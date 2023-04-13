Як вимірювати підфасціальний тиск у гомілці

Підфасціальний тиск вимірюють з метою діагностики компартмент-синдрому. Вимірювання підфасціального тиску є внутрішньолікарняною процедурою, яка потребує значних технічних навичок; зазвичай проводяться консультації з ортопедом чи загальним хірургом.
Підфасціальний тиск можна виміряти в 4 компартментах гомілки (передньому, задньому глибокому, латеральному та поверхневому задньому).
З цією метою застосовується система Stryker®, що є у продажу. Необхідно знати, яке обладнання доступне у конкретній установі.
(Див. також Компартмент-синдром.)
Показання до вимірювання підфасціального тиску гомілки
Підозра на компартмент-синдром
Компартмент-синдром можна припустити, якщо посилення болю в гомілці є непропорційним до ступеня тяжкості очевидної травми і посилюється пасивним розтягуванням м'язів компартменту. При пальпації компартмент може бути набряклим та напруженим.
Протипоказання до вимірювання підфасціального тиску гомілки
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
Інфекція шкіри або глибших тканин у передбачуваному місці введення голки: якщо можливо, використовуйте альтернативну, неінфіковану сторону.
Геморагічний діатез, корекція якого, можливо, буде потрібна перед вимірюванням підфасціального тиску
Ускладнення при вимірюванні підфасціального тиску гомілки
Помилкові високі або низькі значення тиску можуть бути пов'язані з поганим розміщенням або закупоркою голок, несправними або неточно відкаліброваними пристроями, збудженням пацієнта або надлишком фізіологічного розчину, введеного в підфасціальний простір. Ці помилки вимірювання можуть призвести до неправильного лікування.
Внаслідок проколу можуть виникнути інфекції, кровотеча або пошкодження тканин.
Обладнання для вимірювання підфасціального тиску гомілки
Стерильні халати, рукавички та простирадла
Стерильна марля
Система Stryker®, що містить голку, трубку та насадку
М'який антисептичний засіб для очищення (наприклад, 2 % хлоргексидин)
Місцевий анестетик (наприклад, 1 або 2 % лідокаїн)
Голка калібру 25
Шприц об'ємом приблизно 3 мл або більше для місцевої анестезії
Стерильні пов'язки
Якщо необхідно ввести заспокійливий препарат, що застосовується під час процедури, відповідні препарати (наприклад, пропофол, кетамін), пульсоксиметрія або капнометрія, якщо є в навяності
Додаткові міркування щодо вимірювання підфасціального тиску гомілки
Стерильна техніка необхідна для запобігання мікробному забрудненню тканин під час процедури.
Підтримуйте нижнє граничне значення для вимірювання підфасціального тиску у пацієнтів із групи ризику, тому що при пальпації глибоко розташованих компартментів напруженість або суттєвий набряк можуть не відчуватися, біль неспецифічний, а у загальмованих пацієнтів симптоми та ознаки можуть бути відсутніми.
Необхідно встановити діагноз та розпочати лікування до появи блідості шкірного покриву або зникнення пульсу.
Відповідна анатомія для вимірювання підфасціального тиску гомілки
Гомілка має 4 відділи (компартменти):
Передній компартмент: включає передній великогомілковий м'яз, довгий розгинач великого пальця стопи і довгий розгинач пальців, глибокий малогомілковий нерв і передню великогомілкову артерію
Глибокий задній компартмент: включає задній великогомілковий м'яз, довгі згиначі великого пальця і пальців стопи, великогомілковий нерв, а також задню великогомілкову і малогомілкову артерії
Бічний (латеральний) компартмент: включає довгий малогомілковий і короткий малогомілковий м'язи і загальний малогомілковий нерв
Поверхневий задній компартмент: включає литковий та камбаловидний м'язи.
Найчастіше, компартмент-синдром вражає передній та задній глибокий компартмент.
Розташування пацієнта для вимірювання підфасціального тиску гомілки
Розташуйте пацієнта так, щоб уражена нога знаходилася на рівні серця, для того щоб голка могла потрапити в шкіру під кутом, перпендикулярним до вимірюваного компартменту.
Покроковий опис вимірювання підфасціального тиску гомілки
Підготуйте обладнання
Відкрийте систему Stryker® і вийміть вміст на стерильне поле.
Щільно надягніть голку на конічний стрижень мембранної камери. Зніміть ковпачок із попередньо заповненого шприца і прикріпіть його до камери на протилежному боці.
Відкрийте кришку монітора та розташуйте камеру в гнізді монітора тиску чорною поверхнею вниз. Обережно натисніть на неї, доки вона не зафіксується на місці. Закрийте кришку монітора.
Тримайте голку під кутом 45° і натисніть на поршень, щоб звільнити систему від повітря. Запобігайте стіканню фізіологічного розчину по голці в датчик.
Увімкніть монітор і перевірте, чи відображаються цифри у вікні дисплея.
Відкалібруйте пристрій: тримайте пристрій під передбаченим кутом введення. Натисніть кнопку «нуль» і переконайтеся, що через декілька секунд на дисплеї відображається «00». Перш ніж продовжити, на дисплеї має з’явитися значення «00». Для кожного додаткового вимірювання пристрій необхідно повторно відкалібрувати до «00».
