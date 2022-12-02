Алкоголь (этанол) является депрессантом (он замедляет функционирование головного мозга и нервной системы). Быстрое или регулярное употребление большого количества может вызвать проблемы со здоровьем, включая поражение органов, кому и смерть.
Генетика и личные характеристики могут играть определенную роль в развитии расстройств, связанных с употреблением алкоголя.
Употребление большого количества алкоголя может вызывать сонливость или агрессию, нарушать координацию и психическую функцию, мешать работе, семейным отношениям или другой деятельности.
Употребление алкоголя в течение длительного периода времени может вызвать зависимость и поражение печени, головного мозга и сердца.
Врачи могут использовать опросники или определять уровень алкоголя в крови, чтобы выявить пациентов с нарушениями, связанными с употреблением алкоголя.
Незамедлительное лечение передозировки может включать дыхательную поддержку, введение растворов, тиамин и иногда другие витамины (для коррекции дефицитов, связанных с хроническим алкоголизмом), а также бензодиазепины при абстиненции.
Программы детоксикации и реабилитации могут помочь пациентам с тяжелыми нарушениями, связанными с употреблением алкоголя.
(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).
Приблизительно половина взрослых лиц в США употребляют алкоголь, 20 % являются бывшими алкоголиками и 30–35 % являются трезвенниками на протяжении всей своей жизни. Употребление большого количества алкоголя (более 2–6 порций в день) в течение длительного периода времени может вызвать поражение некоторых органов, особенно печени, сердца и головного мозга. Употребление умеренного количества алкоголя может снизить риск смерти от заболеваний сердца и кровеносных сосудов (сердечно-сосудистых поражений). Однако употребление алкоголя с этой целью не рекомендуется, особенно при наличии более безопасных, эффективных профилактических мер.
Заболевания, связанные с алкоголем
Большинство людей не употребляют алкоголь в количестве или с частотой, которые могут ухудшить их здоровье или повлиять на их деятельность. Однако примерно 14 % взрослых лиц в США имеют проблемы с употреблением алкоголя (расстройство, связанное с употреблением алкоголя, также известное как алкоголизм). Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, встречаются в 2–4 раза чаще у мужчин, чем у женщин. Нарушением, связанным с употреблением алкоголя и других психоактивных веществ, считается продолжение использования вещества, даже при наличии проблем, вызванных его использованием.
Употребление алкоголя может привести ко многим деструктивным видам поведения и последствиям:
Вождение в нетрезвом виде
Физическая травма от падений, драк или дорожно-транспортных происшествий
Насилие, включая бытовое насилие
Пьянство может разрушить семью и социальные связи. Уровень разводов на 50 % выше в парах, где один из супругов является хроническим алкоголиком. Полное игнорирование работы часто приводит к безработице.
Классификация заболеваний, связанных с алкоголем
Расстройство
Описание
Связанное с риском употребление алкоголя
Определяется количеством и частотой употребления алкоголя:
Пьянство
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
* Одна порция равна 12 унциям пива, 5 унциям вина или 1 1/2 унциям крепкого напитка, например, виски.
Знаете ли Вы, что...
Особые группы
Очень маленькие дети, которые употребляют алкоголь (обычно случайно), подвержены значительному риску существенного снижения уровня сахара в крови и коме.
Женщины могут быть более чувствительны к воздействию алкоголя, чем мужчины, даже с учетом массы тела.
Пожилые люди могут быть более чувствительны к воздействию алкоголя, чем молодежь.
У женщин, употребляющих алкоголь во время беременности, повышается риск рождения ребенка с алкогольным синдромом плода.
Хотя уровень чувствительности к алкоголю в различных возрастных группах может различаться, человек в любом возрасте подвержен расстройствам, связанным с употреблением алкоголя. Возрастающее употребление и злоупотребление наркотиками и психоактивными веществами среди подростков связано с особенно катастрофическими последствиями. Люди, которые начали пить в раннем возрасте (особенно в возрасте 10–12 лет), имеют больше шансов приобрести зависимость от алкоголя, будучи взрослыми.
