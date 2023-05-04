Методы профилактики

Существует множество методов профилактики, основные из которых включают:
установление здорового образа жизни, в том числе таких здоровых привычек, как использование ремней безопасности, потребление здоровой пищи, достаточные физические нагрузки, использование солнцезащитных средств и отказ от курения;
прохождение вакцинаций для профилактики инфекционных болезней, таких как грипп, пневмония, вызванная пневмококком, а также детских инфекций;
следование рекомендациям в отношении скрининга с целью выявления на раннем этапе таких заболеваний, как повышенное артериальное давление и онкологические заболевания;
при наличии повышенного риска развития определенных заболеваний (например, атеросклероза) или наличии такого заболевания — прием рекомендованных лекарственных препаратов для профилактики возникновения или обострения заболевания (профилактическая медикаментозная терапия или «химиопрофилактика»).
Профилактическая медикаментозная терапия включает следующее:
лекарственные препараты, снижающие уровень холестерина, для профилактики атеросклероза;
аспирин для профилактики инфарктов миокарда и/или инсультов у людей с повышенным риском развития этих заболеваний;
тамоксифен для профилактики рака молочной железы у женщин с повышенным риском развития рака молочной железы;
гипотензивные препараты для снижения артериального давления и профилактики инсультов.
Знаете ли Вы, что...
Здоровый образ жизни
Образ жизни и болезнь находятся в тесной взаимосвязи. Например, приверженность нездоровой диете (с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров и транс-жирных кислот, а также с дефицитом некоторых других питательных веществ), отсутствие регулярных физических нагрузок и курение повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и инсульта — трех основных причин смерти в США. Изменение нездорового образа жизни может предотвратить возникновение определенных заболеваний и/или улучшить физическое состояние и качество жизни. Общение с врачами и другими медицинскими работниками помогает принимать правильные решения и приобретать здоровые привычки. Однако налаживание и поддержание здорового образа жизни по силам только самому человеку. Неизменно здоровое питание, а также регулярные физические нагрузки — трудная задача для многих людей, но те, кто выполняет эти требования, снижают риск развития серьезных заболеваний и часто чувствуют себя более здоровыми и энергичными.
Привычка к здоровому питанию может помочь предотвратить или контролировать заболевания, например, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, остеопороз, а также некоторые виды рака. Рекомендации включают:
рацион питания, содержащий много овощей, фруктов, цельнозерновых круп и хлеба, отчасти потому, что такой рацион богат клетчаткой;
сокращение потребления насыщенных жиров (например, содержащихся в сливочном масле, сыре, говядине, свинине, птице с кожей и некоторых готовых продуктах) и отказ от транс-жирных кислот;
замена насыщенных жиров более здоровыми жирами (к здоровым относятся жиры, содержащиеся в жирной рыбе, такой как тунец, лосось, скумбрия и сельдь, а также жиры, содержащиеся в оливковом масле и некоторых растительных маслах [льняном, каноловом и соевом маслах] и масле грецкого ореха);
ограничение калорий для поддержания рекомендуемой массы тела (см. таблицу Индекс массы тела [ИМТ]);
ограниченное потребление соли;
потребление достаточного количества кальция и витамина D (в рационе питания или в пищевых добавках).
Физическая активность и нагрузки помогут предотвратить ожирение, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, некоторые виды онкологических заболеваний, запоры, падения, а также другие проблемы со здоровьем. Наилучшим режимом является поддержание умеренной физической активности суммарно в течение 150 минут в неделю, либо интенсивная физическая активность в течение 75 минут в неделю (или сочетание этих двух видов активности). Длительность упражнений должна составлять не менее 10 минут, их лучше распределить на протяжении всей недели. Тем не менее, даже небольшая физическая нагрузка гораздо лучше ее полного отсутствия. Например, люди, которые могут посвящать физическим нагрузкам всего по 10 минут несколько раз в неделю, все же могут получить значительную пользу, особенно если нагрузка является интенсивной. Ходьба — простой и эффективный вид физической нагрузки, многим людям он нравится. Некоторые виды физической нагрузки также могут быть направлены на решение конкретных проблем. Например, растяжки улучшают гибкость, помогающую избежать падений. Аэробные упражнения могут снизить риск инфаркта миокарда и стенокардии.
