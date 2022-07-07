Лікування ядухи у немовлят у свідомості

Ядуха у немовлят, зазвичай, викликається вдиханням невеликих об'єктів, які діти кладуть у рот (наприклад, продукти харчування, іграшки, ґудзики, монети чи кульки). Якщо обструкція дихальних шляхів є серйозною, тоді, після поплескування по спині, проводяться поштовхи в області грудної клітки, щоб усунути об'єкт.
(Див. також Загальні відомості про зупинку дихання та Відновлення та контроль прохідності дихальних шляхів).
Показання
Тяжка обструкція верхніх дихальних шляхів у немовлят (віком до 1 року), викликана попаданням стороннього предмету.
Ознаки тяжкої обструкції дихальних шляхів у дитини включають
Ціаноз
Втягування міжреберних проміжків
Нездатність плакати чи видавати гучні звуки
Слабкий, неефективний кашель
Стридор
Не втручайтеся, якщо дитина може плакати і видавати гучні звуки, ефективно кашляти або дихати належним чином; такі немовлята не мають тяжкої обструкції дихальних шляхів. Крім того, сильний кашель та крик можуть допомогти виштовхнути сторонній предмет із дихальних шляхів.
Протипоказання
Абсолютні протипоказання
Не застосовуйте поплескування по спині або поштовхи в ділянці грудної клітки, якщо дитина перестала дихати не через обструкцію дихальних шляхів (наприклад, при астмі, інфекції, набряку або ударі по голові).
Відносні протипоказання
Немає
Ускладнення
Травма або перелом ребра
Пошкодження внутрішніх органів
Обладнання
Немає
Додаткові міркування
Ця швидка процедура надання першої допомоги здійснюється безпосередньо в тому місці, де знаходиться немовля із ядухою.
Відповідна анатомія
Надгортанник зазвичай захищає дихальні шляхи від проникнення в них сторонніх предметів. Предмети, які аспіровані за межі надгортанника, можуть бути затримані голосовими зв'язками в гортані та, перебуваючи на цьому рівні або нижче, викликати небезпечну для життя повну обструкцію дихальних шляхів.
У немовлят та дітей перстневидний хрящ, що знаходиться нижче за голосові зв'язки, є найбільш вузькою частиною верхніх дихальних шляхів. Іноді об'єкти застряють між голосовими зв'язками і хрящем, що призводить до обструкції, яку особливо важко усунути.
Розташування
При проведенні поплескування по спині, необхідно розмістити немовля в положення лежачи обличчям вниз, розташувавши вздовж вашого передпліччя, використовуючи ваше стегно або коліно для підтримки. Грудну клітку немовляти необхідно тримати в руці, а його щелепу своїми пальцями. Необхідно спрямувати голову немовляти вниз і розташувати нижче тулуба (див. малюнок Поплескування по спині — немовля).
Для проведення поштовхів в області грудної клітки, необхідно розмістити немовля в положення лежачи обличчям вниз, розташувавши вздовж Вашого передпліччя, використовуючи Ваше стегно або коліно для підтримки. Тримайте потилицю немовляти на руці. Знову ж таки, нахиліть немовля так, щоб голова була нижче рівня тулуба (див. малюнок Поштовхи в області грудної клітки — немовля).
Поплескування по спині — немовлята
Поштовхи в ділянці грудної клітки — немовлята
Chest thrusts are delivered on the lower half of the sternum, just below the nipple level.
Покроковий опис процедури
Необхідно визначити, чи є важка обструкція дихальних шляхів, яка може поставити під загрозу життя немовляти. Слід визначити наявність ознак тяжкої обструкції дихальних шляхів, таких як неможливість голосно плакати, ефективно кашляти або адекватно дихати (наприклад, стридор, ретракція грудної клітки, ціаноз).
Якщо дитина може голосно кричати або сильно кашляти, ці маніпуляції не слід проводити. Якщо Ви визначили, що дитина має виражену обструкцію дихальних шляхів, необхідно виконати наступні дії.
Сказати комусь зателефонувати 911 в той час, як Ви починаєте надавати першу допомогу. Якщо поряд з Вами нікого немає, необхідно покликати на допомогу та починати надавати першу допомогу.
Немовля слід розташувати обличчям вниз, уздовж передпліччя, використовуючи Ваше стегно або коліно для підтримки. Грудну клітку немовляти необхідно тримати в руці та відкрити нижню щелепу, потягнувши за неї пальцями. Голову немовляти необхідно спрямувати вниз нижче, ніж тулуб.
Необхідно зробити до 5 швидких, сильних хлопків по спині між лопатками немовляти долонею вільної руки.
Слід перевірити рота, щоб подивитися, чи видно сторонній об'єкт; якщо його можна легко видалити, необхідно це зробити.
Якщо об'єкт не вийде з дихальних шляхів після 5 хлопків по спині, необхідно повернути немовля обличчям догори.
Слід тримати немовля обличчям вгору, вздовж передпліччя, використовуючи своє стегно чи коліно для підтримки. Голову необхідно підтримувати рукою, голова повинна бути нижче за тулуб.
2 пальця помістити на середину грудини немовляти, трохи нижче сосків. Слід уникати розміщення в області нижніх ребер або кінчика грудини.
Необхідно зробити до 5 швидких натискань, стискаючи грудну клітину приблизно на 1/3 – до ½ її глибини; зазвичай приблизно від 1,5 до 4 см (0,5 до 1,5 дюйма) для кожного натискання.
Необхідно продовжувати робити 5 хлопків по спині, а потім 5 натискань на грудну клітку, доки об'єкт не зміститься або дитина не знепритомніє.
Не слід намагатися схопити та витягти об'єкт, якщо дитина перебуває у свідомості.
Якщо дитина перестає реагувати (непритомніє), необхідно покликати на допомогу і починати проводити серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Якщо ви одні, через 1 хвилину СЛР необхідно дзвонити за номером 911.
Якщо дитина непритомна і Ви можете побачити об'єкт, який блокує дихальні шляхи, слід спробувати видалити його пальцем. Намагайтеся видалити об'єкт, тільки якщо Ви його бачите.
Після процедури
Навіть після успішного усунення обструкції дихальних шляхів та відновлення нормального дихання необхідно якнайшвидше ретельно оглянути дитину.
Попередження та поширені помилки
Не варто проводити поплескування по спині або поштовхи в ділянці грудної клітки, якщо дитина з ядухою може голосно плакати, сильно кашляти, або адекватно дихати.
Не слід робити поплескування по спині або поштовхи в ділянці грудної клітки, якщо дитина перестає дихати не через обструкцію дихальних шляхів (наприклад, астма, інфекції, ангіоневротичний набряк, травма голови). У таких випадках необхідно проводити СЛР.
У немовлят не слід проводити очищення ротової порожнини пальцями наосліп.
Не слід виконувати абдомінальні поштовхи (прийом Геймліха) у немовлят.
Поради та підказки
Важливо використовувати як допомогу силу тяжіння. Під час процедури голова немовляти повинна розташовуватися нижче за його тулуб.
Додаткова інформація
Може бути корисним наведений нижче ресурс англійською мовою. Зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цього ресурсу.
American Heart Association: Basic Life Support (BLS) Provider Manual. Dallas, American Heart Association, 2016.