Менингит у детей

Бактериальный менингит — это серьезная инфекция слоев ткани, покрывающих головной и спинной мозг (мозговые оболочки).

Бактериальный менингит у более взрослых младенцев и детей обычно возникает в результате бактерий, которые переносятся в дыхательной системе, а у новорожденных менингит часто возникает из-за бактериальной инфекции в кровотоке (сепсиса).

У детей старшего возраста и подростков наблюдается ригидность затылочных мышц с повышением температуры, головной болью и дезориентацией, а новорожденные и младенцы обычно становятся раздражительными, перестают есть, наблюдается рвота и другие симптомы.

Диагноз ставится на основании результатов спинномозговой пункции (люмбальной пункции), а также анализов крови и мочи.

Для лечения инфекции обычно дают антибиотики.

Менингит иногда приводит к смерти, даже после получения надлежащего лечения.

Вакцинация может помочь предотвратить некоторые бактериальные инфекции, которые вызывают менингит.

Общие сведения о менингите приведены в статье Общие сведения о менингите. См. также Вирусный менингит (вирусный менингит встречается чаще, но в целом протекает менее тяжело, чем бактериальный менингит).

Менингит может возникнуть в любом возрасте. Симптомы менингита у детей старшего возраста, подростков и взрослых похожи (см. Острый бактериальный менингит). Однако картина менингита у новорожденных (см. также Бактериальный менингит у новорожденных) и младенцев отличается.

Хотя менингит может развиться у всех детей, особому риску менингита подвержены дети с серповидноклеточной анемией и те, у кого нет селезенки. Дети с врожденными дефектами лица и черепа могут иметь дефекты костей, которые позволяют бактериям проникнуть в мозговые оболочки. Дети с ослабленной иммунной системой, например, инфицированные СПИДом или получавшие химиотерапию, более восприимчивы к менингиту.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях в детстве).

Причины менингита у детей Менингит у новорожденных обычно является результатом инфекции кровотока (сепсис). Обычно инфекция вызвана бактериями, приобретенными вследствие прохождения через родовые пути, чаще всего стрептококками группы B, кишечной палочкой и листерией моноцитогенной. У младенцев старшего возраста и детей инфекция обычно развивается путем контакта с выделениями из дыхательных путей (такими, как слюна или слизь из носа), содержащими бактерии, вызывающие менингит. Бактерии, которые инфицируют более взрослых младенцев и детей, включают пневмококк и менингококк. Гемофильная палочка типа b была наиболее распространенной причиной менингита, но широко распространенная вакцинация против этого микроорганизма в наши дни сделала ее редкой причиной. Современные вакцины против пневмококка (пневмококковые конъюгированные вакцины) и менингококка (менингококковые конъюгированные вакцины) также приводят к тому, что эти микроорганизмы становятся редкими причинам заболевания менингитом в детстве.

Симптомы менингита у детей Симптомы менингита варьируются в зависимости от возраста. После того, как у детей разовьются симптомы, затрагивающие мозг (например, неестественная сонливость или спутанность сознания), менингит может усугубляться очень быстро. Некоторые дети с бактериальным менингитом почти или полностью теряют сознание. Новорожденные и дети в возрасте до 12 месяцев У новорожденных и детей в возрасте до 12 месяцев редко развивается ригидность мышц шеи (частый симптом у детей более старшего возраста), и они не могут сказать о конкретном дискомфорте. У этих детей младшего возраста важными признаками болезни, которые должны предупредить родителей о возможной серьезной проблеме, являются: необычная суетливость и раздражительность (особенно когда детей держат на руках);

аномальная сонливость (вялость);

плохой аппетит;

слишком высокая или слишком низкая температура;

рвота;

сыпь;