Отказ от курения очень важен для здорового образа жизни. Врач может поддержать и посоветовать способы для успешного отказа от курения, в том числе предоставить информацию и рекомендации по применению препаратов, заменяющих никотин — бупропиона и варениклина (лекарственные препараты, помогающие уменьшить тягу), а также другие методы.
Безопасный секс остается важным фактором. Основы безопасного секса — это не вступать в контакты с рискованными половыми партнерами, а также обоюдно с партнером соблюдать моногамию. Люди, имеющие больше одного полового партнера, могут существенно снизить риск заражения инфекцией, передающейся половым путем, при правильном использовании латексного презерватива каждый раз во время половых контактов. Люди с аллергией на латекс могут использовать другие виды презервативов.
Важно ограничить употребление алкоголя. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют взрослым в возрасте, в котором разрешено употребление алкоголя, не употреблять алкоголь совсем или в дни употребления алкоголя ограничивать количество алкоголя до 2 порций в день для мужчин или до 1 порции в день для женщин. (Одна порция спиртного — это примерно 341 мл пива, 142 мл вина или 43 мл более крепкого напитка, такого как виски). Неясно, имеет ли употребление алкоголя даже в небольших количествах какую-либо пользу для здоровья. Кроме того, употребление даже небольшого количества алкоголя может увеличивать риск пагубных последствий.
Для поддержания здорового образа жизни решающее значение имеет профилактика травм. Люди могут снизить риск травмы, принимая определенные меры предосторожности, например, носить соответствующие средства защиты (сюда относятся и ремни безопасности). Пожилым людям могут помочь следующие меры для снижения риска падения:
избавление от ковриков;
хорошее освещение дома;
физические упражнения (особенно для улучшения равновесия и мышечной силы);
регулярное обследование зрения, подбор правильных очков и их ношение;
при добавлении или изменении назначений — проверка врачом, медсестрой или фармацевтом всех лекарственных препаратов на предмет их способствования падениям.
Достаточный сон — также важная составляющая здорового образа жизни, она оказывает большое влияние на настроение и психическое состояние. Нехватка сна — это фактор риска, чреватый травмами.
Азы безопасности
Простые разумные меры безопасности помогают предотвратить травмы. Приведем несколько примеров:
Общая безопасность
Безопасность дома
Для предотвращения падений и травм, связанных с падениями у детей:
Для предотвращения отравления:
Для предотвращения пожаров:
Для предотвращения отравления угарным газом:
Для предотвращения воздействия радона:
Для предотвращения отравления свинцом:
Для предотвращения ожогов:
Безопасность пищевых продуктов
Безопасность в автомобиле
Вакцинация
Применение вакцин дало впечатляющие результаты. Заболеваемость опасными и иногда смертельными инфекционными заболеваниями, такими как дифтерия, коклюш, столбняк, паротит, корь, краснуха и полиомиелит, снизилась более чем на 99 % в сравнении с пиковыми периодами, и все благодаря доступности эффективных и безопасных вакцин, а также их широкому применению. Более того, в затратах на здравоохранение вакцинация экономит более $16 на каждый затраченный $1.
С вакцинами связывали многие побочные эффекты (см. Опасения, связанные с вакцинацией детей). В действительности возникающие побочные эффекты зависят от вакцины, но распространенные побочные эффекты обычно незначительны и включают отек, болезненность, аллергические реакции в месте инъекции, а также иногда жар или озноб. Могут возникнуть более серьезные побочные эффекты. Они включают аутоиммунные реакции (например, синдром Гийена-Барре, который вызывает временную слабость или паралич). Тем не менее, если вакцины применяются правильно, серьезные побочные эффекты отмечаются крайне редко.
Результаты систематических и обширных исследований не выявили связи между применением вакцин и другими серьезными побочными эффектами, например, аутизмом. Сообщения о том, что вакцины вызывают СПИД или бесплодие, являются «городскими мифами», не получившими фактического подтверждения. Отказ от вакцинации в связи с побочными эффектами повышает риск инфицирования, который является более значимой угрозой здоровью, чем возможные побочные эффекты вакцинации.
Знаете ли Вы, что...
