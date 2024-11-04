Огляд холодової травми

Запобігання має вирішальне значення (1). Навіть якщо здається, що погода не загрожує холодовим ураженням, люди повинні бути готові захистити себе від холоду, вологи та вітру. Вони повинні носити або мати при собі кілька шарів теплого одягу, бажано з вовни або поліпропілену, щоб зберегти теплоізоляцію навіть у за умови намокання. Важливо мати тепле покриття для голови. Рукавички та шкарпетки слід зберігати максимально сухими. У дуже холодну погоду слід носити утеплені черевики, які не перешкоджають кровообігу.

Споживання достатньої кількості рідини (особливо теплої) та їжі допомагає підтримувати виробництво тепла шляхом обміну речовин. Слід уникати алкоголю, оскільки він може збільшувати втрату тепла шляхом розширення судин шкіри, погіршувати реакції терморегуляції та порушувати поведінкові реакції на холод.

Приділяти увагу тому, коли частини тіла охолоджуються або німіють, і їх негайне розігрівання може запобігти травмам, пов'язаним із застудою.