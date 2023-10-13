Некоторые аспекты клинического применения цефалоспоринов 3-го и 4-го поколения
Цефалоспорины
Показания
Примечания
Цефалоспорины 3-го и 4-го поколений
Полимикробные инфекции с участием грамотрицательных бацилл и грамположительных кокков (например, внутрибрюшной сепсис, пролежни, диабетическая стопа)
При необходимости используются с другими антибиотиками, эффективными против анаэробов или энтерококков
Цефтриаксон и некоторые другие цефалоспорины третьего поколения
Используется с макролидом или фторхинолоном для борьбы с атипичными патогенами (микоплазмы, виды родов Chlamydophila и Legionella)
Цефотаксим
Цефтриаксон
Подозреваемый острый менингит, вызванный Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, или Neisseria meningitidis
Используется в комбинации с ампициллином для лечения заболевания, вызванного Listeria monocytogenes и ванкомицином для лечения заболевания, вызванного S. pneumoniae с пониженной чувствительностью к пенициллину (до получения результатов минимальных ингибирующих концентраций*)
Цефподоксим (перорально)
Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей, вызванные стафилококками или стрептококками
Не используется при подозрении на метициллин-устойчивый Staphylococcus aureus
Цефтазидим, цефепим
Госпитальная пневмония и ИВЛ-ассоциированная пневмония
Эмпирическая терапия постнейрохирургического менингита для воздействия на Pseudomonas aeruginosa
Используется с ванкомицином для воздействия на метициллин-устойчивый S. aureus
Цефтриаксон
Эндокардит, вызванный микроорганизмами HACEK
—
Эндокардит, вызванный пенициллин-чувствительными стрептококками
—
Болезнь Лайма с неврологическими осложнениями (за исключением изолированного паралича Белла), кардит или артрит
—
Неосложненная гонококковая инфекция, мягкий шанкр или обе инфекции
Пероральный доксициклин добавляют, если нельзя исключить коинфекцию хламидиями
* Сообщалось о штаммах пневмококков, резистентных к цефтриаксону и цефотаксиму; также в рекомендациях были предположения о том, что при наличии в штаммах микробов, находящихся в спинномозговой жидкости, и имеющих минимальные ингибирующие концентрации ≥ 1,0 мкг/мл, эти штаммы следует оценивать как нечувствительные к цефалоспоринам 3-го поколения.
HACEK = виды Haemophilus, Aggregatibacter (ранее Actinobacillus) actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens и Kingella kingae.