Дети и подростки, пожилые люди, а также люди с ослабленной иммунной системой зачастую наиболее уязвимы к инфекциям, которые можно предупредить путем вакцинации. Если люди, относящиеся к этим группам, заражаются такими инфекциями, то чаще всего болезнь протекает тяжело. Например, судорожный кашель (коклюш) вызывает тяжелые симптомы у младенцев, но у взрослых здоровых людей они могут быть слабыми, как при простуде. Хотя вакцинация наиболее уязвимых людей — задача первостепенной важности, не стоит пренебрегать и вакцинацией всех остальных. Соблюдение этих рекомендаций не только предупреждают болезнь у вакцинированного человека, но и уменьшает в обществе количество людей, у которых эта болезнь может развиться и передаться другим, более уязвимым. Таким образом, при вакцинации максимального количества людей в обществе снижается количество смертей и серьезных осложнений. Такой эффект называется коллективным иммунитетом.
Скрининг
Скрининг — это тестирование людей, у которых существует риск развития болезни, но нет ее симптомов (см. также Решения о медицинском обследовании, Скрининговые тесты). Скрининг может дать врачам возможность обнаружить заболевание на ранней стадии и начать его раннее лечение. Раннее лечение иногда предотвращает смертельный исход заболевания. Например, образования в шейке матки или ободочной кишке можно диагностировать и излечить до того, как они станут злокачественными.
Программы скрининга значительно сократили число смертей, вызванных некоторыми заболеваниями. Например, количество смертей от рака шейки матки, ранее ведущей причины смерти от онкологических заболеваний среди американских женщин, с 1955 года снизилось на 75 %. Тем не менее, показатель снижения в разных регионах отличается в зависимости наличия и доступности скрининга, а также других факторов. В ходе скрининга можно также обнаружить заболевания, которые невозможно излечить, но можно пролечить до того, как они нанесут слишком большой вред (например, повышенное артериальное давление).
Рекомендации по скринингу обычно готовятся на государственном уровне, либо профессиональными организациями, и основываются на данных наилучших доступных исследований. Однако, иногда некоторые организации выпускают разные рекомендации. Существует несколько причин для различных рекомендаций. Результаты даже наилучших исследований не всегда однозначны. Также, рекомендации по скринингу должны учитывать масштабы риска и объем расходов, которые люди готовы принять, а эти факторы невозможно знать с точностью. Таким образом, решения о скрининге принимаются индивидуально. Пациенты должны обсудить скрининг со своим врачом, чтобы определить, что лучше всего им подходит.
Знаете ли Вы, что...
Кое-кто может считать, что нужно проходить любые тесты, способные выявить серьезное заболевание. Скрининг может принести большую пользу. Но он также может создать лишние проблемы. Например, результаты скрининговых тестов иногда являются положительными у людей, не страдающих заболеванием. В результате некоторые из этих людей затем проходят дополнительные обследования и/или лечение, которые являются ненужными, часто дорогостоящими и иногда болезненными или опасными.
Также при скрининге иногда обнаруживаются отклонения, лечить которые нет возможности или необходимости. Например, рак предстательной железы часто растет настолько медленно, что у пожилых мужчин этот тип рака, скорее всего, не повлияет на состояние здоровья до их смерти по другой причине. В таких случаях лечение может быть хуже самой болезни. Другим примером является применение компьютерной томографии (КТ) всего тела для всеобщего скрининга на онкологические заболевания. Подобный подход не рекомендуется, поскольку не приносит пользы (например, не спасает жизни), которая превосходила бы риски (такие как возникновение заболеваний, вызванных воздействием радиации, в том числе онкологических заболеваний). Кроме того, когда людям говорят, что у них может быть серьезное заболевание, они, как правило, начинают тревожиться, а тревожность может повлиять на состояние здоровья.
В связи с этим скрининг рекомендуется только в следующих случаях:
У человека есть реальный риск развития заболевания.
Скрининговый тест является точным.
Заболевание может лечиться более эффективно, если его диагностировали до появления симптомов.
Расходы системы здравоохранения на соответствующий скрининг относительно малозатратны при сопоставлении с полученной пользой.
