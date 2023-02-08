Как правило, гонорея вызывает симптомы только на участках первичного инфицирования, чаще всего на шейке матки, пенисе, уретре или горле. У немногих людей инфекция распространяется через кровоток к другим органам тела, особенно коже и/или суставам.

Некоторые мужчины (около 25 %) отмечают минимальные симптомы. Симптомы начинают проявляться спустя 2–14 дней после заражения. Мужчины ощущают легкий дискомфорт в мочеиспускательном канале (трубке, по которой моча из мочевого пузыря выводится из тела). После этого ощущения дискомфорта спустя несколько часов они ощущают умеренную или сильную боль во время мочеиспускания, у них возникают желтовато-зеленые выделения гноя из полового члена и частые позывы помочиться. Отверстие на кончике полового члена может быть покрасневшим и опухшим. Иногда бактерии распространяются до придатков яичек (многократно свернутый проток на верхушке каждого яичка), вызывая отек мошонки и болезненность при пальпации.

Некоторые женщины (около 10–20 %) не ощущают симптомов вообще или отмечают минимальные симптомы. Поэтому гонорея может обнаружиться только во время рутинных обследований или после постановки диагноза половому партнеру. Чаще всего симптомы проявляются не раньше чем через 10 дней после заражения. Некоторые женщины ощущают лишь легкий дискомфорт в области гениталий и отмечают выделения из влагалища желтого или зеленого цвета. Однако у других женщин наблюдаются более серьезные симптомы, например, частые позывы к мочеиспусканию или боль во время мочеиспускания. Эти симптомы развиваются при инфицировании уретры.

Инфекция может распространяться по женскому репродуктивному тракту и поражать матку, трубы, которые связывают яичники с маткой (фаллопиевы трубы), а также иногда область вокруг яичников. У некоторых женщин инфекция распространяется на слизистую оболочку таза и брюшной полости (брюшины), вызывая перитонит. Эти инфекции называются воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) и вызывают сильную боль в нижней части живота, а иногда и повышение температуры. Иногда инфекция концентрируется в области вокруг печени, в правой верхней части живота, вызывая боль, лихорадку и рвоту — так называемый синдром Фитца-Хью-Кертиса.

Анальный секс с инфицированным партнером может привести к гонорее прямой кишки (гонококковый проктит). Эта инфекция обычно не вызывает никаких симптомов, но это может сделать дефекацию болезненной. К другим симптомам относятся запор, зуд, кровотечения и выделения из прямой кишки. Область вокруг заднего прохода краснеет и становится чувствительной. Стул может быть покрыт слизью или гноем. Во время осмотра прямой кишки при помощи оптического прибора (аноскопа) на стенках прямой кишки можно наблюдать слизь и гной.

Оральный секс с инфицированным партнером может привести к гонорее горла (гонококковый фарингит). Обычно эти инфекции не вызывают никаких симптомов, может только болеть горло.

Если инфицированная жидкость попадает в глаза, она может привести к гонококковому конъюнктивиту, вызывая отек век и гнойные выделения из глаз. У взрослых инфекция чаще всего затрагивает только один глаз. У новорожденных, как правило, страдают оба глаза. Если инфекцию не вылечить на ранней стадии, она может привести к слепоте.

Редко развивается диссеминированная гонококковая инфекция (синдром артрит-дерматит). Это происходит, когда инфекция попадает в другие части тела через кровоток, особенно в кожу и суставы. Изредка инфекция распространяется на сердце. Суставы отекают, становятся чувствительными и очень болезненными, ограничивая движения. Кожа над воспаленными суставами может краснеть и становиться горячей. Обычно это заболевание сопровождается жаром, общим недомоганием и появлением боли (вследствие артрита) в одном или нескольких суставах. На коже, как правило, на руках и ногах, могут появляться маленькие красные пятна. Пятна слегка болезненны и могут быть заполнены гноем. Инфекции суставов, кровотока и сердца вылечиваются, в то время как артрит может затянуться.

Диссеминированная гонококковая инфекция, поражающая кожу Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром С.Е. Томпсоном (S. E. Thompson) и Дж. Пледжером (J. Pledger) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Гонококковый септический артрит — это форма диссеминированной гонококковой инфекции, которая вызывает болезненный артрит. Обычно он поражает один или два крупных сустава, таких как колени, лодыжки, запястья или локти. Симптомы часто начинаются внезапно. У людей обычно бывает повышенная температура. Зараженные суставы болезненные и опухшие, а движения ограниченные. Кожа над воспаленными суставами может становиться горячей и краснеть.

У детей гонорея обычно является признаком сексуального насилия. У девочек может проявляться раздражение, покраснение и отеки в области половых органов (вульвы), а также выделения из влагалища. В случае инфекции уретры дети, в основном мальчики, ощущают боль при мочеиспускании.