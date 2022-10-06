Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Инфекция, вызванная вирусом гепатита В (ВГВ), у новорожденных

Авторы:Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено окт. 2022 | Изменено авг. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Инфекция, вызванная вирусом гепатита В, вызывает воспаление печени.

  • Новорожденные могут инфицироваться во время рождения или, изредка, после рождения.

  • У новорожденных, у которых развиваются симптомы, присутствует желтуха, сонливость и задержка развития.

  • Диагноз обычно основывается на результатах анализа крови.

  • В последующие годы дети подвержены риску развития проблем с печенью.

  • Чтобы защитить новорожденных от инфекции, вызванной вирусом гепатита В, им вводят вакцину против гепатита В и, в некоторых случаях, иммуноглобулин против гепатита В.

(См. также Общие сведения об инфекциях у новорожденных и Общие сведения о гепатите).

Гепатит B — это один из типов вируса гепатита, которым могут заразиться новорожденные, и который может становиться причиной серьезных проблем у новорожденных.

Инфицирование происходит во время родов, если мать заражена. Однако новорожденные могут инфицироваться после рождения из других источников, таких, как слюна, кал, моча или грудное молоко матери.

Симптомы инфекции ВГВ у новорожденных

У большинства новорожденных, инфицированных вирусом гепатита В (ВГВ), на момент рождения симптомы отсутствуют, но инфекция сохраняется в их организме.

Многие новорожденные, рожденные у женщин, страдающих острым гепатитом В во время беременности, имеют низкую массу тела при рождении, независимо от того, инфицированы ли они.

Изредка у инфицированных новорожденных развивается острый гепатит В, который обычно протекает в легкой форме и проходит без лечения. У них развивается желтуха (пожелтение кожи или глаз), сонливость, задержка развития, вздутие живота и появляется кал цвет глины. В редких случаях инфекция протекает тяжело и приводит к смерти.

Может развиться хроническая болезнь печени (например, хронический гепатит или цирроз), но обычно до зрелого возраста инфекция не вызывает никаких симптомов.

Диагностика инфекции ВГВ у новорожденных

  • Анализы крови

Врачи проводят анализы крови для выявления вируса гепатита В, а также антител к вирусу. Врачи также делают анализы крови, чтобы определить, развилась ли болезнь печени (см. Анализы крови для оценки функции печени).

Лабораторное исследование
Лабораторное исследование

Ультразвуковое исследование выполняют для получения изображений печени.

Прогноз при инфекции ВГВ у новорожденных

Несмотря на то, что долгосрочный прогноз хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита В, предвидеть нельзя, известно, что хроническая инфекция на раннем этапе жизни повышает риск развития в более поздний период болезни печени, включая хронический гепатит, цирроз, болезнь печени в терминальной стадии, требующая трансплантации, а также рак печени.

Профилактика и лечение

  • Лечение симптомов и хорошее питание

  • Вакцинация

  • В некоторых случаях иммуноглобулин

Врачи лечат проблемы, возникшие вследствие инфекции, вызванной вирусом гепатита В. Особенно важно, чтобы новорожденные с инфекцией получали хорошее питание.

Вакцина против гепатита В входит в график плановой вакцинации, рекомендуемый всем детям. Все новорожденные, независимо от того, инфицированы ли они, получают первую дозу вакцины против вируса гепатита В до выписки из больницы.

Новорожденным, которые родились у инфицированной матери, кроме того вводят иммуноглобулин против гепатита В, который является препаратом антител против вируса гепатита В. Первая доза вакцины и иммуноглобулин вводятся в течение 12 часов после рождения.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.