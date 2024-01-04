Неприятный запах изо рта чаще всего возникает в результате разложения частиц пищи анаэробными грамотрицательными бактериями во рту, образующими летучие соединения серы, такие как сероводород и метилмеркаптан. Причинные бактерии могут присутствовать в очагах пародонтоза, особенно при наличии изъязвления или некроза. Возбудители находятся в глубине пародонтальных карманов вокруг зубов. У пациентов со здоровой тканью пародонта эти бактерии могут размножаться в задней части спинной стороны языка.

Факторы, способствующие чрезмерному росту причинных бактерий, включают сниженное выделение слюны (например, при поражении околоушных желез, синдроме Шегрена, использовании антихолинергических лекарственных препаратов), застое слюны и увеличении уровня рН слюны.

Некоторые пищевые продукты или специи после переваривания высвобождают запах этого вещества в легкие; такой запах дыхания может быть неприятным для других. Например, запах чеснока окружающие чувствуют через 2–3 часа после его потребления, длительное время после того, как чеснок был в полости рта.