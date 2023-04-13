Як вимірювати підфасціальний тиск у передпліччі

Підфасціальний тиск вимірюють з метою діагностики компартмент-синдрому. Вимірювання підфасціального тиску є внутрішньолікарняною процедурою, яка потребує значних технічних навичок; зазвичай проводяться консультації з ортопедом чи загальним хірургом.
Підфасціальний тиск можна виміряти в 3 компартментах передпліччя (долонному, задньому та рухливому жмуті).
З цією метою застосовується система Stryker®, що є у продажу. Дотримуйтеся всіх інструкцій до інструменту. Необхідно знати, яке обладнання доступне у конкретній установі.
(Див. також Компартмент-синдром.)
Показання до вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Підозра на компартмент-синдром
Компартмент-синдром можна припустити, якщо посилення болю в залученому компартменті є непропорційним до очевидної тяжкості травми і посилюється пасивним розтягуванням м'язів компартменту. При пальпації компартмент може бути набряклий та напружений, однак ці зміни можуть бути присутніми не завжди.
Протипоказання до вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
Інфекція шкіри або глибших тканин у передбачуваному місці введення голки: якщо можливо, використовуйте альтернативну, неінфіковану сторону.
Геморагічний діатез, корекція якого, можливо, буде потрібна перед вимірюванням підфасціального тиску
Ускладнення при вимірюванні підфасціального тиску передпліччя
Помилково виміряний високий або низький тиск, який може бути пов'язаний з погано розміщеними або закупореними голками, несправними або неточно відкаліброваними пристроями, порушенням пацієнта або надлишком фізіологічного розчину, введеного в підфасціальний простір. Ці помилки вимірювання можуть призвести до неправильного лікування.
Внаслідок проколу можуть виникнути інфекції, кровотеча або пошкодження тканин.
Обладнання для вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Стерильні халати, рукавички та простирадла
Стерильна марля
Система Stryker®, що містить голку, трубку та насадку
Антисептичний засіб для очищення (наприклад, 2 % хлоргексидин)
Місцевий анестетик (наприклад, 1 або 2 % лідокаїн)
Голка калібру 25 або 27
Шприц об'ємом приблизно 3-5 мл для місцевої анестезії
Стерильні пов'язки
Якщо необхідно ввести заспокійливий препарат, що застосовується під час процедури, відповідні препарати (наприклад, пропофол, кетамін) та пульсоксиметрія або капнометрія
Додаткові міркування щодо вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Стерильна техніка необхідна для запобігання мікробному забрудненню тканин під час процедури.
Підтримуйте нижнє граничне значення для вимірювання підфасціального тиску у пацієнтів із групи ризику, тому що при пальпації глибоко розташованих компартментів напруженість або набряк можуть бути відсутніми, біль неспецифічний, а у загальмованих пацієнтів симптоми та ознаки можуть бути відсутніми або бути неспецифічними.
Необхідно встановити діагноз та розпочати лікування до появи блідості шкірного покриву або зникнення пульсу.
Відповідна анатомія для вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Передпліччя має 3 компартменти:
Компартмент долоні: включає ліктьовий згинач зап'ястя, довгий згинач великого пальця кисті, глибокий згинач пальців, поверхневий згинач пальців, довгий долонний м'яз і променевий згинач зап'ястку, а також ліктьовий нерв, поверхневу гілку променевого нерва та серединний нерв та променеву, ліктьову та передні міжкісткову артерії.
Канал тильної зв'язки зап'ястя: включає довгий розгинач великого пальця, довгий м'яз, що відводить великий палець кисті, розгинач пальців, розгинач мізинця і ліктьовий розгинач зап'ястя, а також задній міжкістковий нерв і задню міжкісткову артерію
Компартмент рухливого жмута: включає плече-променевий м'яз, короткий і довгий променевий розгинач зап'ястя
Найчастіше компартмент долоні виникає під впливом компартмент-синдрому.
Розташування пацієнта для вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Розташуйте пацієнта так, щоб уражена рука знаходилася на рівні серця, для того щоб голка могла потрапити в шкіру під кутом, перпендикулярним до вимірюваного компартменту.
Покроковий опис вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Підготуйте обладнання
Відкрийте систему Stryker® і вийміть вміст на стерильне поле.
Щільно надягніть голку на конічний стрижень мембранної камери. Зніміть ковпачок із попередньо заповненого шприца і прикріпіть його до камери на протилежному боці.
Відкрийте кришку монітора та розташуйте камеру в гнізді монітора тиску чорною поверхнею вниз. Обережно натисніть на неї, доки вона не зафіксується на місці. Закрийте кришку монітора.
Тримайте голку під кутом 45° і натисніть на поршень, щоб звільнити систему від повітря. Запобігайте стіканню фізіологічного розчину по голці в датчик.
