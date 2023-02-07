Утомляемость

Четкие грани разделения причин по продолжительности усталости отсутствуют. Однако врачи считают, что некоторые причины являются более распространенными в зависимости от продолжительности усталости до того, как пациент обратился к врачу.

Недавно появившаяся усталость (продолжающаяся менее 1 месяца) имеет множество причин; наиболее распространенными являются следующие:

К наиболее распространенным причинам длительной усталости (продолжающейся 1–6 месяцев) относятся:

Наиболее распространенные причины хронической усталости (продолжающейся более 6 месяцев) включают:

синдром хронической усталости (в настоящее время иногда называют миалгическим энцефаломиелитом или общей непереносимостью физической нагрузки);

синдром утомляемости после вирусной инфекции;

психическое заболевание (например, депрессия);

нежелательные лекарственные эффекты.

Синдром хронической усталости — заболевание с неизвестной причиной, которое вызывает усталость и некоторые другие симптомы. Синдром хронической усталости возникает не у всех лиц, которые испытывают усталость без явной причины. У людей с COVID-19 могут быть симптомы, которые длятся несколько недель или даже месяцев, известны как «затяжной COVID» или «длительный COVID» и напоминают синдром хронической усталости.