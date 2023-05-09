Деперсонализационное/дереализационное расстройство

Симптомы деперсонализации/дереализации могут развиваться постепенно или начаться внезапно. Эпизоды могут длиться в течение всего лишь нескольких часов или дней или в течение недель, месяцев или лет. Эпизоды могут включать деперсонализацию, дереализацию или оба явления.

Интенсивность симптомов часто то усиливается, то ослабевает. Но при тяжелой степени расстройства симптомы могут присутствовать и иметь одинаковую интенсивность в течение лет или даже десятилетий.

Симптомы деперсонализации включают:

ощущение оторванности от своего тела, разума, чувств и ощущений.

Пациенты также могут говорить, что они чувствуют себя нереально или подобно автоматам, не имея контроля над тем, что они делают или говорят. Они могут чувствовать эмоциональное или физическое онемение. Такие люди могут описывать себя как внешних наблюдателей за своей жизнью или как «ходячих мертвецов».

Симптомы дереализации включают:

ощущение оторванности от своего окружения (люди, объекты или все окружающее), которое кажется нереальным.

Больные могут чувствовать себя, как будто они во сне или в тумане, или как будто стеклянная стена или вуаль отделяет их от их окружения. Мир может казаться безжизненным, бесцветным или искусственным. Мир может казаться им искаженным. Например, объекты могут выглядеть затуманенными или необычайно четкими, или они могут казаться плоскими или меньшими или большими, чем их реальный размер. Звуки могут казаться громче или мягче, чем в реальности. Им может казаться, что время идет слишком медленно или слишком быстро.

Симптомы почти всегда вызывают большой дискомфорт. Некоторые люди считают их невыносимыми. Распространены тревожность и депрессия. Многие люди боятся, что симптомы возникают в результате необратимого повреждения головного мозга. Многие беспокоятся, существуют ли они на самом деле, или непрерывно проверяют, реальны ли их восприятия.

Стресс, усугубляющаяся депрессия или тревога, новое или перевозбуждающее окружение и недостаток сна могут ухудшить симптомы.

Симптомы часто являются стойкими. Симптомы могут возникать постоянно или же могут появляться и исчезать с периодами времени без симптомов.

Пациенты часто сталкиваются с большими трудностями при описании своих симптомов и могут опасаться или считать, что они сходят с ума. Тем не менее, больные никогда не перестают осознавать, что их ощущения оторванности представляют собой не реальность, а отражение того, как они себя чувствуют. Это осознание является тем, что отделяет расстройство деперсонализации/дереализации от психотического расстройства. У людей с психотическим расстройством, таким как шизофрения, есть мысли, которые не соответствуют реальности, но они не понимают, что они отличаются от обычных мыслей.