Увімкніть монітор і перевірте, чи відображаються цифри у вікні дисплея.
Відкалібруйте пристрій: тримайте пристрій під передбаченим кутом введення. Натисніть кнопку «нуль» і переконайтеся, що через декілька секунд на дисплеї відображається «00». Перш ніж продовжити, на дисплеї має з’явитися значення «00». Для кожного додаткового вимірювання пристрій необхідно повторно відкалібрувати до «00».
Загальні дії для всіх компартментів
Слід провести нейросудинне дослідження ураженого передпліччя перед виконанням процедури.
Підготуйте шкіру навколо місця втручання, використовуючи антисептичний засіб для очищення, наприклад, хлоргексидин. Обкладіть ділянку операційного поля стерильними серветками.
За допомогою голки 25-27 калібру введіть місцевий анестетик так, щоб у місці введення утворилася папула. Слід уникати введення анестетика у глибокі тканини м'язів та фасцій. Це може призвести до хибного підвищення показника підфасціального тиску.
Тримайте змонтований і відкалібрований датчик тиску перпендикулярно до вимірюваного компартменту і вводьте голку якомога обережніше через шкіру на глибину, достатню для цільового компартменту.
Повільно введіть 0,3 мл фізіологічного розчину у компартмент.
Дочекайтеся, поки на дисплеї з'явиться повідомлення, що досягнуто рівноваги, і запишіть підсумковий тиск.
Для кожного додаткового виміру необхідно відкалібрувати одиницю виміру до «00» та повторити процес.
Рівень виміряного тиску понад 30 мм. рт. ст. або близько 30 мм. рт. ст. від діастолічного АТ підтверджує діагноз компартмент-синдрому та вказує на необхідність негайної фасціотомії.
Компартмент-синдром можливий, навіть якщо підфасціальний тиск не підвищений. Якщо існує підозра на його наявність на основі клінічних даних, слід припустити цей діагноз та провести серійне вимірювання підфасціального тиску.
Специфічні кроки для визначення тиску у долонному компартменті
Покладіть пацієнта на спину та розгорніть передпліччя назовні.
Визначте сухожилля довгого долоневого м'яза та його проксимальне місце прикріплення.
Голку вводять прямо медіально від довгого долоневого м'яза, у місці з'єднання проксимальної та середньої третини передпліччя.
Просувайте голку перпендикулярно і спрямовуйте її до задньої межі ліктьової кістки на глибину 1-2 см.
Переконайтеся у правильному розміщенні голки, спостерігаючи за підвищенням тиску, коли ви натискаєте пальцем на долонний фасціальний футляр трохи проксимальніше або дистальніше місця введення голки і при розгинанні пальців або зап'ястя.
Специфічні кроки для визначення тиску у каналі тильної зв'язки зап'ястя
Покладіть пацієнта на спину і розверніть передпліччя усередину.
Пропальпуйте задню сторону ліктьової кістки на рівні місця з'єднання проксимальної та середньої третини передпліччя.
Введіть голку на цьому рівні, на 1-2 см латерально до задньої сторони ліктьової кістки.
Просуньте голку перпендикулярно на глибину 1-2 см.
Переконайтеся у правильному розміщенні голки, спостерігаючи за підвищенням тиску, коли ви натискаєте пальцем на канал тильної зв'язки зап'ястя трохи проксимальніше або дистальніше місця введення голки і при згинанні зап'ястя або пальців.
Специфічні кроки для визначення тиску у компартменті рухливого жмута
Покладіть пацієнта на спину та розгорніть руку назовні.
Визначте найбільш латеральну частину передпліччя на межі проксимальної та середньої третин.
На цьому рівні та латерально щодо променевої кістки введіть голку.
Просуньте голку перпендикулярно на глибину 1-1,5 см.
Переконайтеся у правильному розміщенні голки, спостерігаючи за підвищенням тиску при натисканні пальцем на рухливий жмут трохи проксимальніше або дистальніше місця введення голки та при ліктьовому відведенні кисті.
Після процедури вимірювання підфасціального тиску на передпліччі
Накладіть стерильні пов'язки на всі місця введення голки.
Повторіть нейроваскулярне обстеження руки.
Попередження та поширені помилки при вимірюванні підфасціального тиску передпліччя
Компартмент-синдром є клінічним діагнозом, який часто важко поставити. Рекомендується рання консультація ортопеда або загального хірурга.
Наявність пульсу в дистальних ділянках артерії, капілярне наповнення та навіть нормальний підфасціальний тиск не виключають наявність компартмент-синдрому.
Виміряйте тиск у всіх відділах постраждалої кінцівки, які могли бути уражені.
Поради та підказки щодо вимірювання підфасціального тиску передпліччя
Для досягнення максимальної точності вимірюють тиск у місцях травми або максимального натягу, що пальпується.