Некоторые скрининговые тесты (например, на рак шейки матки или толстой кишки) рекомендуются всем людям определенного возраста или пола. У людей с повышенным риском по причине иных факторов риска тесты можно проводить в более раннем возрасте, с большей частотой, чем рекомендуется людям со средним риском, или же им могут назначаться дополнительные тесты. Например, человеку с семейным анамнезом рака ободочной и прямой кишки, или страдающему заболеванием, увеличивающем риск развития рака ободочной и прямой кишки (таким как язвенный колит), желательно проходить скрининговую колоноскопию чаще, чем людям со средним риском. Если у женщины есть близкие родственницы, которые болели или болеют раком молочной железы (семейный анамнез), то в дополнение к маммографии может быть рекомендован скрининг на рак молочной железы с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Некоторые скрининговые мероприятия рекомендуются людям с определенными заболеваниями. Например, больные сахарным диабетом должны минимум один раз в день проверять свои ступни на предмет покраснений и язв, которые, если не обращать на них внимания, могут потенциально приводить к тяжелой инфекции и, в конечном счете, к ампутации.
Некоторые рекомендованные скрининговые тесты*,†
Состояние
Тест
Кому
Как часто
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Мужчины в возрасте 65–75 лет, которые курят или курили ранее
Однократно
Вопросы по поводу привычек употребления алкоголя
Взрослые
Один раз, а также периодически при изменении обстоятельств (например, при появлении новых стрессовых ситуаций или изменений в образе жизни)
тревожность.
Вопросы о симптомах, таких как расстройство желудка
Дети в возрасте 8–18 лет
Взрослые, включая женщин во время и после беременности
Однократно
Генетическое консультирование и возможный генетический анализ на мутацию BRCA, которая указывает на повышенный риск развития рака молочной железы и яичников
Женщины, несколько близких родственниц, обычно первой степени родства, которой страдали раком молочной железы или раком яичников
Однократно
Маммография
Женщины в возрасте 50–74 лет
Для женщин младше 50 лет консультация у своего врача в отношении индивидуального скрининга
Один раз в 2 года
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Женщины из группы высокого риска (чьи близкие родственницы страдали раком молочной железы)
Когда проводится маммография
Мазок Папаниколау (Пап-тест) или другой аналогичный анализ и иногда анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ)
Для женщин в возрасте 25–65 лет
Один из следующих вариантов:
Сердечно-сосудистое заболевание (в том числе инфаркт миокарда и инсульт)
Вопросы о факторах риска, измерение артериального давления и массы тела, анализы крови на холестерин (липидный профиль) и сахар
Все взрослые старше 20 лет
Ежегодный опрос о факторах риска и проверка АД и массы тела
Сахар крови один раз в 3 года
Липидный профиль один раз в 5 лет
Анализ ДНК с использование образца мочи или влагалищного мазка
Женщины, ведущие половую жизнь, в возрасте 24 лет или младше
Женщины в возрасте 25 лет и старше при наличии у них факторов риска (таких как несколько половых партнеров или инфекция, передающаяся половым путем)
Не реже одного раза в год
Беременные женщины в возрасте 24 лет или младше
Беременные женщины в возрасте 25 лет и старше при наличии у них факторов риска
Во время первого пренатального визита и в 3-м триместре
Анализ ДНК с использованием образца мочи или образца, взятого из мочеиспускательного канала или прямой кишки с помощью тампона, независимо от использования презерватива
Мужчины, вступавшие в половые отношения с мужчинами в течение предыдущего года
Не реже одного раза в год, независимо от использования презерватива
Каждые 3–6 месяцев, если у мужчины повышен риск инфекции (например, если у него или его половых партнеров было несколько половых партнеров)
Анализы с учетом анатомии
Все трансгендерные мужчины и люди разнообразной гендерной самоидентификации с шейкой матки.
Ежегодно
Колоноскопия, сигмоскопия, тесты для проверки наличия крови в кале (анализы кала на скрытую кровь [FOBT] или иммунохимический анализ кала [FIT]) или раковой ДНК (FIT-DNA)
Взрослые в возрасте 45–75 лет
Для взрослых младше 45 лет консультация с врачом по вопросу индивидуального скрининга, в зависимости от их профиля факторов риска (например, семейного анамнеза или некоторых заболеваний кишечника)
Для людей со средним риском один из следующих вариантов:
FOBT или FIT ежегодно;
FIT-ДНК каждые 1–3 года;
колоноскопия каждые 10 лет;
КТ-колонография каждые 5 лет;
гибкая сигмоидоскопия один раз в 5 лет или один раз в 10 лет плюс FIT ежегодно.
