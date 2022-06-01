В США распространены следующие виды кусачих насекомых:

москиты

слепни

пестряки

мошки

жигалки

комары

блохи

Вши

клопы постельные

клопы триатомовые

хищные клопы

некоторые виды водяных клопов

Клещи, пауки и зудни — это не насекомые.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях).

Все они, кроме хищных клопов и водяных клопов, также сосут кровь, но ни один из них не является ядовитым. Укусы этих насекомых могут приводить к раздражению из-за состава их слюны. В большинстве случаев на месте укуса образуется небольшое уплотнение, сопровождающееся покраснением и зудом. Иногда может возникнуть большая болезненная язва с отеком. Наиболее сильные реакции возникают у людей с аллергией к укусам либо в результате развития инфекции. Блохи могут стать причиной аллергической реакции даже без укуса.

Чтобы снять зуд, боль и воспаление, место укуса очищают и смазывают мазью или кремом с антигистаминными, анестезирующими или кортикостероидными препаратами либо с комбинацией этих веществ. При множественных укусах можно принять антигистаминные таблетки. При наличии аллергии на укусы насекомых пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу или использовать шприц с эпинефрином из набора для оказания экстренной противоаллергической помощи.