Боль в груди является очень распространенной причиной обращения за медицинской помощью. Боль может быть острой или тупой, хотя некоторые больные описывают свои ощущения, как дискомфорт, сжимающую, давящую, распирающую боль, изжогу или жжение. Иногда боль также возникает в спине, шее, челюсти, верхней части живота или руке. Могут присутствовать и другие симптомы, такие как тошнота, кашель или затрудненное дыхание, в зависимости от причины боли в груди.
Многие люди прекрасно понимают, что боль в груди является признаком потенциальных угрожающих жизни нарушений, и обращаются к врачу при появлении минимальных симптомов. Другие люди, в том числе больные с серьезным заболеванием, пренебрегают или игнорируют эти сигналы.
Причины боли в груди
Многие заболевания вызывают боль или дискомфорт в грудной клетке. Однако эти симптомы не всегда связаны с заболеванием сердца. Боль в груди может быть вызвана заболеваниями пищеварительной системы, легких, мышц, нервов или костей.
Распространенные причины
Наиболее распространенными причинами боли в груди являются:
Заболевания ребер, реберного хряща, мышц грудной клетки (боли костно-мышечной стенки грудной клетки) или нервов грудной клетки
Воспаление оболочки, покрывающей легкие (плеврит)
Воспаление оболочки, которая покрывает сердце (перикардит)
Нарушения пищеварения (например, пищеводный рефлюкс или спазм пищевода, язвенная болезнь или камни в желчном пузыре)
Инфаркт миокарда или стенокардия (острые коронарные синдромы и стабильная стенокардия)
Недиагностированные причины, при которых боль проходит сама по себе
Острые коронарные синдромы (инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия) возникают при внезапной закупорке артерии сердца (венечной артерии), блокирующей приток крови к области сердечной мышцы. Гибель участка сердечной мышцы из-за недостаточного поступления крови называется инфарктом миокарда. К развитию стабильной стенокардии приводит длительное сужение просвета венечной артерии (например, по причине атеросклероза), при котором кровоток через эту артерию ограничен. Такой ограниченный приток крови вызывает боль в груди при физической нагрузке.
Угрожающие для жизни заболевания
Некоторые заболевания, вызывающие боли в груди, представляют непосредственную угрозу для жизни, но, за исключением инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии, встречаются реже:
Инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия
Разрыв стенки аорты (расслоение грудной аорты)
Тип коллапса легкого, при котором давление в плевральной полости возрастает до такой степени, что начинает препятствовать возврату потока крови к сердцу (напряженный пневмоторакс)
закупорка легочной артерии сгустком крови (тромбоэмболия легочной артерии).
Другие причины варьируются от серьезных, потенциально угрожающих заболеваний до расстройств, которые просто причиняют некоторый дискомфорт.
Обследование при боли в груди
При болях в груди необходимо пройти обследование у врача. Следующая информация может помочь решить, когда необходимо обследование и чего ожидать во время его проведения.
Настораживающие признаки
У пациентов, испытывающих боль или дискомфорт в груди, определенные симптомы и признаки должны стать причиной для беспокойства. Они включают:
давящую или сжимающую боль;
Одышка
повышенное потоотделение;
Тошнота или рвота
боль в спине, шее, челюсти, верхней части живота, в области плеча или руки;
Предобморочное состояние или обморок
ощущение быстрого или нерегулярного сердцебиения.
Когда обращаться к врачу
Не все причины боли в груди относятся к серьезным, но, поскольку некоторые причины угрожают жизни, следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи в подобных ситуациях:
при впервые возникшей боли в груди;
при появлении тревожных признаков;
при подозрении на инфаркт миокарда (например, при развитии симптомов, напоминающих предыдущий инфаркт миокарда).
Такой пациент должен позвонить в службу скорой помощи (911) или как можно быстрее прибыть в отделение неотложной помощи. Таким пациентам не стоит пытаться самим вести машину, чтобы добраться до больницы.
Кратковременная боль в груди (длительностью менее 30 секунд) редко обусловлена заболеваниями сердца. При кратковременной боли в груди следует обратиться к врачу, однако экстренной помощи, как правило, не требуется.
Людям, испытывающим боль в груди в течение длительного времени (неделю или больше), следует как можно скорее обратиться к врачу, однако если у них появились предупреждающие признаки или боль неуклонно усиливается или возникает чаще, им следует обратиться в больницу немедленно.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину болей в груди и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования.
Однако симптомы опасных и не очень опасных заболеваний органов грудной клетки совпадают, а их выраженность может значительно различаться. Например, несмотря на то, что типичный инфаркт может проявляться в виде тупой, ноющей, сжимающей или давящей боли в груди, некоторые люди с инфарктом миокарда испытывают только легкий дискомфорт в груди или изжогу либо боль в области плеча или руки (иррадиирущая боль, см. рисунок Что такое иррадиирующая боль?). С другой стороны, изжога может быть проявлением расстройства желудка, а боль в плече может быть обусловлена всего лишь воспалением мышц. Аналогичным образом, хотя обычно болезненность при пальпации грудной клетки наблюдается у пациентов с заболеванием скелетно-мышечной стенки, у пациентов с инфарктом миокарда также может наблюдаться подобная симптоматика. Поэтому пациентам с болями в груди врачи обычно назначают специальные обследования.