Причины расстройства, связанного с употреблением алкоголя
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, в некоторой степени является наследственным заболеванием. Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, у близких родственников лиц с алкогольной зависимостью возникает чаще, чем у населения в целом, оно также чаще развивается у биологических детей лиц с алкогольной зависимостью, чем у усыновленных детей.
Некоторые исследования продемонстрировали, что людям из группы риска расстройства, связанного с употреблением алкоголя, сложнее вызвать состояние опьянения, чем лицам, не имеющим проблем с алкоголем. Их головной мозг менее чувствителен к воздействию алкоголя. Близкие родственники лиц с алкогольной зависимостью могут унаследовать эту черту.
Возникновению расстройства, связанного с употреблением алкоголя, могут способствовать некоторые факторы и личные качества. Люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, как правило, испытывают чувства одиночества, обособленности, стеснения, подавленности или враждебности. Они могут действовать саморазрушительно. Пока не определено, являются ли эти черты причиной или следствием расстройства, связанного с употреблением алкоголя.
Общие сведения расстройстве, связанном с употреблением алкоголя
Алкоголь вызывает три основных типа проблем:
проблемы, возникающие непосредственно при употреблении большого количества алкоголя за один раз (интоксикация и передозировка);
проблемы, возникающие в течение длительного периода времени при регулярном употреблении большого количества алкоголя;
проблемы, возникающие при внезапном прекращении длительного неумеренного употребления алкоголя (синдром абстиненции).
Немедленное воздействие
Алкоголь оказывает практически немедленное воздействие, потому что он всасывается быстрее, чем обрабатывается (метаболизируется) и выводится из организма. Поэтому уровень алкоголя в крови быстро повышается. Алкоголь может начать действовать через несколько минут после его употребления.
Алкоголь оказывает различное воздействие на разных людей. Например, люди, регулярно употребляющие алкоголь (2 или более порции в день), менее подвержены воздействию определенного количества алкоголя, чем те, кто обычно не пьет или выпивает только в компании; это явление называется привыканием. Люди, у которых возникло привыкание к алкоголю, также могут быть невосприимчивы к другим препаратам, которые замедляют функцию головного мозга, например, к барбитуратам и бензодиазепинам.
Эффекты зависят от уровня алкоголя в циркулирующей крови, который в Соединенных Штатах Америки обычно выражается в миллиграммах на децилитр (1/10 литра крови) — сокращенно мг/дл, а в других частях света в миллимолях на литр — сокращенно ммоль/л. Фактические уровни в крови, вызывающие определенные симптомы, значительно различаются в зависимости от привыкания, но у типичных потребителей без развившегося привыкания возникают следующие типичные симптомы:
от 20 до 50 мг/дл (от 4,3 до 10,9 ммоль/л): умиротворенность, слабая сонливость, снижение мелкой моторной координации и некоторое нарушение способности водить автомобиль.
от 50 до 100 мг/дл (от 10,9 до 21,7 ммоль/л): помутнение сознания и дальнейшее ухудшение координации.
от 100 до 150 мг/дл (от 21,7 до 32,6 ммоль/л): неустойчивая походка, замедленная речь, отсутствие торможения поведения и нарушение памяти.
от 150 до 300 мг/дл (от 32,6 до 65,1 ммоль/л): делирий и летаргия (вероятно).
от 300 до 400 мг/дл (от 65,1 до 86,8 ммоль/л): часто потеря сознания.
≥ 400 мг/дл (≥86,8 ммоль/л): возможный смертельный исход.
При умеренной или тяжелой алкогольной интоксикации часто возникает рвота. Поскольку возможна сонливость, рвотные массы могут попасть в легкие (путем вдыхания) и привести к пневмонии и смерти.
