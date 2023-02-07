Утомляемость

Усталость — сильная потребность отдохнуть и отсутствие сил, чтобы начать и продолжать какие-либо действия.
Усталость — нормальное состояние после физической нагрузки, длительного стресса и депривации сна. Однако усталость, которая усиливается и возникает после действий, ранее не вызывавших ее, может быть одним из симптомов, либо первым симптомом заболевания.
Причины утомляемости
Большинство серьезных и множество незначительных заболеваний вызывают усталость. Однако большая часть этих заболеваний вызывают другие более выраженные симптомы (например, боль, кашель, повышенная температура или желтуха), которые заставляют пациента обратиться к врачу. В данном разделе описаны заболевания, при которых усталость является первым или наиболее тяжелым симптомом.
Распространенные причины
Четкие грани разделения причин по продолжительности усталости отсутствуют. Однако врачи считают, что некоторые причины являются более распространенными в зависимости от продолжительности усталости до того, как пациент обратился к врачу.
Недавно появившаяся усталость (продолжающаяся менее 1 месяца) имеет множество причин; наиболее распространенными являются следующие:
стресс и/или депрессия.
К наиболее распространенным причинам длительной усталости (продолжающейся 1–6 месяцев) относятся:
недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз);
нарушения сна (например, синдром апноэ во сне);
Наиболее распространенные причины хронической усталости (продолжающейся более 6 месяцев) включают:
синдром хронической усталости (в настоящее время иногда называют миалгическим энцефаломиелитом или общей непереносимостью физической нагрузки);
синдром утомляемости после вирусной инфекции;
психическое заболевание (например, депрессия);
Синдром хронической усталости — заболевание с неизвестной причиной, которое вызывает усталость и некоторые другие симптомы. Синдром хронической усталости возникает не у всех лиц, которые испытывают усталость без явной причины. У людей с COVID-19 могут быть симптомы, которые длятся несколько недель или даже месяцев, известны как «затяжной COVID» или «длительный COVID» и напоминают синдром хронической усталости.
Менее распространенные причины
Отказ от кокаина может вызывать сильную усталость. Менее распространенные причины длительной или хронической усталости включают недостаточную активность надпочечников и гипофиза.
Обследование при утомляемости
Усталость может быть очень субъективным ощущением. Пациенты по-разному воспринимают усталость и описывают ее. Существует несколько способов объективно подтвердить усталость или описать степень ее тяжести. Врачи обычно начинают обследование, пытаясь дифференцировать настоящую усталость и другие симптомы, которые пациенты считают усталостью.
Слабость: Слабость — это отсутствие мышечной силы, затрудняющее движения пораженных мышц. Слабость является типичным симптомом заболевания нервной системы или мышц. Такие заболевания, как миастения гравис и синдром Итона-Ламберта, могут вызывать слабость, которая усиливается в зависимости от действия, и которую можно спутать с усталостью.
Одышка: У пациентов с определенными заболеваниями сердца и легких появляется ощущение нехватки воздуха при выполнении действий, но они не чувствуют усталости в состоянии покоя.
Сонливость: избыточная сонливость является симптомом депривации сна (например, вызванным образом жизни или такими заболеваниями, как аллергический ринит, гастроэзофагеальный рефлюкс, болезненными заболеваниями скелетно-мышечной системы, синдром апноэ во сне и тяжелыми длительными заболеваниями). Распространенным явлением является зевание и дневной сон. Однако у многих лиц с усталостью наблюдаются нарушения сна, поэтому симптомы депривации сна и усталости могут накладываться друг на друга.
Настораживающие признаки
У пациентов с усталостью определенные симптомы и характеристики являются основанием для беспокойства. Они включают:
стойкую, непреднамеренную потерю массы тела;
хроническую повышенную температуру или ночную потливость;
увеличение лимфатических узлов по всему телу;
боль и/или слабость в мышцах;
серьезные сопутствующие симптомы (например, кашель или рвота с кровью, кровавый или черный стул, одышка, отек в области живота, дезориентация или суицидальные мысли);
поражение нескольких систем органов (например, сыпь, а также боль и скованность сустава);
головную боль или потерю зрения, особенно с мышечной болью у пожилых лиц.
Когда обращаться к врачу
Все люди периодически чувствуют усталость, и не всякий случай усталости требует обследования у врача, особенно, когда он сопровождает острое заболевание (например, острую инфекцию) или исчезает через неделю. Однако продолжительная усталость или усталость без явного объяснения подлежит обследованию.
