Слабость — это потеря мышечной силы. То есть люди не могут нормально двигать мышцами, сколько бы не старались. Тем не менее, этот термин зачастую употребляется неправильно. Многие люди с нормальной мышечной силой жалуются на слабость, когда чувствуют утомляемость, или когда движения ограничены вследствие боли или скованности суставов.
Мышечная слабость может быть симптомом нарушения функции нервной системы.
Для намеренного мышечного движения (называемого произвольным мышечным сокращением) головной мозг должен выработать сигнал, проходящий из
Головной мозг
Через нервные клетки в ствол головного мозга и спинной мозг
Через нервы из спинного мозга к мышцам (такие нервы называются периферическими нервами)
Через соединение между нервом и мышцей (называемое нервно-мышечным соединением)
Кроме того, объем мышечной ткани должен быть нормальным, и ткань должна обладать способностью к сокращению в ответ на сигнал, поступающий из нервов. Таким образом, истинная слабость возникает только тогда, когда повреждена или нарушена одна часть (или более) этого пути — головной мозг, спинной мозг, нервы, мышцы или соединения между ними.
Как мозг управляет мышцами
Для совершения движений обычно требуется, чтобы мышца взаимодействовала с мозгом. Это взаимодействие происходит с помощью нервов. Импульс к движению мышцы может возникать в головном мозге, например, когда человек сознательно решает двигать мышцами, например, чтобы взять книгу.
Либо причиной движения могут быть ощущения, получаемые от органов чувств. В коже, например, расположены специальные нервные окончания (сенсорные рецепторы), которые позволяют чувствовать боль или изменение температуры. Нервы передают эти ощущения в мозг, а мозг может послать сигнал мышцам, который сообщит им, что нужно делать. Такой тип обмена информацией происходит за счет двух сложных нервных путей:
Если ощущение возникает внезапно и является интенсивным (например, если наступить на острый камень или взять в руку чашку очень горячего кофе), импульс может пройти в спинной мозг и сразу же обратно к двигательному нерву, минуя мозг. Результатом является быстрый мышечный ответ — немедленное отстранение от любого вызывающего боль стимула. Такая реакция называется спинномозговым рефлексом.
Слабость может развиваться внезапно или постепенно. Слабость может затрагивать все мышцы тела (называется общей слабостью) или только одну часть тела. Например, в зависимости от места повреждения спинного мозга, нарушения функции спинного мозга могут вызывать слабость только в ногах.
Симптомы зависят от того, какие мышцы затрагиваются. Например, когда слабость поражает мышцы грудной клетки, человеку может стать трудно дышать. Когда слабость поражает мышцы, отвечающие за контроль глаз, может развиваться двоение зрения.
Полная мышечная слабость вызывает паралич. В зависимости от причин слабости, могут проявляться и другие симптомы. Слабость часто сопровождается нарушениями чувствительности, например, ощущением покалывания и онемением.
Причины слабости
Поскольку нарушение функции одной и той же части сигнального пути вызывает аналогичные симптомы вне зависимости от причины, многие причины мышечной слабости обычно группируются по местоположению возникновения причины (см. таблицу Некоторые причины и признаки мышечной слабости). То есть причины группируются по месту нарушения — головного мозга, спинного мозга, периферических нервов, мышц или соединений между нервами и мышцами. Тем не менее, при некоторых нарушениях затрагиваются несколько мест.
Распространенные причины
Причины различаются в зависимости от того, является ли слабость общей или затрагивает только определенные мышцы.
Наиболее частыми причинами общей слабости являются
снижение общей физической подготовленности (детренированность), что может быть результатом болезни и/или снижения физических резервов (дряхлости), как, например, снижение мышечной массы, плотности костной ткани, а также функциональной способности сердца и легких, особенно у пожилых людей;
потеря мышечной ткани (истощение, или атрофия) вследствие долгих периодов бездействия или постельного режима, например, в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ);
повреждение нервов вследствие тяжелого заболевания или травмы, например, тяжелых или обширных ожогов;
определенные состояния, которые поражают мышцы, например, низкий уровень калия (гипокалиемия), злоупотребление алкоголем или использование кортикостероидов;
лекарственные препараты, используемые с целью вызвать паралич мышц — например, для обеспечения неподвижности пациента во время хирургического вмешательства или при использовании аппарата искусственного дыхания.