Загальні дії для всіх компартментів
Слід провести нейросудинне дослідження ураженої гомілки перед виконанням процедури.
Підготуйте шкіру навколо місця втручання, використовуючи антисептичний засіб для очищення, наприклад, хлоргексидин. Обкладіть ділянку операційного поля стерильними серветками.
За допомогою голки 25 калібру введіть місцевий анестетик так, щоб у місці введення утворилася папула. Слід уникати введення анестетика у глибокі тканини м'язів та фасцій. Це може призвести до хибного підвищення показника підфасціального тиску.
Тримайте змонтований і відкалібрований датчик тиску перпендикулярно до вимірюваного компартменту і вводьте голку якомога обережніше через шкіру на глибину, достатню для цільового компартменту.
Повільно введіть 0,3 мл фізіологічного розчину у компартмент.
Дочекайтеся, поки на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що досягнуто рівноваги, і запишіть підсумковий тиск.
Для кожного додаткового виміру необхідно відкалібрувати одиницю виміру до «00» та повторити процес.
Рівень виміряного тиску понад 30 мм. рт. ст. або близько 30 мм. рт. ст. від діастолічного АТ підтверджує діагноз компартмент-синдрому та вказує на необхідність негайної фасціотомії.
Компартмент-синдром можливий, навіть якщо підфасціальний тиск не підвищений. Якщо існує підозра на його наявність на основі клінічних даних, слід припустити цей діагноз та провести серійне вимірювання підфасціального тиску.
Специфічні кроки для визначення тиску у передньому компартменті
Покладіть пацієнта на спину.
Пальпаторно визначте передню межу великогомілкової кістки на стику проксимальної та середньої третини гомілки.
Введіть голку на відстані 1 см латеральніше переднього краю великогомілкової кістки (найбільш латеральної частини великогомілкової кістки) перпендикулярно поверхні шкіри.
Просуньте голку на таку глибину, щоб при натисканні пальцем на передній компартмент проксимальніше або дистальніше місця введення голки, а також при підошовному згинанні або тильному згинанні стопи тиск зростав.
Специфічні кроки для вимірювання тиску у глибокому задньому компартменті
Якщо дозволяє клінічна ситуація, то пацієнта потрібно розташувати лежачи на спині зі злегка піднятими ногами.
Пропальпуйте медіальну межу великогомілкової кістки на стику проксимальної та середньої третини гомілки.
Голку вводять прямо ззаду медіального краю великогомілкової кістки.
Просувайте голку перпендикулярно шкірі до задньої межі малогомілкової кістки на глибину 2-4 см.
Підтвердіть, що голка розташована правильно, спостерігаючи підвищення тиску під час розгинання великого пальця та пронації гомілковостопного суглоба.
Специфічні кроки для визначення тиску у латеральному компартменті
Розташуйте пацієнта на ношах, зазвичай у положенні лежачи на спині. Трохи підніміть гомілку.
Пальпаторно визначте передню межу великогомілкової кістки на стику проксимальної та середньої третини гомілки.
Голка вводиться трохи попереду заднього краю малогомілкової кістки, на бічній стороні гомілки.
Просувайте голку перпендикулярно до шкіри і направте її до малогомілкової кістки на глибину від 1 до 1,5 см. Якщо голка торкається кістки, виведіть її на 0,5 см назад.
Переконайтеся у правильному розміщенні голки, спостерігаючи за підвищенням тиску, коли ви натискаєте пальцем на латеральний фасціальний футляр трохи нижче або вище точки введення голки і при інверсії стопи та гомілковостопного суглоба.
Специфічні кроки для вимірювання тиску у поверхневому задньому компартменті
Помістіть пацієнта у позицію лежачи на животі.
Візуалізуйте поперечну лінію на рівні з'єднання між проксимальною та середньою третинами гомілки.
Введіть голку на цьому рівні, на відстані 3-5 см по обидва боки від середньої анатомічної лінії гомілки.
Просувайте голку перпендикулярно до шкіри і направляйте її до центру гомілки на глибину 2-4 см.
Переконайтеся у правильному розміщенні голки, спостерігаючи за підвищенням тиску, коли ви натискаєте пальцем на канал тильної зв'язки зап'ястя трохи нижче або вище точки введення голки і при задньому згинанні стопи.
Після процедури вимірювання підфасціального тиску гомілки
Накладіть стерильні пов'язки на всі місця введення голки.
Повторіть нейроваскулярне обстеження ноги.
Попередження та поширені помилки при вимірюванні підфасціального тиску гомілки
Компартмент-синдром є клінічним діагнозом, який часто важко поставити. Рекомендується рання консультація ортопеда або загального хірурга.
Наявність пульсу в дистальних ділянках артерії, капілярне наповнення та навіть нормальний підфасціальний тиск не виключають наявність компартмент-синдрому.
Виміряйте тиск у всіх відділах постраждалої кінцівки, які могли бути уражені.
Поради та підказки щодо вимірювання підфасціального тиску гомілки
Для досягнення максимальної точності вимірюють тиск у місцях травми або максимального натягу, що пальпується.