Во всех штатах в США управление автомобилем с содержанием алкоголя в крови (САК) на уровне 80 мг/дл (17,4 ммоль/л; 0,08 %) определяют как преступление, но законы и штрафы конкретного штата могут различаться.
Передозировка
У людей, не употребляющих алкоголь регулярно, уровень алкоголя в крови от 300 до 400 мг/дл (от 65,1 до 86,8 ммоль/л) часто вызывает потерю сознания, а уровень алкоголя в крови ≥ 400 мг/дл (≥ 86,8 ммоль/л) может привести к смерти. Смерть может произойти из-за нарушения дыхания или нарушения сердечного ритма (аритмии), особенно при быстром употреблении большого количества алкоголя. Употребление алкоголя в больших количествах также может вызвать снижение артериального давления и снижение уровня сахара в крови.
У хронических алкоголиков воздействие определенного уровня различается. Многие не поддаются воздействию алкоголя и нормально функционируют даже при довольно высоких уровнях алкоголя в крови, т.е. от 300 до 400 мг/дл (от 65,1 до 86,8 ммоль/л).
Алкоголь, даже в умеренных дозах, нарушает кратковременную память, что может привести к провалам в памяти. Человек с алкогольной интоксикацией может казаться общительным и болтливым, но у него сохраняются лишь ограниченные воспоминания об этом периоде.
Длительное воздействие
Длительное употребление алкоголя в больших количествах поражает многие органы, особенно печень (алкогольная болезнь печени). Поскольку эти люди не употребляют необходимые продукты питания, у них может возникнуть тяжелая нехватка витаминов и других питательных веществ.
Алкогольная болезнь печени включает воспаление печени (гепатит), жировой гепатоз и рубцовые изменения печени (цирроз). Печень, пораженная алкоголем, теряет способность выводить из организма токсичные продукты жизнедеятельности, которые могут вызвать дисфункцию головного мозга (печеночная энцефалопатия). У пациентов с печеночной энцефалопатией отмечается подавленное настроение, сонливость, ступор и дезориентация, они могут впасть в кому. Печеночная кома — угрожающее жизни состояние, требующее незамедлительного лечения.
Как правило, у людей с печеночной недостаточностью также развивается «печеночный хлопок» (порхающий тремор). Когда руки и кисти вытянуты вперед, кисти внезапно сгибаются, а затем снова возвращаются в обычное положение. «Печеночный хлопок» напоминает тремор.
Цирроз печени приводит к повышению давления в кровеносных сосудах вокруг печени (портальная гипертензия). Нарастание давления в этих кровеносных сосудах может вызвать расширение кровеносных сосудов в желудке и пищеводе (варикоз). Эти расширенные сосуды могут разрываться, приводя к тяжелому кровотечению и рвоте кровью. Кровотечение является важной проблемой, поскольку пораженная печень не вырабатывает достаточного количества веществ, вызывающих свертывание крови.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать воспаление поджелудочной железы (панкреатит). При рвоте пациенты испытывают сильную боль в области живота.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать поражение нервов и некоторых отделов головного мозга. При поражении нервов на руках и ногах (периферических нервов) могут возникать потеря чувствительности или ощущение покалывания в руках и ногах. Возникает хронический тремор. Поражение участка головного мозга, который координирует движение (мозжечок), может привести к нарушению контроля движений рук, ног и потере равновесия. Длительное чрезмерное употребление алкоголя может привести к необратимому повреждению головного мозга и психозу. Также наблюдается поражение оболочки нервов (миелиновая оболочка) головного мозга, что приводит к редкому заболеванию — болезни Маркиафавы-Биньями. У пациентов отмечается ажитация, дезориентация и деменция. У некоторых пациентов возникают судорожные припадки, они впадают в кому и умирают.
