Употребление алкоголя

На первом этапе детоксикации и реабилитации полностью выводят алкоголь и лечат симптомы абстиненции. Затем лиц с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, учат менять поведение. При отсутствии помощи рецидив у злоупотребляющих алкоголем возникает через несколько дней или недель. Может помочь направление в программы реабилитации, сочетающие психотерапию и медицинское наблюдение. Пациентов предупреждают о сложностях борьбы с алкоголизмом. Их обучают мотивации, чтобы не создавать и избегать ситуаций, которые могут вызвать тягу к употреблению алкоголя. Лечение является индивидуальным. Эти программы также оказывают помощь родственникам и друзьям. Также могут помочь группы организованной самопомощи, например, группы анонимных алкоголиков.

Иногда лицам с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, прекратить пить также могут помочь некоторые лекарственные препараты (дисульфирам, налтрексон, акампросат и клонидин). Однако лекарственные препараты могут помочь только мотивированным людям, которые готовы к сотрудничеству, и если они используются как часть текущего интенсивного консультирования. Результаты могут быть разными.

Дисульфирам сдерживает тягу к алкоголю, нарушая метаболизм алкоголя и вызывая накапливание ацетальдегида (вещество, образующееся при расщеплении алкоголя) в циркулирующей крови. Ацетальдегид вызывает плохое самочувствие. В течение 5-15 минут после употребления алкоголя лицами, получающими дисульфирам, накопление ацетальдегида вызывает:

приливы крови к лицу;

пульсирующую головную боль;

учащенное сердцебиение;

учащенное дыхание.

повышенное потоотделение;

Через 30–60 минут возникает тошнота и рвота. Данные неприятные и потенциально опасные реакции продолжаются в течение 1–3 часов.

Дискомфорт после употребления алкоголя при приеме дисульфирама является таким интенсивным, что лишь некоторые рискуют снова употреблять алкоголь, даже в небольших количествах в составе препаратов от кашля и простуды, которые продаются без рецепта, или в продуктах питания.

Дисульфирам необходимо принимать каждый день, чтобы он эффективно помог бросить пить.

Дисульфирам не назначают следующим лицам:

Беременные женщины

лица с серьезными заболеваниями, такими как сердечная недостаточность;

людей пожилого возраста;

Налтрексон изменяет действие алкоголя на определенные химические вещества, вырабатываемые головным мозгом (эндорфины), которые могут ассоциироваться с тягой к алкоголю и его употреблением. Этот лекарственный препарат эффективен при постоянном приеме. Препарат длительного действия можно вводить в виде инъекции один раз в месяц. Налтрексон в отличие от дисульфирама не вызывает плохого самочувствия. Поэтому те, кто принимает налтрексон, могут продолжать пить. Налтрексон не рекомендован пациентам с гепатитом или другими заболеваниями печени.

Клофелин — это препарат, который воздействует на определенные части мозга и обычно используется при повышении артериального давления, но может помочь ослабить некоторые из последствий алкогольного абстинентного синдрома.