Некоторые причины и характерные особенности болей в груди
Причины
Распространенные признаки*
Обследования†
заболевания сердца;
Представляют непосредственную опасность для жизни
Тупая, ноющая, сжимающая или давящая боль, иногда внезапная, которая:
Иногда одышка или тошнота
Боль, которая возникает при физической нагрузке и уходит после отдыха (стенокардия)
Необычные тоны сердца, которые слышны через стетоскоп
Частые тревожные признаки‡
Регистрация ЭКГ, несколько раз в течение определенного периода времени
Анализы крови для измерения веществ, которые указывают на повреждение сердца (сердечные биомаркеры)
Если ЭКГ и уровни сердечных биомаркеров в норме, КТ артерий сердца или нагрузочная проба
При выявлении отклонений от нормы ЭКГ или уровня сердечных биомаркеров выполняется катетеризация сердца
Расслоение грудной аорты (разрыв в стенке грудного отдела аорты)
Представляют непосредственную опасность для жизни
Внезапная, разрывающая боль, которая распространяется в середину спины или начинается с нее
Иногда головокружение, инсульт, а также боль, холод или онемение в ноге (указывающее на недостаточный приток крови к ноге)
Иногда разный пульс или давление крови в конечностях
Обычно у лиц старше 55 лет с повышенным артериальным давлением в анамнезе
Тревожные признаки‡
Рентгенологические исследования органов грудной клетки
Визуализирующее исследование аорты
Перикардит (воспаление оболочки вокруг сердца)
Потенциально угрожающие жизни
Острая боль:
Необычные тоны сердца, слышные через стетоскоп
ЭКГ
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца)
В некоторых случаях МРТ
Расстройства пищеварительного тракта
Представляют непосредственную опасность для жизни
Внезапная, острая боль сразу после рвоты или после медицинской процедуры, затрагивающей пищевод (например, эндоскопии пищевода и желудка или чреспищеводной эхокардиографии)
Некоторые тревожные признаки‡
Рентгенологические исследования органов грудной клетки
Рентгенологические исследования пищевода, выполняемые после проглатывания пациентом водорастворимого контраста (эзофагография)
Панкреатит (воспаление поджелудочной железы)
Потенциально угрожающие жизни
Сильная, постоянная боль, которая:
рвота;
Болезненность в верхней части живота
Иногда шок
Часто у лиц, злоупотребляющих алкоголем, или при наличии камней в желчном пузыре
Анализы крови для измерения фермента (липазы), вырабатываемой поджелудочной железой
Иногда КТ брюшной полости
Периодический нечеткий дискомфорт, который
Часто у курильщиков и у лиц, употребляющих алкоголь, или и то, и другое
Часто отсутствие тревожных признаков‡
Обследование врачом
Иногда эндоскопия
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ)§
Обычно периодическая жгучая боль, которая
Обследование врачом
Иногда эндоскопия
Заболевания желчного пузыря и желчных протоков (заболевания желчных путей)§
Периодический дискомфорт, который:
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Иногда сканирование желчевыводящих путей (радиоизотопное сканирование с меченными технецием производными иминодиуксусной кислоты, HIDA)
Нарушения глотания, при которых нарушается движение (перистальтика) пищи через пищевод§
Боль, которая:
обычно затрудненное глотание.
