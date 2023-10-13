* Сообщалось о штаммах пневмококков, резистентных к цефтриаксону и цефотаксиму; также в рекомендациях были предположения о том, что при наличии в штаммах микробов, находящихся в спинномозговой жидкости, и имеющих минимальные ингибирующие концентрации ≥ 1,0 мкг/мл, эти штаммы следует оценивать как нечувствительные к цефалоспоринам 3-го поколения.