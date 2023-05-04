Методы профилактики

Образ жизни и болезнь находятся в тесной взаимосвязи. Например, приверженность нездоровой диете (с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров и транс-жирных кислот, а также с дефицитом некоторых других питательных веществ), отсутствие регулярных физических нагрузок и курение повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и инсульта — трех основных причин смерти в США. Изменение нездорового образа жизни может предотвратить возникновение определенных заболеваний и/или улучшить физическое состояние и качество жизни. Общение с врачами и другими медицинскими работниками помогает принимать правильные решения и приобретать здоровые привычки. Однако налаживание и поддержание здорового образа жизни по силам только самому человеку. Неизменно здоровое питание, а также регулярные физические нагрузки — трудная задача для многих людей, но те, кто выполняет эти требования, снижают риск развития серьезных заболеваний и часто чувствуют себя более здоровыми и энергичными.

Привычка к здоровому питанию может помочь предотвратить или контролировать заболевания, например, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, остеопороз, а также некоторые виды рака. Рекомендации включают:

рацион питания, содержащий много овощей, фруктов, цельнозерновых круп и хлеба, отчасти потому, что такой рацион богат клетчаткой;

сокращение потребления насыщенных жиров (например, содержащихся в сливочном масле, сыре, говядине, свинине, птице с кожей и некоторых готовых продуктах) и отказ от транс-жирных кислот;

замена насыщенных жиров более здоровыми жирами (к здоровым относятся жиры, содержащиеся в жирной рыбе, такой как тунец, лосось, скумбрия и сельдь, а также жиры, содержащиеся в оливковом масле и некоторых растительных маслах [льняном, каноловом и соевом маслах] и масле грецкого ореха);

ограничение калорий для поддержания рекомендуемой массы тела (см. таблицу Индекс массы тела [ИМТ]);

ограниченное потребление соли;

потребление достаточного количества кальция и витамина D (в рационе питания или в пищевых добавках).

Физическая активность и нагрузки помогут предотвратить ожирение, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, некоторые виды онкологических заболеваний, запоры, падения, а также другие проблемы со здоровьем. Наилучшим режимом является поддержание умеренной физической активности суммарно в течение 150 минут в неделю, либо интенсивная физическая активность в течение 75 минут в неделю (или сочетание этих двух видов активности). Длительность упражнений должна составлять не менее 10 минут, их лучше распределить на протяжении всей недели. Тем не менее, даже небольшая физическая нагрузка гораздо лучше ее полного отсутствия. Например, люди, которые могут посвящать физическим нагрузкам всего по 10 минут несколько раз в неделю, все же могут получить значительную пользу, особенно если нагрузка является интенсивной. Ходьба — простой и эффективный вид физической нагрузки, многим людям он нравится. Некоторые виды физической нагрузки также могут быть направлены на решение конкретных проблем. Например, растяжки улучшают гибкость, помогающую избежать падений. Аэробные упражнения могут снизить риск инфаркта миокарда и стенокардии.

Отказ от курения очень важен для здорового образа жизни. Врач может поддержать и посоветовать способы для успешного отказа от курения, в том числе предоставить информацию и рекомендации по применению препаратов, заменяющих никотин — бупропиона и варениклина (лекарственные препараты, помогающие уменьшить тягу), а также другие методы.

Безопасный секс остается важным фактором. Основы безопасного секса — это не вступать в контакты с рискованными половыми партнерами, а также обоюдно с партнером соблюдать моногамию. Люди, имеющие больше одного полового партнера, могут существенно снизить риск заражения инфекцией, передающейся половым путем, при правильном использовании латексного презерватива каждый раз во время половых контактов. Люди с аллергией на латекс могут использовать другие виды презервативов.

Важно ограничить употребление алкоголя. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют взрослым в возрасте, в котором разрешено употребление алкоголя, не употреблять алкоголь совсем или в дни употребления алкоголя ограничивать количество алкоголя до 2 порций в день для мужчин или до 1 порции в день для женщин. (Одна порция спиртного — это примерно 341 мл пива, 142 мл вина или 43 мл более крепкого напитка, такого как виски). Неясно, имеет ли употребление алкоголя даже в небольших количествах какую-либо пользу для здоровья. Кроме того, употребление даже небольшого количества алкоголя может увеличивать риск пагубных последствий.

Для поддержания здорового образа жизни решающее значение имеет профилактика травм. Люди могут снизить риск травмы, принимая определенные меры предосторожности, например, носить соответствующие средства защиты (сюда относятся и ремни безопасности). Пожилым людям могут помочь следующие меры для снижения риска падения:

избавление от ковриков;

хорошее освещение дома;

физические упражнения (особенно для улучшения равновесия и мышечной силы);

регулярное обследование зрения, подбор правильных очков и их ношение;

при добавлении или изменении назначений — проверка врачом, медсестрой или фармацевтом всех лекарственных препаратов на предмет их способствования падениям.

Достаточный сон — также важная составляющая здорового образа жизни, она оказывает большое влияние на настроение и психическое состояние. Нехватка сна — это фактор риска, чреватый травмами.