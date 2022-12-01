Звон или шум в ушах

Звон в ушах (тиннит) — шум, возникающий в ухе, а не в окружающей среде. Это симптом, а не конкретное заболевание. Звон в ушах является очень распространенным явлением: от 10 до 15 % людей испытывают этот симптом в определенной степени.

Шум, который слышат люди, страдающие тиннитом, может проявляться в виде жужжания, звона, рева, свиста или шипения. Часто этот симптом ассоциируется с потерей слуха. Некоторые люди слышат более сложные звуки, которые могут меняться время от времени. Эти звуки более заметны в спокойной обстановке, а также когда человек не концентрируется на чем-то другом. Таким образом, шум в ушах доставляет наибольший дискомфорт, как правило, перед сном. Тем не менее, у каждого человека проявления шума в ушах индивидуальны. Некоторые очень обеспокоены наличием этого симптома, другие, наоборот, переносят шум в ушах достаточно спокойно.

На сегодняшний день самым распространенным типом этого состояния является субъективный шум в ушах. Такое состояние обусловлено аномальной активностью в части мозга, ответственной за обработку звука (слуховая кора) и часто является симптомом заболевания уха. Процесс возникновения этой аномальной активности до сих пор до конца не изучен.

Объективный шум в ушах встречается гораздо реже. Это действительно существующий шум, создаваемый структурами, расположенными около уха, например шум, создаваемый кровью, протекающей через артерии или вены. Если прислушаться, большинство из нас иногда могут услышать эти звуки.

Причины звона или шума в ушах Субъективный шум в ушах Более 75 % заболеваний уха сопровождаются тиннитом в качестве симптома. Также шум в ушах часто появляется у людей с потерей слуха независимо от ее причины. Эти нарушения включают: воздействие громких звуков и взрывов (акустическая травма);

Возрастные изменения (пресбиакузис)

некоторые лекарства, которые оказывают повреждающее действие на слух (ототоксичные препараты);

Болезнь Меньера

мигрени. Тиннит также может быть симптомом у людей с инфекцией среднего уха, заболеваниями, в результате которых закупоривается ушной канал (например, инфекция наружного уха [наружный отит], скопление ушной серы или инородные тела в ухе), проблемами с евстахиевой трубой (соединяет среднее ухо и заднюю часть носа), вызванными аллергией или другими причинами, отосклерозом (заболевание, связанное с патологическим ростом кости в среднем ухе) и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава. Нечастыми, но серьезными причинами являются шваннома вестибулярного нерва, а также доброкачественные опухоли части нерва, идущей от внутреннего уха. Объективный шум в ушах Как правило, объективный шум в ушах представляет собой шум, исходящий от кровеносных сосудов возле уха. В таких случаях звук появляется с каждым ударом пульса (пульсирующий). Причины включают: турбулентный поток крови через сонную артерию или яремную вену;

некоторые разновидности опухолей среднего уха, богатые кровеносными сосудами;

неправильно сформированные кровеносные сосуды оболочки, покрывающей мозг. Наиболее распространенным шумом является звук быстрого или турбулентного потока крови в крупных сосудах шеи. Такой патологический кровоток может возникать из-за снижения числа эритроцитов (анемия) или закупорки артерий (атеросклероз) и может усиливаться у людей с плохо контролируемым повышенным артериальным давлением (гипертония). Некоторые небольшие опухоли среднего уха, так называемые гломусные опухоли, богаты кровеносными сосудами. Хотя опухоли небольшие, они расположены очень близко к структурам уха, принимающим звук, поэтому иногда пациенты могут слышать, как через них проходит кровь (возникает только в одном ухе). Иногда в оболочке, покрывающей мозг (твердая оболочка головного мозга), образуются пороки развития кровеносных сосудов, к которым также относятся аномальные связи между артериями и венами (артериовенозные пороки развития). Если эти пороки образуются возле уха, пациент может услышать, как по ним течет кровь. В редких случаях спазмы мышц неба или мелких мышц среднего уха вызывают щелкающие звуки в ушах. Эти звуки не следуют биению пульса. Такие спазмы часто не имеют известной причины, однако они могут быть связаны с опухолями, травмой головы или заболеваниями, которые поражают оболочку нервов (например, рассеянный склероз).

Обследование при звоне или шуме в ушах Не все разновидности шума в ушах требуют осмотра у врача. Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача. Настораживающие признаки Некоторые симптомы и признаки являются причиной для беспокойства: Они включают: звон в ушах только в одном ухе;

любые неврологические симптомы (кроме потери слуха), особенно потеря равновесия и трудности при ходьбе, а также системное головокружение, нарушение зрения, затрудненное глотание и/или речь. Когда обращаться к врачу При наличии настораживающих признаков необходимо немедленно обращаться к врачу. Если шум в ушах появился недавно, следует обратиться к врачу (даже если нет настораживающих признаков). Если появился пульсирующий шум в ушах, также следует обратиться к врачу. У большинство страдающих тиннитом людей без настораживающих признаков шум в ушах присутствует в течение длительного времени, но им следует обратиться к врачу, если они еще этого не сделали. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента с тиннитом о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, могут указывать на причину шума в ушах и на анализы, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности звона в ушах). Изучая медицинскую карту пациента, врач обращает особое внимание на следующие пункты: Характер шума в ушах: появляется только в одном ухе или в обоих ушах, является постоянным или пульсирующим.

Проявлялись ли у пациента неврологические симптомы.

Подвергался ли пациент воздействию громкого шума или принимал лекарственные препараты, которые могут оказать повреждающее действие на уши. В ходе обследования врач тщательно осматривает уши, а также проверяет слух и нервную систему. С помощью стетоскопа врач прослушивает области над ухом и около него и на шее на наличие объективного шума в ушах. Врачи могут провести тесты с камертоном для оценки слуха. Таблица Некоторые причины и особенности звона в ушах Таблица Проведение анализов Большинство пациентов должны пройти формальную проверку слуха (включая аудиографию). Такая процедура проводится лечащим врачом или специалистом в области диагностики и лечения нарушений слуха (аудиологом). Пациентам с шумом в ушах только в одном ухе и тугоухостью (потерей слуха) делают магнитно-резонансную томографию (МРТ) с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний). Пациентам с пульсирующим шумом в ушах часто требуется провести магнитно-резонансную ангиографию (МРА), компьютерную томографическую ангиографию (КТА) или обычную ангиографию.

Лечение звона или шума в ушах Попытки выявить и вылечить заболевание, вызывающее шум в ушах, часто безуспешны. Тем не менее, коррекция потери слуха (например, с помощью слухового аппарата) также может устранить шум в ушах примерно у половины пациентов. Может помочь лечение стресса или психологических нарушений (например, депрессии). Многие пациенты успокаиваются, если узнают, что причиной тиннита у них не является серьезное заболевание. Тиннит может усугубляться кофеином или другими стимуляторам, поэтому пациенты могут попытаться избегать их употребления. Имеются различные методы, помогающие сделать этот шум терпимым, хотя способность переносить его варьируется у разных людей. Многие люди считают, что фоновые звуки приглушают шум в ушах и помогают им заснуть. Некоторые включают негромкую музыку. Другие используют для борьбы с шумом в ушах специальное устройство, которое носят подобно слуховому аппарату. Это устройство вырабатывает приятные звуки. При глубокой глухоте уменьшить шум в ушах поможет имплантат, вставляемый в улитку (орган слуха). Однако такой имплантат ставят людям только с тяжелой или глубокой потерей слуха на оба уха. Если эти стандартные методы не помогают, можно обратиться в клинику, специализирующуюся на лечении шума в ушах.