Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП)

Если вовремя не поставить диагноз и не начать лечение ИППП, некоторые микроорганизмы могут распространяться через кровоток и инфицировать внутренние органы, что иногда приводит к серьезным и даже опасным для жизни последствиям. Такие последствия включают:

Сердечно-сосудистые инфекции и инфекции головного мозга, вызванные сифилисом

Тяжелые инфекции и редкие виды рака, вызванные ВИЧ

Рак шейки матки, влагалища, заднего прохода и горла, вызванный ВПЧ

У женщин некоторые микроорганизмы, попадающие во влагалище, могут инфицировать другие репродуктивные органы. Микроорганизмы могут инфицировать шейку матки (нижнюю часть матки, образующую верхнюю часть влагалища) и, попадая в матку, могут достигать фаллопиевых труб, а иногда даже яичников. Поражение фаллопиевых труб может привести к бесплодию или повышенному риску развития внематочной (эктопической) беременности. Инфекция может распространиться в оболочку, которая покрывает брюшную полость (брюшину), вызывая перитонит. Инфекции матки, маточных труб, яичников и/или брюшины называются воспалительными заболеваниями органов малого таза.

У мужчин микроорганизмы, попадающие через половой член, могут инфицировать проток, выводящий мочу из мочевого пузыря (уретру). Осложнения при раннем начале лечения инфекции встречаются редко, но хроническая инфекция уретры может вызвать следующие явления:

Уплотнение крайней плоти таким образом, что она более не может закрывать головку пениса

Сужение уретры, что блокирует отток мочи

Развитие аномального канала (свища) между уретрой и кожей полового члена

В некоторых случаях у мужчин микроорганизмы распространяются вверх по уретре и перемещаются через канал, выводящий сперму из яичек [семявыносящий проток], заражая придаток яичка (многократно свернутый проток сверху каждого яичка).

У мужчин и женщин некоторые ИППП могут приводить к постоянному отеку тканей половых органов или к инфекции мочеиспускательного канала или прямой кишки (проктит).

Путь от влагалища до яичников