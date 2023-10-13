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Некоторые причины и характеристики тремора

Причина

Характеристики*

Диагностический подход†

Постуральный тремор (возникает, когда конечность удерживают в вытянутом положении)

Алкоголь или другое седативное вещество (такое как бензодиазепин) при прекращении их приема

Возбуждение и мелкий тремор, который начинается через 24–72 часа после приема последней дозы алкоголя или другого вещества

Иногда высокое давление крови, учащенное сердцебиение, лихорадка; особенно часто у госпитализированных больных.

Обследование врачом

Лекарственный препарат или другие вещества, такие как:

  • амитриптилин (антидепрессант);

  • бета-адренергические препараты (используются для лечения астмы);

  • Кокаин

  • галоперидол (используется для лечения шизофрении);

  • литий (используется для лечения биполярного расстройства);

  • СИОЗС (один из видов антидепрессантов);

  • тамоксифен (применяется для лечения рака молочной железы);

  • вальпроат (противосудорожный препарат).

Употребление лекарственных препаратов или веществ в анамнезе

Прекращение приема лекарственного препарата или вещества, чтобы посмотреть, исчезнет ли тремор

Гормональные, метаболические и токсические нарушения, влияющие на мозг:

Тремор и одно или несколько из следующего:

  • кома или летаргия (указывает на дисфункцию головного мозга);

  • быстрые, молниеносные сокращения мышц (миоклония);

  • симптомы основного заболевания, например, гипертиреоза.

При гипертиреозе: больному трудно переносить жару, он сильно потеет, аппетит повышен, вес снижается, частые дефекации, пучеглазие.

Для диагностики основного заболевания проводятся обследования, например, анализы крови. Эти обследования позволяют выяснить следующее:

  • как работают печень, щитовидная железа, почки и паращитовидные железы;

  • каков уровень сахара в крови;

  • для выявления ядов.

Эссенциальный тремор

Стойкий тремор:

  • медленное, в течение многих лет, ухудшение;

  • обычно распространяется на обе руки, иногда на голову и голосовые связки;

  • часто имеет семейный характер;

  • обычно уменьшается после небольшого количества спиртного или низкой дозы седативных средств.

Другие симптомы нарушений в работе нервной системы отсутствуют.

Обследование врачом

Физиологический тремор

Быстрый мелкий тремор. Особенности:

  • возникает у здоровых в остальных отношениях людей;

  • может становиться заметнее, когда человек принимает определенные лекарственные препараты или прекращает их прием, либо когда находится в состоянии стресса или тревоги;

  • обычно уменьшается после небольшого количества спиртного или низкой дозы седативных средств.

Обследование врачом

Тремор покоя

Паркинсонизм, провоцируемый лекарственным препаратом, таким как определенные нейролептики и лекарственные препараты для облегчения тошноты

Употребление лекарственных препаратов или веществ в анамнезе

Прекращение приема лекарственного препарата или вещества, чтобы посмотреть, исчезнет ли тремор

болезнь Паркинсона;

Медленный тремор с меняющейся частотой. Особенности:

  • движения большого и указательного пальцев напоминают перекатывание маленького предмета («скатывание пилюль»);

  • иногда бывают вовлечены подбородок или нога;

  • вначале обычно односторонний;

  • сопровождается другими симптомами, такими, как ригидность мышц, мелкий нетвердый почерк, замедленные движения, шаркающая походка.

У многих больных нет родственников, которые страдали бы тремором. После употребления спиртного тремор не уменьшается.

Обследование врачом

Назначение лекарственного препарата леводопы, чтобы увидеть, наблюдается ли улучшение

Прогрессирующий надъядерный паралич

Иногда крупноамплитудный или прерывистый тремор, который часто незаметен

У пожилых людей, которым тяжело смотреть вниз и реже вверх, скованность мышц, затрудненные движения, ранние падения и деменция

Обследование врачом

Интенционный тремор

Заболевания мозжечка:

Медленный тремор. Особенности:

  • обычно односторонний;

  • сопровождается нарушениями координации (атаксия), особенно при попытке прикоснуться к предмету или взять его и при совершении быстрых чередующихся движений;

  • распространяется на голосовые мышцы, что делает голос дрожащим.

У некоторых людей заболевание носит семейный характер (например, в случае атаксии Фридрейха и при спиноцеребеллярных атаксиях).

МРТ головного мозга

Лекарственные препараты или другие вещества, такие как:

  • Алкоголь

  • противосудорожные препараты (такие как фенитоин и вальпроат);

  • бета-адренергические препараты (используются для лечения астмы);

  • циклоспорин (используется для подавления иммунной системы, например, для предотвращения отторжения органа после трансплантации);

  • Литий

  • такролимус.

Употребление лекарственного препарата или другого вещества в анамнезе

Прекращение приема лекарственного препарата или вещества, чтобы посмотреть, исчезнет ли тремор

Сложные треморы

Нарушения, затрагивающие большое число нервов за пределами головного и спинного мозга (полиневропатии):

Особенности тремора:

  • переменные частота и амплитуда;

  • часто возникает при попытке дотянуться до предмета и усиливается по мере приближения к нему;

  • часто усиливается, когда больной держит конечность вытянутой перед собой;

  • сопровождается другими симптомами, указывающим на повреждение нервов: слабость, ощущение покалывания, потеря чувствительности.

Электромиография (запись электрической активности мышц при их стимуляции).

Другие исследования для установления причины.

Функциональный (психогенный) тремор (вызванный психологическими факторами)

Особенности тремора:

  • начинается внезапно и так же внезапно может прекратиться;

  • переменные частота и амплитуда;

  • уменьшается, когда больного отвлекают.

Обследование врачом

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.

МРТ — магнитно-резонансная томография, СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (группа антидепрессантов).

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