Длительное чрезмерное употребление алкоголя может привести к тяжелому дефициту тиамина, то есть витамина B. Его дефицит может привести к энцефалопатии Вернике (состояние, характеризующееся дезориентацией, неспособностью к координации движений при ходьбе или затруднением координации движений глаз), что при отсутствии своевременного лечения может привести к развитию Корсаковского синдрома, коме или даже смерти.
Употребление алкоголя может обострить существующую депрессию, при этом у лиц с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, депрессия развивается чаще, чем у не злоупотребляющих алкоголем. Поскольку расстройство, связанное с употреблением алкоголя, особенно неумеренное пьянство, часто вызывает глубокое чувство раскаяния в периоды воздержания, лица с таким расстройством склонны к суициду, даже если они не пьют.
Употребление алкоголя беременными женщинами может вызывать серьезные проблемы у развивающегося плода, включая низкую массу тела при рождении, маленький рост, маленький размер головы, поражение сердца, поражение мышц и слабый интеллект или нарушение умственных способностей. Эти симптомы называются алкогольным синдромом плода. Во время беременности рекомендуется воздерживаться от алкоголя.
Воздействие длительного употребления алкоголя
Тип проблемы
Последствия
Связанная с питанием
Анемия (усталость, слабость и головокружение)
врожденные пороки;
Неврологические нарушения, деменция, затруднения при ходьбе и контроле движений глаз
анемия;
Пеллагра (поражение кожи, диарея и депрессия)
Желудочно-кишечная
Пищевод
Воспаление (эзофагит)
Желудок
Воспаление (гастрит)
Язвы
Печень
Склонность к кровотечению (коагулопатия)
Воспаление (гепатит)
Тяжелое рубцевание (цирроз)
Поджелудочная железа
Воспаление (панкреатит)
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)
Сердечно-сосудистая
Сердце
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
кровеносные сосуды;
Повышенное артериальное давление
Нейрогенная
Головной мозг
спутанность сознания;
Слабая кратковременная память (медленное воспроизведение недавних событий)
Психоз (потеря связи с реальностью)
Уменьшенная координация
Нервы
Поражение нервов рук и ног, которые контролируют движения (сниженная способность ходить) и чувствительность.
Связанная с мочеполовой системой
Репродуктивные органы
У мужчин увеличение молочных желез, гладкая кожа и уменьшение яичек
Симптомы абстиненции
У тех, кто пил в течение длительного времени, а затем внезапно прекратил употребление алкоголя, могут возникнуть симптомы абстиненции. Например, абстиненция может возникнуть во время госпитализации (для проведения хирургического вмешательства), когда алкоголики не могут получить доступ к алкоголю.
Симптомы абстиненции могут быть как слабыми, так и тяжелыми. Тяжелая алкогольная абстиненция может быть смертельной.
Слабые или умеренные симптомы абстиненции обычно проявляются в течение 6 часов после прекращения употребления алкоголя. Слабые симптомы включают тремор, головную боль, слабость, повышенное потоотделение и тошноту. У некоторых пациентов наблюдаются судороги (алкогольная эпилепсия или судороги при алкогольном абстинентном синдроме).
Алкогольный галлюциноз может возникать у запойных алкоголиков, прекративших пить. Они слышат голоса, которые их обвиняют и угрожают им, вызывая ощущение тревоги и страх. Алкогольный галлюциноз может продолжаться в течение нескольких дней, его можно контролировать с помощью антипсихотических препаратов, например, хлорпромазина или тиоридазина.
Белая горячка (БГ) является наиболее серьезной группой симптомов абстиненции. Обычно белая горячка не возникает внезапно. Она появляется через 48–72 часа после прекращения употребления алкоголя. Сначала у пациентов возникает беспокойство. Затем проявляется значительная дезориентация, проблемы со сном, ночные кошмары, повышенное потоотделение и депрессия. Повышается частота пульса и артериальное давление. Повышается температура. Во время тяжелых приступов могут наблюдаться кратковременные галлюцинации, иллюзии, вызывающие страх и беспокойство, а также дезориентация с визуальными пугающими галлюцинациями. Особенно могут пугать объекты, видимые в тусклом свете, наблюдается значительная спутанность сознания. Равновесие нарушается, некоторым кажется, что пол двигается, стены падают, а комната вращается. По мере прогрессирования делирия появляется стойкий тремор кистей, который иногда переходит на голову и тело. Большинство пациентов совершенно теряют координацию. Белая горячка может привести к смерти, особенно при отсутствии лечения.
