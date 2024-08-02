Аутоиммунные нарушения

Аутоиммунное нарушение является дисфункцией иммунной системы организма, заставляющей организм атаковать собственные ткани.

Пока неизвестно, чем именно провоцируется аутоиммунное заболевание.

Симптомы зависят от того, какое нарушение развилось и какую часть организма оно затронуло.

Для проверки на наличие аутоиммунного нарушения часто используют несколько анализов крови.

Лечение зависит от типа аутоиммунного нарушения и часто включает лекарственные препараты, подавляющие активность иммунной системы.

(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).

Иммунная система должна сначала распознать инородные или опасные вещества, прежде чем защитить организм от них. К ним относятся бактерии, вирусы, паразиты (например, черви), некоторые раковые клетки и даже трансплантированные органы и ткани. В них содержатся молекулы, которые иммунная система способна идентифицировать и которые могут стимулировать ответ иммунной системы. Эти молекулы называются антигенами. Антигены могут содержаться в клетках или на поверхности клеток (например, бактерии или опухолевые клетки) или входить в состав вирусных частиц. Некоторые антигены, например, молекулы пищи или пыльца, существуют самостоятельно.

Когда определенные лейкоциты (В-клетки и Т-клетки) сталкиваются с антигеном, они учатся атаковать его и таким образом защищать организм от потенциально опасного антигена. В-клетки вырабатывают антитела, которые являются одним из основных механизмов иммунной защиты организма против антигенов. Антитела плотно связываются с конкретным антигеном и маркируют его для атаки или непосредственно нейтрализуют его. В организме вырабатываются тысячи различных антител. Каждое антитело специфично для конкретного антигена. Клетки иммунной системы запоминают специфический антиген, что позволяет им атаковать его еще более эффективно при следующем контакте.

Клетки собственных тканей организма человека также могут иметь антигены. Как правило, иммунная система реагирует только на антигены чужеродных или опасных веществ, но не на антигены собственного организма. Однако иногда иммунная система работает неправильно, она воспринимает ткани собственного организма как чужеродные и производит антитела (называемые аутоантителами) или иммунные клетки, атакующие конкретные клетки или ткани организма. Этот ответ называется аутоиммунной реакцией. Он вызывает воспаление и повреждение тканей. Подобные эффекты могут представлять собой аутоиммунное нарушение, но у многих людей организм производит небольшое количество аутоантител, не вызывая аутоиммунного нарушения. Наличие аутоантител в крови не означает, что у человека аутоиммунное заболевание.

Существует целый ряд аутоиммунных заболеваний. К наиболее распространенным аутоиммунным нарушениям относится болезнь Грейвса, ревматоидный артрит, тиреоидит Хашимото, сахарный диабет 1 типа, системная красная волчанка (СКВ) и васкулит. Дополнительно к нарушениям, которые считаются аутоиммунными, относят болезнь Аддисона, полимиозит, синдром Шегрена, прогрессирующий системный склероз, многие случаи гломерулонефрита (воспаление почек) и некоторые случаи бесплодия.

Таблица Некоторые аутоиммунные нарушения Таблица

Причины аутоиммунных заболеваний Аутоиммунные реакции могут быть спровоцированы несколькими способами: Что-то, например, вирус, лекарственный препарат, солнечный свет или радиация, изменяет нормальную субстанцию в организме. Измененная субстанция может затем восприниматься иммунной системой как чужеродная. Например, вирус может заразить и, таким образом, изменить клетки в организме. Инфицированные вирусом клетки провоцируют атаку со стороны иммунной системы.

В организм может попасть субстанция, напоминающая собственную субстанцию организма. Иммунная система может непреднамеренно атаковать собственную аналогичную субстанцию вместе с чужеродной. Например, бактерии, вызывающие воспаление горла, содержат антиген, похожий на антиген в клетках человеческого сердца. В редких случаях иммунная система атакует сердце после ангины (эта реакция является частью ревматической лихорадки).

Клетки, контролирующие выработку антител — например, B-клетки (тип лейкоцитов), — могут функционировать неправильно, вырабатывая аномальные антитела, которые атакуют некоторые собственные клетки организма.

Также может нарушаться функция Т-клеток, другого типа лейкоцитов, участвующих в иммунном ответе, вызывая повреждение клеток организма.

Субстанция организма, которая обычно ограничивается определенной областью (и, таким образом, «спрятана» от иммунной системы) высвобождается в кровоток. Например, удар в глаз может вызвать попадание в кровоток жидкости глазного яблока. Под воздействием этой жидкости иммунная система идентифицирует глаз как чужеродный для организма и атакует его. Обычно неизвестно, почему что-то вызывает аутоиммунные реакции или нарушения у одного человека, но не вызывает у другого. Однако иногда здесь играет роль наследственность. У некоторых людей есть гены, делающие вероятность развития аутоиммунного нарушения немного выше. Наследуется эта слегка повышенная склонность к аутоиммунным нарушениям, а не само нарушение. У людей с повышенной восприимчивостью причинный фактор, например, вирусная инфекция или повреждение ткани, может вызвать развитие заболевания. Многие аутоиммунные расстройства чаще встречаются у женщин.

