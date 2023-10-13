Некоторые причины и характеристики тремора
Причина
Характеристики*
Диагностический подход†
Постуральный тремор (возникает, когда конечность удерживают в вытянутом положении)
Алкоголь или другое седативное вещество (такое как бензодиазепин) при прекращении их приема
Возбуждение и мелкий тремор, который начинается через 24–72 часа после приема последней дозы алкоголя или другого вещества
Иногда высокое давление крови, учащенное сердцебиение, лихорадка; особенно часто у госпитализированных больных.
Обследование врачом
Лекарственный препарат или другие вещества, такие как:
Употребление лекарственных препаратов или веществ в анамнезе
Прекращение приема лекарственного препарата или вещества, чтобы посмотреть, исчезнет ли тремор
Гормональные, метаболические и токсические нарушения, влияющие на мозг:
Тремор и одно или несколько из следующего:
При гипертиреозе: больному трудно переносить жару, он сильно потеет, аппетит повышен, вес снижается, частые дефекации, пучеглазие.
Для диагностики основного заболевания проводятся обследования, например, анализы крови. Эти обследования позволяют выяснить следующее:
Эссенциальный тремор
Стойкий тремор:
Другие симптомы нарушений в работе нервной системы отсутствуют.
Обследование врачом
Физиологический тремор
Быстрый мелкий тремор. Особенности:
Обследование врачом
Тремор покоя
Паркинсонизм, провоцируемый лекарственным препаратом, таким как определенные нейролептики и лекарственные препараты для облегчения тошноты
Употребление лекарственных препаратов или веществ в анамнезе
Прекращение приема лекарственного препарата или вещества, чтобы посмотреть, исчезнет ли тремор
Медленный тремор с меняющейся частотой. Особенности:
У многих больных нет родственников, которые страдали бы тремором. После употребления спиртного тремор не уменьшается.
Обследование врачом
Назначение лекарственного препарата леводопы, чтобы увидеть, наблюдается ли улучшение
Иногда крупноамплитудный или прерывистый тремор, который часто незаметен
У пожилых людей, которым тяжело смотреть вниз и реже вверх, скованность мышц, затрудненные движения, ранние падения и деменция
Обследование врачом
Интенционный тремор
Медленный тремор. Особенности:
У некоторых людей заболевание носит семейный характер (например, в случае атаксии Фридрейха и при спиноцеребеллярных атаксиях).
МРТ головного мозга
Лекарственные препараты или другие вещества, такие как:
Употребление лекарственного препарата или другого вещества в анамнезе
Прекращение приема лекарственного препарата или вещества, чтобы посмотреть, исчезнет ли тремор
Сложные треморы
Нарушения, затрагивающие большое число нервов за пределами головного и спинного мозга (полиневропатии):
Особенности тремора:
Электромиография (запись электрической активности мышц при их стимуляции).
Другие исследования для установления причины.
Функциональный (психогенный) тремор (вызванный психологическими факторами)
Особенности тремора:
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
МРТ — магнитно-резонансная томография, СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (группа антидепрессантов).