Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем (ИППП)

Под инфекцией, передающейся половым путем (ИППП), понимают инфекцию, которая передается через кровь, сперму, вагинальные жидкости или другие биологические жидкости во время орального, анального или генитального секса с инфицированным партнером. Термин «заболевание, передающееся половым путем» (ЗППП) относится к заболеванию, которое развилось в результате ИППП.
Инфекции, передающиеся половым путем, вызываются бактериями, вирусами или паразитами.
Некоторые инфекции могут распространяться на другие части тела и иногда приводят к серьезным последствиям.
Большинство инфекций, передающихся половым путем, можно эффективно лечить с помощью лекарственных препаратов.
Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу этих инфекций от одного человека другому.
Половой акт, включая оральный, анальный или генитальный секс, позволяет микроорганизмам распространяться (передаваться) от одного человека к другому, поскольку он предполагает передачу биологических жидкостей организма. Некоторые инфекции, передающиеся через половой контакт, также могут распространяться через поцелуи или близкий телесный контакт.
ИППП встречаются относительно часто. В США ежегодно регистрируется более 25 миллионов новых случаев ИППП. Примерно половина новых случаев приходится на людей в возрасте от 15 до 24 лет (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: наблюдение за заболеваниями, передающимися половым путем, 2020 г).
Некоторые факторы затрудняют профилактику передачи ИППП. К ним относятся:
Незащищенные половые контакты с одним или несколькими партнерами
Недостаток информации о более безопасных сексуальных практиках
Нежелание говорить о более безопасных сексуальных практиках с партнером
Нежелание говорить о сексуальных проблемах с врачом
Недостаточный доступ к медицинскому обслуживанию
Некоторые инфекции не вызывают симптомов, поэтому люди не знают, что им необходимо пройти обследование или лечение
Необходимость одновременного лечения обоих половых партнеров, чтобы избежать передачи инфекции от одного партнера к другому
Незавершенное лечение, которое может привести к развитию микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам
Причины ИППП
Типы инфекций, передающихся половым путем
Тип
Заболевание
Бактериальные
Хламидийный уретрит и цервицит
Вирусные
Генитальные остроконечные кондиломы (вызванные вирусом папилломы человека)
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или СПИД
Контагиозный моллюск (вызванный поксвирусом)
Паразитарные (простейшие)
Членистоногие
Чесотка (вызывается чесоточным клещом)
Многие инфекционные организмы — от мельчайших вирусов, бактерий и паразитов до насекомых, видимых невооруженным глазом (например, вши) — могут передаваться половым путем. Во время полового контакта также могут передаваться некоторые инфекции, которые обычно передаются другими путями. Поэтому обычно они не расцениваются как ИППП. Эти инфекции включают гепатит А, В и С, а также инфекции пищеварительного тракта (которые вызывают диарею), такие как сальмонеллезные инфекции, кампилобактерные инфекции, шигеллез, лямблиоз, амебиаз и мпокс (ранее известная под названием оспы обезьян).
Передача
Хотя ИППП, как правило, возникают из-за вагинального, орального или анального секса с инфицированным партнером, генитальное проникновение не обязательно для распространения инфекции. Некоторые ИППП также распространяются другими путями, включая
Поцелуи или близкий телесный контакт: заражение лобковыми вшами, чесоткой, контагиозным моллюском и оспой обезьян.
От матери к ребенку во время беременности или во время рождения: сифилис, герпес, хламидиоз, гонорея, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирус папилломы человека (ВПЧ)
При грудном вскармливании: ВИЧ-инфекция
Зараженные медицинские инструменты: ВИЧ-инфекция
Симптомы ИППП
Симптомы ИППП бывают разными, но первые из них обычно проявляются в месте проникновения микроорганизмов в организм. Например, в области половых органов или во рту могут образовываться язвы. Из пениса или влагалища могут наблюдаться выделения. Мочеиспускание может быть болезненным.
Изображение любезно предоставлено д-ром Пироцци (Pirozzi) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Некоторые последствия ИППП увеличивают риск заражения другими инфекциями (например, ВИЧ-инфекцией). Например, раздражение кожи (воспаление, которое имеет место при гонорее или хламидиозе) или язвы (которые имеют место при герпесе, сифилисе или мягком шанкре) облегчают проникновение в организм других патогенных микроорганизмов.
Осложнения
Если вовремя не поставить диагноз и не начать лечение ИППП, некоторые микроорганизмы могут распространяться через кровоток и инфицировать внутренние органы, что иногда приводит к серьезным и даже опасным для жизни последствиям. Такие последствия включают:
Сердечно-сосудистые инфекции и инфекции головного мозга, вызванные сифилисом
Тяжелые инфекции и редкие виды рака, вызванные ВИЧ
Рак шейки матки, влагалища, заднего прохода и горла, вызванный ВПЧ
У женщин некоторые микроорганизмы, попадающие во влагалище, могут инфицировать другие репродуктивные органы. Микроорганизмы могут инфицировать шейку матки (нижнюю часть матки, образующую верхнюю часть влагалища) и, попадая в матку, могут достигать фаллопиевых труб, а иногда даже яичников. Поражение фаллопиевых труб может привести к бесплодию или повышенному риску развития внематочной (эктопической) беременности. Инфекция может распространиться в оболочку, которая покрывает брюшную полость (брюшину), вызывая перитонит. Инфекции матки, маточных труб, яичников и/или брюшины называются воспалительными заболеваниями органов малого таза.