Скрининг на расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Некоторые люди могут не понимать, что количество употребляемого ими алкоголя может быть проблемой. Другие понимают, но не хотят признать, что у них имеется проблема, связанная с алкоголем. Поэтому врачи не ждут, пока пациенты попросят о помощи. Они могут заподозрить расстройство, связанное с употреблением алкоголя, у пациентов с беспричинно изменившимся или саморазрушающим поведением. Они также могут подозревать расстройство, связанное с употреблением алкоголя, при наличии медицинских проблем, включая повышенное артериальное давление или воспаление желудка (гастрит), которые не отвечают на лечение.
Многие врачи периодически проверяют пациентов на наличие проблем, связанных с алкоголем, задавая им вопросы об употреблении алкоголя. Вопросы могут включать следующие:
В среднем в течение скольких дней в неделю вы употребляете алкоголь?
Если вы обычно пьете, сколько порций в день вы употребляете?
Какое максимальное количество порций вы употребили в прошлом месяце по какому-либо случаю?
Если врачи подозревают расстройство, связанное с употреблением алкоголя, они могут задавать более конкретные вопросы о последствиях пьянства, а именно:
Вы когда-нибудь осознавали необходимость сокращения количества употребляемого алкоголя?
Вас раздражает критика употребления вами алкоголя?
Вы когда-нибудь испытывали чувство вины в связи с пьянством?
Вы когда-нибудь употребляли алкоголь с утра, чтобы успокоить нервы или избавиться от похмелья?
Два или более положительных ответа на эти вопросы указывают на наличие вероятного расстройства, связанного с употреблением алкоголя.
Диагностика расстройства, связанного с употреблением алкоголя
Сообщение самого пациента об алкогольной интоксикации;
Анализы крови
Скрининговые опросники
Острая алкогольная интоксикация обычно диагностируется на основании слов пациентов и их друзей, а также результатов физикального обследования. Если причина странных действий пациента не выяснена, врачи могут проводить тесты, чтобы исключить другие возможные причины симптомов, например, низкий уровень сахара в крови или травму головы.
Проводится анализы крови для определения уровня алкоголя и уровня сахара в крови, анализы мочи на наличие определенных токсических веществ и компьютерная томография (КТ) головы. Врачи не предполагают, что запах алкоголя означает отсутствие других проблем.
В юридических целях (например, если люди попали в автомобильную аварию или неадекватно ведут себя на работе) возможно определение уровня алкоголя в крови или оценка его количества в образце выдыхаемого воздуха.
При длительном приеме алкоголя могут потребоваться анализы крови для выявления патологии печени и признаков поражения других органов. При наличии тяжелых симптомов проводят такое визуализирующее обследование, как КТ, чтобы исключить травму головного мозга или инфекцию.
Лечение расстройства, связанного с употреблением алкоголя
Лечение может быть назначено в следующих ситуациях:
Пациентов приводят, потому что у них возникают симптомы, связанные с высоким уровнем алкоголя в крови.
Пациенты обращаются в связи с непереносимыми симптомами абстиненции. Однако обычно люди с симптомами алкогольной абстиненции лечат себя сами, употребляя алкоголь.
Пациенты обращаются, поскольку они не хотят продолжать пить.
Экстренное лечение
Экстренное лечение необходимо при употреблении очень большого количества алкоголя, или если алкогольная абстиненция вызывает симптомы от средней до тяжелой степени.
Не существует специального антидота при острой интоксикации:
Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя
Кофе и другие домашние средства лечения не устраняют последствия алкоголя.
