Инфекция, вызванная вирусом гепатита В (ВГВ), у новорожденных

Инфекция, вызванная вирусом гепатита В, вызывает воспаление печени.
Новорожденные могут инфицироваться во время рождения или, изредка, после рождения.
У новорожденных, у которых развиваются симптомы, присутствует желтуха, сонливость и задержка развития.
Диагноз обычно основывается на результатах анализа крови.
В последующие годы дети подвержены риску развития проблем с печенью.
Чтобы защитить новорожденных от инфекции, вызванной вирусом гепатита В, им вводят вакцину против гепатита В и, в некоторых случаях, иммуноглобулин против гепатита В.
(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Общие сведения о гепатите).
Гепатит B — это один из типов вируса гепатита, которым могут заразиться новорожденные, и который может становиться причиной серьезных проблем у новорожденных.
Инфицирование происходит во время родов, если мать заражена. Однако новорожденные могут инфицироваться после рождения из других источников, таких, как слюна, кал, моча или грудное молоко матери.
Симптомы инфекции ВГВ у новорожденных
У большинства новорожденных, инфицированных вирусом гепатита В (ВГВ), на момент рождения симптомы отсутствуют, но инфекция сохраняется в их организме.
Многие новорожденные, рожденные у женщин, страдающих острым гепатитом В во время беременности, имеют низкую массу тела при рождении, независимо от того, инфицированы ли они.
Изредка у инфицированных новорожденных развивается острый гепатит В, который обычно протекает в легкой форме и проходит без лечения. У них развивается желтуха (пожелтение кожи или глаз), сонливость, задержка развития, вздутие живота и появляется кал цвет глины. В редких случаях инфекция протекает тяжело и приводит к смерти.
Может развиться хроническая болезнь печени (например, хронический гепатит или цирроз), но обычно до зрелого возраста инфекция не вызывает никаких симптомов.
Диагностика инфекции ВГВ у новорожденных
Анализы крови
Врачи проводят анализы крови для выявления вируса гепатита В, а также антител к вирусу. Врачи также делают анализы крови, чтобы определить, развилась ли болезнь печени (см. Анализы крови для оценки функции печени).
Ультразвуковое исследование выполняют для получения изображений печени.
Прогноз при инфекции ВГВ у новорожденных
Несмотря на то, что долгосрочный прогноз хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита В, предвидеть нельзя, известно, что хроническая инфекция на раннем этапе жизни повышает риск развития в более поздний период болезни печени, включая хронический гепатит, цирроз, болезнь печени в терминальной стадии, требующая трансплантации, а также рак печени.
Профилактика и лечение
Лечение симптомов и хорошее питание
Вакцинация
В некоторых случаях иммуноглобулин
Врачи лечат проблемы, возникшие вследствие инфекции, вызванной вирусом гепатита В. Особенно важно, чтобы новорожденные с инфекцией получали хорошее питание.
Вакцина против гепатита В входит в график плановой вакцинации, рекомендуемый всем детям. Все новорожденные, независимо от того, инфицированы ли они, получают первую дозу вакцины против вируса гепатита В до выписки из больницы.
Новорожденным, которые родились у инфицированной матери, кроме того вводят иммуноглобулин против гепатита В, который является препаратом антител против вируса гепатита В. Первая доза вакцины и иммуноглобулин вводятся в течение 12 часов после рождения.