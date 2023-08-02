Общие сведения о врожденных пороках пищеварительного тракта

Визуализирующие обследования (рентгенологическое и ультразвуковое исследование)

Обычно для диагностики врожденного порока пищеварительного тракта требуются визуализирующие обследования. В некоторых случаях дефекты могут быть обнаружены до рождения во время планового пренатального ультразвукового исследования. После рождения некоторые дефекты диагностируются при помощи рентгенограммы грудной клетки или брюшной полости. Ультразвуковое исследование также можно проводить после родов, чтобы выявить и обнаружить дефекты.

Другие исследования могут включать анализы крови и биопсию. Во время биопсии извлекают образец ткани, чтобы исследовать его под микроскопом.

В зависимости от результатов предыдущих исследований и симптомов могут быть проведены другие исследования, такие как генетический анализ.