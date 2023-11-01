Общие сведения о грибковых инфекциях

Грибки — это живые организмы, но они не являются растениями или животными. Все живые существа делятся на категории, называемые царствами, и грибки имеют свое собственное царство.

Некоторые грибки вызывают инфекции у людей:

Некоторые грибки вызывают инфекции кожи (см. также Грибковые инфекции кожи).

Грибки могут развиваться в двух формах:

Дрожжи: Одиночные округлые клетки

Плесневые грибки: Множество клеток, образующих длинные тонкие нити, называемые гифами

Некоторые грибки на протяжении своего жизненного цикла существуют в виде обеих форм. Эти грибки называются диморфическими.

Грибки часто растут в почве и разлагающемся растительном материале. Многие грибки, включая хлебную плесень и грибы, можно увидеть невооруженным глазом.

Знаете ли Вы, что...

Грибы размножаются, распространяя микроскопические споры. Эти споры зачастую присутствуют в воздухе и почве; они могут попасть в организм при вдохе либо при контакте с поверхностями тела — в первую очередь с кожей. Следовательно, грибковые инфекции обычно начинаются с легких или с кожи.

Из множества разнообразных видов спор, которые попадают на кожу или вдыхаются в легкие, большинство не вызывают инфекцию. Некоторые виды вызывают заражение только у людей, у которых есть что-либо из следующего:

Ослабленная иммунная система

инородные материалы в теле, в том числе медицинские устройства (например, искусственный сустав или клапан сердца).

Иммунная система может быть ослаблена из-за приема лекарственных препаратов, которые угнетают иммунную систему (иммунодепрессанты), таких как химиотерапевтические препараты или лекарственные препараты, которые используются для предотвращения отторжения пересаженного органа, или из-за заболевания, вызывающего иммунодефицит, такого как СПИД. У людей, которые много дней лежат в отделении интенсивной терапии, иммунная система может ослабнуть из-за медицинских процедур, основных заболеваний, недостаточного питания или сочетания этих факторов.

За исключением некоторых поверхностных инфекций кожи, грибковые инфекции редко передаются от одного человека к другому.

Грибковые инфекции могут поражать только одну область (локализованные) или многие участки тела (системные).

Локализованные грибковые инфекции поражают только одну область тела. Они обычно поражают кожу и ногти, влагалище или рот и могут возникать у людей с нормальной или ослабленной иммунной системой.

Локализованные грибковые инфекции иногда возникают при нарушении равновесия в миксе других микроорганизмов (например, бактерий), которые в нормальных условиях живут в определенных частях тела (также называемых микробиомами). Например, некоторые виды грибков (таких, как кандида) обычно присутствуют на поверхности тела или в кишечнике человека. Бактерии, которые обычно присутствуют в пищеварительном тракте и влагалище, ограничивают рост этих грибков на данных участках. Когда человек принимает антибиотики, полезные бактерии могут погибать, позволив грибкам свободно расти. В результате чрезмерный рост грибков может вызвать симптомы, которые обычно проявляются легко. Как только рост бактерий прекращается, баланс восстанавливается, и обычно проблема исчезает.

Системные грибковые инфекции поражают такие органы, как легкие, глаза, печень и головной мозг, а также могут поражать кожу. Они обычно возникают у людей с ослабленной иммунной системой.

Грибковые инфекции делятся на:

Оппортунистические грибковые инфекции Оппортунистические грибковые инфекции пользуются слабостью иммунной системы. Таким образом, они обычно возникают у людей, иммунная система которых ослаблена заболеваниями, например СПИДом, или лекарственными препаратами, подавляющими иммунную систему. Оппортунистические грибковые инфекции встречаются во всем мире. Примерами оппортунистических грибковых инфекций могут служить: Аспергиллез

Кандидоз

Мукормикоз Оппортунистические грибковые инфекции могут быть очень агрессивными, быстро распространяются на другие органы и часто губительны для организма. Факторы риска развития оппортунистических грибковых инфекций

Первичные грибковые инфекции Первичные грибковые инфекции могут возникать у людей с нормальной иммунной системой, иногда приводя к серьезным последствиям. Эти инфекции обычно возникают после вдыхания грибковых спор, которые могут вызвать развитие пневмонии в легких в качестве первого признака инфекции. Некоторые первичные грибковые инфекции чаще встречаются в определенных географических регионах, как в следующих примерах: Гистоплазмоз особенно распространен в долине рек Огайо и Миссисипи, центральной части Нью-Йорка и в штате Техас в Соединенных Штатах Америки. Он также встречается в некоторых частях Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и Австралии.

Бластомикоз особо характерен для восточных и центральных Соединенных Штатов Америки. Он также встречается в Африке и в долине реки Святого Лаврентия в Канаде.

Кокцидиоидомикоз встречается почти исключительно на юго-западе и в штате Вашингтон в Соединенных Штатах Америки, а также на севере Мексики, в Центральной и Южной Америке.

Паракокцидиоидомикоз встречается главным образом в определенных частях Южной Америки. Время от передачи до развития инфекции варьируется, поэтому у путешественников могут развиваться симптомы после возвращения из этих районов. Поскольку многие первичные грибковые инфекции развиваются медленно, могут пройти месяцы или годы, прежде чем больные обращаются за медицинской помощью. Обычно если иммунная система в норме, грибковые инфекции не распространяются на органы глубоко под кожей.

Диагностика грибковых инфекций Посев и исследование образца;

Анализы крови Если врачи подозревают первичную грибковую инфекцию, они задают людям вопросы, которые могут помочь при постановке диагноза, например: где они путешествовали и жили, чтобы определить, могли ли они подвергаться воздействию определенных грибков, даже если они контакт имел место годы назад;

принимают ли они лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему;

есть ли у них заболевание, ослабляющее иммунную систему. Затем врачи берут образец для выращивания в лаборатории (посева) и исследуют его под микроскопом. Образцом может быть мокрота или кровь, но иногда врачам приходится брать образец из легких. Чтобы взять образец из легких, врачи вставляют гибкую смотровую трубку (бронхоскоп) через рот в дыхательные пути. Через трубку подают жидкость, которую затем отсасывают обратно вместе с клетками и грибками (или другими микроорганизмами). Иногда для взятия образца может понадобиться биопсия или хирургическая процедура. Если диагноз неясен, могут провести анализы крови. С помощью этих анализов выявляют антитела (которые вырабатываются иммунной системой организма в ответ на чужеродные вещества, в том числе грибки), антигены (молекулы чужеродных веществ, которые могут вызвать иммунный ответ организма) или другие доказательства наличия грибков. При некоторых грибковых инфекциях также проводят анализы, с помощью которых выявляют генетический материал в микроорганизмах.