Осмотры стоматолога
Все (регулярные проверки должны начаться с появлением первого зуба или до первого дня рождения ребенка)
Дети и подростки младше 18 лет каждые 3–12 месяцев
Лица в возрасте 18 лет и старше каждые 12–24 месяца
Опрос, включая стандартные опросники
Взрослые и дети в возрасте 11 лет и старше
Один раз, а также периодически при появлении стрессовых обстоятельств (например, развод, смена работы или образа жизни, либо смерть в семье)
Анализы крови для определения уровня гемоглобина A1C или уровня сахара в крови
Взрослые в возрасте от 35 до 70 лет или лица с избыточным весом, с повышенным артериальным давлением или высоким уровнем холестерина и/или других жиров (липидов) в крови или с высоким уровнем сахара в крови в прошлом
Все дети и подростки, у которых нет симптомов, в возрасте 10 лет и старше (или после начала полового созревания), имеют избыточный вес или ожирение, либо имеют другие факторы риска, например, у матери во время беременности был диабет (диабет беременных)
Каждые 3 года в зависимости от факторов риска и результатов предшествующих анализов
Во время беременности: на 24-й неделе беременности или позже
Анализ ДНК с использование образца мочи или влагалищного мазка
Женщины в возрасте 24 лет или младше, которые живут половой жизнью
Женщины в возрасте 25 лет и старше при наличии у них факторов риска (таких как несколько половых партнеров или инфекция, передающаяся половым путем)
Все беременные женщины во время первого пренатального визита
Мужчины, вступавшие в половые отношения с мужчинами в течение предыдущего года
Один раз, а также периодически при изменении обстоятельств (например, новые половые партнеры или при наступлении беременности)
Исследование слуха
Взрослые в возрасте 50 лет и старше
Различные рекомендации от национальных организаций, такие как:
Скрининг на Rh(D)-несовместимость
Иногда другие анализы, в зависимости от результатов тестов
Беременные женщины
Во время первого пренатального визита
Анализ крови на инфекцию вирусом гепатите В
Беременные женщины, контакты в домохозяйстве, лица, применяющие внутривенные наркотики, мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и многие другие факторы риска
Во время первого пренатального визита
Анализ крови на инфекцию вирусом гепатита С
Взрослые в возрасте 18–79 лет
Люди с факторами риска (такими как применение внутривенных наркотиков)
Однократно
повышенное артериальное давление (гипертензия);
Измерение артериального давления
Взрослые и дети в возрасте 3 лет и старше
Каждый раз во время посещения врача или один раз в год
Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), включая СПИД
Анализ крови или слюны на ВИЧ-инфекцию
Все в возрасте 15–65 лет, старше 65 лет при наличии факторов риска ВИЧ-инфекции и все беременные женщины
Как минимум, один раз, а также снова при появлении новых высоких рисков (например, при наличии нескольких половых партнеров или при применении наркотических инъекционных препаратов, а также для мужчин-гомосексуалистов)
Низкодозовая КТ
Люди в возрасте 50–80 лет с анамнезом курения 20 и более пачек-лет, которые курят в настоящее время или бросили курить в течение последних 15 лет
Ежегодно
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) для измерения плотности костной ткани
Все женщины в возрасте 65 лет и старше
Женщины в возрасте до 65 лет, которые подвержены риску переломов вследствие остеопороза или имеют факторы риска остеопороза (например, наличие близких родственников с остеопорозом или низкой массой тела, курение либо прием кортикостероидов или других лекарственных препаратов, которые могут вызвать потерю костной ткани)
Как минимум, один раз
Избыточная масса тела у взрослых и детей
Измерение роста и массы тела
Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Все взрослые и дети в возрасте 6 лет и старше
Каждый раз во время планового посещения врача или один раз в год
Ухудшение зрения
Соответствующее возрасту офтальмологическое обследование глаз и проверка зрения на амблиопию/страбизм, рефракционную ошибку и любые другие проблемы, которые могут привести к ухудшению зрения
Все
Различные рекомендации от национальных организаций, такие как:
Дети: к возрасту 6 месяцев (на предмет здоровья глаз, развития зрения и правильности положения глаз);
как минимум однократно у всех детей в возрасте от 3 до 5 лет для выявления амблиопии или ее факторов риска.
