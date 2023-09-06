Распространенные проблемы со вскармливанием у младенцев и детей младшего возраста включают гастроэзофагеальный рефлюкс, гастроэнтерит, потребление слишком большого количества пищи, потребление слишком маленького количества пищи и обезвоживание (потерю жидкости).
Некоторые проблемы с вскармливанием проходят без лечения, но другие требуют медицинской помощи или госпитализации.
Надлежащее питание и методы вскармливания могут облегчить некоторые проблемы с вскармливанием.
Проблемы с вскармливанием у младенцев и детей младшего возраста обычно незначительны, но иногда имеют серьезные последствия.
Отрыгивание
Срыгивание (отрыгивание) — это не требующий усилий возврат проглоченной молочной смеси или грудного молока через рот или нос после кормления. Это нормальное явление, если оно не является чрезмерным. Почти все младенцы срыгивают, поскольку они не могут сидеть прямо во время и после кормления. Кроме того, клапан (сфинктер), разделяющий пищевод и желудок, у них незрелый и не удерживает все содержимое желудка на месте. Срыгивание усугубляется, когда младенец ест слишком быстро или глотает воздух. Срыгивание обычно прекращается в возрасте между 7 и 12 месяцами.
Срыгивание можно уменьшить следующими способами:
Кормить младенцев до того, как они сильно проголодаются
Во время кормления давать им срыгнуть каждые 4–5 минут
Во время и после кормления придавать им вертикальное положение
Убедиться, что соска бутылочки выпускает только несколько капель при надавливании или если бутылочку держат вверх дном
Срыгивание, которое доставляет младенцу дискомфорт, мешает вскармливанию и росту или сохраняется в раннем детстве, называется гастроэзофагеальным рефлюксом и может требовать лечения. Если жидкость, которую срыгнул младенец, зеленого цвета (что указывает на желчь) или с кровью, либо вызывает кашель или поперхивание, необходима немедленная медицинская помощь.
рвота;
Рвота — это непроизвольный выброс пищи из желудка, вызывающий неприятные ощущения. Она не может считаться нормальным состоянием. Более подробное описание см. в разделе Рвота у младенцев и детей.
Рвота у младенцев чаще всего является результатом острого вирусного гастроэнтерита. Вирусный гастроэнтерит — это инфекция пищеварительного тракта, которая вызывает тошноту, рвоту, диарею и спазмы. Рвота также может быть вызвана инфекциями в организме, например, инфекциями уха или мочевыводящих путей.
Реже рвота возникает из-за серьезного заболевания. В редких случаях у младенцев в возрасте от 2 недель до 4 месяцев после кормления может наблюдаться сильная рвота (фонтаном) из-за закупорки выходного отверстия желудка (гипертрофический пилоростеноз). Рвота также может быть вызвана заболеваниями, опасными для жизни, такими как менингит (инфекция тканей, покрывающих головной и спинной мозг), непроходимость кишечника, нарушения обмена веществ, повышение давления внутри черепа (из-за жидкости в головном мозге или новообразования в головном мозге) и аппендицит.
Чаще всего рвота, вызванная гастроэнтеритом, проходит без лечения. В целях профилактики или лечения обезвоживания (потери жидкости) ребенку следует давать жидкости и электролиты (например, натрий и хлориды) в виде растворов, которые продаются в магазинах или аптеках. Ребенок, у которого часто возникает рвота, может лучше переносить частые приемы небольшого количества раствора, нежели редкие приемы большого количества раствора.
Врач должен провести осмотр каждого ребенка с рвотой, у которого отмечается
Сильная боль в животе
Неспособность пить и удерживать жидкости в организме
Высокая температура тела
Вялость или вид тяжелобольного, либо вид, сильно отличающийся от обычного
Рвота на протяжении более 12 часов
Наличие крови или материала зеленого цвета (желчи) в рвотных массах
Отсутствие мочеиспускания на протяжении 8 часов
Эти симптомы могут говорить об обезвоживании или о более серьезных состояниях.
Перекармливание
Перекармливание — это предоставление большего количества питания, чем нужно ребенку для здорового роста.
Перекармливание происходит, когда детей автоматически кормят в ответ на плач, когда дают им бутылочку, чтобы отвлечь их внимание или занять их, или когда им разрешают все время держать бутылочку при себе. Оно также происходит, когда родители поощряют хорошее поведение пищей или ожидают, что дети доедят пищу, даже если они не голодны.
В краткосрочной перспективе перекармливание вызывает срыгивание и диарею. В долгосрочной перспективе перекормленные дети могут стать тучными.
Недокармливание
Недокармливание — это предоставление меньшего количества питания, чем нужно ребенку для здорового роста.
Недокармливание — одна из многих причин замедления прибавки в весе и она может быть связана с ребенком или с лицом, осуществляющим уход за ребенком. Недокармливание может возникнуть, когда капризный или постоянно отвлекающийся младенец во время кормления не сидит спокойно или испытывает затруднения при сосании и глотании. Недокармливание также может быть результатом неправильного метода кормления и приготовления молочной смеси (см. Кормление из бутылочки). Основными причинами недокармливания являются бедность и недостаточный доступ к полноценному питанию.
Иногда родители, которые дурно обращаются с детьми или имеют психические расстройства, намеренно не дают им еду.
Недокармливание младенцев может привести к обезвоживанию и пожелтению кожи (желтухе).
Общественные социальные организации (например, программа «Женщины, младенцы и дети» [WIC] в Соединенных Штатах Америки) могут помочь родителям приобрести молочную смесь и научить их правильным методам ее приготовления и вскармливания. Если масса тела у ребенка намного настолько ниже ожидаемой, что необходимо кормление под наблюдением, врач может госпитализировать такого ребенка для обследования. Если родители обращаются с ребенком жестоко или игнорируют его потребности, могут быть вызваны органы детской опеки и попечительства.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (ЖМД) (Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children [WIC]): информация о дополнительных продуктах питания, ресурсах питания и медицинском обслуживании для женщин с низким уровнем дохода и маленьких детей в Соединенных Штатах Америки