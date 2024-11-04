Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ)

Синдром Рейно Изображение © Springer Science+Business Media

Типичными симптомами смешанного заболевания соединительной ткани являются синдром Рейно (для которого характерна крайняя бледность кожи пальцев и покалывание или онемение в ответ на воздействие холода или эмоциональное расстройство), воспаление суставов (артрит), отечность кистей рук, мышечная слабость, изжога и одышка. Синдром Рейно может на много лет опережать появление других симптомов. Независимо от начала развития смешанного заболевания соединительной ткани, его течение ухудшается, и симптомы распространяются на несколько частей тела.

Синдром Рейно с цианозом Изображение © Springer Science+Business Media

Возможно появление волчаночноподобной сыпи. Также возможны кожные изменения, напоминающие проявления системного склероза, например, уплотнение кожи пальцев и язвы на кончиках пальцев.

Почти у каждого больного смешанным заболеванием соединительной ткани наблюдается боль в суставах. Приблизительно у 75% больных присутствует отек и боль, характерные для артрита. Смешанное заболевание соединительной ткани приводит к повреждению мышечных волокон, которое приводит к болезненности и слабости мышц, особенно в области плеч и бедер. При этом возможны трудности с такими видами деятельности, как подъем рук выше уровня плеч, передвижение вверх по ступенькам и подъем со стула.

Поражение легких наблюдается у 75% пациентов, страдающих смешанным заболеванием соединительной ткани. Вокруг легких может накапливаться жидкость (плевральный выпот). Наиболее серьезную проблему может представлять интерстициальное заболевание легких, которое поражает легочные альвеолы, поскольку оно способно вызывать одышку. Легочная гипертензия, состояние, при котором происходит аномальное повышение давления крови в артериях легких (легочных артериях), является основной причиной смерти.

Могут развиться заболевания, вызывающие воспаление сердца, такие как перикардит и миокардит. Изредка наблюдается слабость сердечной мышцы с возможным развитием сердечной недостаточности. Симптомы сердечной недостаточности могут включать задержку жидкости, одышку и утомляемость.

Поражение почек отмечается приблизительно у 25% пациентов, и тяжесть повреждения обычно невысока по сравнению с таковой при волчанке.

Прочие симптомы могут включать жар, увеличение лимфатических узлов и боль в животе.

Возможно развитие синдрома Шегрена. С течением времени у многих больных развиваются симптомы, характерные для волчанки или системного склероза.