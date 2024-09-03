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Аритмогенные кардиомиопатии

Авторы:L. Brent Mitchell, MD, Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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    Кардиомиопатией называется прогрессирующее нарушение структуры и функции мышечных стенок камер сердца.

    Различают три основных типа кардиомиопатии:

    Любая дилатационная или гипертрофическая кардиомиопатия (см. Общие сведения о кардиомиопатии) может вызывать изменения в сердце, которые могут приводить к различным нарушениям сердечного ритма (аритмиям), включая чрезмерно медленные или быстрые ритмы и внезапную смерть (остановка сердца). Определенные кардиомиопатии особенно часто вызывают аритмии. Они называются аритмогенными кардиомиопатиями и в их число входят:

    • аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия;

    • кардиомиопатия, ассоциированная с мутацией гена ламина A/C;

    • некомпактная кардиомиопатия;

    • сердечный саркоидоз;

    • гипертрофическая кардиомиопатия.

    Некоторые из этих заболеваний имеют генетические причины, которые обычно являются наследственными мутациями.

    Симптомы аритмогенных кардиомиопатий включают симптомы самой сердечной недостаточности, а также симптомы слишком медленного или слишком быстрого сердцебиения. К проявлениям сердечной недостаточности относятся одышка при физической нагрузке, чрезмерная утомляемость, затрудненное дыхание в положении лежа (ортопноэ) и/или отек ног и стоп. Нарушения сердечного ритма могут вызвать сильное сердцебиение, головокружение, обмороки, остановку сердца и внезапную смерть.

    Обследование обычно включает семейный анамнез, электрокардиографию (ЭКГ), рентгенологическое исследование органов грудной клетки, эхокардиографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца. Иногда врачам требуются другие обследования, в том числе проба с физической нагрузкой, амбулаторный электрокардиографический мониторинг, компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки, электрофизиологическое исследование, коронарная ангиография и/или биопсия сердца. При подозрении на генетическую причину обычно проводится генетический анализ.

    Близкие родственники людей с аритмогенной кардиомиопатией могут также подвергаться риску и должны пройти обследование у врача для выявления признаков заболевания сердца. Родственникам также могут потребоваться определенные обследования.

    Лечение зависит от причины кардиомиопатии и конкретного нарушения ритма, но обычно включает стандартное лечение сердечной недостаточности, противоаритмические препараты и иногда имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.