Наиболее распространенными причинами слабости в определенных мышцах являются:
инсульты (наиболее распространенная причина слабости, затрагивающая одну сторону тела);
повреждение нервов, как это происходит при синдроме запястного канала или травме
разрыв или грыжа диска в позвоночнике;
давление (компрессия) на спинной мозг в результате злокачественной опухоли, распространившейся на спинной мозг;
Менее распространенные причины
Иногда слабость вызывают многие другие заболевания (см. таблицу Некоторые причины и признаки мышечной слабости). Например, нарушение баланса электролитов (как при низком уровне магния или кальция) может вызвать слабость, которая носит преходящий характер, а также мышечные спазмы и подергивания.
У людей с эпилепсией может возникать слабость одной половины тела после прекращения эпилептического припадка (так называемый паралич Тодда). Слабость обычно исчезает через несколько часов.
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) также может вызывать слабость, которая исчезает после коррекции гипогликемии.
Утомляемость
О слабости часто сообщается в тех случаях, когда истинной проблемой является утомляемость. Распространенные причины утомляемости — тяжелая болезнь, онкологические заболевания, хроническая инфекция (например, ВИЧ-инфекция, гепатит или мононуклеоз), сердечная недостаточность, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, анемия, синдром хронической усталости, фибромиалгия и расстройства настроения (такие как депрессия).
Рассеянный склероз может вызывать утомляемость, которая усиливается при воздействии на человека тепла и влажности.
Обследование при слабости
Прежде всего врачи пытаются установить, является ли пациент слабым или просто уставшим. Если подтверждается слабость, врач затем определяет, является ли слабость достаточно тяжелой или быстро ухудшающейся с угрозой для жизни. Врачи также пытаются установить причину.
Настораживающие признаки
При возникновении слабости следующие симптомы являются причиной для беспокойства:
слабость, которая усиливается в течение нескольких дней или быстрее;
Затрудненное дыхание
затрудненный подъем головы в положении лежа;
затрудненное жевание, речь и глотание;
потеря способности ходить.
Когда обращаться к врачу
При появлении любого настораживающего признака необходимо немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Немедленное оказание медицинской помощи критически важно, поскольку слабость, сопровождаемая настораживающим признаком, может стремительно ухудшаться и привести к постоянной инвалидности или смертельному исходу.
При наличии симптомов, указывающих на инсульт (см. таблицу Некоторые причины и признаки мышечной слабости), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку раннее начало лечения может способствовать уменьшению потери функции и чувствительности.
Людям без настораживающих признаков следует связаться со своим лечащим врачом. Врач назначит прием в зависимости от проявляющихся симптомов и других нарушений.
Если слабость усугубляется постепенно (в течение месяцев или лет), следует обсудить проблему с врачом во время следующего визита.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки мышечной слабости).
Врачи просят описать в подробностях ощущения, испытываемые при возникновении слабости. Врачи спрашивают:
Когда началась слабость
Началась ли она внезапно или постепенно
Остается ли состояние неизменным или ухудшается
Какие мышцы затронуты
Влияет ли слабость (и если да, то как) на способность выполнять определенные действия, например, дышать, чистить зубы или расчесывать волосы, говорить, глотать, вставать из положения сидя, подниматься вверх по лестнице и ходить
Есть ли другие симптомы, указывающие на нарушение нервной системы, например, нарушения речи или зрения, потеря чувствительности или памяти, либо судорожные припадки
Ухудшает ли слабость какая-либо деятельность или состояние (например, жара или повторяемые движения мышцами)
То, что кажется внезапной слабостью, иногда на самом деле является постепенно развивающейся слабостью, которую человек не замечает до тех пор, пока не утрачивает способность выполнять определенное действие, например, ходить или завязывать шнурки на обуви.
