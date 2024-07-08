Общие сведения о хроническом гепатите

Хронический гепатит представляет собой воспаление печени, которое продолжается не менее 6 месяцев.
Частые причины включают в себя инфицирование вирусами гепатита B и C, а также воздействие определенных лекарственных препаратов.
У большинства людей симптомы отсутствуют, но у некоторых наблюдаются неопределенные симптомы, такие как общее недомогание, плохой аппетит и утомляемость.
Хронический гепатит может прогрессировать в цирроз и в конечном итоге в рак печени и/или печеночную недостаточность.
Иногда для подтверждения диагноза проводят биопсию, но хронический гепатит обычно диагностируют на основании результатов анализов крови.
Могут использоваться лекарственные препараты, такие как противовирусные или кортикостероидные препараты, а если заболевание запущено, то может потребоваться трансплантация печени.
(См. также Общие сведения о гепатите, Хронический гепатит B и Хронический гепатит С).
Хронический гепатит, хотя намного менее распространенный, чем острый вирусный гепатит, может продолжаться в течение многих лет, даже десятилетий. У многих людей он протекает в довольно легкой форме и не вызывает значительного поражения печени. Однако у некоторых людей постоянное воспаление медленно поражает печень, в конечном счете приводя к циррозу (тяжелому рубцеванию печени), печеночной недостаточности, а иногда — к раку печени.
Причины хронического гепатита
Наиболее распространенными причинами хронического гепатита являются:
Жировая дистрофия печени, не связанная с употреблением алкоголя
Вирус гепатита С является причиной хронического заболевания примерно в 60–70 % случаев, и по меньшей мере 75 % острых случаев гепатита С переходят в хроническую форму.
Примерно 5–10 % случаев гепатита B у взрослых переходят в хроническую форму, иногда при коинфекции гепатитом D. (Гепатит D не возникает сам по себе. Он встречается только как коинфекция с гепатитом B). Острый гепатит В становится хроническим почти у 90 % инфицированных новорожденных и у 25–50 % детей младшего возраста.
В редких случаях вирус гепатита Е является причиной хронического гепатита у людей с ослабленной иммунной системой, как, например, у людей, принимающих лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему после трансплантации органа, принимающих лекарственные препараты для лечения рака или страдающих ВИЧ-инфекцией.
Вирус гепатита А не является причиной хронического гепатита.
Стеатогепатит, ассоциированный с метаболической дисфункцией (MASH), (один из видов хронического воспаления печени, ранее известный как неалкогольный стеатогепатит [НАСГ]) обычно встречается у людей с избыточной массой тела (ожирением), диабетом и/или аномальным уровнем холестерина и других жиров (липидов) в крови. Все эти патологические состояния приводят к тому, что организм синтезирует больше жиров, либо медленнее перерабатывает (метаболизирует) и выводит жиры. В результате жиры накапливаются и затем откладывается в клетках печени (жировая дистрофия печени). Жировая дистрофия печени может приводить к хроническому воспалению и в конечном итоге переходить в цирроз. (Жировую дистрофию печени вследствие любого патологического состояния, кроме употребления больших количеств алкоголя, называют стеатотической болезнью печени, ассоциированной с метаболической дисфункцией [MASLD], которая ранее называлась неалкогольной жировой болезнью печени [НАЖБП]).
Алкоголь после всасывания в пищеварительном тракте обычно перерабатывается (метаболизируется) в печени. В ходе метаболизма алкоголя вырабатываются вещества, способные повредить печень. Алкогольная болезнь печени обычно возникает у людей, злоупотребляющих алкоголем в течение многих месяцев или лет. Для алкогольной болезни печени характерна жировая дистрофия и обширное воспаление печени, которые могут привести к гибели клеток печени. Если человек продолжает злоупотреблять алкоголем, в печени может формироваться рубцовая ткань, замещающая в конечном итоге большой объем нормальной ткани печени, в результате чего развивается цирроз.
Реже причиной хронического гепатита являются
Аутоиммунный гепатит
Лекарственные препараты
Дефицит альфа-1-антитрипсина (наследственное заболевание)
Гемохроматоз (наследственное заболевание, которое приводит к тому, что в организм всасывается слишком много железа)
У детей и молодых людей — болезнь Вильсона (редкое наследственное заболевания, характеризующееся аномальным удержанием меди в печени)
При аутоиммунном гепатите хроническое воспаление напоминает воспаление, наблюдаемое, когда организм атакует свои собственные ткани (аутоиммунная реакция). Аутоиммунный гепатит чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Причиной развития хронического гепатита могут быть определенные лекарственные препараты, особенно если их принимать в течение длительного времени. К ним относятся амиодарон, изониазид, метотрексат, метилдопа, нитрофурантоин и тамоксифен, а также в редких случаях ацетаминофен.
Никто точно не знает, почему определенный вирус или лекарственный препарат вызывает хронический гепатит у одних людей, но не вызывает у других, или почему изменяется степень тяжести заболевания.
