Рвота у младенцев и детей

Рвота — это неприятный непроизвольный сильный выброс пищи из желудка через рот. У младенцев рвоту следует отличать от срыгивания. Младенцы часто срыгивают небольшое количество пищи во время или вскоре после еды, обычно когда их подталкивают срыгнуть. Срыгивание может произойти, потому что младенца покормили слишком быстро, перекормили, или он заглотнул воздух, но оно может происходить и без всякой видимой причины. Как правило, рвоту вызывает какое-либо расстройство. Опытные родители, как правило, могут определить разницу между срыгиванием и рвотой, но менее опытным может потребоваться обратиться за советом к врачу или медсестре.
Рвота может привести к значительной потере жидкости организмом (обезвоживание). Иногда дети пьют недостаточно, чтобы восполнить потерянную жидкость, либо потому что их продолжает рвать, либо потому, что они не хотят пить. Дети, которых рвет, обычно не хотят есть, но отсутствие аппетита редко вызывает проблемы.
(См. также Тошнота и рвота у взрослых.)
Причины рвоты у младенцев и детей
Рвота может быть полезной, позволяя избавиться от проглоченных токсичных веществ. Однако чаще всего рвоту вызывает расстройство. Обычно оно относительно безвредно, но иногда рвота является признаком серьезной проблемы, например, закупоривания желудка или кишечника или повышения внутричерепного давления (внутричерепной гипертензии).
Распространенные причины
Вероятные причины рвоты зависят от возраста ребенка.
У новорожденных и младенцев к наиболее распространенным причинам рвоты относятся:
Вирусный гастроэнтерит (инфекция пищеварительного тракта)
У детей постарше наиболее распространенной причиной является:
Вирусный гастроэнтерит
Менее распространенные причины
У новорожденных и младенцев некоторые причины, хотя и встречаются редко, значительны, потому что могут оказаться опасными для жизни:
Сужение или закупорка прохода из желудка (пилоростеноз) у детей в возрасте 3-6 недель
Закупорка кишечника, вызванная врожденными пороками, например, скручивание (заворот) или сужение (стеноз) кишечника
Проскальзывание одного сегмента кишки в другой (инвагинация) у детей в возрасте 3-36 месяцев
Пищевая непереносимость, аллергия на белок коровьего молока и некоторые редкие наследственные метаболические расстройства также могут вызывать рвоту у новорожденных и младенцев.
У детей более старшего возраста и подростков к редким причинам относятся серьезные инфекции (например, почечные инфекции или менингит), острый аппендицит или заболевание, при котором увеличивается внутричерепное давление (например, опухоль головного мозга или серьезная травма головы). У подростков к возможным причинам также относятся гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или язвенная болезнь, пищевые аллергии, циклическая рвота, медленное опорожнение желудка (гастропарез), беременность, расстройства пищевого поведения, употребление токсичных веществ (например, больших доз ацетаминофена, железа или алкоголя), а также частое употребление конопли (марихуаны).
Обследование при рвоте у младенцев и детей
Для врачей первая задача заключается в том, чтобы определить, страдает ли ребенок от обезвоживания и вызвана ли рвота угрожающим жизни расстройством.
Настораживающие признаки
Причиной для беспокойства могут являться следующие симптомы и характеристики:
апатия и вялость;
у младенцев неутешность или раздражительность и выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа;
у детей более старшего возраста сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, из-за которой трудно коснуться подбородком груди, чувствительность к свету и повышенная температура;
боли в животе и/или вздутие;
непроходящая рвота у младенцев с проблемами роста и развития;
стул с примесью крови;
ярко-зеленая или кровавая рвота.
Когда обращаться к врачу
Ребенка с настораживающими признаками должен немедленно осмотреть врач, как и всех новорожденных, детей, у которых отмечается рвота с кровью, рвота, похожая на кофейную гущу, или ярко-зеленая рвота, а также детей, недавно (в течение недели) перенесших травму головы. Если ребенок испытывает дискомфорт даже при отсутствии рвоты, и дискомфорт продолжается более нескольких часов, его, вероятно, следует показать врачу.