Взрослые в возрасте 65 лет и старше: один раз в 1–2 года.
Анализы крови на наличие инфекции
Взрослые с такими факторами риска, как:
однократно, а также периодически при изменении обстоятельств (например, новые половые партнеры или наступление беременности)
Вопросы об употреблении табака
Все подростки и взрослые
Каждый раз во время посещения врача
*На основании рекомендаций наиболее авторитетных органов в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, в этих рекомендациях существуют разногласия. Также, люди с повышенным риском заболевания обычно проходят скрининг чаще. В эту таблицу включены не все рекомендации.
†Скрининговые проверки, которые могут выполняться в домашних условиях, включают регулярное измерение массы тела, а также ежегодную проверку кожи на наличие изменений или кровоточащих кожных поражений. Можно попросить другого человека (например, супруга) осмотреть участки кожи, которые трудно увидеть самостоятельно, например, на спине или за ушами. Некоторые врачи рекомендуют мужчинам проходить проверку на наличие уплотнений в яичках, хотя доказательства эффективности этого мероприятия неясны.
‡ Тестирование на ВПЧ высокого риска включает в себя тестирование на типы ВПЧ, которые с наибольшей вероятностью могут вызывать рак шейки матки. Этот тест может выявить фрагменты ДНК этих видов рака в клетках шейки матки.
Профилактическая медикаментозная терапия
Профилактическая медикаментозная терапия (также называемая «химиопрофилактикой») — это использование лекарственных препаратов для профилактики заболевания. Для того, чтобы такая терапия была рекомендована, у человека должен быть риск заболевания, развитие которого предотвращается, а также низкий риск развития побочных эффектов при применении рассматриваемого лекарственного препарата.
Профилактическая медикаментозная терапия является явно эффективной, например, в профилактике инфекции у людей с определенными болезнями (например, СПИДом), в профилактике головной боли у страдающих мигренью, а также во многих других конкретных ситуациях. Хотя профилактическая медикаментозная терапия эффективна только в особых ситуациях, некоторые из этих ситуаций являются распространенными, так что такая терапия помогает многим. Например, взрослым людям с риском ишемической болезни сердца или инсульта обычно рекомендуют принимать аспирин. Новорожденным обычно закапывают глаза для профилактики гонококковой инфекции глаз. Женщинам с высоким риском развития рака груди профилактическая медикаментозная терапия может приносить пользу (например, при приеме лекарственного препарата тамоксифен).
Три уровня профилактики
Три уровня профилактики — это первичная, вторичная и третичная профилактика.
При первичной профилактике фактически предотвращается развитие заболевания.
Типы первичной профилактики включают следующие:
При вторичной профилактике обнаруживается заболевание и начинается его раннее лечение, часто до проявления симптомов, таким образом предельно уменьшается развитие серьезных последствий.
Вторичная профилактика включает следующие виды:
При третичной профилактике контролируется уже существующее, обычно хроническое заболевание для предотвращения осложнений или дополнительного вреда.
Третичная профилактика включает следующие виды:
Некоторые избирательные стратегии для профилактики серьезных проблем со здоровьем*
Проблема со здоровьем
Профилактические меры
Не курить (для профилактики рака легких и многих других типов рака).
Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий (для профилактики рака молочной железы и рака ободочной и прямой кишки).
Сократить употребление соленостей или копченостей (для профилактики рака желудка).
Не находиться слишком долго на солнце и использовать солнцезащитные средства с высоким солнцезащитным фактором (для профилактики рака кожи).
Сделать детям прививку против вируса папилломы человека (для профилактики рака шейки матки и рака горла).
Принимать лекарственные препараты, рекомендованные для профилактики рака (такие как тамоксифен с высоким риском развития рака молочной железы).
Проходить рекомендованные скрининговые тесты.
Не курить.
Не подвергаться воздействию токсичных веществ (особенно в промышленных условиях).