Если пациенты находятся в коме, или у них имеет место угнетение дыхания, им может потребоваться установить трубку в дыхательные пути, чтобы предотвратить удушье от рвоты или секрета, а также для поддержки дыхания.
Для профилактики или лечения обезвоживания или низкого артериального давления назначают внутривенное введение растворов.
При подозрении на хронический алкоголизм назначают тиамин для профилактики энцефалопатии Вернике. Врачи часто добавляют в жидкости магний (который помогает организму обрабатывать тиамин) и мультивитамины (при возможном недостатке витаминов).
При симптомах алкогольной абстиненции врачи часто назначают бензодиазепин (слабое успокоительное средство) в течение нескольких дней. Препарат снижает ажитацию и помогает предотвратить некоторые симптомы абстиненции, судорожные припадки и алкогольный делирий. Поскольку у пациентов может развиться зависимость от бензодиазепинов, эти лекарственные препараты принимают в течение короткого времени. Пациентам с алкогольным галлюцинозом иногда назначают нейролептики.
Алкогольный делирий может угрожать жизни; в этом случае применяют агрессивные методы лечения для контроля высокой температуры и тяжелой ажитации. При возможности пациентов лечат в отделении интенсивной терапии. Лечение обычно включает:
Внутривенное введение высоких доз бензодиазепинов и барбитуратов.
Витамины в высоких дозах (особенно тиамин).
внутривенное введение жидкостей;
Меры для внешнего охлаждения, такие как охлаждающее одеяло
Лекарственные препараты, контролирующие частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
Лечение осложнений (панкреатита, пневмонии и судорожных припадков).
При подобном лечении алкогольный делирий обычно ослабевает в течение 12–24 часов после его начала, но в тяжелых случаях на это может потребоваться от 5 до 7 дней. Многие пациенты не помнят события во время тяжелой абстиненции после окончания приступа.
После устранения неотложных медицинских проблем дальнейшее лечение зависит от степени злоупотребления алкоголем и других медицинских и психических нарушений пациента. При отсутствии алкогольной зависимости врачи могут обсудить с пациентом серьезные последствия употребления алкоголя, порекомендовать способы уменьшения количества употребляемого алкоголя или прекращения его употребления и назначить визиты последующего наблюдения для проверки самочувствия.
Для лиц с более выраженным нарушением приема алкоголя, особенно при наличии сопутствующих физических и психических заболеваний, может быть рекомендована программа детоксикации и реабилитации.
Знаете ли Вы, что...
Детоксикация и реабилитация
На первом этапе детоксикации и реабилитации полностью выводят алкоголь и лечат симптомы абстиненции. Затем лиц с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, учат менять поведение. При отсутствии помощи рецидив у злоупотребляющих алкоголем возникает через несколько дней или недель. Может помочь направление в программы реабилитации, сочетающие психотерапию и медицинское наблюдение. Пациентов предупреждают о сложностях борьбы с алкоголизмом. Их обучают мотивации, чтобы не создавать и избегать ситуаций, которые могут вызвать тягу к употреблению алкоголя. Лечение является индивидуальным. Эти программы также оказывают помощь родственникам и друзьям. Также могут помочь группы организованной самопомощи, например, группы анонимных алкоголиков.
Иногда лицам с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, прекратить пить также могут помочь некоторые лекарственные препараты (дисульфирам, налтрексон, акампросат и клонидин). Однако лекарственные препараты могут помочь только мотивированным людям, которые готовы к сотрудничеству, и если они используются как часть текущего интенсивного консультирования. Результаты могут быть разными.
Дисульфирам сдерживает тягу к алкоголю, нарушая метаболизм алкоголя и вызывая накапливание ацетальдегида (вещество, образующееся при расщеплении алкоголя) в циркулирующей крови. Ацетальдегид вызывает плохое самочувствие. В течение 5-15 минут после употребления алкоголя лицами, получающими дисульфирам, накопление ацетальдегида вызывает:
приливы крови к лицу;
пульсирующую головную боль;
учащенное сердцебиение;
учащенное дыхание.
