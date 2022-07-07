Лікування ядухи у немовлят у свідомості

Необхідно визначити, чи є важка обструкція дихальних шляхів, яка може поставити під загрозу життя немовляти. Слід визначити наявність ознак тяжкої обструкції дихальних шляхів, таких як неможливість голосно плакати, ефективно кашляти або адекватно дихати (наприклад, стридор, ретракція грудної клітки, ціаноз).

Якщо дитина може голосно кричати або сильно кашляти, ці маніпуляції не слід проводити. Якщо Ви визначили, що дитина має виражену обструкцію дихальних шляхів, необхідно виконати наступні дії.

Сказати комусь зателефонувати 911 в той час, як Ви починаєте надавати першу допомогу. Якщо поряд з Вами нікого немає, необхідно покликати на допомогу та починати надавати першу допомогу.

Немовля слід розташувати обличчям вниз, уздовж передпліччя, використовуючи Ваше стегно або коліно для підтримки. Грудну клітку немовляти необхідно тримати в руці та відкрити нижню щелепу, потягнувши за неї пальцями. Голову немовляти необхідно спрямувати вниз нижче, ніж тулуб.

Необхідно зробити до 5 швидких, сильних хлопків по спині між лопатками немовляти долонею вільної руки.

Слід перевірити рота, щоб подивитися, чи видно сторонній об'єкт; якщо його можна легко видалити, необхідно це зробити.

Якщо об'єкт не вийде з дихальних шляхів після 5 хлопків по спині, необхідно повернути немовля обличчям догори.

Слід тримати немовля обличчям вгору, вздовж передпліччя, використовуючи своє стегно чи коліно для підтримки. Голову необхідно підтримувати рукою, голова повинна бути нижче за тулуб.

2 пальця помістити на середину грудини немовляти, трохи нижче сосків. Слід уникати розміщення в області нижніх ребер або кінчика грудини.

Необхідно зробити до 5 швидких натискань, стискаючи грудну клітину приблизно на 1/3 – до ½ її глибини; зазвичай приблизно від 1,5 до 4 см (0,5 до 1,5 дюйма) для кожного натискання.

Необхідно продовжувати робити 5 хлопків по спині, а потім 5 натискань на грудну клітку, доки об'єкт не зміститься або дитина не знепритомніє.

Не слід намагатися схопити та витягти об'єкт, якщо дитина перебуває у свідомості.

Якщо дитина перестає реагувати (непритомніє), необхідно покликати на допомогу і починати проводити серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Якщо ви одні, через 1 хвилину СЛР необхідно дзвонити за номером 911.