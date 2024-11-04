Огляд холодової травми

Вплив холоду може призвести до зниження температури тіла (гіпотермія) та пошкодження фокальних м'яких тканин.
Пошкодження тканини холодом без заморожування включає обмороження, траншейну стопу та відмороження.
Пошкодження тканини при замерзанні є обмороженням.
Лікування передбачає зігрівання та селективну, зазвичай відтерміновану, хірургічну обробку уражених тканин.
Сприйнятливість до холодового ураження підвищується при виснаженні, недоїданні, зневодненні, гіпоксії, порушеннях серцево-судинної діяльності та контакті з вологою або металом.
(Див. також Синдром Рейно).
Запобігання холодним травмам
Запобігання має вирішальне значення (1). Навіть якщо здається, що погода не загрожує холодовим ураженням, люди повинні бути готові захистити себе від холоду, вологи та вітру. Вони повинні носити або мати при собі кілька шарів теплого одягу, бажано з вовни або поліпропілену, щоб зберегти теплоізоляцію навіть у за умови намокання. Важливо мати тепле покриття для голови. Рукавички та шкарпетки слід зберігати максимально сухими. У дуже холодну погоду слід носити утеплені черевики, які не перешкоджають кровообігу.
Споживання достатньої кількості рідини (особливо теплої) та їжі допомагає підтримувати виробництво тепла шляхом обміну речовин. Слід уникати алкоголю, оскільки він може збільшувати втрату тепла шляхом розширення судин шкіри, погіршувати реакції терморегуляції та порушувати поведінкові реакції на холод.
Приділяти увагу тому, коли частини тіла охолоджуються або німіють, і їх негайне розігрівання може запобігти травмам, пов'язаним із застудою.
Довідковий матеріал
1. Dow J, Giesbrecht GG, Danzl DF, et al. Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Out-of-Hospital Evaluation and Treatment of Accidental Hypothermia: 2019 Update. Wilderness Environ Med. 30(4S):S47-S69, 2019. doi: 10.1016/j.wem.2019.10.002