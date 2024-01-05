Новорожденные, большие для гестационного возраста (БГВ)

Новорожденный, чья масса тела больше массы тела 90 % новорожденных такого же гестационного возраста при рождении (выше 90-го процентиля), считается большим для гестационного возраста.

Новорожденные могут иметь большую массу в связи с тем, что его родители крупного телосложения, или потому что мать страдает сахарным диабетом или ожирением.

Чтобы оценить вес плода, врачи измеряют живот матери и используют ультразвуковое исследование для измерения плода.

Иногда требуется кесарево сечение.

Проводится лечение осложнений.

У ребенка с большой массой тела, родившегося у матери, страдающей сахарным диабетом, выше вероятность в зрелом возрасте иметь избыточный вес.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Гестационный возраст — это количество недель беременности. Гестационный возраст определяется подсчетом количества недель между первым днем последнего менструального цикла матери и днем родов. Это время обычно корректируется с учетом другой информации, получаемой врачами, включая результаты ультразвукового исследования на ранних сроках беременности, которые дают дополнительную информацию о гестационном возрасте. Считается, что ребенок готов к рождению (предполагаемая дата родов) через 40 недель беременности.

В гестационном возрасте 40 недель мальчики, у которых масса тела составляет более 9 фунтов 4 унций (4,2 килограмма), считаются большими для гестационного возраста (БГВ). Девочки, у которых масса тела составляет более 9 фунтов 1 унции (4,1 килограмма) считаются большими для гестационного возраста. Для оценки детей другого гестационного возраста врачи используют опубликованные карты физического развития или компьютерные программы.

Макросомия (крупное тело) — родственный термин, который используется для описания младенцев с массой тела более 9 фунтов 15 унций (4,5 килограмма).

Причины рождения новорожденных, больших для гестационного возраста Крупные новорожденные могут быть здоровыми детьми, большой размер которых обусловлен тем, что у них крупные родители. Тем не менее, некоторые проблемы у матери иногда приводят к тому, что ребенок рождается большим для гестационного возраста. Наиболее частой причиной того, что новорожденные рождаются большими для гестационного возраста, является: сахарный диабет у матери. Другие факторы риска родиться большими для гестационного возраста у новорожденных включают: ожирение у матери;

рождение больших для гестационного возраста детей ранее;

генетические отклонения или синдромы (например, синдром Беквита-Видеманна или синдром Сотоса);

чрезмерное увеличение массы тела во время беременности (по мере увеличения массы тела матери плод получает больше калорий). Причины чрезмерного роста плода варьируются, но главным образом он является результатом избытка питательных веществ в сочетании с гормонами плода, которые стимулируют рост. У беременных с плохо контролируемым диабетом большое количество сахара (глюкозы) проникает через плаценту (орган, который обеспечивает плод питанием), что приводит к повышению уровня глюкозы в крови у плода. Высокий уровень глюкозы вызывает выработку повышенного количества гормона инсулина поджелудочной железой плода. Повышенное количество инсулина приводит к ускоренному росту плода, включая почти все органы, кроме головного мозга, который растет обычным образом.

Симптомы у новорожденных, больших для гестационного возраста Симптомы у больших для гестационного возраста (БГВ) новорожденных главным образом связаны с возникающими осложнениями. Осложнения К распространенным осложнениям у БГВ новорожденных относятся следующие. Родовые травмы: распространенные повреждения включают растяжение нервов плеча (травмы плечевого сплетения) и переломы.

Низкий балл по шкале Апгар: Балл по шкале Апгар — это показатель состояния новорожденного в первые минуты жизни. Большие для гестационного возраста новорожденные имеют более низкий балл по шкале Апгар, и им с более высокой вероятностью будет необходима помощь при рождении.

Тяжелые роды: влагалищные роды, особенно если плод находится в ягодичном предлежании, могут быть трудными, если голова плода велика по сравнению с тазом матери. Если младенцы большие для гестационного возраста, часто проводят кесарево сечение.

Родовая асфиксия : это осложнение представляет собой уменьшение притока крови к ребенку до, во время или непосредственно после родов. Это осложнение может возникать в результате проблемы с плацентой до или во время родов или трудных родов большого для гестационного возраста ребенка по причинам, указанным выше.

