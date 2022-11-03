Рвота у младенцев и детей

Рвота — это неприятный непроизвольный сильный выброс пищи из желудка через рот. У младенцев рвоту следует отличать от срыгивания. Младенцы часто срыгивают небольшое количество пищи во время или вскоре после еды, обычно когда их подталкивают срыгнуть. Срыгивание может произойти, потому что младенца покормили слишком быстро, перекормили, или он заглотнул воздух, но оно может происходить и без всякой видимой причины. Как правило, рвоту вызывает какое-либо расстройство. Опытные родители, как правило, могут определить разницу между срыгиванием и рвотой, но менее опытным может потребоваться обратиться за советом к врачу или медсестре.

Рвота может привести к значительной потере жидкости организмом (обезвоживание). Иногда дети пьют недостаточно, чтобы восполнить потерянную жидкость, либо потому что их продолжает рвать, либо потому, что они не хотят пить. Дети, которых рвет, обычно не хотят есть, но отсутствие аппетита редко вызывает проблемы.

(См. также Тошнота и рвота у взрослых.)

Обследование при рвоте у младенцев и детей Для врачей первая задача заключается в том, чтобы определить, страдает ли ребенок от обезвоживания и вызвана ли рвота угрожающим жизни расстройством. Настораживающие признаки Причиной для беспокойства могут являться следующие симптомы и характеристики: апатия и вялость;

у младенцев неутешность или раздражительность и выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа;

у детей более старшего возраста сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, из-за которой трудно коснуться подбородком груди, чувствительность к свету и повышенная температура;

боли в животе и/или вздутие;

непроходящая рвота у младенцев с проблемами роста и развития;

стул с примесью крови;

ярко-зеленая или кровавая рвота. Когда обращаться к врачу Ребенка с настораживающими признаками должен немедленно осмотреть врач, как и всех новорожденных, детей, у которых отмечается рвота с кровью, рвота, похожая на кофейную гущу, или ярко-зеленая рвота, а также детей, недавно (в течение недели) перенесших травму головы. Если ребенок испытывает дискомфорт даже при отсутствии рвоты, и дискомфорт продолжается более нескольких часов, его, вероятно, следует показать врачу. У других детей срочность обращения к врачу определяется на основе признаков обезвоживания, в частности сокращения количества мочеиспусканий и объема потребляемой жидкости. Срочность несколько варьирует в зависимости от возраста, потому что у младенцев и маленьких детей обезвоживание может наступить быстрее, чем у детей более старшего возраста. Обычно младенцев и маленьких детей, не мочившихся в течение более 8 часов или отказывавшихся пить в течение более 8 часов, следует показать врачу. Врача следует вызвать, если у ребенка произошло более 6-8 приступов рвоты, если рвота продолжается более 24-48 часов или при наличии других симптомов (например, кашля, повышенной температуры или сыпи). Детей, у которых произошло всего несколько приступов рвоты (с диареей или без нее), которые пьют хотя бы небольшое количество жидкости и которые в остальном не выглядят очень больными, редко требуется показывать врачу. Что делает врач Сначала врачи задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Описание симптомов ребенка и тщательное обследование обычно позволяют врачам определить причину рвоты (см. таблицу Некоторые причины и особенности рвоты у младенцев, детей и подростков). Врачи спрашивают: когда началась рвота;

как часто она возникает;

как выглядит рвота (включая ее цвет);

была ли она сильной (рвота «фонтаном»);

объем рвоты. Определить возможные причины рвоты врачам поможет выявление регулярных признаков: приступы рвоты в одно и то же время дня или после употребления определенных продуктов. Информация о других симптомах (например, повышенной температуре и болях в животе), дефекациях (частота и консистенция) и мочеиспускании также может помочь врачам определить причину. Врачи также спрашивают о недавних поездках, травмах, а в случае живущих половой жизнью девочек-подростков, и об использовании средств контрацепции. Для поиска симптомов возможных причин проводится медицинский осмотр. Врачи отмечают, соответствует ли рост и развитие ребенка ожиданиям. Таблица Некоторые причины и особенности рвоты у младенцев, детей и подростков Таблица Проведение анализов Врачи выбирают анализы на основе подозреваемых причин, предполагаемых по результатам обследования. Большинству детей анализы не требуются. Однако если существует подозрение на аномалии в брюшной полости, обычно проводится диагностическая визуализация. При подозрении на наследственное нарушение обмена веществ, проводятся соответствующие для этого расстройства анализы крови. При подозрении на обезвоживание иногда проводятся анализы крови для измерения уровня электролитов (минералов, необходимых для поддержания баланса жидкости в организме).

Лечение при рвоте у младенцев и детей При выявлении конкретного заболевания, проводится его лечение. Вызванная гастроэнтеритом рвота обычно прекращается сама по себе. Уровень жидкости Необходимо обеспечить, чтобы дети получали достаточное количество жидкости. Жидкости, как правило, принимаются перорально (см. Обезвоживание у детей). Используются пероральные растворы для регидратации, содержащие необходимое соотношение электролитов. В США эти растворы широко доступны без рецепта в большинстве аптек и в супермаркетах. В энергетических и газированных напитках, соках и аналогичных напитках содержится слишком мало натрия и слишком много углеводов, поэтому их не следует использовать. Даже дети, которых часто рвет, могут переносить небольшое количество раствора через частые интервалы времени. Обычно каждые 5 минут дают 1 чайную ложку (5 мл). Если ребенка не рвет после этого количества воды, объем постепенно увеличивают. Если отнестись к детям с терпением и поощрять их, большинство детей способно принять достаточное количество жидкости через рот, тем самым устраняя необходимость введения жидкости в вену (внутривенно). Однако детям, страдающим тяжелым обезвоживанием и не принимающим достаточное количество жидкости через рот, внутривенное введение жидкости может быть необходимо. Препараты для подавления рвоты Препараты, часто используемые для подавления тошноты и рвоты у взрослых, у детей используются реже, так как их польза не доказана. Кроме того, эти препараты могут вызывать побочные эффекты, которые включают сонливость, головокружение, головную боль и запор. Однако, если тошнота или рвота протекают в тяжелой форме или не проходят, врачи могут назначить прометазин, прохлорперазин, метоклопрамид или ондансетрон детям старше 2 лет. Диета После получения ребенком достаточного количества жидкости и прекращения рвоты его необходимо перевести на пищевой рацион, соответствующий возрасту. Младенцам можно давать грудное молоко или молочную смесь.