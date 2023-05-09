Деперсонализационное/дереализационное расстройство включает постоянное или повторяющееся чувство оторванности от своего тела или психических процессов, как будто человек является сторонним наблюдателем своей жизни (деперсонализация), и/или ощущение оторванности от своего окружения (дереализация).
Расстройство обычно вызвано сильным стрессом, в частности эмоциональным насилием или пренебрежением в детстве или другими сильными стрессами (как если человек является жертвой или свидетелем физического насилия).
Чувства оторванности от самого себя или окружения могут возникать периодически или постоянно.
После проведения тестов для исключения других возможных причин врачи диагностируют расстройство на основе симптомов.
Психотерапия, особенно когнитивно-поведенческая терапия, часто полезна.
(См. также Общие сведения о диссоциативных расстройствах.)
Распространены временные ощущения деперсонализации и/или дереализации. Около половины людей ощущали оторванность от себя самих (деперсонализацию) или от своего окружения (дереализацию) в какой-то период времени. Это чувство часто возникает после того, как люди:
испытали опасность, представляющую угрозу для жизни;
приняли определенные наркотические средства (например, марихуану, галлюциногены, кетамин или метилендиоксиметафетамин [экстази]);
очень устали;
лишились сна или сенсорной стимуляции (что может иметь место, когда они находятся в отделении интенсивной терапии).
Деперсонализация или дереализация могут также наблюдаться как симптом многих других психических расстройств, а также соматических заболеваний, таких как судорожные расстройства.
Ощущения деперсонализации/дереализации считаются расстройством, когда возникает следующее:
Деперсонализация или дереализация возникают сами по себе (что означает, что они не вызваны наркотиками или другими психическими расстройствами), и при этом сохраняются или повторяются.
Симптомы очень угнетают человека или затрудняют его функционирование дома или на работе.
Расстройство деперсонализации/дереализации встречается приблизительно у 2 % населения и поражает одинаково мужчин и женщин.
Это расстройство может начаться в раннем детстве или в середине детства. В редких случаях оно возникает после 40 лет.
Причины расстройства деперсонализации/дереализации
Расстройство деперсонализации/дереализации часто возникает у людей, переживших сильный стресс, включая следующее:
Эмоциональное насилие или пренебрежение в детстве
Физическое насилие
Человек стал жертвой или свидетелем домашнего насилия
Наличие тяжелобольного или психически больного родителя
Неожиданная смерть близкого человека
Симптомы могут быть вызваны сильным стрессом (например, связанным с отношениями, финансами или работой), депрессией, тревожностью или употреблением запрещенных наркотиков. Однако в 25–50 % случаев причины стресса относительно незначительны или не могут быть идентифицированы.
Симптомы расстройства деперсонализации/дереализации
Симптомы деперсонализации/дереализации могут развиваться постепенно или начаться внезапно. Эпизоды могут длиться в течение всего лишь нескольких часов или дней или в течение недель, месяцев или лет. Эпизоды могут включать деперсонализацию, дереализацию или оба явления.
Интенсивность симптомов часто то усиливается, то ослабевает. Но при тяжелой степени расстройства симптомы могут присутствовать и иметь одинаковую интенсивность в течение лет или даже десятилетий.
Симптомы деперсонализации включают:
ощущение оторванности от своего тела, разума, чувств и ощущений.
Пациенты также могут говорить, что они чувствуют себя нереально или подобно автоматам, не имея контроля над тем, что они делают или говорят. Они могут чувствовать эмоциональное или физическое онемение. Такие люди могут описывать себя как внешних наблюдателей за своей жизнью или как «ходячих мертвецов».
Симптомы дереализации включают:
ощущение оторванности от своего окружения (люди, объекты или все окружающее), которое кажется нереальным.
Больные могут чувствовать себя, как будто они во сне или в тумане, или как будто стеклянная стена или вуаль отделяет их от их окружения. Мир может казаться безжизненным, бесцветным или искусственным. Мир может казаться им искаженным. Например, объекты могут выглядеть затуманенными или необычайно четкими, или они могут казаться плоскими или меньшими или большими, чем их реальный размер. Звуки могут казаться громче или мягче, чем в реальности. Им может казаться, что время идет слишком медленно или слишком быстро.
Симптомы почти всегда вызывают большой дискомфорт. Некоторые люди считают их невыносимыми. Распространены тревожность и депрессия. Многие люди боятся, что симптомы возникают в результате необратимого повреждения головного мозга. Многие беспокоятся, существуют ли они на самом деле, или непрерывно проверяют, реальны ли их восприятия.
Стресс, усугубляющаяся депрессия или тревога, новое или перевозбуждающее окружение и недостаток сна могут ухудшить симптомы.
