Гонорея — это инфекция, передающаяся половым путем, вызванная бактерией Neisseria gonorrhoeae, которая заражает выстилку уретры, шейки матки, прямой кишки или горла, или оболочек, которые покрывают переднюю часть глаза (конъюнктива и роговица).
Чаще всего гонорея передается через сексуальные контакты.
У заболевших обычно наблюдаются выделения из уретры или влагалища. Позывы к мочеиспусканию учащаются и становятся неотложными.
Инфекция может быть обнаружена с помощью изучения под микроскопом, бактериологического исследования, ДНК-анализов образца выделений из влагалища или полового члена, либо ДНК-анализов мочи.
Инфекцию можно вылечить антибиотиками, но устойчивость к антибиотикам, используемым для лечения гонореи, становится все более распространенной.
Использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу гонореи и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), от одного человека другому.
(См. также Общие сведения об инфекциях, передающихся половым путем).
Гонорея — это весьма распространенное инфекционное заболевание. Согласно оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ежегодно в США возникает более 1 миллиона новых случаев инфицирования.
Гонорея почти всегда передается через вагинальный, анальный или оральный секс. После одноразового вагинального полового акта без презерватива вероятность передачи инфекции от инфицированной женщины мужчине составляет около 20 %. Вероятность передачи инфекции от инфицированного мужчины женщине и от мужчины мужчине может быть выше.
В случае заражения беременной женщины бактерия может попасть в глаза новорожденному во время родов, вызывая конъюнктивит новорожденного. Тем не менее, в большинстве стран с высоким уровнем жизни развитие инфекции предотвращается, поскольку после родов всем детям закладывается лечебная глазная мазь.
Люди с гонореей подвержены повышенному риску других ИППП, таких как хламидиоз, сифилис или вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Симптомы гонореи
Как правило, гонорея вызывает симптомы только на участках первичного инфицирования, чаще всего на шейке матки, пенисе, уретре или горле. У немногих людей инфекция распространяется через кровоток к другим органам тела, особенно коже и/или суставам.
Некоторые мужчины (около 25 %) отмечают минимальные симптомы. Симптомы начинают проявляться спустя 2–14 дней после заражения. Мужчины ощущают легкий дискомфорт в мочеиспускательном канале (трубке, по которой моча из мочевого пузыря выводится из тела). После этого ощущения дискомфорта спустя несколько часов они ощущают умеренную или сильную боль во время мочеиспускания, у них возникают желтовато-зеленые выделения гноя из полового члена и частые позывы помочиться. Отверстие на кончике полового члена может быть покрасневшим и опухшим. Иногда бактерии распространяются до придатков яичек (многократно свернутый проток на верхушке каждого яичка), вызывая отек мошонки и болезненность при пальпации.
Некоторые женщины (около 10–20 %) не ощущают симптомов вообще или отмечают минимальные симптомы. Поэтому гонорея может обнаружиться только во время рутинных обследований или после постановки диагноза половому партнеру. Чаще всего симптомы проявляются не раньше чем через 10 дней после заражения. Некоторые женщины ощущают лишь легкий дискомфорт в области гениталий и отмечают выделения из влагалища желтого или зеленого цвета. Однако у других женщин наблюдаются более серьезные симптомы, например, частые позывы к мочеиспусканию или боль во время мочеиспускания. Эти симптомы развиваются при инфицировании уретры.
Инфекция может распространяться по женскому репродуктивному тракту и поражать матку, трубы, которые связывают яичники с маткой (фаллопиевы трубы), а также иногда область вокруг яичников. У некоторых женщин инфекция распространяется на слизистую оболочку таза и брюшной полости (брюшины), вызывая перитонит. Эти инфекции называются воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) и вызывают сильную боль в нижней части живота, а иногда и повышение температуры. Иногда инфекция концентрируется в области вокруг печени, в правой верхней части живота, вызывая боль, лихорадку и рвоту — так называемый синдром Фитца-Хью-Кертиса.
Анальный секс с инфицированным партнером может привести к гонорее прямой кишки (гонококковый проктит). Эта инфекция обычно не вызывает никаких симптомов, но это может сделать дефекацию болезненной. К другим симптомам относятся запор, зуд, кровотечения и выделения из прямой кишки. Область вокруг заднего прохода краснеет и становится чувствительной. Стул может быть покрыт слизью или гноем. Во время осмотра прямой кишки при помощи оптического прибора (аноскопа) на стенках прямой кишки можно наблюдать слизь и гной.