У других детей срочность обращения к врачу определяется на основе признаков обезвоживания, в частности сокращения количества мочеиспусканий и объема потребляемой жидкости. Срочность несколько варьирует в зависимости от возраста, потому что у младенцев и маленьких детей обезвоживание может наступить быстрее, чем у детей более старшего возраста. Обычно младенцев и маленьких детей, не мочившихся в течение более 8 часов или отказывавшихся пить в течение более 8 часов, следует показать врачу.
Врача следует вызвать, если у ребенка произошло более 6-8 приступов рвоты, если рвота продолжается более 24-48 часов или при наличии других симптомов (например, кашля, повышенной температуры или сыпи).
Детей, у которых произошло всего несколько приступов рвоты (с диареей или без нее), которые пьют хотя бы небольшое количество жидкости и которые в остальном не выглядят очень больными, редко требуется показывать врачу.
Что делает врач
Сначала врачи задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Описание симптомов ребенка и тщательное обследование обычно позволяют врачам определить причину рвоты (см. таблицу Некоторые причины и особенности рвоты у младенцев, детей и подростков).
Врачи спрашивают:
когда началась рвота;
как часто она возникает;
как выглядит рвота (включая ее цвет);
была ли она сильной (рвота «фонтаном»);
объем рвоты.
Определить возможные причины рвоты врачам поможет выявление регулярных признаков: приступы рвоты в одно и то же время дня или после употребления определенных продуктов. Информация о других симптомах (например, повышенной температуре и болях в животе), дефекациях (частота и консистенция) и мочеиспускании также может помочь врачам определить причину.
Врачи также спрашивают о недавних поездках, травмах, а в случае живущих половой жизнью девочек-подростков, и об использовании средств контрацепции.
Для поиска симптомов возможных причин проводится медицинский осмотр. Врачи отмечают, соответствует ли рост и развитие ребенка ожиданиям.
Некоторые причины и особенности рвоты у младенцев, детей и подростков
Причина
(перечисление от наиболее до наименее распространенных)
Распространенные признаки*
Обследования
У младенцев
Обычно с диареей (редко с кровью)
Иногда повышение температуры
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду), с животными в зоопарке (где можно заразиться кишечной палочкой) или с рептилиями (которые могут быть заражены бактериями сальмонеллы) или недавнее употребление недостаточно приготовленной, загрязненной пищи или загрязненной воды
Обследование врачом
Иногда анализ, посев или ПЦР кала
Симптомы, возникающие после кормления, включая беспокойность, срыгивание, выгибание спины, плач или их сочетание
Иногда кашель в положении лежа, медленный набор веса или оба симптома одновременно
Обследование врачом
Иногда лечение препаратами, подавляющими выработку кислоты (если симптомы проходят, причина, вероятно, заключалась в гастроэзофагеальном рефлюксе)
Иногда рентгенография верхних отделов пищеварительного тракта после перорального введения бария (серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ), оценка эвакуации содержимого желудка или импедансометрия
Иногда эндоскопия
Пилоростеноз (сужение или закупорка прохода из желудка)
Сильная рвота («фонтаном»), которая происходит сразу и после всех кормлений у младенцев в возрасте 3-6 недель
Признаки обезвоживания и/или изнуренный внешний вид
У младенцев голодный вид и нетерпеливость при кормлении
Более распространено среди мальчиков, особенно первенцев
УЗИ желудка
Если УЗИ недоступно или не позволяет поставить окончательный диагноз, серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ
Врожденные пороки, которые вызывают сужение (стеноз) или закупоривание (атрезию) пищеварительного тракта
Задержка первой дефекации (мекония)
Вздутие живота
Ярко-зеленая или желтая рвота с содержанием желчи в течение первых 24-48 часов жизни (если пищеварительный тракт закупорен) или позже (если он только сужен)
Более распространено среди детей с синдромом Дауна и среди детей, у матерей которых во время беременности в матке содержалось слишком много амниотической жидкости
Рентгенография органов брюшной полости
Серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ или рентгенография нижних отделов пищеварительного тракта после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма) в зависимости от предполагаемого расположения проблемы
Инвагинация (проскальзывание одного сегмента кишечника в другой)
Приступы плача каждые 15-20 минут, при которых дети часто поджимают ноги к груди
Позже чувствительность живота к прикосновениям и стул, похожий на смородиновое желе (из-за содержания крови)
Обычно у детей от 3 до 36 месяцев
УЗИ органов брюшной полости
Иногда введение воздуха в прямую кишку (воздушная клизма)
