Неонатальная эпилепсия

Аномальные электрические разряды в центральной нервной системе (ЦНС) могут быть вызваны:

Первичными внутричерепными процессами (например, менингитом, ишемическим инсультом, энцефалитом, внутричерепными кровоизлияниями, опухолями, пороками развития)

Системными проблемами (например, гипоксией-ишемией, гипогликемией, гипокальциемией, гипонатриемией, другими нарушениями метаболизма)

По клиническим признакам судороги, развивающиеся в результате внутричерепного процесса, обычно не могут быть дифференцированы от судорог, возникающих в результате системных проблем (могут иметь как очаговые, так и генерализованные проявления).

Гипоксически-ишемическое поражение – наиболее распространенная причина возникновения судорог у новорожденных, возникающая до, во время или после родов (см. Краткий обзор перинатальных респираторных заболеваний). Такие припадки могут быть очень серьезными и с трудом поддаются лечению, но они имеют тенденцию уменьшаться через 3–4 дня. Когда для лечения неонатальной гипоксии применяется терапевтическая гипотермия (обычно это охлаждение всего тела), судороги могут быть менее тяжелыми, но могут повторяться во время согревания.

Ишемический инсульт, вероятнее всего, может развиться у новорожденных с полицитемией, тромбофилией вследствие генетического расстройства или тяжелой гипотензией, но может возникать и у новорожденных без каких-либо факторов риска. Инсульт обычно происходит в области средней мозговой артерии или, если связан с гипотензией, в дренируемых зонах. Судороги в результате инсульта, как правило, фокальные и могут привести к апноэ.

Неонатальные инфекции, такие как менингит и сепсис, могут вызвать судороги; в таких случаях судороги, как правило, сопровождаются другими симптомами и признаками. Стрептококки группы B и грамотрицательные бактерии – распространенные возбудители таких инфекций у новорожденных. Энцефалит, вызванный цитомегаловирусом, вирусом простого герпеса, вирусом краснухи, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii или вирусом Зика, также может вызвать неонатальные судороги.

Гипогликемия часто встречается у новорожденных, матери которых больны сахарным диабетом, у недоношенных детей с малой массой тела и при внутриутробной гипотрофии, при ряде наследственных заболеваний – некетотической гиперглицинемии, галактоземии, лактат-ацидозе, при выраженном гипоксически-ишемическом поражении ЦНС и других стрессах. Судороги из-за гипогликемии, как правило, очаговые и вариабельные. Длительная или рецидивирующая гипогликемия может оказывать стойкое влияние на ЦНС.

Внутричерепное кровоизлияние, включая субарахноидальное, паренхиматозное и внутрижелудочковое кровоизлияния, может вызвать судороги. Внутрижелудочковое кровоизлияние, которое чаще всего возникает у недоношенных детей, является результатом кровотечения в герминальный матрикс (перивентрикулярную область, которая дает начало нейронам и глиальным клеткам во время развития).

Возникновение гипернатриемии возможно в результате случайной пероральной или внутривенной перегрузки хлоридом натрия.

Гипонатриемия может возникнуть в результате снижения концентрации натрия из-за разбавления (когда перорально или внутривенно вводится слишком много воды, особенно при гиповолемии, что, при достаточно серьезной ситуации, приводит к повышению уровня антидиуретического гормона [АДГ], несмотря на низкую осмолярность сыворотки [неосмотическое высвобождение АДГ]) или от потери натрия с калом или мочой.

Гипокальциемия (сывороточный уровень кальция < 7,5 мг/дл [< 1,87 ммоль/л]) обычно сопровождается сывороточным уровнем фосфора > 3 мг/дл (> 0,95 ммоль/л) и в иных случаях может проходить бессимптомно. Факторы риска развития гипокальциемии – недоношенность, интранатальная асфиксия, родовые травмы. Гипокальциемия также может быть проявлением синдрома Ди Джорджи (синдром делеции 22q11.2).

Гипомагнезиемия редко является причиной судорог, которые могут возникнуть при уровне магния в сыворотке крови < 1,4 мгЭкв/л (< 0,7 ммоль/л). Гипомагнезиемия часто сопутствует гипокальциемии и должна быть исключена у новорожденных с гипокальциемией, если судороги продолжаются после адекватной терапии кальцием.

Врожденные нарушения обмена веществ (например, органические ацидурии и амино-ацидопатии) могут вызвать судороги у новорожденных. Редко пиридоксиновая зависимость вызывает судороги; однако, её вероятность всегда следует рассматривать у новорожденных с рефрактерными судорогами. Пиридоксиновая зависимость легко лечится пиридоксином.

Пороки развития ЦНС также могут вызывать судороги.

Все более распространенной проблемой становится употребление матерью рекреационных психоактивных веществ (например, кокаина, героина или диазепама); острый синдром отмены у новорожденного может сопровождаться судорогами.

Неонатальные судороги могут быть семейными, а некоторые имеют генетические причины. Доброкачественные семейные неонатальные судороги являются калиевой каналопатией, которая наследуется по аутосомно-доминантному типу. Ранняя младенческая эпилептическая энцефалопатия (синдром Oтахара) - редкое заболевание, связанное с различными мутациями.