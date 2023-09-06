Проблемы со вскармливанием

Рвота — это непроизвольный выброс пищи из желудка, вызывающий неприятные ощущения. Она не может считаться нормальным состоянием. Более подробное описание см. в разделе Рвота у младенцев и детей.

Рвота у младенцев чаще всего является результатом острого вирусного гастроэнтерита. Вирусный гастроэнтерит — это инфекция пищеварительного тракта, которая вызывает тошноту, рвоту, диарею и спазмы. Рвота также может быть вызвана инфекциями в организме, например, инфекциями уха или мочевыводящих путей.

Реже рвота возникает из-за серьезного заболевания. В редких случаях у младенцев в возрасте от 2 недель до 4 месяцев после кормления может наблюдаться сильная рвота (фонтаном) из-за закупорки выходного отверстия желудка (гипертрофический пилоростеноз). Рвота также может быть вызвана заболеваниями, опасными для жизни, такими как менингит (инфекция тканей, покрывающих головной и спинной мозг), непроходимость кишечника, нарушения обмена веществ, повышение давления внутри черепа (из-за жидкости в головном мозге или новообразования в головном мозге) и аппендицит.

Чаще всего рвота, вызванная гастроэнтеритом, проходит без лечения. В целях профилактики или лечения обезвоживания (потери жидкости) ребенку следует давать жидкости и электролиты (например, натрий и хлориды) в виде растворов, которые продаются в магазинах или аптеках. Ребенок, у которого часто возникает рвота, может лучше переносить частые приемы небольшого количества раствора, нежели редкие приемы большого количества раствора.

Врач должен провести осмотр каждого ребенка с рвотой, у которого отмечается

Сильная боль в животе

Неспособность пить и удерживать жидкости в организме

Высокая температура тела

Вялость или вид тяжелобольного, либо вид, сильно отличающийся от обычного

Рвота на протяжении более 12 часов

Наличие крови или материала зеленого цвета (желчи) в рвотных массах

Отсутствие мочеиспускания на протяжении 8 часов

Эти симптомы могут говорить об обезвоживании или о более серьезных состояниях.