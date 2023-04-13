Як вимірювати підфасціальний тиск у гомілці

Слід провести нейросудинне дослідження ураженої гомілки перед виконанням процедури.

Підготуйте шкіру навколо місця втручання, використовуючи антисептичний засіб для очищення, наприклад, хлоргексидин. Обкладіть ділянку операційного поля стерильними серветками.

За допомогою голки 25 калібру введіть місцевий анестетик так, щоб у місці введення утворилася папула. Слід уникати введення анестетика у глибокі тканини м'язів та фасцій. Це може призвести до хибного підвищення показника підфасціального тиску.

Тримайте змонтований і відкалібрований датчик тиску перпендикулярно до вимірюваного компартменту і вводьте голку якомога обережніше через шкіру на глибину, достатню для цільового компартменту.

Повільно введіть 0,3 мл фізіологічного розчину у компартмент.

Дочекайтеся, поки на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що досягнуто рівноваги, і запишіть підсумковий тиск.

Для кожного додаткового виміру необхідно відкалібрувати одиницю виміру до «00» та повторити процес.

Рівень виміряного тиску понад 30 мм. рт. ст. або близько 30 мм. рт. ст. від діастолічного АТ підтверджує діагноз компартмент-синдрому та вказує на необхідність негайної фасціотомії.