Пожилые пациенты с впервые возникшей или иной головной болью, либо с потерей зрения и пациенты с серьезными сопутствующими симптомами должны незамедлительно обратиться к врачу. Даже при отсутствии других симптомов пожилые лица с усталостью должны как можно скорее обратиться к врачу. Другие пациенты с другими настораживающими признаками должны обратиться к врачу через несколько дней. В отсутствие настораживающих признаков следует позвонить своему врачу. Врач сообщит, когда необходимо прийти на прием. Обычно отсрочка в течение недели не причинит вреда.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального осмотра часто позволяют предположить причину усталости и определить, какие обследования могут потребоваться (см. таблицу Некоторые распространенные причины и признаки длительной или хронической усталости).
Врачи расспрашивают пациента:
о форме усталости, которую тот испытывает;
о продолжительности усталости;
о времени возникновения усталости по отношению к состоянию покоя и активности;
о других симптомах (повышенная температура, ночная потливость или одышка);
о том, какие действия облегчают или усугубляют усталость;
о том, каким образом усталость влияет на работу и социальную активность пациента.
Женщинам задают вопросы о менструальном цикле. Всем пациентам задают вопросы о рационе питания, тревожности, депрессии и употреблении алкоголя и наркотиков (включая употребление безрецептурных и рекреационных наркотиков).
Затем проводят физикальное обследование. Поскольку усталость вызывают многие заболевания, проводится тщательное физикальное обследование, особенно у пациентов с хронической усталостью. Врачи проводят неврологическое обследование для оценки мышечной силы и тонуса, рефлексов, походки, настроения и ментального статуса. Анамнез и физикальное обследование выявляют причину недавно возникшей усталости. Причину также можно выявить, когда усталость является одним из многих симптомов, а не единственным. Усталость, которая усугубляется при активности и уменьшается в состоянии покоя, указывает на физическое нарушение.
Некоторые распространенные причины и признаки длительной или хронической усталости
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Болезни крови или онкологические заболевания
Пониженная переносимость физической нагрузки с более сильной одышкой во время активности, чем ожидалось
Иногда бледность
ОАК
Онкологические заболевания (рак пищеварительного тракта, рак легких, лейкоз, лимфома, множественная миелома)
Распространенное увеличение лимфатических узлов, потеря массы тела и ночная потливость
При множественной миеломе боль в пояснице или других костях, часто сильная боль по ночам
ОАК
Иногда другие обследования, например, эндоскопия или визуализирующие исследования
Инфекции
Иногда желтуха, потеря аппетита и жидкость в брюшной полости
Анализы крови для оценки функционирования печени и определения вируса гепатита
Иногда биопсия печени
лихорадка
Иногда кашель и дыхательные симптомы
Иногда потеря вкуса и запаха
Анализ на SARS-CoV-2
Увеличение селезенки и лимфатических узлов, повышенная температура и ночная потливость
Иногда анализы крови на антитела к цитомегаловирусу
Инфекция сердечного клапана (эндокардит)
Повышенная температура и ночная потливость
Иногда боль в суставах
Обычно у пациентов с шумами в сердце или у тех, кто вводит препараты внутривенно
Бактериальный посев крови и эхокардиография
Повышенная температура, ночная потливость и частые инфекции
Иногда проблемы с дыханием, кашель, диарея и/или сыпь
Анализ крови на ВИЧ
Недавно возникшая боль в горле и опухшие лимфатические узлы
Анализ крови на мононуклеоз
Другие виды инфекции (грибковая пневмония, например, гистоплазмоз, паразитарные инфекции или туберкулез)
Повышенная температура, ночная потливость и потеря массы тела
Иногда кашель, проблемы с дыханием и кашель с кровью
Тесты в зависимости от возможного типа инфекции
Другие заболевания и причины
Одышка, проблемы с дыханием в положении лежа и облегчение в вертикальном положении (ортопноэ) и/или отек
Анализы крови для оценки функции почек
Заболевание соединительной ткани (например, ревматоидный артрит или системная красная волчанка [волчанка])
Повышенная температура, ночная потливость, потеря массы тела, боль в суставах, сыпь и/или поражение другого органа (например, воздействие на сердце или легкие)
Анализы крови на патологические антитела
Детренированность
Отсутствие упражнений, прикованность к постели, госпитализация
Только обследование врачом
Сахарный диабет (иногда другие симптомы более выражены)
Чрезмерная жажда, повышенный диурез, повышенный аппетит и необъяснимая потеря или набор веса
Измерение уровня сахара (глюкозы) в крови натощак и иногда проба на переносимость глюкозы
Лекарственные препараты: антидепрессанты, антигистаминные препараты предшествующего поколения, антигипертензивные препараты, диуретики, снижающие уровень калия в крови, миорелаксанты, рекреационные препараты и седативные средства