судорожные припадки. Примерно у трети новорожденных с бактериальным менингитом отмечаются судорожные припадки. Кроме того, судорожные припадки отмечаются у каждого пятого младенца и маленького ребенка с бактериальным менингитом. Иногда нервы, контролирующие некоторые движения глаз и лица, могут быть повреждены бактериями, что приводит к тому, что глаз поворачивается вовнутрь или наружу или выражение лица становится перекошенным. Примерно у 33–50 % новорожденных с менингитом повышенное давление жидкости вокруг головного мозга может привести к тому, что роднички (мягкие участки между костями черепа) выступают или становятся твердыми на ощупь. Эти симптомы обычно развиваются, по крайней мере, через 1-2 дня, но у некоторых младенцев, особенно у новорожденных в возрасте до 3-4 месяцев, состояние ухудшается очень быстро — от нормального самочувствия до возможного летального исхода за менее чем 24 часа. В редких случаях из-за некоторых бактерий в мозгу новорожденных с менингитом образуются карманы гноя (абсцессы). С ростом абсцессов увеличивается давление на мозг (внутричерепное давление), что приводит к рвоте, увеличению головы и выпячиванию родничков. Дети старшего возраста и подростки Дети старшего возраста и подростки с менингитом, как правило, несколько дней имеют: лихорадка

Головная боль

спутанность сознания;

ригидность затылочных мышц; У них могут быть инфекции верхних дыхательных путей до развития менингита. Могут также возникать судорожные припадки, повышение внутричерепного давления и повреждение нервов.

Диагностика менингита у детей Спинномозговая пункция;

Анализы крови и мочи

Иногда визуализирующие исследования Врач диагностирует бактериальный менингит путем взятия образца спинномозговой жидкости (жидкость, окружающая головной и спинной мозг), полученного с помощью спинномозговой пункции (люмбальной пункции). Жидкость анализируют и все бактерии в этом образце исследуют и выращивают (культивируют) в лабораторных условиях для идентификации. Иногда симптомы бактериального менингита вызывают другие инфекции, такие как воспаление мозга (энцефалит) или другой тип менингита, причиной которого являются не бактерии, поэтому образец также исследуется для выявления и исключения таких других причин симптомов ребенка. Иногда спинномозговую пункцию нельзя делать, потому что у ребенка есть признаки повышения внутричерепного давления, повреждения головного мозга или кровотечения. В этих случаях врачи также ищут бактерии в кровотоке с помощью бактериального посева крови. У этих детей проводят спинномозговую пункцию, как только это становится безопасным. Также выполняются другие анализы крови и мочи (общий анализ мочи и посев мочи). Ультразвуковое исследование и, чаще, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) — это визуализирующие обследования, которые могут быть использованы для определения степени внутричерепного давления и наличия абсцесса.

Лечение менингита у детей Антибиотики При подозрении на менингит врачи сразу назначают введение высоких доз антибиотиков в вену (внутривенно). Детям в очень тяжелом состоянии могут назначать антибиотики даже до того, как проводится спинномозговая пункция. Когда станут известны результаты посева спинномозговой пункции, врачи, в зависимости от типа бактерий, вызывающих менингит, по необходимости сменят антибиотики. Возраст ребенка также помогает врачам определить, какие антибиотики нужно назначить. Некоторым детям старше 6 недель могут назначить кортикостероиды (например, дексаметазон), вводимые внутривенно, чтобы снизить риск потери слуха. Чтобы определить, действуют ли антибиотики, иногда проводят второй посев крови и спинномозговую пункцию.

Прогноз при менингите у детей Даже при своевременном подходящем лечении бактериальный менингит может заканчиваться смертью у 5–20 % новорожденных и у 5–15 % более взрослых младенцев и детей. Бактериальный менингит может иметь долгосрочные последствия — у 20–50 % новорожденных развиваются серьезные проблемы с головным мозгом или нервами, такие как накопление излишней жидкости в обычно открытых полостях головного мозга (гидроцефалия), потеря слуха и умственная отсталость. Примерно у 15–25 % младенцев более взрослого возраста развиваются нарушения функции головного мозга и нервов, такие, как потеря слуха, умственная отсталость и судорожные припадки.