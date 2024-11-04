Перинатальная анемия

Причинами гемолиза могут быть:

Имуноопосредованными заболеваниями

Заболевания, связанные с дефектами мембраны эритроцитов

Ферментная недостаточность

Гемоглобинопатии

Инфекции

Все перечисленное также может вызывать гипербилирубинемию, которая может стать причиной желтухи и билирубиновой энцефалопатии.

Иммуноопосредованный гемолиз может произойти, когда эритроциты плода с поверхностными антигенами (чаще всего Rh и ABO-антигенами крови, но также и систем Келл, Даффи и другими антигенами минорных групп), которые отличаются от материнских антигенов эритроцитов, попадают в материнский кровоток и стимулируют выработку антител IgG, направленных против эритроцитов плода.

Чаще всего Rh(D-антиген)-отрицательная мать становится сенсибилизированной к D-антигену во время предыдущей беременности с Rh-положительным плодом из-за трансфузии крови от плода к матери. Следующая беременность резус-положительным плодом может привести к вторичному иммунному IgG-ответу у матери при повторном контакте с кровью плода во время этой беременности, что может привести к гемолитической болезни плода или новорожденного. Иногда стимулировать негативный для беременности IgG-ответ может фето-материнская трансфузия на ранней стадии этой беременности.

Внутриматочный гемолиз может быть достаточно серьезным, чтобы вызвать водянку или гибель плода. После рождения у новорожденного может развиться значительная анемия и гипербилирубинемия с продолжающимся гемолизом, вторичным по отношению к персистирующим материнским IgG (период полураспада около 28 дней).

При широком распространении профилактического применения анти-Rh D для предотвращения сенсибилизации, только приблизительно у 1/1000 детей из группы риска у резус-отрицательных женщин развивается гемолитическая болезнь (5).

Здравый смысл и предостережения

Несовместимость крови по системе АВО может вызвать гемолиз по аналогичной схеме. Матери сенсибилизируются антигенами, присутствующими в их пище или кишечной флоре, которые гомологичны антигенам A и B (таким образом, предшествующая беременность не влияет на сенсибилизацию). Эти экзогенные антигены запускают материнский IgM-ответ в зависимости от группы крови матери. Ответ анти-А, если у матери группа крови В, анти-В, если у матери группа крови А, или оба, если у матери группа крови О. Эти IgM-антитела не проникают через плаценту. Однако, когда несовместимая кровь плода попадает в систему материнского кровообращения, возникает вторичный иммунный ответ IgG, и антитела анти-А или анти-В IgG могут в больших количествах проникать через плаценту и вызывать гемолиз у плода.

Несовместимость крови по системе АВО, как правило, менее серьезна, чем резус-несовместимость, поскольку исходные антитела IgM очищают по крайней мере некоторые клетки эмбриональной крови в системе кровообращения матери до того, как может произойти продуцирование антител IgG и на мембране эритроцитов плода меньше ABO-антигена, чем Rh-антигена. В отличие от резус-опосредованного гемолиза, прямой антиглобулиновый тест (ПАТ [тест Кумбса]) может быть отрицательным у новорожденных, страдающих гемолизом.

Дефекты мембран эритроцитов изменяют форму и деформируемость эритроцитов и становятся причиной повышенной их хрупкости, что приводит к их преждевременному разрушению и/или удалению из циркуляции. Наиболее распространенными нарушениями являются наследственный сфероцитоз и наследственный овалоцитоз.

Дефицит ферментов глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и пируваткиназы (G6PD) являются наиболее распространенными типами недостаточности ферментов, вызывающими гемолиз.

Дефицит Г6ФД является заболевание, сцепленное с Х-хромосомой. Это наиболее распространенно среди лиц африканского происхождения (6), встречаясь у > 10% афроамериканских мужчин (7, 8). Он реже встречается среди выходцев из Средиземноморского бассейна (например, итальянского, греческого, арабского или сефардского еврейского происхождения) и людей с азиатским предком.

Дефицит G6PD имеет множество вариантов, некоторые легкие, некоторые тяжелые. Чаще всего встречается вариант класса III с проявлениями умеренной степени тяжести. Считается, что дефицит Г6ФД помогает повысить сопротивляемость к паразитам малярии, а приблизительная частота его аллели в малярийных регионах составляет 8%. В некоторых штатах США проводится скрининг новорожденных на дефицит Г6ФД (путем анализа ДНК или измерения активности фермента).

Дефицит пируваткиназы – это аутосомно-рецессивное заболевание, которое более распространено среди европейской популяции, а в США – у пенсильванских голландцев. Дефицит перуваткиназы – редкое заболевание, которое возникает примерно у 1 из 20 000 представителей европеоидной расы. Скрининг данного заболевания обычно не проводится в США.

Гемоглобинопатии вызваны дефицитом и структурными аномалиями цепей глобина. При рождении от 55 до 90% гемоглобина (Hb) новорожденного составляет фетальный гемоглобин (Hb F), который состоит из 2 альфа- и 2 гамма-глобиновых цепей (alpha2gamma2). После рождения, продукция гамма-цепи снижается (до < 2% в возрасте 2–4 лет), и продукция бета-цепи увеличивается, пока взрослый гемоглобин (Hb А, альфа2бета2) становится преобладающим.

Альфа-талассемия - врожденное заболевание, которое обусловлено уменьшением продукции альфа-цепи глобина и представляет собой наиболее распространенную гемоглобинопатию, вызывающую анемию. Бета-талассемия – врожденное нарушение продукции бета-цепей. Поскольку обычно количество бета-глобина при рождении незначительно, бета-талассемия и структурные аномалии бета-цепи глобина (например, гемоглобин S [серповидно-клеточная анемия] и гемоглобин C) при рождении клинически не очевидны, поэтому симптомы не проявляются, пока уровень фетального гемоглобина не упадет на достаточно низкий уровень к 3–4 месяцам и не будет замещен гемоглобином взрослого человека, содержащим либо патологическую мутацию в бета-цепи (как при серповидно-клеточной анемии), либо сниженный процент бета-цепи (как при бета-талассемии).

Внутриутробное инфицирование определенными бактериями, вирусами, грибами и простейшими (в первую очередь возбудителем малярии) также может вызвать гемолитическую анемию (9). При малярииPlasmodium проникает в эритроциты и приводит к их разрушению. Происходит иммуноопосредованное уничтожение зараженных эритроцитов и избыточное удаление незараженных клеток. Ассоциированный дизэритропоэз костного мозга приводит к неадекватному компенсаторному эритропоэзу. Внутрисосудистый гемолиз, внесосудистые фагоцитоз и дизэритропоэз могут привести к анемии.