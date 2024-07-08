Общие сведения о хроническом гепатите

Наиболее распространенными причинами хронического гепатита являются:

Вирус гепатита С является причиной хронического заболевания примерно в 60–70 % случаев, и по меньшей мере 75 % острых случаев гепатита С переходят в хроническую форму.

Примерно 5–10 % случаев гепатита B у взрослых переходят в хроническую форму, иногда при коинфекции гепатитом D. (Гепатит D не возникает сам по себе. Он встречается только как коинфекция с гепатитом B). Острый гепатит В становится хроническим почти у 90 % инфицированных новорожденных и у 25–50 % детей младшего возраста.

В редких случаях вирус гепатита Е является причиной хронического гепатита у людей с ослабленной иммунной системой, как, например, у людей, принимающих лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему после трансплантации органа, принимающих лекарственные препараты для лечения рака или страдающих ВИЧ-инфекцией.

Вирус гепатита А не является причиной хронического гепатита.

Стеатогепатит, ассоциированный с метаболической дисфункцией (MASH), (один из видов хронического воспаления печени, ранее известный как неалкогольный стеатогепатит [НАСГ]) обычно встречается у людей с избыточной массой тела (ожирением), диабетом и/или аномальным уровнем холестерина и других жиров (липидов) в крови. Все эти патологические состояния приводят к тому, что организм синтезирует больше жиров, либо медленнее перерабатывает (метаболизирует) и выводит жиры. В результате жиры накапливаются и затем откладывается в клетках печени (жировая дистрофия печени). Жировая дистрофия печени может приводить к хроническому воспалению и в конечном итоге переходить в цирроз. (Жировую дистрофию печени вследствие любого патологического состояния, кроме употребления больших количеств алкоголя, называют стеатотической болезнью печени, ассоциированной с метаболической дисфункцией [MASLD], которая ранее называлась неалкогольной жировой болезнью печени [НАЖБП]).

Алкоголь после всасывания в пищеварительном тракте обычно перерабатывается (метаболизируется) в печени. В ходе метаболизма алкоголя вырабатываются вещества, способные повредить печень. Алкогольная болезнь печени обычно возникает у людей, злоупотребляющих алкоголем в течение многих месяцев или лет. Для алкогольной болезни печени характерна жировая дистрофия и обширное воспаление печени, которые могут привести к гибели клеток печени. Если человек продолжает злоупотреблять алкоголем, в печени может формироваться рубцовая ткань, замещающая в конечном итоге большой объем нормальной ткани печени, в результате чего развивается цирроз.

Реже причиной хронического гепатита являются

При аутоиммунном гепатите хроническое воспаление напоминает воспаление, наблюдаемое, когда организм атакует свои собственные ткани (аутоиммунная реакция). Аутоиммунный гепатит чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Причиной развития хронического гепатита могут быть определенные лекарственные препараты, особенно если их принимать в течение длительного времени. К ним относятся амиодарон, изониазид, метотрексат, метилдопа, нитрофурантоин и тамоксифен, а также в редких случаях ацетаминофен.

Никто точно не знает, почему определенный вирус или лекарственный препарат вызывает хронический гепатит у одних людей, но не вызывает у других, или почему изменяется степень тяжести заболевания.