На основании описания слабости врач зачастую может установить наиболее вероятные причины, например:
Нарушение функции мышц: Слабость начинается в области бедер или плеч (то есть людям трудно вставать или поднимать руки вверх) без потери чувствительности
Нарушение функции периферических нервов: Слабость начинается в кистях и стопах (то есть людям трудно поднимать чашку, писать или переступать через бордюр), а также утрачивается чувствительность
Врачи также расспрашивают о других симптомах, которые могут указать на одну или несколько возможных причин. Например, если при болях в пояснице и наличии злокачественного заболевания в анамнезе сообщается о слабости в ноге, причиной может быть распространение раковой опухоли, оказывающей давление на спинной мозг.
Врачи расспрашивают о состояниях, повышающих риск развития нарушений, вызывающих слабость. Например, они спрашивают у людей, есть ли у них высокое артериальное давление и атеросклероз (что увеличивает риск инсульта), и не ездили ли они в регион, где распространена болезнь Лайма.
Пациентов часто расспрашивают о симптомах, которые указывают на утомляемость или другое нарушение, а не на фактическую мышечную слабость. Утомляемость вызывает более общие симптомы, чем настоящая мышечная слабость, и при этом определенный характер нарушения не прослеживается. То есть утомляемость присутствует постоянно и затрагивает все тело. При наличии фактической мышечной слабости часто сообщается о затруднениях в выполнении определенных задач, а характер слабости является вполне определенным (например, слабость усугубляется после ходьбы).
Врачи расспрашивают о недавних или текущих заболеваниях, которые часто вызывают утомляемость, таких, как любые недавние тяжелые заболевания или расстройство настроения (например, депрессия).
Врачи расспрашивают об употреблении лекарственных препаратов, алкоголя и запрещенных наркотиков в прошлом и в настоящее время.
Информация о том, наблюдались ли у членов семьи подобные симптомы, помогает врачам определить, не является причиной наследственность.
При выполнении физикального обследования врачи уделяют особое внимание оценке нервной системы (неврологическое обследование) и мышц.
Врачи наблюдают за тем, как человек ходит. Характер ходьбы может указывать на заболевание, которое вызывает симптомы, или на место поражения. Например, если человек тянет ногу, не размахивает во время ходьбы одной рукой так же, как другой, или имеет оба нарушения, такие симптомы могут быть результатом инсульта. Врачи также исключают другие признаки нарушения функции нервной системы, например, потерю координации и чувствительности.
Врачи проверяют черепные нервы (которые соединяют головной мозг с глазами, ушами, лицом и различными другими частями тела), например, проверяя движения глаз, способность четкой речи, а также способность вращения головой (см. таблицу Неврологическое обследование при поражениях черепных нервов).
Проверяется размер мышц, а также их необычные непреднамеренные движения (например, непроизвольное подергивание и дрожь). Врачи отмечают, насколько движения мышц являются плавными, а также есть ли непроизвольное сопротивление движению (определяется, когда врач пытается двигать мышцу пациента, которая должна быть расслаблена).
Проверяются рефлексы. Рефлексы — это автоматические реакции на раздражитель. Например, врач проверяет коленный рефлекс, осторожно ударяя резиновым молоточком по мышечному сухожилию ниже коленной чашечки. При этом в норме колено непроизвольно дергается. Такое обследование помогает врачам установить, какая часть нервной системы, возможно, затронута, например:
Головной или спинной мозг: если рефлексы очень сильные и очень легко вызываются.
Нервы: если рефлексы трудно вызываются и являются слабыми или отсутствуют.
Мышечная сила проверяется, когда человека просят толкать или тянуть против сопротивления, или выполнять действия, требующие силы, например, пройти на пятках или на носках, или встать.
Общее физикальное обследование проводится для обнаружения других симптомов, которые могут указывать на причину отклонения, например, одышка (возможно вызванная заболеванием сердца или легких).
В целом, если медицинский анамнез и физикальное обследование не выявляют определенных отклонений, указывающих на нарушения функции головного мозга, спинного мозга, нервов или мышц, причиной, скорее всего, является утомляемость.