Симптомы часто являются стойкими. Симптомы могут возникать постоянно или же могут появляться и исчезать с периодами времени без симптомов.
Пациенты часто сталкиваются с большими трудностями при описании своих симптомов и могут опасаться или считать, что они сходят с ума. Тем не менее, больные никогда не перестают осознавать, что их ощущения оторванности представляют собой не реальность, а отражение того, как они себя чувствуют. Это осознание является тем, что отделяет расстройство деперсонализации/дереализации от психотического расстройства. У людей с психотическим расстройством, таким как шизофрения, есть мысли, которые не соответствуют реальности, но они не понимают, что они отличаются от обычных мыслей.
Диагностика расстройства деперсонализации/дереализации
Обследование врачом, основанное на специфических диагностических критериях из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, пятое издание, с пересмотром текста (DSM-5-TR)
Иногда обследования, чтобы исключить другие возможные причины
Врачи предполагают наличие расстройства, исходя из симптомов:
Наличие эпизодов деперсонализации, дереализации или и того, и другого, которые продолжаются в течение длительного времени или повторяются.
Осознание того, что диссоциативные переживания не являются реальностью.
Чрезвычайная обеспокоенность людей своими симптомами или теми симптомами, которые не позволяют им функционировать в социальных ситуациях или на работе.
Физикальное обследование, в некоторых случаях с диагностическими исследованиями, проводятся для того, чтобы исключить другие расстройства, которые могут вызывать появление симптомов, в том числе другие психические расстройства, судорожные расстройства и злоупотребление алкоголем и наркотиками. Исследования могут включать магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию (КТ), электроэнцефалографию (ЭЭГ), а также анализы крови и мочи на предмет употребления запрещенных наркотиков.
Психологические тесты и специальные структурированные беседы и анкеты также могут помочь врачам в постановке диагноза.
Лечение расстройства деперсонализации/дереализации
Психотерапия
Иногда анксиолитические препараты и антидепрессанты
Расстройство деперсонализации/дереализации может разрешаться без лечения. Людей лечат только в том случае, если расстройство не проходит, рецидивирует или причиняет страдания.
У некоторых людей были эффективны различные методы психотерапии. Расстройство деперсонализации/дереализации часто связано с или вызывается другими психическими расстройствами (такими, как тревожность или депрессия), требующими лечения. Также нужно обратить внимание на стрессы, которые вызвали симптомы или послужили развитию расстройства деперсонализации/дереализации.
Методы, которые могут помочь, включают в себя следующее:
Когнитивные методы могут помочь прекратить навязчивые мысли о нереальном состоянии бытия.
Поведенческие методики могут помочь людям углубиться в задачи, которые отвлекают их от расстройства самовосприятия.
«Заземляющие» методы используют пять чувств (слух, осязание, обоняние, вкус и зрение), чтобы помочь людям ощутить большую связь с собой и миром. Например, человеку включают громкую музыку или кладут в руку кусок льда. Эти ощущения трудно игнорировать, при этом люди осознают себя в настоящий момент.
Психодинамические методы направлены на оказание людям помощи в преодолении невыносимых конфликтов, негативных чувств и опыта, от которых людям необходимо отстраниться.
Отслеживание по времени и определение диссоциации и аффекта (внешнего выражения эмоций и мыслей) учит людей распознавать и идентифицировать свои диссоциативные ощущения. Это распознание помогает некоторым людям. Этот метод также помогает людям сосредоточиться на том, что на самом деле происходит в данный момент.
Для лечения расстройства деперсонализации/дереализации использовались различные лекарственные препараты, но ни одно из них не доказало свою эффективность. Анксиолитические препараты и антидепрессанты иногда помогают, главным образом, путем купирования тревожности или депрессии, которые присутствуют у многих людей с расстройством деперсонализации/дереализации. Тем не менее, анксиолитические препараты могут также усиливать деперсонализацию или дереализацию, поэтому врачи тщательно контролируют применение этих лекарственных препаратов.
Прогноз при расстройстве деперсонализации/дереализации
Для многих людей с расстройством деперсонализации/дереализации возможно полное выздоровление, особенно если симптомы возникают в связи со стрессами, которые можно преодолеть во время лечения. У других лечение неэффективно и расстройство становится хроническим. У некоторых людей расстройство деперсонализации/дереализации проходит само по себе.
Симптомы, даже те, что сохраняются или возвращаются, могут вызывать лишь незначительные проблемы, если люди способны давать пищу своему уму и концентрироваться на других мыслях или видах деятельности, а не думать о своем самоощущении. Однако, некоторые люди могут стать недееспособными в связи с сильным ощущением оторванности от своего «я» и своего окружения или потому что у них также есть тревога или депрессия.