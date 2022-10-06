Инфекция, вызванная вирусом гепатита В (ВГВ), у новорожденных

У большинства новорожденных, инфицированных вирусом гепатита В (ВГВ), на момент рождения симптомы отсутствуют, но инфекция сохраняется в их организме.

Многие новорожденные, рожденные у женщин, страдающих острым гепатитом В во время беременности, имеют низкую массу тела при рождении, независимо от того, инфицированы ли они.

Изредка у инфицированных новорожденных развивается острый гепатит В, который обычно протекает в легкой форме и проходит без лечения. У них развивается желтуха (пожелтение кожи или глаз), сонливость, задержка развития, вздутие живота и появляется кал цвет глины. В редких случаях инфекция протекает тяжело и приводит к смерти.

Может развиться хроническая болезнь печени (например, хронический гепатит или цирроз), но обычно до зрелого возраста инфекция не вызывает никаких симптомов.