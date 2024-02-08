Эссенциальный тремор возникает в результате нарушения работы нервной системы, но у людей, страдающих таким тремором, редко бывают другие симптомы, связанные с этими нарушениями (неврологические симптомы). Причина этого тремора неясна, но заболевание часто имеет семейный характер.

Эссенциальный тремор может начаться в любом возрасте, но обычно это происходит в молодом взрослом возрасте. Тремор медленно усиливается и становится заметнее с возрастом. С этим связано другое, неправильное его название «старческий (сенильный) тремор». Обычно наблюдается дрожание рук и ног, в некоторых случаях головы. Если тремор распространяется на голову, она совершает непроизвольные колебательные движения «да-да», «нет-нет». Тремор обычно усиливается, когда больной держит конечность на весу или совершает ею движения.

Эссенциальный тремор обычно остается слабо выраженным. Несмотря на это, он может раздражать и вызывать неловкость. Он может создавать трудности при письме и во время готовки и еды. У некоторых людей постепенное усиление тремора может приводить к инвалидности. Симптомы могут напоминать симптомы болезни Паркинсона. Иногда врачи действительно путают эссенциальный тремор с болезнью Паркинсона. В редких случаях люди с болезнью Паркинсона также имеют эссенциальный тремор.