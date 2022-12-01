Головокружение и системное головокружение

Термин головокружение весьма неточный, поскольку люди часто используют его для описания различных связанных состояний и ощущений, включая:

дурноту (чувство надвигающейся потери сознания);

Предобморочное состояние

нарушение равновесия (ощущение потери равновесия или неустойчивости);

неопределенное чувство опьянения или плывущей реальности;

системное головокружение (ощущение движения при отсутствии реального движения).

Системное головокружение — это вид головокружения, которое ощущается как ощущение движения при отсутствии реального движения. У пациентов обычно возникает ощущение, будто они и/или окружающие их предметы вращаются. Похожие ощущения возникают после резкой остановки вращения на карусели, когда кажется, что окружающие предметы продолжают крутиться. У некоторых возникает ощущение, что их все время толкают в одну сторону. Системное головокружение — это не диагноз. Это описание ощущений.

При системном головокружении также могут появиться тошнота и рвота, нарушение равновесия и/или нестойкость походки. У некоторых пациентов во время приступа системного головокружения обнаруживаются ритмичные колебательные движения глаз (нистагм).

Разные люди вкладывают в понятие головокружение разный смысл, поскольку эти ощущения трудно описать словами. Кроме того, люди могут по-разному описывать ощущения, которые они испытали в разное время. Например, в первый раз ощущения могут напоминать предобморочное состояние, а в следующий раз — системное головокружение.

Независимо от того, как именно описал их пациент, эти ощущения могут доставлять беспокойство и даже могут привести к нетрудоспособности, особенно когда они сопровождаются тошнотой и рвотой. Эти симптомы становятся источником определенных проблем для людей, выполняющих опасные или требующие особой сосредоточенности задания (например, вождение, управление самолетом или эксплуатация тяжелой техники).

Примерно 5–6 % пациентов обращаются к врачу с жалобами на головокружение. Это может произойти в любом возрасте, но особенно это состояние распространено у людей старшего возраста. Подобное состояние испытывают время от времени около 40 % людей старше 40 лет. Головокружение может быть временным или хроническим. Головокружение считается хроническим, если оно длится более месяца. Хроническое головокружение чаще встречается у пожилых людей.

Информация о головокружении, которое возникает только при вставании, представлена в разделе Головокружение или предобморочное состояние при вставании.

Знаете ли Вы, что...

Обследование при головокружении и системном головокружении Приведенная ниже информация поможет людям с головокружением решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования. Настораживающие признаки При головокружении следующие симптомы и признаки являются поводом для беспокойства. Они включают: Головная боль

боль в шее;

затруднения при ходьбе;

потерю сознания (обморок);

другие неврологические симптомы (например, проблемы со слухом, зрением, речью, затрудненное глотание, трудности при попытке двигать руками или ногами). Когда обращаться к врачу Если вы обнаружили настораживающие признаки, а симптомы не просто сохраняются на протяжении часа, но и усиливаются, а также, если у вас началась рвота, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Другим людям следует обратиться к врачу как можно скорее. Если у вас возник единожды короткий (менее 1 минуты) приступ слабого головокружения без других симптомов, следует подождать и проверить, не повторится ли приступ. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента с головокружением о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину головокружения и на анализы, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности головокружения). Помимо настораживающих признаков врачу необходимо выяснить особенности конкретного случая головокружения, поэтому врач задает вопросы, связанные с тяжестью симптомов (упал ли пациент во время приступа или был вынужден пропустить работу, наличие рвоты и/или шума в ушах); характером симптомов (волнообразные или постоянные), а также пытается выяснить, после чего появились симптомы (например, изменение положения головы или начало приема нового лекарственного препарата). Во время физикального обследования особенно важно провести тщательный осмотр ушей, глаз и проверить нервную систему. Проводится проверка слуха, уши осматриваются на наличие патологий наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Глаза проверяются на наличие аномальных движений, таких как нистагм. Потеря слуха и звон в ушах (тиннит) говорят о том, что у пациента может быть заболевание внутреннего уха. Нистагм наводит на мысль о расстройстве, затрагивающем внутреннее ухо или различные нервные связи в стволе головного мозга. При нистагме глаза быстро и неоднократно дергаются в одном направлении, а затем чуть медленнее возвращаются в исходное положение. Если нистагм не появляется спонтанно, врач намеренно пытается его спровоцировать, поскольку направление, в котором двигаются глаза, а также продолжительность нистагма помогают диагностировать причину головокружения. Чтобы вызвать нистагм, врач просит пациента лечь на спину, а затем осторожно перекатывает его с одного бока на другой, наблюдая за глазами пациента. Иногда врач просит пациента надеть специальные очки с толстыми, однонаправленными увеличительными стеклами, так называемые очки Френзеля. Врач может легко увидеть увеличенные глаза пациента через линзы, при этом сам пациент видит только пятно и не может визуально сфокусироваться на чем-либо (если пациент фиксирует взгляд на чем-либо, нистагм вызвать сложнее). Во время процедуры движения глаз могут быть записаны с помощью электродов (датчиков, которые прикрепляют к коже), расположенных вокруг каждого глаза (электронистагмография), или с помощью видеокамеры, прикрепленной к очкам Френзеля (видеоэлектронистагмография). Если с помощью перекатывания нистагм вызвать не удается, врач может попробовать другие методы. К таким методам относятся вливание холодной воды в ушной канал (калорическая проба) и быстрая смена положения головы пациента (проба Дикса-Холлпайка). Также врач проводит полное неврологическое обследование, в ходе которого особенно внимательно оценивает походку, способность поддерживать равновесие и координацию. Таблица Некоторые причины и особенности головокружения Таблица Проведение анализов Необходимость проведения определенных анализов у пациентов с головокружением или системным головокружением зависит от информации, которую обнаружил врач в медицинском анамнезе пациента, а также от результатов физикального обследования, особенно если присутствуют настораживающие признаки. Если у пациента внезапно начался приступ головокружения, который все еще продолжается, врач, как правило, надевает пациенту на кончик пальца датчик кислорода, измеряет уровень сахара в крови, взяв каплю крови из пальца. Некоторым женщинам проводят тест на беременность. Пациентам с настораживающими признаками, а также пациентам без настораживающих признаков, у которых симптомы наблюдаются в течение долгого времени, как правило, требуется магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний). Для оценки равновесия и походки могут проводиться различные тесты, например, проба Ромберга. В рамках другого теста врач просит пациента пройти по прямой линии, ставя одну ногу перед другой. Если результаты обследования указывают на возможную потерю слуха, пациентов, как правило, направляют на формальную проверку слуха (аудиография). Иногда проводят комплексное обследование вестибулярной системы. Это обследование включает видеоэлектронистагмографию (компьютеризированную регистрацию и анализ аномальных движений глаз), вращательную пробу и проверку вызванных вестибулярных миогенных потенциалов. Эти пробы и тесты, как правило, проводит врач, который специализируются на лечении заболеваний ушей (отоларинголог). Чтобы оценить работу сердца, используют следующие методы: электрокардиография (ЭКГ), холтеровское мониторирование для диагностики нарушений ритма сердца, эхокардиография и стресс-тест. Если головокружение возникает только в положении стоя, могут потребоваться специальные пробы и тесты.