Некоторые причины и признаки мышечной слабости
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Нарушения функции головного мозга
Головные боли, изменения характера, дезориентация, трудности с концентрацией, сонливость, потеря равновесия и координации, а также паралич и онемение
Иногда припадки
МРТ или КТ головного мозга
Рассеянный склероз (затрагивает головной мозг, спинной мозг, или и тот и другой)
Обычно другие симптомы нарушения функции нервной системы (например, потеря чувствительности, потеря координации и нарушения зрения)
Слабость, которая:
МРТ головного и, в некоторых случаях, спинного мозга
В некоторых случаях спинномозговая пункция
Внезапные симптомы:
КТ или МРТ головного мозга
Заболевания спинного мозга‡
Острый поперечный миелит (внезапное воспаление спинного мозга), часто вследствие:
Покалывание, онемение или мышечная слабость, которые:
Обычно плотное охватывающее напряжение вокруг грудной клетки или живота
Часто затрудненное мочеиспускание
При тяжелом поражении потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга, КТ-миелография§ или и то, и другое
Спинномозговая пункция для установления причины
Анализы крови, которые помогают установить причину нарушения
Синдром конского хвоста вследствие давления на несколько корешков спинномозгового нерва по следующим причинам:
Слабость в обеих ногах
Потеря ощущений в верхней внутренней части бедер, в ягодицах, мочевом пузыре, гениталиях и участке между ними (участке седла)
Обычно боль в пояснице
Потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга или КТ-миелография§
Компрессия спинного мозга, которая развивается внезапно (острая), причинами которой являются:
Симптомы развиваются в течение нескольких часов или дней
Слабость или паралич ног и иногда рук, а также потеря чувствительности
При наличии абсцессов или опухолей ощущение болезненности при касании участка компрессии
МРТ спинного мозга или КТ-миелография§
Компрессия спинного мозга, которая развивается медленно (хроническая), причинами которой являются:
Симптомы проявляются в течение от нескольких недель до нескольких месяцев
При тяжелом поражении потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника и/или снижение половой реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
МРТ спинного мозга или КТ-миелография§
Компрессия корешка спинномозгового нерва разорванным диском
Слабость, онемение или и то, и другое в одной ноге или руке
Обычно боль в спине или шее, стреляющая вдоль ноги или руки
Обычно МРТ или КТ спинного мозга
Обычно электромиография (стимуляция мышц и регистрация их электрической активности)
Иногда исследования нервной проводимости (измерение скорости передачи сигналов нервами)
Рассеянный склероз (затрагивает головной мозг, спинной мозг, или и тот и другой)
Обычно другие симптомы нарушения функции нервной системы (например, потеря чувствительности, потеря координации и нарушения зрения)
Слабость, которая:
МРТ головного и спинного мозга
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Нарушения, затрагивающие периферические нервы и головной или спинной мозг║
Прогрессирующая мышечная слабость, которая:
Неуклюжесть, непроизвольные сокращения мышц и мышечные спазмы
Слюнотечение и затруднения в речи и глотании
По мере прогрессирования нарушения затрудненное дыхание и в итоге смертельный исход
Электромиография и иногда исследования нервной проводимости
МРТ или КТ миелография§ головного и спинного мозга, либо оба метода для исключения заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы
Быстрая мышечная усталость и прогрессирующая мышечная слабость
Иногда подергивание мышц и потеря мышечной ткани
У людей, переболевших полиомиелитом
Электромиография и иногда исследования нервной проводимости
МРТ или КТ миелография§ головного и спинного мозга, либо оба метода для исключения заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы
Нарушения, одновременно затрагивающие многочисленные нервы (полиневропатии)
Слабость и часто потеря чувствительности, которые:
При тяжелой степени — затруднения в глотании и дыхании.