Оральный секс с инфицированным партнером может привести к гонорее горла (гонококковый фарингит). Обычно эти инфекции не вызывают никаких симптомов, может только болеть горло.
Если инфицированная жидкость попадает в глаза, она может привести к гонококковому конъюнктивиту, вызывая отек век и гнойные выделения из глаз. У взрослых инфекция чаще всего затрагивает только один глаз. У новорожденных, как правило, страдают оба глаза. Если инфекцию не вылечить на ранней стадии, она может привести к слепоте.
Редко развивается диссеминированная гонококковая инфекция (синдром артрит-дерматит). Это происходит, когда инфекция попадает в другие части тела через кровоток, особенно в кожу и суставы. Изредка инфекция распространяется на сердце. Суставы отекают, становятся чувствительными и очень болезненными, ограничивая движения. Кожа над воспаленными суставами может краснеть и становиться горячей. Обычно это заболевание сопровождается жаром, общим недомоганием и появлением боли (вследствие артрита) в одном или нескольких суставах. На коже, как правило, на руках и ногах, могут появляться маленькие красные пятна. Пятна слегка болезненны и могут быть заполнены гноем. Инфекции суставов, кровотока и сердца вылечиваются, в то время как артрит может затянуться.
Изображение любезно предоставлено д-ром С.Е. Томпсоном (S. E. Thompson) и Дж. Пледжером (J. Pledger) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Гонококковый септический артрит — это форма диссеминированной гонококковой инфекции, которая вызывает болезненный артрит. Обычно он поражает один или два крупных сустава, таких как колени, лодыжки, запястья или локти. Симптомы часто начинаются внезапно. У людей обычно бывает повышенная температура. Зараженные суставы болезненные и опухшие, а движения ограниченные. Кожа над воспаленными суставами может становиться горячей и краснеть.
У детей гонорея обычно является признаком сексуального насилия. У девочек может проявляться раздражение, покраснение и отеки в области половых органов (вульвы), а также выделения из влагалища. В случае инфекции уретры дети, в основном мальчики, ощущают боль при мочеиспускании.
Диагностика гонореи
Обычно анализы образца выделений из шейки матки, полового члена, горла или прямой кишки либо образца мочи
Для диагностики гонореи врачи берут образец выделений и отправляют его в лабораторию. Высокочувствительные тесты выполняются для определения ДНК гонококков и хламидий (которые также часто присутствуют). Один образец может использоваться лабораторией для диагностики обеих инфекций. При проведении некоторых из этих анализов (так называемых тестов амплификации нуклеиновых кислот или ТАНК) используются методы, с помощью которых увеличивают количество генетического материала бактерий. Поскольку при помощи этих методов легче обнаружить микроорганизмы, для их проведения можно использовать образцы мочи. Поэтому такие анализы удобны для скрининга людей, у которых симптомы отсутствуют или которые не хотят сдавать мазок выделений из половых органов. Иногда образец также отправляется на посев (для выращивания микроорганизмов).
У мужчин гонорея может быть диагностирована быстро (в течение 1 часа) путем изучения образцов выделений и идентификации бактерий (гонококков), если в учреждении есть соответствующее оборудование и обученный персонал. Если выделения очевидны, врачи прикасаются к пенису тампоном или проводят им до конца пениса для взятия пробы. При отсутствии явных выделений врачи вставляют небольшой тампон примерно на сантиметр в мочеиспускательный канал, чтобы взять пробу. Мужчин просят воздержаться от мочеиспускания, по крайней мере, в течение 2 часов до взятия пробы.
Диагностика гонореи у женщин сложнее, чем у мужчин, поскольку выявить бактерии в образце выделений из шейки матки сложнее, чем из полового члена. Бактерии в образце, взятом из шейки матки, можно увидеть под микроскопом только у половины инфицированных женщин.
Поскольку люди могут страдать более чем одной ИППП, врач может взять анализ крови и выделений из половых органов для выявления других ИППП, например, сифилиса и ВИЧ-инфекции.