Аспирация мекония : большой для гестационного возраста ребенок может выделять в амниотическую жидкость меконий (темно-зеленые каловые массы, которые вырабатываются в кишечнике плода до рождения), с усилием «ловить ртом воздух», что приводит к вдыханию (аспирации) содержащей меконий амниотической жидкости в легкие.

Низкий уровень сахара (глюкозы) в крови (гипогликемия): если плод подвергался воздействию повышенного уровня глюкозы вследствие того, что сахарный диабет у матери во время беременности плохо контролировался, у плода может быть высокий уровень инсулина. Во время родов поступление глюкозы через плаценту резко прекращается, при этом высокий уровень инсулина может быстро снизить уровень сахара в крови ребенка, в результате чего возникает гипогликемия. Гипогликемия может не проявляться симптомами, но у некоторых новорожденных отмечается сонливость и вялость, а у некоторых — беспокойство и сильная возбудимость. Несмотря на свои большие размеры, новорожденные, которые родились у матерей с сахарным диабетом, часто плохо едят в первые несколько дней.

Нарушения работы легких: у новорожденных, матери которых страдают сахарным диабетом, может отмечаться замедленное развитие легких, и эти новорожденные подвергаются повышенному риску развития респираторного дистресс-синдрома или транзиторного тахипноэ новорожденных, даже если они не являются недоношенными.

Врожденные пороки: младенцы, рожденные у матерей, страдающих плохо контролируемым диабетом, подвергаются повышенному риску развития врожденных пороков, в том числе тех, которые затрагивают головной мозг, сердце, почки, пищеварительный тракт и нижнюю часть позвоночника.

Избыток эритроцитов (полицитемия): У больших для гестационного возраста новорожденных может наблюдаться более высокое, чем обычно, количество форменных элементов крови. Слишком большое количество эритроцитов может приводить к тому, что кровь становится слишком густой, что может замедлять ток крови. У новорожденных с полицитемией отмечается красноватый цвет кожи и вялость. Полицитемия может способствовать развитию гипогликемии, респираторного дистресса и гипербилирубинемии.

Диагностика новорожденных, больших для гестационного возраста До рождения — измерение размеров матки и ультразвуковое исследование

После рождения — оценка гестационного возраста, а также размеров и массы тела ребенка Во время беременности врачи измеряют расстояние на животе женщины от верхушки лобковой кости до верха матки (дно матки). Этот показатель, который называется измерением высоты стояния дна матки, примерно соответствует количеству недель беременности. Если показатель слишком большой с учетом количества недель, размер плода может быть больше, чем ожидается. Для оценки размера плода и определения массы тела плода с целью подтверждения диагноза «большой для гестационного возраста» может быть использовано ультразвуковое исследование. После рождения диагноз «большой для гестационного возраста» ставится на основании оценки гестационного возраста и массы тела новорожденного. Больших для гестационного возраста новорожденных оценивают на предмет наличия осложнений. Для выявления гипогликемии проводят измерение уровня сахара в крови, а врачи проводят тщательное обследование, чтобы обнаружить родовые травмы, а также структурные и генетические отклонения.

Лечение новорожденных, больших для гестационного возраста Лечение осложнений Специфическое лечение больших для гестационного возраста новорожденных отсутствует, но по мере необходимости проводится лечение основных заболеваний и осложнений. Новорожденным с полицитемией могут назначить внутривенное вливание жидкостей. При тяжелой полицитемии врач может удалить некоторое количество крови и заменить ее физиологически раствором (частичное обменное переливание крови), который разводит оставшиеся эритроциты. Новорожденных с гипогликемией лечат ранними (в течение 1 часа после рождения) и частыми кормлениями или в некоторых случаях назначают внутривенное введение глюкозы с жидкостями. Респираторный дистресс-синдром и аспирацию мекония лечат с использованием дополнительного кислорода или других аппаратов поддержки, например, аппарата постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП — метод, который позволяет новорожденным дышать самостоятельно в то время, когда им подается кислород или воздух под небольшим давлением) или искусственной вентиляции легких в зависимости от тяжести проблемы.