Предшествующее употребление препарата, который вызывает усталость
Только обследование врачом
Головная боль, боль в челюсти во время жевания, боль при расчесывании волос, снижение остроты зрения и/или мышечная боль у лиц старше 50 лет
СОЭ и биопсия височной артерии
Психические расстройства: тревожность, депрессия, лекарственная зависимость, паническое расстройство или соматизированное расстройство (физические симптомы, вызванные тревожностью)
Тревожность, грусть, потеря аппетита и необъяснимые нарушения сна
При соматизированном расстройстве преобладание физических симптомов
Только обследование врачом
Усталость, которая проявляется сильнее при воздействии тепла
Возникшие в прошлом симптомы нарушения функции нервной системы (онемение, потеря координации и слабость), особенно при нескольких эпизодах симптомов
МРТ головного мозга и/или спинного мозга
Беременность
Прекращение менструальных периодов, болезненность молочной железы, утренняя тошнота и отек брюшной полости
Анализ на беременность
Сонливость в дневное время, частое пробуждение, проблемы с дыханием во время сна, проблемы с засыпанием, отсутствие ощущения бодрости после сна
Исследование сна (полисомнография или исследование в домашних условиях)
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз)
Неспособность переносить холод, увеличение массы тела, запор и огрубевшая кожа
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
потеря веса;
Иногда потеря аппетита, дурно пахнущий стул, боль в области живота или комбинация этих симптомов
Обследование врачом
Иногда другие анализы
Расстройства неясной этиологии
синдром хронической усталости (в настоящее время иногда называют миалгическим энцефаломиелитом или общей непереносимостью физической нагрузки);
Боль в горле, отсутствие ощущения бодрости после сна, проблемы с концентрацией или кратковременной памятью, мышечная боль, боль в суставах, головная боль и/или болезненные лимфатические узлы в шее или подмышками
Только обследование врачом
Длительная и распространенная боль в мышцах и костях на участках за пределами суставов, триггерные области, боль в нижней части живота, газы, вздутие, запор или диарея, мигрени и тревожность
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
ОАК = общий анализ крови; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Необходимость в проведении анализов зависит от результатов изучения анамнеза и физикального обследования. Например, при наличии факторов риска врачи назначают анализы на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и туберкулез. Анализы на другие инфекции или онкологические заболевания проводятся только при наличии указаний на эти причины. Обычно пациентам с длительной усталостью и с настораживающими признаками необходимо проведение анализов.
Если присутствует только усталость, а другие симптомы отсутствуют, врачи проводят обычные анализы крови. Например, общий анализ крови, анализы крови для оценки функции печени, щитовидной железы и почек, анализ крови для оценки скорости оседания эритроцитов, который указывает на наличие воспаления. Однако подобные тесты не выявляют причины.
Лечение утомляемости
Лечение направлено на устранение причины утомляемости. Пациентам с синдромом хронической усталости или усталостью неясной этиологии может помочь лечебная физкультура, которая включает упражнения с повышением нагрузки, и психологическая помощь (например, когнитивно-поведенческая терапия). Также может помочь сосредоточение внимания на улучшении сна и облегчение боли.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Утомляемость
Хотя функции пожилых людей с возрастом замедляются, усталость не является нормальным явлением. Обычно усталость является первым симптомом заболевания у пожилых лиц. Например, первым симптомом пневмонии у пожилой женщины может быть усталость, а не легочные симптомы (например, кашель или затрудненное дыхание) или лихорадка. Усталость у пожилых лиц также может быть первым симптомом других заболеваний, например, гигантоклеточного артериита. Поскольку серьезное заболевание у пожилых лиц может проявиться вскоре после внезапно появившейся усталости, необходимо как можно быстрее выявить ее причину.
Ключевые моменты
Усталость является распространенным симптомом.
Усталость вызывает особое беспокойство, если она сопровождается определенными предупреждающими симптомами, такими как постоянная непреднамеренная потеря веса, хроническая лихорадка или ночная потливость.
Если врач не выявляет данные, указывающие на причину усталости, проведение анализов зачастую не может помочь в определении ее причины.
Успешное лечение хронической усталости может потребовать усилий и настойчивости.
Усталость у пожилых лиц не является нормальным аспектом старения.