Симптомы аутоиммунных заболеваний Симптомы зависят от конкретного нарушения и от того, какая часть организма поражена. Некоторые аутоиммунные нарушения воздействуют на определенные виды тканей во всем организме — например, на кровеносные сосуды, хрящи или кожу. Другие аутоиммунные нарушения воздействуют на конкретный орган. Может быть поражен практически любой орган, включая почки, легкие, сердце и мозг. Возникающее в результате воспаление и повреждение тканей может вызвать боль, деформацию суставов, слабость, желтуху, зуд, одышку, накопление жидкости (отек), делирий и даже смерть.

Диагностика аутоиммунных заболеваний Анализы крови Врачи подозревают наличие аутоиммунного заболевания на основании имеющихся у пациента симптомов. Для подтверждения диагноза назначаются некоторые лабораторные анализы. Предположить аутоиммунное нарушение можно по результатам анализов крови, которые указывают на наличие воспаления. Такие анализы включают: скорость оседания эритроцитов (СОЭ):. Этот анализ измеряет скорость, с которой красные кровяные тельца (эритроциты) оседают на дно пробирки с кровью. При воспалении СОЭ часто увеличивается, потому что белки, которые вырабатываются в ответ на воспаление, ухудшают способность красных кровяных клеток оставаться взвешенными в крови.

С-реактивный белок (СРБ): этот анализ также измеряет уровень общего воспаления. СРБ — это белок, выделяемый печенью в периоды воспаления, например, активного аутоиммунного заболевания.

Общий анализ крови (ОАК): Этот анализ включает определение количества красных кровяных клеток в крови. Количество красных кровяных клеток часто снижается (анемия), потому что при воспалении вырабатывается меньше красных кровяных клеток. Поскольку воспаление может быть вызвано множеством причин (далеко не все из которых являются аутоиммунными), врачи часто также делают анализы крови для выявления различных антител, которые могут образоваться у людей, имеющих специфические аутоиммунные расстройства. Примеры этих антител: антинуклеарные антитела, которые обычно присутствуют при системной красной волчанке;

ревматоидный фактор или антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (антитела к ЦЦП), которые обычно присутствуют при ревматоидном артрите. Но даже эти антитела иногда встречаются у людей, не имеющих аутоиммунных нарушений, поэтому, чтобы определить наличие у человека аутоиммунного нарушения, врачи обычно рассматривают результаты анализов совместно с симптомами. Знаете ли Вы, что...

Лечение аутоиммунных заболеваний Лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, включая кортикостероиды;

при некоторых аутоиммунных заболеваниях плазмаферез и внутривенное введение иммуноглобулина. Медикаментозное лечение Часто назначают лекарственные препараты, которые подавляют иммунную систему (иммунодепрессанты), такие как азатиоприн, хлорамбуцил, циклофосфамид, циклоспорин, мофетил и метотрексат; как правило, их принимают внутрь и в течение длительного срока. Однако эти лекарственные препараты подавляют не только аутоиммунные реакции, но и способность организма защищать себя от чужеродных веществ, в том числе вызывающих инфекции микроорганизмов и раковых клеток. Следовательно, возрастает риск некоторых инфекций и рака. Часто назначают кортикостероиды, например, преднизолон, обычно внутрь. Эти лекарственные препараты снимают воспаление, а также подавляют иммунную систему. Длительный прием кортикостероидов дает много побочных эффектов. Когда это возможно, кортикостероиды принимают кратковременно — когда начинается нарушение или при ухудшении симптомов. Однако иногда кортикостероиды необходимо принимать постоянно. Некоторые аутоиммунные заболевания (например, рассеянный склероз и заболевания щитовидной железы) также лечат другими лекарственными препаратами, кроме кортикостероидов и иммунодепрессантов. Также может потребоваться лечение для купирования симптомов. Этанерцепт, инфликсимаб и адалимумаб блокируют воздействие фактора некроза опухолей (ФНО) — вещества, которое может вызвать воспаление в организме. Эти лекарственные препараты очень эффективны в лечении ревматоидного артрита и некоторых других аутоиммунных заболеваний, но они могут причинить вред при использовании для лечения некоторых других аутоиммунных нарушений, таких как рассеянный склероз. Эти лекарственные препараты также могут увеличивать риск инфекции и некоторых видов рака кожи. Специфической мишенью некоторых новых лекарственных препаратов являются лейкоциты. Лейкоциты помогают защитить организм от инфекции, но также участвуют в аутоиммунных реакциях. К таким препаратам относятся: Абатацепт блокирует активацию одного вида лейкоцитов (Т-клеток) и используется при ревматоидном артрите.

Ритуксимаб, который сначала применялся против некоторых видов опухолей лейкоцитов, действует путем истощения запаса некоторых лейкоцитов (В-клеток) в организме. Он эффективен при некоторых аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, и при некоторых нарушениях, вызывающих воспаление кровеносных сосудов (васкулит), в том числе при гранулематозе с полиангиитом (который ранее назывался гранулематозом Вегенера). Изучаются возможности применения ритуксимаба при других аутоиммунных нарушениях. В настоящее время разрабатываются другие лекарственные препараты, воздействующие на лейкоциты. Плазмаферез и внутривенное введение иммуноглобулина Для лечения некоторых аутоиммунных нарушений применяется плазмаферез. У пациента берут кровь и фильтруют ее, чтобы удалить аномальные белки, такие как аутоантитела. Затем отфильтрованную кровь вводят обратно пациенту. Иммуноглобулины для внутривенного введения (очищенный раствор антител, полученных от доноров-добровольцев и вводимый внутривенно) используются для лечения всего нескольких аутоиммунных заболеваний. Механизм их действия неизвестен.