Лечение головокружения и системного головокружения По возможности проводится лечение причины головокружения. Лечение включает отказ от приема, уменьшение дозы любого препарата, который вызвал подобное состояние, или переход на альтернативный препарат. Тошноту и рвоту помогут остановить такие препараты, как меклизин или прометазин. Если системное головокружение вызвано заболеваниями внутреннего уха, такими как болезнь Меньера, лабиринтит, системное головокружение, связанное с мигренью, или вестибулярный нейронит, его можно облегчить с помощью антигистаминных препаратов, таких как меклизин, или бензодиазепиновых препаратов, таких как диазепам или лоразепам. Системное головокружение у людей с доброкачественным пароксизмальным позиционным системным головокружением лечится с помощью приема Эпли (лечебный маневр с поворотами головы), выполняемого опытным практикующим врачом. Иногда люди учатся делать это дома, чтобы облегчить симптомы, если они повторятся. Лучше всего, чтобы болезнь Меньера лечил отоларинголог, обученный ведению пациентов с этим хроническим заболеванием, однако первоначальное лечение включает диету с низким содержанием соли и прием диуретика (мочегонный препарат), которые могут быть эффективными не у всех людей с этим заболеванием. У людей с системным головокружением, возникающим при мигрени, проводится лечение мигрени. Если системное головокружение сохраняется в течение длительного времени, некоторым пациентам назначают физическую терапию, которая поможет справиться с нарушенным чувством равновесия. Терапевт также может дать следующие советы: избегайте движений, которые могут вызвать головокружение (например, не смотрите вверх при наклоне вниз вперед);

храните вещи в легкодоступных местах;

медленно вставайте как из положения сидя, так и из положения лежа;

прежде чем встать, сожмите ладони в кулаки и согните ноги;

чтобы предотвратить головокружение, выполняйте упражнения для глаз, головы и остальных частей тела;

пройдите курс физиотерапии и старайтесь как можно дольше выполнять упражнения для укрепления мышц и свободной походки;

пройдите курс вестибулярной реабилитационной терапии (специализированная форма физической терапии, направленная на устранение симптомов периферической и центральной вестибулярной дисфункции).

Главное, что нужно знать пожилым людям По мере старения многие факторы приводят к тому, что головокружение и системное головокружение становятся более частым явлением. Органы, участвующие в поддержании равновесия, в частности структуры внутреннего уха, начинают хуже функционировать. Видеть в тусклом свете становится труднее. Механизмы тела, которые контролируют артериальное давление, начинают медленнее реагировать (например, становится труднее вставать). Пожилые люди с большей долей вероятности могут принимать препараты, которые могут вызвать головокружение. Хотя головокружение и системное головокружение неприятны в любом возрасте, они вызывают особые проблемы для пожилых людей. У немощных людей риск падения и получения серьезных травм при головокружении существенно выше. Даже если они не падают, страх падения часто значительно влияет на их способность заниматься повседневными делами. Препараты, которые помогают облегчить системное головокружение, могут вызывать сонливость. Это наиболее распространенный побочный эффект; однако, иногда у пожилых людей возникают более серьезные проблемы. Если пожилые пациенты, страдающие головокружением (в том числе системным), хотят сохранять свободу и независимость как можно дольше, им в первую очередь следует пройти курс общей физиотерапии и выполнять упражнения, направленные на укрепление мышц. Физиотерапевты также могут проконсультировать пожилых пациентов и пациентов с ограниченными возможностями здоровья по вопросам безопасности и подсказать, как избежать падения.