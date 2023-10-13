Некоторые причины депрессии
Состояние
Примеры
Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы
Деменция (на ранних этапах)
Судорожные припадки, которые затрагивают височную долю (парциальные припадки)
Онкологические заболевания
Распространение рака по всему телу (метастазы)
Заболевание соединительной ткани
Системная красная волчанка (волчанка)
Гормональные нарушения
Высокие уровни паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз)
Низкие или высокие уровни тиреоидного гормона (гипотиреоз или гипертиреоз)
Низкие уровни гормонов гипофиза (гипопитуитаризм)
Низкие уровни тестостерона (гипогонадизм)
Инфекции
Сифилис (поздняя стадия)
Вирусная пневмония
Психические расстройства, не являющиеся расстройствами настроения
Антисоциальное расстройство личности
Пограничное расстройство личности
Деменция на ранних этапах
Нарушения обмена веществ
Пеллагра (дефицит витамина B6)
Пернициозная анемия (форма дефицита витамина B12)
Другие расстройства
Лекарственные препараты, психотропные вещества и запрещенные наркотики
Амфотерицин B
Бета-блокаторы (некоторые)
Циметидин
Оральные контрацептивы
Кортикостероиды
Циклосерин
Терапия гормонами (эстрогеном или прогестероном)
Интерферон
Ртуть
Метилдопа
Метоклопрамид
Резерпин
Таллий
Винбластин
Винкристин