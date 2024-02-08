Общие сведения о пневмонии

Пневмония вызывается различными микроорганизмами, включая бактерии, вирусы, микобактерии, грибки и паразиты. Бактериальные и вирусные пневмонии встречаются намного чаще, чем микобактериальные, грибковые или паразитарные пневмонии. Конкретные микроорганизмы меняются в зависимости от возраста человека, состояния здоровья, места жительства и других факторов. В этом могут участвовать более одного микроорганизма. Например, грипп (вирусная инфекция) часто осложняется бактериальной пневмонией.

Дыхательные пути и небольшие воздухоносные мешочки легких постоянно подвергаются воздействию микроскопических организмов. В носу и горле множество бактерий и иногда вирусов, а люди регулярно вдыхают воздух или аспирируют небольшое количество этих микроорганизмов из пищеварительного тракта, полости рта или горла. В обычных условиях с этими микроорганизмами легко справляются защитные механизмы легких, которые включают:

кашлевой рефлекс, который помогает удалять слизь и инородные вещества;

клетки, выстилающие ходы легких, которые препятствуют проникновению в легкие микроорганизмов и выталкивают слизь и инородные вещества вверх, чтобы их можно было удалить с кашлем;

белки, произведенные клетками легких, которые атакуют микроорганизмы;

лейкоциты в легких, которые являются частью нормальной иммунной системы и также атакуют микроорганизмы.

Пневмония развивается, когда:

механизмы защиты не функционируют должным образом;

вдыхается большое количество бактерий, которые подавляют нормальную защиту;

в организм попадает чрезвычайно заразный микроорганизм.

Обычно пневмония начинается после вдыхания (аспирации) микроорганизмов из верхних дыхательных путей в легкие, но иногда инфекция вызывается микроорганизмами, которые вдыхаются из воздуха, попадают в легкие с кровотоком или проникают в легкие непосредственно из близлежащих очагов инфекции.

Виды пневмонии Важно знать, где находился человек, когда развилась пневмония, поскольку в разных местах, как правило, присутствуют разные микроорганизмы. Микроорганизмы в некоторых местах, например, в больницах, обычно более опасны и устойчивы к антибиотикам, чем микроорганизмы, присутствующие в других местах. Кроме того, у людей, живущих в определенных местах, существует более высокая вероятность развития заболеваний, которые повышают их склонность к развитию пневмонии. К некоторым видам пневмонии относятся: внебольничная пневмония , которая развивается у людей, живущих в привычной социальной среде;

больничная пневмония, которая представляет собой инфекцию, приобретенную в больнице; пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи, представляющая собой инфекцию, приобретенную в медицинском учреждении, помимо больницы, например, в доме престарелых или в диализном центре, считается подгруппой внебольничной пневмонии, поскольку соответствующие люди скорее всего страдают пневмонией, вызванной теми же микроорганизмами, с большой долей вероятности инфицирующими других людей, проживающих в сообществе. К другим видам пневмонии относятся: аспирационная пневмония , возникающая при аспирации более значительного объема частиц (например, слюны, продуктов питания или рвотных масс), которые не удаляются из легких. Аспирационная пневмония может возникать у людей с затрудненным глотанием, например, у людей, которые перенесли инсульт, а также у людей со снижением уровня сознания, вызванным успокоительными лекарственными препаратами или запрещенными наркотиками, алкоголем или другими причинами;

обструктивная пневмония, которая возникает при закупорке воздушных путей в легких (например, вследствие опухоли), что приводит к накоплению бактерий позади места закупорки; «перенесенная на ногах» пневмония — немедицинский термин, используемый для описания случаев внебольничной пневмонии легкой степени тяжести, которая не требует постельного режима или госпитализации. Некоторые люди даже могут чувствовать себя достаточно хорошо для того, чтобы идти на работу и принимать участие в другой повседневной деятельности.