Электромиография и исследования нервной проводимости
Спинномозговая пункция
Наследственные невропатии (например, болезнь Шарко-Мари-Тута)
Истощение (атрофия) мышц
Иногда потеря рефлексов
Потеря чувствительности, включая способность ощущать положение конечностей, вибрацию, боль и температуру
Электромиография и исследования нервной проводимости
Иногда генетический анализ
Повреждение нерва, вызванное такими причинами:
Мышечная слабость, которая:
Потеря чувствительности, обычно до появления мышечной слабости
Исчезновение рефлексов
Электромиография и исследования нервной проводимости
Другие обследования в зависимости от подозреваемого нарушения, например:
Нарушения, затрагивающие соединения между нервами и мышцами (нарушения нервно-мышечных соединений)
Ботулотоксин, если для лечения дистонии или других мышечных спазмов применялась слишком высокая доза
Слабость мышц, в которые вводился препарат, или иногда всех мышц
Только обследование врачом
Ботулизм (вызванный бактериями Clostridium botulinum)
Сначала часто сухость во рту, опущенные веки, нарушения зрения (например, двоение зрения), затруднения в глотании и речи, а также быстро прогрессирующая мышечная слабость, часто начинающаяся на лице и перемещающаяся вниз по телу
Если источником является зараженная пища — тошнота, рвота, желудочные спазмы и диарея
Отсутствие изменений в чувствительности
Анализы крови или кала на токсины, вырабатываемые бактериями
Обычно электромиография
Иногда исследование образца кала на наличие бактерий
Слабые и опущенные веки, двоение зрения, затруднения в речи и глотании, а также слабость в руках и ногах
Чрезмерная слабость затронутых мышц, которая:
Иногда проба с пакетом со льдом для проверки, улучшает ли холод мышечную силу после нагрузки на мышцы
Анализы крови на присутствие определенных антител и/или электромиография
Отравление фосфорорганическими веществами или карбаматом (инсектицидами)
Слезящиеся глаза, размытое зрение, повышенное слюноотделение, потливость, кашель, рвота, частая дефекация и мочеиспускание, а также мышечная слабость при наличии подергиваний
Часто только обследование врачом
Иногда анализы крови для определения токсинов
Нарушения, затрагивающие мышцы (миопатии)║
Состояния и заболевания, вызывающие общую мышечную атрофию:
Потеря мышечной ткани
При наличии очевидных признаков нарушения
Только обследование врачом
Нарушение баланса электролитов вследствие определенных заболеваний или применения диуретиков, такие как:
Слабость, которая:
Анализы крови для определения уровня калия и других электролитов
Нарушение мышечной функции вследствие употребления алкоголя, кортикостероидов или различных других препаратов
Слабость, обычно сначала приводящая к затруднениям при вставании или подъеме рук над головой
Использование лекарственных препаратов, вызывающих повреждение мышц (например, статинов)
Если причиной является употребление алкоголя или некоторых других психотропных веществ — ломота в мышцах и боль
Прекращение приема любых препаратов, вызывающих нарушение мышечной функции
Иногда электромиография
Анализы крови для определения уровней мышечных ферментов, попадающих в кровоток из поврежденных мышц
Мышечные дистрофии, такие как:
Прогрессирующая мышечная слабость, которая:
При некоторых типах — патологическое искривление позвоночника (сколиоз) и слабость спинных мышц, которые часто развиваются в детском возрасте
Тщательное исследование семейного медицинского анамнеза для выяснения, не было ли у членов семьи аналогичного заболевания
Генетический анализ
Иногда биопсия мышц
Вирусные инфекции, вызывающие воспаление мышц, такие как:
Ломота в мышцах и боли, усиливающиеся при движении, особенно при ходьбе
Иногда повышенная температура, насморк, кашель, боль в горле и/или утомляемость
Иногда только осмотр врачом
В некоторых случаях анализы крови для определения уровней мышечных ферментов, попадающих в кровоток из поврежденных мышц
Часто анализы крови и/или спинномозговой жидкости для выявления инфекции, вызывающей симптомы
Иногда биопсия мышц (удаление кусочка мышечной ткани для исследования под микроскопом)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
‡ Симптомы отличаются в зависимости от местоположения (уровня) повреждения. Поражаются участки, к которым идут нервы от отделов спинного мозга, находящихся ниже пострадавшей части (см. рисунок Места повреждений спинного мозга?).
§ В Соединенных Штатах Америки МРТ обычно доступна. Тем не менее, если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с КТ. При миелографии рентгенологическое исследование спинного мозга выполняется после того, как посредством спинномозговой пункции введено рентгеноконтрастное вещество.
║ Чувствительность обычно на затрагивается.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Если отмечается тяжелая степень или быстрое прогрессирование общей слабости или любые нарушения дыхания, врачи прежде всего проводят обследования для оценки силы дыхательных мышц (исследование функции внешнего дыхания). Результаты таких обследований помогают врачам оценить риск внезапного, тяжелого нарушения функции легких (острой дыхательной недостаточности).