Мальротация (аномальное развитие кишечника, в результате которого аномально изменено его расположение, и увеличивается вероятность его самопроизвольного заворота)
Ярко-зеленая или желтая рвота (с желчью), вздутие живота и кровь в стуле
Часто у новорожденных
Рентгенография органов брюшной полости
Серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ или бариевая клизма
Повышение температуры тела и вялость
Общий анализ крови с подсчетом форменных элементов
Посев крови, мочи и спинномозговой жидкости
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки, если у ребенка проблемы с дыханием
Диарею или запор
плохой аппетит;
Потеря веса и/или плохой рост
Кровь в кале
Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси
Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия
Плохой аппетит и нарушение роста или развития
Медлительность (вялость)
Другие особенности в зависимости от конкретного расстройства, например:
Скрининг всех новорожденных с использованием небольшого образца крови, полученного из пятки
Анализы крови для измерения уровней электролитов (минералов, необходимых для поддержания баланса жидкости в организме), аммиака и глюкозы
Другие анализы в зависимости от предполагаемой причины
У детей старшего возраста и подростков
Обычно с диареей (редко с кровью)
Иногда лихорадка
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в поездке), с животными в зоопарке (где можно заразиться кишечной палочкой) или с рептилиями (которые могут быть заражены бактериями сальмонеллы) или недавнее употребление недостаточно приготовленной, загрязненной пищи или загрязненной воды
Обследование врачом
Иногда анализ, посев или ПЦР кала
Изжога
Боли в груди или в верхней части живота
Симптомы, которые ухудшаются в положении лежа или после еды
Иногда кашель по ночам
Обследование врачом
Симптомы, которые ослабевают или прекращаются после применения препаратов, подавляющих выработку кислоты
Иногда серийная рентгенография верхних отделов ЖКТ, оценка эвакуации содержимого желудка, рН-метрия или импедансометрия
Иногда эндоскопия
Гастропарез или задержка опорожнения желудка (желудок опорожняется медленно)
Ощущение насыщения после приема небольшого количества пищи
Иногда недавнее вирусное заболевание
Рентгенография верхних отделов ЖКТ или рентгенография после приема молочной смеси или пищи через рот (сканирование для изучения опорожнения желудка)
Рвота сразу после приема определенной пищи
Часто крапивница, отек губ или языка, затрудненное дыхание, свистящие хрипы, боль в животе, диарея или их сочетание
Обследование врачом
Иногда аллергопробы
Отказ от определенной пищи, чтобы проверить, прекратились ли симптомы
Инфекции в других частях организма помимо пищеварительного тракта
лихорадка
Часто симптомы, указывающие на местоположение инфекции, такие как головная боль, боль в ушах, боль в горле, увеличение лимфатических узлов в области шеи, боль при мочеиспускании, боль в боку или насморк
Обследование врачом
Иногда анализы в зависимости от предполагаемой причины
Первоначально общее ощущение недомогания и дискомфорта в середине живота, после которого боль перемещается в нижнюю правую часть живота
Затем рвота, потеря аппетита и высокая температура
Ультразвуковое исследование, КТ или МРТ органов брюшной полости
Повышение внутричерепного давления (внутричерепная гипертензия), вызванное опухолью или травмой
Пробуждение от головной боли в ночное время или пробуждение утром с головной болью
Головные боли, которые ухудшаются и усугубляются при кашле или дефекациях
Иногда изменения в зрении и затруднения при ходьбе, речи или мышлении
КТ или МРТ головного мозга
Повторяющиеся приступы рвоты, перемежающиеся периодами хорошего самочувствия
Часто связанные с рвотой головные боли
Часто мигрень в семейном анамнезе
Обследование врачом
Иногда анализы, чтобы исключить другие причины повторяющихся приступов рвоты
Преднамеренное сокращение количества принимаемой пищи для похудения или прием слишком большого количества пищи (переедание), а затем преднамеренная рвота или прием слабительных средств
Эрозия эмали на зубах и шрамы на руках в результате их использования для провоцирования рвоты
Искаженное представление о теле
Обследование врачом
Отсутствию месячных циклов
Утренняя тошнота, вздутие живота и болезненность молочных желез
Половая активность (хотя многие подростки ее отрицают) без использования методов контрацепции или с использованием недостаточных методов
Анализ мочи на беременность
Прием токсинов, среди которых ацетаминофен, железо или алкоголь в большом количестве
Различные особенности в зависимости от вещества
Часто история приема указанного вещества
Анализы крови для измерения уровня вещества
Перемежающиеся приступы тошноты и рвоты у лиц, часто употребляющих коноплю
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; МРТ — магнитно-резонансная томография; ПЦР — полимеразная цепная реакция.
