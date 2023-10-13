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Некоторые аспекты клинического применения цефалоспоринов 3-го и 4-го поколения

Цефалоспорины

Показания

Примечания

Цефалоспорины 3-го и 4-го поколений

Полимикробные инфекции с участием грамотрицательных бацилл и грамположительных кокков (например, внутрибрюшной сепсис, пролежни, диабетическая стопа)

При необходимости используются с другими антибиотиками, эффективными против анаэробов или энтерококков

Цефтриаксон и некоторые другие цефалоспорины третьего поколения

Внебольничная бактериальная пневмония

Используется с макролидом или фторхинолоном для борьбы с атипичными патогенами (микоплазмы, виды родов Chlamydophila и Legionella)

Цефотаксим

Цефтриаксон

Подозреваемый острый менингит, вызванный Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, или Neisseria meningitidis

Используется в комбинации с ампициллином для лечения заболевания, вызванного Listeria monocytogenes и ванкомицином для лечения заболевания, вызванного S. pneumoniae с пониженной чувствительностью к пенициллину (до получения результатов минимальных ингибирующих концентраций*)

Цефподоксим (перорально)

Неосложненные инфекции кожи и мягких тканей, вызванные стафилококками или стрептококками

Не используется при подозрении на метициллин-устойчивый Staphylococcus aureus

Цефтазидим, цефепим

Госпитальная пневмония и ИВЛ-ассоциированная пневмония

Эмпирическая терапия постнейрохирургического менингита для воздействия на Pseudomonas aeruginosa

Используется с ванкомицином для воздействия на метициллин-устойчивый S. aureus

Цефтриаксон

Эндокардит, вызванный микроорганизмами HACEK

Эндокардит, вызванный пенициллин-чувствительными стрептококками

Болезнь Лайма с неврологическими осложнениями (за исключением изолированного паралича Белла), кардит или артрит

Неосложненная гонококковая инфекция, мягкий шанкр или обе инфекции

Пероральный доксициклин добавляют, если нельзя исключить коинфекцию хламидиями

* Сообщалось о штаммах пневмококков, резистентных к цефтриаксону и цефотаксиму; также в рекомендациях были предположения о том, что при наличии в штаммах микробов, находящихся в спинномозговой жидкости, и имеющих минимальные ингибирующие концентрации 1,0 мкг/мл, эти штаммы следует оценивать как нечувствительные к цефалоспоринам 3-го поколения.

HACEK = виды Haemophilus, Aggregatibacter (ранее Actinobacillus) actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens и Kingella kingae.

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