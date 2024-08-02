Не все причины боли в груди относятся к серьезным, но, поскольку некоторые причины угрожают жизни, следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи в подобных ситуациях:

при впервые возникшей боли в груди;

при появлении тревожных признаков;

при подозрении на инфаркт миокарда (например, при развитии симптомов, напоминающих предыдущий инфаркт миокарда).

Такой пациент должен позвонить в службу скорой помощи (911) или как можно быстрее прибыть в отделение неотложной помощи. Таким пациентам не стоит пытаться самим вести машину, чтобы добраться до больницы.

Кратковременная боль в груди (длительностью менее 30 секунд) редко обусловлена заболеваниями сердца. При кратковременной боли в груди следует обратиться к врачу, однако экстренной помощи, как правило, не требуется.

Людям, испытывающим боль в груди в течение длительного времени (неделю или больше), следует как можно скорее обратиться к врачу, однако если у них появились предупреждающие признаки или боль неуклонно усиливается или возникает чаще, им следует обратиться в больницу немедленно.