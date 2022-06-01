В США распространены следующие виды кусачих насекомых:
москиты
слепни
пестряки
мошки
жигалки
комары
блохи
клопы триатомовые
хищные клопы
некоторые виды водяных клопов
Клещи, пауки и зудни — это не насекомые.
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).
Все они, кроме хищных клопов и водяных клопов, также сосут кровь, но ни один из них не является ядовитым. Укусы этих насекомых могут приводить к раздражению из-за состава их слюны. В большинстве случаев на месте укуса образуется небольшое уплотнение, сопровождающееся покраснением и зудом. Иногда может возникнуть большая болезненная язва с отеком. Наиболее сильные реакции возникают у людей с аллергией к укусам либо в результате развития инфекции. Блохи могут стать причиной аллергической реакции даже без укуса.
Чтобы снять зуд, боль и воспаление, место укуса очищают и смазывают мазью или кремом с антигистаминными, анестезирующими или кортикостероидными препаратами либо с комбинацией этих веществ. При множественных укусах можно принять антигистаминные таблетки. При наличии аллергии на укусы насекомых пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу или использовать шприц с эпинефрином из набора для оказания экстренной противоаллергической помощи.
Инфекционные болезни, распространяемые насекомыми
Более существенным, чем сами укусы, является распространение инфекционных заболеваний через укусы некоторых насекомых в некоторых регионах мира.
Несколько заболеваний могут передаваться через укусы комаров, в том числе
Через укусы блох могут передаваться
Через укусы вшей могут передаваться
Некоторые другие укусы насекомых и заболевания, которые они могут вызвать, включают
Укусы комаров: Лейшманиоз
Укусы слепней и оленьих слепней Лоаоз
Укусы оленьих слепней: туляремия
Укусы мошек Simuliidae: Онхоцеркоз
Укусы триатомового клопа: Болезнь Шагаса
Укусы мухи цеце: Африканская сонная болезнь