Проведение анализов
Врачи выбирают анализы на основе подозреваемых причин, предполагаемых по результатам обследования. Большинству детей анализы не требуются. Однако если существует подозрение на аномалии в брюшной полости, обычно проводится диагностическая визуализация. При подозрении на наследственное нарушение обмена веществ, проводятся соответствующие для этого расстройства анализы крови.
При подозрении на обезвоживание иногда проводятся анализы крови для измерения уровня электролитов (минералов, необходимых для поддержания баланса жидкости в организме).
Лечение при рвоте у младенцев и детей
При выявлении конкретного заболевания, проводится его лечение. Вызванная гастроэнтеритом рвота обычно прекращается сама по себе.
Уровень жидкости
Необходимо обеспечить, чтобы дети получали достаточное количество жидкости. Жидкости, как правило, принимаются перорально (см. Обезвоживание у детей). Используются пероральные растворы для регидратации, содержащие необходимое соотношение электролитов. В США эти растворы широко доступны без рецепта в большинстве аптек и в супермаркетах. В энергетических и газированных напитках, соках и аналогичных напитках содержится слишком мало натрия и слишком много углеводов, поэтому их не следует использовать.
Даже дети, которых часто рвет, могут переносить небольшое количество раствора через частые интервалы времени. Обычно каждые 5 минут дают 1 чайную ложку (5 мл). Если ребенка не рвет после этого количества воды, объем постепенно увеличивают. Если отнестись к детям с терпением и поощрять их, большинство детей способно принять достаточное количество жидкости через рот, тем самым устраняя необходимость введения жидкости в вену (внутривенно). Однако детям, страдающим тяжелым обезвоживанием и не принимающим достаточное количество жидкости через рот, внутривенное введение жидкости может быть необходимо.
Препараты для подавления рвоты
Препараты, часто используемые для подавления тошноты и рвоты у взрослых, у детей используются реже, так как их польза не доказана. Кроме того, эти препараты могут вызывать побочные эффекты, которые включают сонливость, головокружение, головную боль и запор. Однако, если тошнота или рвота протекают в тяжелой форме или не проходят, врачи могут назначить прометазин, прохлорперазин, метоклопрамид или ондансетрон детям старше 2 лет.
Диета
После получения ребенком достаточного количества жидкости и прекращения рвоты его необходимо перевести на пищевой рацион, соответствующий возрасту. Младенцам можно давать грудное молоко или молочную смесь.
Ключевые моменты
Обычно рвоту вызывает вирусный гастроэнтерит, и она не ведет к долгосрочным или серьезным проблемам.
Иногда рвота является признаком серьезного заболевания.
Если рвоту сопровождает диарея, причиной, вероятно, является гастроэнтерит.
Ребенка должен немедленно осмотреть врач, если рвота продолжается или при появлении каких-либо настораживающих признаков (таких как вялость, раздражительность, сильная головная боль, боль в животе или вздутие живота, кровянистая, ярко-зеленая рвота или кровавый стул).