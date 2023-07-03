бронхоэктаз;

Вакцинация для профилактики инфекций, которые приводят к развитию или усугублению течения бронхоэктатической болезни

Антибиотики для лечения инфекций, которые приводят к развитию или усугублению течения бронхоэктатической болезни

Стимуляция отхождения выделений из дыхательных путей с помощью методов, стимулирующих кашель (таких как физиотерапия грудной клетки, регулярные физические упражнения и другие методы)

Ингаляционные лекарственные препараты, которые помогают разжижать или уменьшать плотность густой слизи, чтобы облегчить ее отхаркивание

Ингаляционные бронхолитики и иногда ингаляционные кортикостероиды

Иногда пероральные или ингаляционные антибиотики для подавления определенных бактерий и предотвращения рецидивирующих инфекций

В редких случаях — хирургическое удаление части легкого

При необходимости оксигенотерапия

Лечение бронхоэктатической болезни направлено на уменьшение частоты инфекций (по возможности), профилактику ряда инфекций посредством вакцинации и в некоторых случаях применения антибиотиков, снижение образования слизи, уменьшения воспаления и закупорки дыхательных путей. Своевременное эффективное лечение может уменьшить вероятность осложнений, таких, как кровохарканье, низкий уровень кислорода в крови, дыхательная недостаточность и легочное сердце. Также необходимо лечение основного заболевания, которое вызывает или способствует обострению.

При вспышках (обострениях) проводится лечение антибиотиками, бронхолитиками и физиотерапией грудной клетки, которая способствует отхождению выделений и слизи. Физиотерапия грудной клетки включает в себя постуральный дренаж и перкуссию грудной клетки. В некоторых случаях антибиотики принимаются в течение длительного периода для предотвращения рецидивирующих инфекций, особенно при частых обострениях или кистозном фиброзе. Большинству людей с кистозным фиброзом помогает лечение с помощью модулятора трансмембранного регулятора кистозного фиброза (CFTR), который может уменьшить обострения.

Знаете ли Вы, что...

При воспалении и накоплении слизи может помочь увлажнение воздуха и ингаляции водно-солевого раствора в виде аэрозоля. Больным кистозным фиброзом также могут назначаться лекарственные препараты, разжижающие густую мокроту (муколитики). В других случаях эффективность муколитиков не подтверждена.

Закупорку бронхов можно обнаружить и лечить с помощью бронхоскопии еще до возникновения тяжелого повреждения.

Массивное кровохарканье вместо хирургического вмешательства иногда лечат с использованием метода под названием «эмболизация». Во время эмболизации врачи через катетер вводят вещества, которые закупоривают кровоточащие сосуды.

Низкие уровни кислорода в крови лечат с помощью оксигенотерапии. Надлежащее применение кислорода позволяет предотвратить такие осложнения, как легочное сердце. При наличии свистящих хрипов или одышки часто помогают бронхолитики и в некоторых случаях ингаляционные кортикостероиды. В случае внезапного обострения, как правило, назначаются эти лекарственные препараты и антибиотик, а в некоторых случаях добавляются пероральные кортикостероиды. Дыхательная недостаточность, при ее наличии, требует лечения.

В редких случаях требуется хирургическое удаление части легкого. Хирургическое вмешательство целесообразно лишь в том случае, если поражено только одно легкое или, предпочтительно, одна доля или сегмент легкого. Возможность хирургического вмешательства может быть рассмотрена у больных, которые, несмотря на лечение, страдают рецидивами инфекции и откашливают большое количество крови.

Некоторым людям, страдающим тяжелой формой бронхоэктатической болезни, особенно тем, которые также страдают запущенным кистозным фиброзом, может проводиться трансплантация легких. Функция внешнего дыхания (определяемая объемом воздуха в легких, а также скоростью потока и объемом воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого с каждым вдохом) улучшается, как правило, в течение 6 месяцев, при том, что улучшение может сохраняться в течение, как минимум, 5 лет.

Прогноз бронхоэктатической болезни зависит от ее причины, а также от эффективности профилактики и лечения инфекций и других осложнений. Менее благоприятный прогноз, как правило, присутствует у людей с сопутствующими заболеваниями (например, хроническим бронхитом или эмфиземой) и осложнениями (например, легочной гипертензией или легочным сердцем).