годин після ураження (4). Феноксибензамін, альфа-блокатор тривалої дії, може зменшити спазм судин і покращити кровотік. Хоча інші судинорозширювальні засоби, такі як папаверин, нікардипін або нітрогліцерин, також використовувалися як допоміжна терапія, переконливих доказів на підтримку їх використання бракує. Антикоагулянти (наприклад, гепарин), внутрішньовенне введення низькомолекулярного декстрану та внутрішньоартеріальні вазодилататори (наприклад, резерпін, толазолін) не мають доведеної клінічної користі, тому їх не слід застосовувати.

Протизапальні засоби (наприклад, ібупрофен і місцеве застосування алое вера) є корисними. Уражені ділянки залишаються відкритими для теплого повітря, а кінцівки підняті для зменшення набряку. Даних на підтримку гіпербаричної оксигенації недостатньо (5).

Запобігання інфекції є фундаментальним. Емпірична профілактика не показана, за винятком випадків сильного забруднення, розтрощення або вологої гангрени. Якщо наявна волога гангрена, застосовують антибіотики широкого спектру дії. Правцевий анатоксин вводять, якщо статус вакцинації проти правця невідомий або термін прострочений. Якщо пошкодження тканин серйозне, контролюють тиск в тканинах для виявлення ознак компартмент-синдрому (див. Компартмент-синдром: діагностика, Як вимірювати підфасціальний тиск на передпліччі та Як вимірювати підфасціальний тиск на гомілці).