повышенное потоотделение;
Через 30–60 минут возникает тошнота и рвота. Данные неприятные и потенциально опасные реакции продолжаются в течение 1–3 часов.
Дискомфорт после употребления алкоголя при приеме дисульфирама является таким интенсивным, что лишь некоторые рискуют снова употреблять алкоголь, даже в небольших количествах в составе препаратов от кашля и простуды, которые продаются без рецепта, или в продуктах питания.
Дисульфирам необходимо принимать каждый день, чтобы он эффективно помог бросить пить.
Дисульфирам не назначают следующим лицам:
Беременные женщины
лица с серьезными заболеваниями, такими как сердечная недостаточность;
людей пожилого возраста;
Налтрексон изменяет действие алкоголя на определенные химические вещества, вырабатываемые головным мозгом (эндорфины), которые могут ассоциироваться с тягой к алкоголю и его употреблением. Этот лекарственный препарат эффективен при постоянном приеме. Препарат длительного действия можно вводить в виде инъекции один раз в месяц. Налтрексон в отличие от дисульфирама не вызывает плохого самочувствия. Поэтому те, кто принимает налтрексон, могут продолжать пить. Налтрексон не рекомендован пациентам с гепатитом или другими заболеваниями печени.
Клофелин — это препарат, который воздействует на определенные части мозга и обычно используется при повышении артериального давления, но может помочь ослабить некоторые из последствий алкогольного абстинентного синдрома.
Анонимные алкоголики: путь к выздоровлению
Программа анонимных алкоголиков (АА) оказывает наиболее эффективную помощь лицам с расстройством, связанным с употреблением алкоголя. АА — международное сообщество людей, желающих бросить пить. Участие бесплатное. Основа программы — двенадцать шагов, предлагающих лицам с алкогольной зависимостью новый образ жизни без употребления алкоголя. Члены общества обычно работают со спонсором, участником, который ведет трезвый образ жизни и предлагает руководство и помощь.
Программа АА воздействует на духовном уровне, но не связана с какой-либо идеологией или религиозной доктриной. Однако существуют альтернативные, светски ориентированные организации, например, LifeRing Recovery (общество «Светские организации за трезвость»).
АА помогает своим участникам и иным образом. Программа предоставляет место, где выздоравливающие люди могут общаться без алкоголя с непьющими друзьями, которые всегда готовы помочь, если вновь появится непреодолимая тяга к алкоголю. Во время собраний лица с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, рассказывают всей группе о своей ежедневной борьбе за трезвость. Предоставляя возможности помогать другим, АА повышает чувство собственного достоинства и уверенность, которую раньше участники могли найти лишь в употреблении алкоголя. АА проводит свои собрания круглосуточно, без выходных, практически во всех городских районах. Лицам с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, предлагают посетить несколько различных собраний и выбрать ту группу, в которой они чувствуют себя наиболее комфортно.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Семейные группы Анонимных алкоголиков: службы поддержки для взрослых, которые злоупотребляют алкоголем, взрослых, которые выросли с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, и подростков, пострадавших от другого человека, злоупотреблявшего алкоголем.
Анонимные алкоголики: международное товарищество людей с проблемами, связанными с употреблением алкоголя, которое стояло у истоков 12-этапного подхода, разработанного, чтобы помочь своим членам преодолеть алкогольную зависимость, и помочь другим людям сделать это.
LifeRing: поддержка людей с проблемами, связанными с употреблением наркотических препаратов и алкоголя, путем содействия обмену практическим опытом и поддержанию трезвости в качестве альтернативы традиционным 12-этапным программам.
Национальный институт проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA): предоставляет поддержку и проводит исследования того, как употребление алкоголя влияет на здоровье и благополучие человека.