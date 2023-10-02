Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки мышечной слабости).

Врачи просят описать в подробностях ощущения, испытываемые при возникновении слабости. Врачи спрашивают:

Когда началась слабость

Началась ли она внезапно или постепенно

Остается ли состояние неизменным или ухудшается

Какие мышцы затронуты

Влияет ли слабость (и если да, то как) на способность выполнять определенные действия, например, дышать, чистить зубы или расчесывать волосы, говорить, глотать, вставать из положения сидя, подниматься вверх по лестнице и ходить

Есть ли другие симптомы, указывающие на нарушение нервной системы, например, нарушения речи или зрения, потеря чувствительности или памяти, либо судорожные припадки

Ухудшает ли слабость какая-либо деятельность или состояние (например, жара или повторяемые движения мышцами)

То, что кажется внезапной слабостью, иногда на самом деле является постепенно развивающейся слабостью, которую человек не замечает до тех пор, пока не утрачивает способность выполнять определенное действие, например, ходить или завязывать шнурки на обуви.

На основании описания слабости врач зачастую может установить наиболее вероятные причины, например:

Нарушение функции мышц: Слабость начинается в области бедер или плеч (то есть людям трудно вставать или поднимать руки вверх) без потери чувствительности

Нарушение функции периферических нервов: Слабость начинается в кистях и стопах (то есть людям трудно поднимать чашку, писать или переступать через бордюр), а также утрачивается чувствительность

Врачи также расспрашивают о других симптомах, которые могут указать на одну или несколько возможных причин. Например, если при болях в пояснице и наличии злокачественного заболевания в анамнезе сообщается о слабости в ноге, причиной может быть распространение раковой опухоли, оказывающей давление на спинной мозг.

Врачи расспрашивают о состояниях, повышающих риск развития нарушений, вызывающих слабость. Например, они спрашивают у людей, есть ли у них высокое артериальное давление и атеросклероз (что увеличивает риск инсульта), и не ездили ли они в регион, где распространена болезнь Лайма.

Пациентов часто расспрашивают о симптомах, которые указывают на утомляемость или другое нарушение, а не на фактическую мышечную слабость. Утомляемость вызывает более общие симптомы, чем настоящая мышечная слабость, и при этом определенный характер нарушения не прослеживается. То есть утомляемость присутствует постоянно и затрагивает все тело. При наличии фактической мышечной слабости часто сообщается о затруднениях в выполнении определенных задач, а характер слабости является вполне определенным (например, слабость усугубляется после ходьбы).

Врачи расспрашивают о недавних или текущих заболеваниях, которые часто вызывают утомляемость, таких, как любые недавние тяжелые заболевания или расстройство настроения (например, депрессия).

Врачи расспрашивают об употреблении лекарственных препаратов, алкоголя и запрещенных наркотиков в прошлом и в настоящее время.

Информация о том, наблюдались ли у членов семьи подобные симптомы, помогает врачам определить, не является причиной наследственность.

При выполнении физикального обследования врачи уделяют особое внимание оценке нервной системы (неврологическое обследование) и мышц.

Врачи наблюдают за тем, как человек ходит. Характер ходьбы может указывать на заболевание, которое вызывает симптомы, или на место поражения. Например, если человек тянет ногу, не размахивает во время ходьбы одной рукой так же, как другой, или имеет оба нарушения, такие симптомы могут быть результатом инсульта. Врачи также исключают другие признаки нарушения функции нервной системы, например, потерю координации и чувствительности.

Врачи проверяют черепные нервы (которые соединяют головной мозг с глазами, ушами, лицом и различными другими частями тела), например, проверяя движения глаз, способность четкой речи, а также способность вращения головой (см. таблицу Неврологическое обследование при поражениях черепных нервов).

Проверяется размер мышц, а также их необычные непреднамеренные движения (например, непроизвольное подергивание и дрожь). Врачи отмечают, насколько движения мышц являются плавными, а также есть ли непроизвольное сопротивление движению (определяется, когда врач пытается двигать мышцу пациента, которая должна быть расслаблена).

Проверяются рефлексы. Рефлексы — это автоматические реакции на раздражитель. Например, врач проверяет коленный рефлекс, осторожно ударяя резиновым молоточком по мышечному сухожилию ниже коленной чашечки. При этом в норме колено непроизвольно дергается. Такое обследование помогает врачам установить, какая часть нервной системы, возможно, затронута, например:

Головной или спинной мозг: если рефлексы очень сильные и очень легко вызываются.

Нервы: если рефлексы трудно вызываются и являются слабыми или отсутствуют.

Мышечная сила проверяется, когда человека просят толкать или тянуть против сопротивления, или выполнять действия, требующие силы, например, пройти на пятках или на носках, или встать.

Общее физикальное обследование проводится для обнаружения других симптомов, которые могут указывать на причину отклонения, например, одышка (возможно вызванная заболеванием сердца или легких).

В целом, если медицинский анамнез и физикальное обследование не выявляют определенных отклонений, указывающих на нарушения функции головного мозга, спинного мозга, нервов или мышц, причиной, скорее всего, является утомляемость.