Иногда рентгенологические исследования верхних отделов пищеварительного тракта после приема внутрь бария (проглатывания раствора бария)
Обследование для определения отклонений сократительной активности пищеварительного тракта от нормы (эзофагоманометрия)
Заболевания легких
Тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови)
Представляют непосредственную опасность для жизни
Часто резкая боль при дыхании, одышка, учащенное дыхание и учащенное сердцебиение
Иногда небольшое повышение температуры, кашель с кровью или шок
Более вероятно у пациентов с факторами риска тромбоэмболии легочной артерии (например, тромбы в анамнезе, недавно перенесенная операция, особенно хирургическое вмешательство на ногах, длительный постельный режим, гипс или шина на ноге, пожилой возраст, курение или рак)
КТ-ангиография или радиоизотопное сканирование легких
Иногда анализ крови для выявления тромбов (анализ на D-димер)
Напряженный пневмоторакс (коллапс легкого с повышением давления воздуха в грудной клетке)
Представляют непосредственную опасность для жизни
Значительная одышка
Низкое артериальное давление, опухшие вены шеи и ослабление дыхательных шумов, слышных через стетоскоп, с одной стороны
Обычно возникает только после тяжелой травмы грудной клетки
Обычно только обследование врачом
Иногда рентгенологическое исследование или ультразвуковое исследование органов грудной клетки
Потенциально угрожающие жизни
Лихорадка, озноб, кашель и, как правило, мокрота желтого или зеленого цвета
Часто одышка
Иногда боль при дыхании
Учащенное сердцебиение и застой в легких, выявленные в ходе осмотра
Рентгенологические исследования органов грудной клетки
Пневмоторакс (спадение легкого)
Потенциально угрожающие жизни
Внезапная острая боль, как правило, в одной половине груди
Иногда одышка
Иногда ослабление дыхательных шумов, слышных через стетоскоп, с одной стороны
Рентгенологическое исследование или ультразвуковое исследование органов грудной клетки
Плеврит (воспаление оболочки вокруг легкого)§
Острая боль при дыхании
Обычно у пациентов, которые недавно переболели пневмонией или вирусной респираторной инфекцией
Иногда кашель
Тревожные признаки отсутствуют‡
Обычно только обследование врачом
Другие расстройства
Боль в стенке грудной клетки, в том числе мышц, связок, нервов и ребер (скелетно-мышечная боль стенки грудной клетки)§
Боль, которая:
Болезненность максимальна в одной точке на грудной клетке
Тревожные признаки отсутствуют‡
Только обследование врачом
Боль, которая:
Только обследование врачом
Острая опоясывающая боль вокруг грудной клетки и часто спины, но только с одной стороны
Сыпь в виде многочисленных мелких пузырьков, иногда заполненных гноем, в области локализации боли, иногда возникающих вслед за появлением боли
Только обследование врачом
Злокачественные опухоли органов грудной клетки или стенки грудной клетки
Иногда боль, усиливающаяся при вдохе
Иногда хронический кашель, курение в анамнезе, потеря веса, увеличение лимфоузлов в области шеи
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ органов грудной клетки
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У большинства пациентов с болями в груди измеряют уровень кислорода в крови с помощью датчика, размещаемого на пальце (пульсоксиметрия), регистрируют ЭКГ и выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Настораживающие признаки включают:
§Если не указано иное, заболевание, как правило, не представляет опасности, хотя вызывает дискомфорт.
КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
У взрослых с внезапными болями в груди проводят обследование для исключения опасных для жизни заболеваний. В большинстве случаев вначале назначается
измерение уровня кислорода с помощью датчика, размещаемого на пальце (пульсоксиметрия);
Электрокардиография (ЭКГ)
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография)
Если имеющиеся симптомы позволяют предположить острый коронарный синдром (инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию) или если никакой иной причины не выявлено (особенно у лиц из группы риска), врачи обычно измеряют уровни веществ, указывающих на повреждение ткани сердца (сердечных биомаркеров), в крови (не менее 2 раз в течение нескольких часов) и несколько раз повторяют ЭКГ.
Если в результате этих обследований острый коронарный синдром не подтверждается, то врачи часто назначают нагрузочные пробы перед тем, как отпустить пациента домой, или через несколько дней. Однако если используется определение уровня сердечного биомаркера, называемого высокочувствительным тропонином, и этот анализ не подтверждает поражение сердца, дальнейшее обследование может не понадобиться. Нагрузочные пробы заключаются в выполнении ЭКГ или визуализирующего исследования (например, эхокардиографии) во время физической нагрузки (часто на беговой дорожке) или после назначения специального лекарственного препарата, повышающего частоту сердечных сокращений или увеличивающего кровоток через венечные артерии (например, дипиридамола).
При подозрении на тромбоэмболию легочной артерии выполняется КТ-ангиография (КТ с внутривенным контрастированием) легких или сцинтиграфия легких. Если существует вероятность тромбоэмболии легочной артерии, часто назначают анализ крови для выявления тромбов (анализ на D-димеры). Если результат этого анализа отрицательный, тромбоэмболия легочной артерии маловероятна, но если он положительный, часто назначают дополнительные обследования, такие как УЗИ сосудов ног или КТ-ангиография.
Если боль в груди продолжается в течение длительного времени, непосредственная угроза для жизни маловероятна. Большинство врачей вначале назначают только рентгенологическое исследование органов грудной клетки и ЭКГ, а затем, на основании полученных результатов и имеющихся у пациента симптомов, назначают другие обследования.
Иногда причину боли в груди, даже после полной оценки, определить невозможно.
Лечение боли в груди
Лечение зависит от конкретного выявленного заболевания. Если невозможно исключить серьезное заболевание, пациента, как правило, направляют в больницу или оставляют в медицинском учреждении под наблюдением для мониторинга сердечной функции и более глубокого обследования. До постановки диагноза боль лечат ацетаминофеном, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или, в случае необходимости, опиоидами.
Ключевые моменты
Боль в груди может быть вызвана серьезными угрожающими жизни заболеваниями, поэтому при появлении новой боли в груди (в течение нескольких дней) следует немедленно обратиться к врачу.
Симптомы угрожающих и не угрожающих жизни заболеваний могут частично совпадать, поэтому для определения причины обычно следует провести обследование.