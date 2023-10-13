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Некоторые причины депрессии

Состояние

Примеры

Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы

Опухоли головного мозга

Деменция (на ранних этапах)

Травма головы

рассеянный склероз;

болезнь Паркинсона;

Синдром апноэ во сне

инсульт;

Судорожные припадки, которые затрагивают височную долю (парциальные припадки)

Онкологические заболевания

Распространение рака по всему телу (метастазы)

Рак поджелудочной железы

Заболевание соединительной ткани

Системная красная волчанка (волчанка)

Гормональные нарушения

Болезнь Аддисона

Синдром Кушинга

Сахарный диабет

Высокие уровни паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз)

Низкие или высокие уровни тиреоидного гормона (гипотиреоз или гипертиреоз)

Низкие уровни гормонов гипофиза (гипопитуитаризм)

Низкие уровни тестостерона (гипогонадизм)

Инфекции

СПИД

Грипп

мононуклеоз;

Сифилис (поздняя стадия)

Туберкулез

Вирусный гепатит

Вирусная пневмония

Психические расстройства, не являющиеся расстройствами настроения

Антисоциальное расстройство личности

Тревожные расстройства

Пограничное расстройство личности

Деменция на ранних этапах

Шизофрения

Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нарушения обмена веществ

Пеллагра (дефицит витамина B6)

Пернициозная анемия (форма дефицита витамина B12)

Другие расстройства

Ишемическая болезнь сердца

Фибромиалгия

почечная недостаточность;

печеночную недостаточность.

Лекарственные препараты, психотропные вещества и запрещенные наркотики

Алкоголь

Отмена приема амфетаминов

Амфотерицин B

Нейролептики

Бета-блокаторы (некоторые)

Циметидин

Оральные контрацептивы

Кортикостероиды

Циклосерин

Терапия гормонами (эстрогеном или прогестероном)

Интерферон

Ртуть

Метилдопа

Метоклопрамид

Резерпин

Таллий

Винбластин

Винкристин

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