Частое мытье рук
Улучшение вентиляции и двигательная активность на открытом воздухе
Пребывание дома, если развиваются симптомы COVID (или любые признаки простуды или гриппа, чтобы не допустить передачи заболевания другим)
Своевременная вакцинация против COVID-19
Ознакомьтесь с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний по профилактике COVID-19, поскольку рекомендации могут меняться в зависимости от того, где живет человек
Диабет (2 типа)
Регулярно выполнять физические упражнения.
Питаться сбалансированно.
Поддерживать рекомендованную массу тела.
Поддерживать нормальный уровень липидов посредством правильного питания и приема лекарственных препаратов, если необходимо.
Поддерживать нормальное артериальное давление посредством правильного питания, физических нагрузок, снижения стресса и приема лекарственных препаратов, если необходимо.
Не курить.
Поддерживать нормальный уровень холестерина и других жиров (липидов) посредством правильного питания и, если необходимо, приема лекарственных препаратов.
Поддерживать нормальное артериальное давление посредством правильного питания, физических нагрузок, снижения стресса и приема лекарственных препаратов, если необходимо.
Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий.
Поддерживать рекомендованную массу тела.
Не курить.
Регулярно выполнять физические упражнения, включая аэробные упражнения (такие как быстрая ходьба, езда на велосипеде и бег трусцой) и силовые упражнения (упражнения на сопротивление со свободными весами или силовыми тренажерами).
Принимать аспирин и лекарственные препараты, снижающие уровень липидов, если они рекомендованы (большинству взрослых с высоким риском ишемической болезни сердца).
Не использовать кокаин или другие запрещенные стимуляторы.
повышенное артериальное давление (гипертензия);
Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление соли, жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий.
Регулярно выполнять физические упражнения, включая аэробные и силовые упражнения.
Поддерживать нормальный уровень холестерина посредством правильного питания, физических нагрузок и, если необходимо, приема лекарственных препаратов.
Поддерживать рекомендованную массу тела (посредством правильного питания и физических нагрузок).
Не курить.
Проходить ежегодную вакцинацию против гриппа (особенно важна для младенцев, пожилых, а также людей с заболеваниями сердца, легких или иммунной системы).
Потреблять спиртное в умеренных количествах или отказаться от него вовсе.
Проходить вакцинацию против гепатита А и В (для всех детей и для взрослых с факторами риска заболевания).
Выполнять силовые упражнения и упражнения на растяжку.
Вести физически активный образ жизни.
Поддерживать рекомендованную массу тела.
Потреблять в достаточном количестве кальций и витамин D (с продуктами питания или в виде пищевых добавок).
Заниматься физическими упражнениями с утяжелением (например, ходьба, бег трусцой, теннис и танцы) каждый день в течение, как минимум, 30 минут.
Принимать лекарственные препараты, укрепляющие костную ткань, если они назначены врачом.
Ограничить употребление кофеина и алкоголя (до одной порции в день†).
Не курить.
Пройти вакцинацию пневмококковой вакциной (существуют две вакцины, помогающие защититься от пневмонии, с различными рекомендациями в отношении того, кто должен их получать)
Воздерживаться от половых контактов или ограничить количество половых партнеров.
Использовать презервативы и практиковать безопасный секс.
Детям в возрасте 11–12 лет (или в возрасте 9 лет) и всем людям в возрасте 26 лет и младше, которые еще не прошли вакцинацию, следует получить вакцину против ВПЧ. В возрасте от 27 до 45 лет следует обсудить с врачом преимущества вакцинации.
В зависимости от сексуальной активности следует обсудить с врачом вопрос необходимости приема профилактического препарата от ВИЧ-инфекции.
Регулярно чистить зубы и использовать зубные нити.
Ограничить употребление сладостей.
Регулярно посещать стоматолога.
Принимать фторсодержащие пищевые добавки, если необходимо (например, детям дошкольного возраста старше 6 месяцев, если в их питьевой воде недостаточно фтора).
*В дополнение к этим профилактическим мерам следует проходить рекомендованные скрининговые тесты (см. таблицу Некоторые рекомендованные скрининговые тесты).
†1 порция спиртного = одна банка пива объемом 341 мл, один бокал вина объемом 142 мл или 43 мл более крепкого напитка (такого как виски).
CDC — Центры по профилактике и контролю заболеваний, ВПЧ — вирус папилломы человека.