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Симптомы хронического гепатита
Примерно у двух третей из инфицированных людей хронический гепатит развивается постепенно, часто не вызывая симптомов заболевания печени до тех пор, пока не развивается цирроз. У остальной трети он развивается после приступа острого вирусного гепатита, который не проходит или повторяется (часто через несколько недель).
Хронический гепатит часто вызывает общие симптомы, такие как неопределенное плохое самочувствие (недомогание), плохой аппетит и утомляемость. Иногда у заболевших людей также наблюдается легкое повышение температуры и некоторый дискомфорт в верхней части живота. Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз, вызванное избыточным отложением билирубина) в отсутствие печеночной недостаточности развивается редко. У многих людей с хроническим гепатитом симптомы отсутствуют.
Часто первые специфические симптомы возникают при прогрессировании заболевания печени и наличии признаков цирроза. Возможны следующие симптомы:
Увеличенная селезенка
В коже заметны небольшие кровеносные сосуды, напоминающие паучков (паукообразные ангиомы)
Покраснение ладоней
Скопление жидкости в брюшной полости (асцит)
Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)
Кровотечение в пищеварительный тракт вследствие варикозного расширения вен пищевода
Нарушение функции головного мозга (печеночная энцефалопатия)
Функция головного мозга нарушается вследствие того, что серьезно поврежденная печень не может удалять токсичные вещества, как она это делает в нормальных условиях. Эти токсичные вещества затем накапливаются в крови и попадают в головной мозг. В нормальных условиях печень удаляет их из крови, расщепляет, а затем выводит их в виде безопасных побочных продуктов в желчь (зеленовато-желтая жидкость, способствующая пищеварению) или в кровь (см. Функции печени). Лечение печеночной энцефалопатии может предотвратить переход временного ухудшения функции головного мозга в необратимое.
Кровь не может свертываться, как это происходит в нормальных условиях вследствие того, что поврежденная печень больше не может синтезировать достаточное количество белков, которые способствуют свертыванию крови.
У незначительного количества людей встречается желтуха, зуд и светлый кал. Желтуха и зуд развиваются вследствие того, что поврежденная печень не может удалять билирубин из крови, как она это делает в нормальных условиях. Билирубин затем накапливается в крови и откладывается в коже. Билирубин — это пигмент желтого цвета, который вырабатывается как продукт жизнедеятельности во время обычного разрушения эритроцитов. Кал приобретает светлый цвет вследствие того, что отток желчи из печени заблокирован и в кал выводится меньше билирубина. Билирубин — это вещество, которое придает калу характерный коричневый цвет.
Аутоиммунный гепатит может вызывать другие симптомы со стороны других систем организма. Симптомы могут включать прекращение менструаций, боль и отеки в суставах, потерю аппетита и тошноту. У пациентов с аутоиммунным гепатитом также могут быть другие аутоиммунные заболевания, например, сахарный диабет 1-го типа, язвенный колит, целиакия или аутоиммунные заболевания, которые вызывают анемию либо воспаление щитовидной железы или почек.
У многих людей хронический гепатит не развивается в течение многих лет. У других он постепенно ухудшается. Прогноз частично зависит от того, какой вирус является причиной заболевания, и от того, возможно ли провести лечение:
При отсутствии лечения, хронический гепатит С приблизительно у 20–30 % пациентов приводит к циррозу. Тем не менее, для развития цирроза могут потребоваться десятилетия. Риск развития рака печени обычно повышен только в случае, если присутствует цирроз.
Течение хронического гепатита B имеет склонность к усугублению, иногда быстрому, но иногда продолжающемуся десятилетия, приводя к циррозу. Хронический гепатит B также увеличивает риск развития рака печени независимо от развития цирроза. (У людей с заболеванием печени, вызванным другими заболеваниями, рак печени обычно представляет собой риск, только если развивается цирроз). В редких случаях хронический гепатит В проходит сам по себе, без лечения.
Хроническая коинфекция обоими вирусами гепатита B и D, если ее не лечить, приводит к развитию цирроза, причем доля таких случаев доходит до 70 %.
Аутоиммунный гепатит можно эффективно вылечить у большинства людей, но у некоторых развивается цирроз.
Полное излечение от хронического гепатита, вызванного лекарственным препаратом, часто наступает после прекращения приема этого лекарственного препарата.
Диагностика хронического гепатита
Анализы крови
В некоторых случаях биопсия
Врачи могут заподозрить наличие хронического гепатита, когда
У людей имеются типичные симптомы.
В анализах крови (проведенных по другим причинам) обнаруживаются повышенные уровни ферментов печени.
Люди ранее перенесли острый гепатит.
Кроме того, по меньшей мере один раз следует проверять на наличие гепатита С всех людей в возрасте 18 лет и старше, независимо от того, наблюдаются ли у них симптомы или нет. Такая проверка рекомендуется, так как гепатит С часто остается нераспознанным.
