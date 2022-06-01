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Укусы насекомых

Авторы:Robert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Проверено/пересмотрено июн. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

В США распространены следующие виды кусачих насекомых:

  • москиты

  • слепни

  • пестряки

  • мошки

  • жигалки

  • комары

  • блохи

  • Вши

  • клопы постельные

  • клопы триатомовые

  • хищные клопы

  • некоторые виды водяных клопов

Клещи, пауки и зудни — это не насекомые.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Все они, кроме хищных клопов и водяных клопов, также сосут кровь, но ни один из них не является ядовитым. Укусы этих насекомых могут приводить к раздражению из-за состава их слюны. В большинстве случаев на месте укуса образуется небольшое уплотнение, сопровождающееся покраснением и зудом. Иногда может возникнуть большая болезненная язва с отеком. Наиболее сильные реакции возникают у людей с аллергией к укусам либо в результате развития инфекции. Блохи могут стать причиной аллергической реакции даже без укуса.

Чтобы снять зуд, боль и воспаление, место укуса очищают и смазывают мазью или кремом с антигистаминными, анестезирующими или кортикостероидными препаратами либо с комбинацией этих веществ. При множественных укусах можно принять антигистаминные таблетки. При наличии аллергии на укусы насекомых пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу или использовать шприц с эпинефрином из набора для оказания экстренной противоаллергической помощи.

Инфекционные болезни, распространяемые насекомыми

Более существенным, чем сами укусы, является распространение инфекционных заболеваний через укусы некоторых насекомых в некоторых регионах мира.

Несколько заболеваний могут передаваться через укусы комаров, в том числе

Через укусы блох могут передаваться

Через укусы вшей могут передаваться

Некоторые другие укусы насекомых и заболевания, которые они могут вызвать, включают

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.