У мужчин микроорганизмы, попадающие через половой член, могут инфицировать проток, выводящий мочу из мочевого пузыря (уретру). Осложнения при раннем начале лечения инфекции встречаются редко, но хроническая инфекция уретры может вызвать следующие явления:
Уплотнение крайней плоти таким образом, что она более не может закрывать головку пениса
Сужение уретры, что блокирует отток мочи
Развитие аномального канала (свища) между уретрой и кожей полового члена
В некоторых случаях у мужчин микроорганизмы распространяются вверх по уретре и перемещаются через канал, выводящий сперму из яичек [семявыносящий проток], заражая придаток яичка (многократно свернутый проток сверху каждого яичка).
У мужчин и женщин некоторые ИППП могут приводить к постоянному отеку тканей половых органов или к инфекции мочеиспускательного канала или прямой кишки (проктит).
Путь от влагалища до яичников
У женщин некоторые микроорганизмы могут попадать во влагалище и инфицировать другие репродуктивные органы. Из влагалища эти микроорганизмы могут попасть в шейку и матку, а затем достигнуть фаллопиевых труб, а иногда и яичников.
Путь от полового члена к придатку яичка
В некоторых случаях у мужчин микроорганизмы распространяются вверх по уретре и перемещаются через канал, выводящий сперму из яичек (семявыносящий проток), заражая придаток яичка, располагающийся сверху каждого яичка.
Диагностика ИППП
Обследование врачом;
анализ крови, мочи или выделений.
Врачи часто подозревают ИППП на основании симптомов или анамнеза полового контакта с инфицированным партнером.
Для выявления организмов и подтверждения диагноза врач может назначить анализ крови, мочи или мазки выделений из влагалища, шейки матки или пениса. Образец обычно отправляется в лабораторию для обнаружения и идентификации микроорганизмов. Некоторые анализы на ИППП могут проводиться в клинике.
Некоторые анализы на ИППП предназначены для выявления уникального генетического материала микроорганизма (ДНК или РНК). При помощи других тестов проверяют наличие антител, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на специфический микроорганизм, вызвавший инфекцию. Врачи выбирают тип анализа, исходя из наиболее вероятной инфекции.
Если у человека выявлена одна ИППП, например, гонорея, врачи также назначают анализы для обнаружение других ИППП, таких как хламидиоз, сифилис и ВИЧ-инфекция. Врачи назначают прочие анализы, потому что у лиц с одной ИППП относительно высока вероятность наличия еще одной или нескольких.
Скрининг на ИППП
Скрининг означает проведение тестов для обнаружения заболеваний в отсутствие симптомов. Скрининг чаще всего назначают, когда:
Заболевание, проверка на которое проводится, является относительно распространенным.
У людей с повышенным риском заболевания (например, у людей более чем с одним сексуальным партнером), а также у лиц, у которых заболевание особенно опасно (например, беременные женщины).
Скрининговый тест проводится легко и стоит сравнительно недорого.
Существует эффективное лечение этого заболевания.
Врачи рекомендуют проводить скрининг на ИППП людям с повышенным риском хламидиоза, гонореи, сифилиса и/или ВИЧ. Все сексуально активные женщины в возрасте до 25 лет или женщины старше 25 лет с высоким риском инфекции должны проходить скрининг на хламидиоз ежегодно, а все беременные женщины должны проходить скрининг на все 4 из этих ИППП.
Лечение ИППП
Антибиотики или противовирусные препараты в зависимости от ИППП;
лечение осложнений, при их наличии;
по возможности одновременное лечение половых партнеров.
Большинство ИППП можно эффективно лечить лекарственными препаратами (антибиотиками при бактериальных инфекциях и противовирусными препаратами при вирусных инфекциях). Тем не менее, новые штаммы бактерий и вирусов стали устойчивыми к некоторым лекарственным препаратам, что значительно усложнило процесс лечения. Лекарственная устойчивость, вероятно, будет увеличиваться, потому что лекарственные препараты иногда принимают ненадлежащим образом.
Людям, проходящим курс лечения от бактериальных ИППП, стоит воздержаться от половых контактов до тех пор, пока инфекция не будет устранена у них самих, а также у их партнеров. Поэтому половые партнеры должны сдавать анализы и лечиться одновременно.
Вирусные ИППП, особенно генитальный герпес и ВИЧ-инфекция, чаще всего остаются на всю жизнь. Противовирусные лекарственные препараты могут контролировать, но пока не лечат эти инфекции.
Профилактика ИППП
В профилактике ИППП могут помочь следующие методы:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
вакцинация, доступная для некоторых ИППП;
обрезание (также может уменьшать передачу ВИЧ мужчинам);
Немедленный диагноз и лечение ИППП (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров
Существуют вакцины от ВПЧ-инфекции, гепатита A и гепатита B.
Люди с высоким риском ВИЧ-инфицирования могут принимать лекарственные препараты до контакта с возбудителем, чтобы предотвратить заражение (см. ВИЧ: профилактическое лечение до воздействия вируса).
Чтобы презервативы были эффективными, их необходимо использовать правильно. Презервативы нужно надевать до проникновения. Правильное использование включает соблюдение следующих правил:
Для каждого полового акта используйте только новый презерватив.
Используйте правильный размер.
Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами.
Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером.
Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка. Если не получается, переверните его и попробуйте развернуть в другую сторону. Затем полностью сверните его.
Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.
Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы.
Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.
Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива.
Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки.
Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной.
С латексными презервативами используются лубриканты только на основе воды. Лубриканты на масляной основе (например, вазелин, жир, минеральные масла, массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир) могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива.
Плотно удерживая презерватив у основы, выньте половой член, пока он еще в состоянии эрекции, чтобы избежать соскальзывания презерватива и вытекания жидкости.
Дополнительная информация
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