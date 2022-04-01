Нарушение слуха у детей

Электродиагностическое тестирование (у новорожденных)

Клиническое обследование и тимпанометрия (у детей старшего возраста)

Скрининг всех младенцев в возрасте до 3 месяцев часто рекомендуется, и в большинстве штатов США является обязательным по закону (1). В качестве начального скрининг-теста применяется метод вызванной отоакустической эмиссии с использованием мягких щелчков, совершаемых при помощи портативного устройства. При патологических или сомнительных результатах тестируются слуховые вызванные потенциалы ствола мозга, что может быть выполнено во время сна; аномальные результаты должны быть подтверждены повторным тестированием через 1 месяц. Если подозревается генетическая причина, то может быть проведено генетическое тестирование.

У детей могут применятся другие методы диагностики. Речь и общее развитие оцениваются клинически. Проводится обследование ушей, тестируется движение барабанной перепонки в ответ на различные частоты для выявления выпотов среднего уха. У детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет проверяется реакция на звуки. В возрасте > 2 лет, можно проводить оценку способности следовать простым слуховым командам, как и проверку реакции на звуки с использованием наушников. Оценка центральной обработки слуховой информации может выполняться у детей старше 7 лет (при отсутствии нейрокогнитивного дефицита), которые как будто слышат, но не понимают сказанного.

Визуализирующие методы исследования часто показаны для определения этиологии и прогноза. В большинстве случаев, в том числе, при патологических результатах неврологического обследования, слабом распознавании слов и/или асимметричной потере слуха, проводится МРТ с гадолиниевым контрастированием. При подозрении на патологию костной системы проводится КТ.