Обследование на хронический гепатит обычно начинается с анализов крови для измерения уровней ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью (печеночные пробы). Эти пробы помочь поставить или исключить диагноз гепатита, идентифицировать причину и определить степень тяжести поражения печени.
Анализы крови проводятся также для того, чтобы помочь врачам установить, является ли причиной инфекции вирус гепатита. Если вирус не идентифицирован, требуется проведение других анализов крови для обнаружения иных причин, например, аутоиммунного гепатита.
Иногда для подтверждения диагноза выполняется биопсия печени. Биопсия печени также дает врачам возможность сделать следующее:
Определить степень тяжести воспаления
Определить, развилось ли рубцевание (фиброз) или цирроз
Возможно, идентифицировать причину гепатита
Тем не менее, биопсия печени выполняется все реже по мере развития новых технологий. Например, проводят исследования, чтобы установить степень поражения печени и проверить, имеются ли другие заболевания печени.
Специальные визуализирующие исследования, например, ультразвуковая эластография и магнитно-резонансная эластография
Анализы крови для измерения уровней веществ (маркеров), которые указывают на степень фиброза
Ультразвуковая эластография и магнитно-резонансная эластография для определения степени жесткости ткани печени используют звуковые волны, направленные на брюшную полость.
Скрининг для выявления рака печени
Если человек страдает хроническим гепатитом B (или циррозом вследствие любого заболевания печени), то проводятся следующие скрининговые исследования для выявления рака печени:
Ультразвуковые исследования каждые 6 месяцев
В некоторых случаях измерение уровня альфа-фетопротеина в крови
Уровень альфа-фетопротеина, белка, в нормальных условиях производимого незрелыми клетками печени при развитии эмбриона и плода, при раке печени может быть повышен.
Лечение хронического гепатита
Лечение причины (например, противовирусные препараты для лечения гепатитов В или С)
Лечение осложнений
Лечение хронического гепатита направлено на лечение причины и осложнений, таких как асцит и печеночная энцефалопатия у людей с циррозом.
Если причиной является лекарственный препарат или другое вещество, его применение прекращается. Если причиной является другое нарушение, то его лечат. Если причиной является алкогольная болезнь печени, врачи рекомендуют изменить образ жизни, в основном воздерживаться от алкоголя.
Гепатит B и C
Если течение хронического гепатита B усугубляется, или если уровни ферментов печени, либо вирусная нагрузка высокие, то обычно людям назначают противовирусные препараты. Гепатит В неизлечим.
У некоторых людей гепатит B имеет тенденцию рецидивировать после прекращения медикаментозного лечения и может проявляться даже в более тяжелой форме. Поэтому этим людям, возможно, нужно будет принимать противовирусный препарат постоянно.
При хроническом гепатите С лечение противовирусными препаратами рекомендуется всем пациентам, если ожидаемая продолжительность их жизни не очень короткая. Продолжительность лечения может составлять от 8 до 24 недель. Лечение гепатита С может уничтожить вирус в организме и таким образом остановить воспаление и предотвратить рубцевание, прогрессирующее в цирроз.
Неалкогольный стеатогепатит
Лечение MASH направлено на лечение заболеваний, которые способствовали его развитию. Например, лечение может включать
Снижение массы тела
Здоровую диету (которая может помочь контролировать массу тела, диабет и, возможно, уровни липидов)
Отмену лекарственных препаратов, которые могут способствовать развитию заболевания (например, тамоксифена, кортикостероидов и синтетических эстрогенов)
Избегание токсинов, например, пестицидов
Для лечения взрослых с MASH, страдающих заболеванием печени от средней до тяжелой степени, может использоваться лекарственный препарат под названием ресметиром в сочетании с диетой и физическими упражнениями.
Аутоиммунный гепатит
Обычно для лечения аутоиммунного гепатита используются кортикостероиды (например, преднизон или будесонид) в сочетании с азатиоприном, лекарственным препаратом, применяемым для угнетения иммунной системы. Эти лекарственные препараты подавляют воспаление, облегчают симптомы и улучшают долгосрочное выживание. Однако рубцевание в печени может постепенно ухудшаться.
Отмена этих лекарственных препаратов обычно приводит к рецидиву воспаления, поэтому большинство людей должны принимать эти лекарственные препараты постоянно. Однако длительный прием кортикостероидов может иметь существенные побочные эффекты. Поэтому врачи обычно уменьшают дозу кортикостероида постепенно, чтобы люди могли прекратить его прием. После этого люди постоянно принимают азатиоприн или микофенолат (другие лекарственные препараты, угнетающие иммунную систему).
Лечение осложнений
Независимо от причины или типа хронического гепатита, цирроз, печеночная недостаточность и другие осложнения требуют лечения.
Трансплантация печени
У людей с тяжелой печеночной недостаточностью следует рассматривать возможность проведения трансплантации печени.