Другие обследования проводятся с учетом мнения врача о месте нарушения:
Нарушение функции головного мозга: магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, а в случае недоступности МРТ — компьютерная томография (КТ).
Нарушение функции спинного мозга: МРТ спинного мозга, а в случае недоступности МРТ — миелография с КТ и иногда спинномозговая пункция (люмбальная пункция).
Нарушение функции периферических нервов (в том числе полиневропатии) или нарушение нервно-мышечных соединений: Электромиография и исследования нервной проводимости
Мышечное нарушение (миопатия): электромиография, обычно исследования нервной проводимости, а также, возможно, МРТ, измерение мышечных ферментов, мышечная биопсия и/или генетический анализ.
Иногда МРТ не может быть выполнена — например, при имплантированном кардиостимуляторе, другом имплантированном металлическом устройстве или наличии других металлических предметов в теле (таких, как шрапнель). В таких случаях проводится другое обследование.
При миелографии с КТ, КТ выполняется после введения иглой в поясницу рентгеноконтрастного вещества (видимого на рентгеновских снимках) в жидкость, окружающую спинной мозг.
При проведении электромиографии в мышцу вводится небольшая иголка для регистрации электрической активности, когда мышца находится в состоянии покоя, и когда она сокращается.
В исследованиях нервной проводимости используются электроды или небольшие иголки для стимуляции нерва. Затем врачи измеряют скорость, с которой нерв проводит сигналы.
Если другие симптомы, помимо слабости, отсутствуют и никаких нарушений во время обследования не обнаруживается, результаты обследований обычно оказываются без отклонений. Тем не менее, врачи иногда проводят определенные анализы крови, например:
Общий анализ крови с подсчетом форменных элементов (ОАК)
Определение уровней электролитов (например, калия, кальция и магния), сахара (глюкозы) и тиреотропного гормона
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) для определения воспаления
Иногда проводятся анализы крови для оценки функции почек и печени, а также для выявления вируса гепатита.
Лечение слабости
Если причина установлена, по возможности проводится лечение. Если слабость возникает внезапно и приводит к затрудненному дыханию, может применяться аппарат искусственного дыхания.
Физиотерапия и реабилитационная терапия могут помочь в адаптации при наличии постоянной слабости, а также в компенсации утерянной функции. Физиотерапия помогает сохранять, а иногда и восстанавливать силу.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Слабость
По мере старения объем мышечной ткани и сила мышц снижаются. Такие изменения происходят частично потому, что пожилые люди становятся менее активными, а также и потому, что снижается выработка гормонов, стимулирующих развитие скелетных мышц. Таким образом, постельный режим во время болезни может оказывать на пожилых людей разрушительное действие. По сравнению с более молодыми людьми, у пожилых людей уже в начале заболевания мышечная масса меньше и слабее, и при этом потеря мышечной ткани ускоряется во время заболевания.
Лекарственные препараты — это еще одна распространенная причина слабости, поскольку пожилые люди принимают большее количество лекарственных препаратов и более подвержены побочным эффектам от них (включая повреждение мышц и проблемы с нервами).
При обследовании пожилых людей, жалующихся на слабость, внимание врачей также направлено на заболевания, которые не вызывают слабость, но нарушают равновесие, координацию, зрение или подвижность, или на заболевания, приводящие к болезненности движения (например, артрит). Пожилые люди могут ошибочно называть симптомы таких заболеваний слабостью.
Вне зависимости от причины слабости физиотерапия обычно помогает пожилым людям вести более полноценный и самостоятельный образ жизни.
Ключевые моменты
Многие ошибочно жалуются на слабость, когда на самом деле имеют в виду усталость или ограничение движений в связи с болью и/или скованностью.
Истинная мышечная слабость возникает только в результате нарушения одной части пути, необходимого для произвольного мышечного движения (от головного мозга к мышцам).
Если слабость усиливается в течение нескольких дней или быстрее, или если появляются какие-либо настораживающие признаки, связанные со слабостью, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Зачастую врачи могут определить, является ли нарушение истинной мышечной слабостью, а также могут установить причину на основании характера симптомов и результатов физикального обследования.
Вне зависимости от причины слабости, в сохранении силы обычно помогает физиотерапия.