Если наблюдается покраснение и отек сустава, врач выполняет забор жидкости из сустава при помощи специальной иглы. Жидкость отправляется на посев и другие анализы.
Скрининг на гонорею
Некоторые люди, у которых нет симптомов, проходят скрининг на гонорею, потому что подвергаются повышенному риску развития этой инфекции.
Если рекомендуется скрининг, то он проводится даже в том случае, если человек постоянно использует презервативы. Анализы проводят с использованием образцов, взятых из прямой кишки, мочеиспускательного канала или, в случае, если человек практикует оральный секс — горла.
Например, женщины проходят скрининг ежегодно, если они сексуально активны и младше 25 лет, или если им от 25 лет, они сексуально активны и имеют один или несколько из следующих факторов риска:
Предшествующая ИППП
Рискованные половые контакты (например, наличие большого количества половых партнеров или нескольких половых партнеров, нерегулярное использование презервативов, когда они не находятся во взаимно моногамных отношениях, или занятие проституцией)
Ущемление в анамнезе
Секс с партнером, участвующим в рискованных сексуальных действиях или имеющим ИППП
Беременным женщинам скрининг выполняется во время их первого визита к врачу в пренатальном периоде и еще раз в течение 3-го триместра при наличии факторов высокого риска.
Мужчины, вступающие в половые контакты с женщинами, не проходят скрининг в плановом порядке, но его можно провести, если человек просит об этом, и его часто предлагают всем посетителям в клиниках для подростков, венерологических диспансерах и исправительных учреждениях.
Мужчинам, практикующим секс с мужчинами, скрининг проводится в следующих случаях:
В случае сексуальной активности: как минимум раз в год
Если они находятся в группе повышенного риска (ВИЧ-инфекция, несколько половых партнеров или партнер, имеющий несколько партнеров): раз в 3–6 месяцев
Трансгендерные люди и люди с разнообразной гендерной самоидентификацией проходят скрининг, если они сексуально активны, с учетом их сексуального поведения и анатомии. Например, все люди с шейкой матки в возрасте до 25 лет проходят скрининг ежегодно. Если они старше 25 лет, то при повышенном риске скрининг шейки матки необходимо проходить ежегодно. Скрининг мазка из прямой кишки проводится у трансгендерных людей и людей с разнообразной гендерной самоидентификацией на основании их описания своего сексуального поведения и рисков, которым они подвергаются.
Лечение гонореи
Антибиотик
Обследование и лечение половых партнеров
Врачи обычно назначают больным гонореей одну инъекцию антибиотика цефтриаксон в мышцу.
Если гонорея распространяется в кровоток, рекомендуется госпитализация и внутривенное или внутримышечное лечение антибиотиками.
Если симптомы повторяются или продолжаются после завершения лечения, врач может взять образцы для посева, чтобы проверить, наступило ли излечение, и может провести анализы для определения устойчивости гонококков к используемому антибиотику.
Больные гонореей должны воздержаться от половых контактов до завершения лечения, чтобы не заразить полового партнера.
Половые партнеры
Все половые партнеры, вступавшие в контакт с инфицированными в течение последних 60 дней, должны сдать анализ на гонорею и другие ИППП. Если анализы дают положительный результат, необходимо пройти лечение. Если у половых партнеров был контакт с инфицированным гонореей в течение последних двух недель, должны пройти лечение, не дожидаясь результатов анализов.
Иногда врачи применяют ускоренную терапию партнера, чтобы облегчить лечение половых партнеров. Этот метод предполагает предоставление больным гонореей рецепта или лекарственных препаратов для передачи своему партнеру. Таким образом, половой партнер получает лечение, даже если он еще не обратился к врачу. Лучше посетить врача, потому что тогда врач может проверить наличие у партнера аллергий на лекарственные препараты и наличие других ИППП. Однако, если партнер вряд ли пойдет на прием к врачу, показана ускоренная терапия партнера.
Профилактика гонореи
Предотвратить развитие гонореи (и других ИППП) могут помочь следующие общие меры:
более безопасное сексуальное поведение, включая постоянное использование презерватива для орального, анального или генитального секса;
снижение риска заражения ИППП путем уменьшения количества половых партнеров, отсутствия половых партнеров из группы высокого риска (имеющих несколько половых партнеров или не практикующих более безопасный секс), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания;
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров
Дополнительная информация
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